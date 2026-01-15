Trump pone condiciones para seguir en el T-MEC

Qué México deje de proteger a los del cártel oficial * El crimen organizado no se da sin la complicidad de gente del poder y del dinero * Advierte el Tío Sam que habrá consecuencias si nuestro país no para el envío de petróleo a Cuba

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

El pozo.

El médico se dio por vencido. Tía Jose (sin acento, de Josefina), ni muerta se iba a dejar examinar por el doctor que llevó tío Agustín, porque de veras estaba muy mal.

Pero la tía se puso histérica. No, punto. Ya en el comedor, tío Agustín describió lo mejor que pudo, qué pasaba a la tía y muy angustiado le preguntó al médico que creía que iba a pasar, la respuesta fue breve (y acertada): -Se va a morir –y se retiró sin cobrar la consulta. Se murió.

DAMOS MÁS ELEMENTOS PARA UNA POSIBLE INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Tal vez a la vista de lo sucedido en Venezuela, un reportero preguntó a la Presidenta Sheinbaum si el hecho de que los EU hayan clasificado a nuestros criminales organizados como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva, daba más elementos para una posible intervención en México.

La dama del segundo piso, ratificando que (¡urgente!) debería suspender su ‘stand up’ matutino, respondió que sí…. bueno, para no poner palabras en su boca, le transcribo lo que dijo:

“Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”. -¡Jesucristo-aplaca-tu-ira!… señito, la respuesta era “no”, no porque hay plena colaboración mutua o por lo que se le ocurriera decir, pero no aceptarlo.

Luego de su metida de pata, la dama de Palacio soltó una parrafada sobre cómo reforzó la soberanía nacional con sus reformas a los Artículos 19 y 40 de la Constitución, aun y cuando el 19 no tiene absolutamente nada que ver con la soberanía nacional, pero ni quien se fije.

Además, la soberanía es como la virginidad, no se puede reforzar, se tiene o no, y, lamento abollar su espíritu patrio, la soberanía de México está un poco más manoseada de lo generalmente aceptable.

Sin entrar en enojosos recuerdos del siglo XIX y el XX también (expedición punitiva del general Pershing, que con cinco mil soldados yanquis, se anduvo paseando por Chihuahua de marzo de 1916 a febrero de 1917); dejando eso en el baúl de los amargos recuerdos nacionales, no se le olvide que tan cerca como febrero del año pasado, la Presidenta tuvo que admitir que el Pentágono había realizado dos vuelos -dos- de “reconocimiento”, pero el Departamento de Defensa de EU, más tarde, le corrigió la plana e informó que eran 18 vuelos “cerca de la frontera con México”; y como en este gobierno parecen estar en una competencia de metidas de pata, nuestro secretario de Defensa Nacional, el supergeneral Ricardo Trevilla, aclaró que “el gobierno mexicano desconocía qué hicieron”. ¡Soberanía! (y la Marcha de Zacatecas). Damos risa.

Ya ni le comento -sería rudeza innecesaria- que algunos buques de la Marina armada de EU se andan paseando no sólo en el mar Caribe frente a la costa venezolana, sino también en las costas mexicanas -de los dos lados, Golfo de México y Océano Pacifico-, eso sí, “en aguas internacionales”, para atajar lanchas con drogas. El Tío Sam, pudoroso no es.

Seguro la Presidenta está bien informada sobre las negras intenciones de Trump y no tenemos más remedio que confiar en que estén muy atareados tratando de contener su ansia loca de alzarle la toga a La Patria, la señora de la portada de antes de los libros de texto gratuitos. Más nos vale… perdón: más les vale.

No es pesimismo ni fatalismo. Los EU están hasta el copete de nuestras gracejadas con lo del fentanilo, que sí les cuestan muchos miles de vidas; y no aceptan que deteniendo delincuentes bota punta pa’rriba, se arregle el problema, ellos quieren las cabezas de funcionarios, militares y empresarios cómplices de la delincuencia organizada.

Tampoco podremos decir que fue puñalada trapera si vienen a hacer alguna barbaridad a nuestro país. No. Estamos muy advertidos. El Trump dice y repite que doña Sheinbaum le cae bien, que es fantástica, pero al mismo tiempo insiste en que la señora del segundo piso tiene miedo dado del poder del narco y ya volvió a decir que “los cárteles gobiernan México”.

Nuestro gobierno federal debe tomarse muy en serio las habladas del Trump. No de balde nos están tendiendo la cama, para respecto de sus leyes, poder intervenir en México.

Es de alarmarse que en las acusaciones de los EU contra el tontón Nicolás Maduro, se presente a nuestro país como el centro de operaciones desde el que los del crimen organizado trasnacional manejan sus ingresos.

No es mentira, no son inventos. Los EU lo saben. Palacio Nacional, sabe. Lo sabemos todos: el crimen organizado es imposible sin la complicidad, sin la protección de gente del poder y del dinero.

Si doña Sheinbaum no actúa (rápido), se puede llevar una sorpresa muy amarga. O entrega ella a algunos del gobierno que también todos sabemos quiénes son, o vienen por ellos… o ya baratito, el Trump se sale del T-MEC porque no va a seguir con eso si México sigue protegiendo a los del cártel oficial.

Cuando el 15 de diciembre de 2025, Trump firmó su orden ejecutiva declarando al fentanilo arma de destrucción masiva, dijo muy a las claras:

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es (…), está redactada -la orden ejecutiva-, específicamente para encargar al Departamento de Seguridad Nacional y al Pentágono, incluido el Ejército de los Estados Unidos, que den prioridad a la lucha contra el contrabando de esta sustancia”.

Sin cuentos, es con acción militar que va en contra del fentanilo y esa cochinada se hace en México. Barbas a remojar…

Doña Sheinbaum aclaró que sí, que ante la situación de Venezuela, México pasó a ser el principal proveedor de petróleo y combustibles a Cuba… es una idea, señora, no se lo tome a mal: ¿y si mejor cuida de México?, en Cuba ya son grandecitos.

Presidenta, ahórrese que la Armada yanqui le regrese los barcos petroleros, es lo que sigue. Ya son muchos avisos. No la queremos ver, ya con México humillado, tapando el pozo.

Y si no me cree, ya llegó la respuesta de EU: Integrantes del Congreso norteamericano expresaron estar profundamente perturbados por lo que calificaron como “subsidios de México a la dictadura narcoterrorista de Cuba”, a través del envío de petróleo.

Los legisladores señalan que el crudo mexicano debe utilizarse para beneficiar al pueblo de México en lugar de ser entregado, según afirmaron, a un régimen en decadencia.

Y la advertencia va en serio: En el contexto de la renegociación del T-MEC, están exigiendo al gobierno de Sheinbaum que detenga los envíos gratuitos de petróleo a Cuba.

Estar alertas porque, aunque califiquen a nuestro país como aliado, esta situación genera preocupación en Washington.

Es mucha la tensión que incluso lanzan una amenaza: Si esta política de ayuda a Cuba con petróleo continúa, los legisladores afirman que aplicarían severas consecuencias contra el gobierno mexicano.

¡Ay nanita! ¡Sálvese quien pueda!, porque la inquilina de Palacio está en una disyuntiva: de tin marín de do pingüé, El Tío Sam o AMLO. ¡Hagan sus apuestas, señores!