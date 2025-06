Malicia y suspicacia en el foro Alicia

Morenistas mandan al carajo las recomendaciones de la Primera Presidenta * Javier May le gana otra batalla a Adán Augusto López * Ulises Lara “agarra hueso” en la Fiscalía de Morelos. Blanco respira * Cuando se le pega al pesebre, no hay nada que decir * Félix Salgado no quiere saber nada de Acamoto., evento impulsado por él

EMMA ESPÍNDOLA

El decálogo presidencial sugerido a la militancia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha convertido en una ficción.

Los hechos hablan. El contexto y el ambiente que priva en los escenarios públicos son evidencia irrefutable.

Políticamente, fue aplaudido y motivo de que se expresaran múltiples reconocimientos por la trascendencia del llamado a la unidad surgido desde Palacio Nacional.

Con la aclaración de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presentaba las recomendaciones, para evitar que fueran calificadas de imposiciones, como una militante de Morena con licencia.

Ingenuamente la militancia creyó que las cúpulas de ese organismo se sujetarían a los principios establecidos y semejaban un decreto del cual nadie debiera apartarse.

Ahora está demostrado que los llamados cubiertos de oropel pasaron a formar parte de un catálogo de buenas intenciones para sortear los tiempos en los que el nepotismo y la reelección invadían todas las esferas de la opinión pública.

Nadie se atrevía a pensar en la similitud existente entre el decálogo de las buenas intenciones y el Desierto de los Leones.

Este último no es desierto, porque se ubica en terrenos boscosos y no desérticos, y tampoco tiene feroces fieras.

Uno de los principales postulados precisa:

Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero.

No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros.

Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba abajo, a menos que sea para ayudar a levantarse. Hagamos de la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor al pueblo, los valores más importantes. Luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo.

Actos protagonizados por destacados personajes, contradice esas tesis.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recibió una disculpa pública por parte del abogado Carlos Velázquez de León Obregón, quien lo agredió física y verbalmente el 20 de septiembre de 2024 en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En el acto fueron utilizados recursos públicos y las instalaciones de la Cámara de Senadores para humillar, exhibir, agraviar y maltratar al agresor de una persona que ha construido una carrea política con chantajes, violencia, actos de intimidación y un protagonismo desmedido.

Ahora prepotente y sin ninguna sencillez, viajar en primera clase de un vuelo comercial lo evidencia, el legislador que se autoproclama como próximo candidato a la Presidencia de la República ignora el Decálogo Presidencial.

Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo, llega a Durango en un lujoso jet privado que muestra no apegarse a los principios de quien teóricamente es la primera morenista del país.

En Nueva York a bordo del buque Cuauhtémoc, donde lamentablemente pierden la vida dos cadetes cuando el barco de la Marina mexicana chocó contra el Puente de Brooklyn, aparecen personas para promocionar a la autollamada Ministra del Pueblo que quiere convertirse en presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero nadie exige ni denuncia que se aclaren la procedencia ni los montos de los recursos utilizados para promocionar a la ministra Lenia Batres.

Dice el Decálogo Presidencial:

Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la Austeridad Republicana y la cercanía con el pueblo y el principio de por el bien de todas y todos primero los pobres.

Sobra decir que los ejemplos referidos no son la mejor muestra para alabar y resaltar la conducta íntegra o intachable de sus protagonistas.

La fantasía y la simulación siguen desbordantes.

HISTORIAS

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gubernatura Adán Augusto López, ya carga con la pesada losa de una orden de aprehensión dictada por un juez. Por tanto también porta la clasificación de prófugo.

Javier May, gobernador de Pejelandia, gana una batalla más al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores… Ni qué decir. La alcaldesa de Mexicali, Baja California, Norma Alicia Bustamante Martínez es digna filósofa y pensadora comparable a Sócrates, Aristóteles o Platón. Afirma que el retiro de la visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene una sólida base: La revocación es porque trabaja mucho y es guapa. Le faltó decir que ella es brillante, inteligente, culta y servil… El “abogado exprés” Ulises Lara, ex Fiscal de la Ciudad de México, se sacó la lotería sin comprar billete por su “destacada” actuación (en las diversas acepciones que tiene la palabra) al haber sido nombrado delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Morelos.

Ahora sí Cuauhtémoc Blanco puede estar seguro que no le darán cuello… Cuando se patea el pesebre, no hay mucho que decir. Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial, promotor y patrocinador de los Youtubers que se uniforman de payasos y se disfrazan de periodistas en las Mañaneras del Pueblo, se lanzó en contra del diario La Jornada por haber publicado una fotografía.

Ahora sí que la directora Carmen Lira puede argumentar: Cría cuervos y los encumbrarás en el poder… El “dirigente histórico” de Morena en el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, no dio la cara luego de que durante el Acamoto, un evento que él promovió cuando fue alcalde del puerto, se registraron decenas de accidentes y al menos 8 muertos, así como más de 110 toneladas de basura.

¡Ah!, pero cuando se trata de giras presidenciales, está en primera fila para la foto.