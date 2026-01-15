LA FERIA
Trump pone condiciones para seguir en el T-MEC
Qué México deje de proteger a los del cártel oficial * El crimen organizado no se da sin la complicidad de gente del poder y del dinero * Advierte el Tío Sam que habrá consecuencias si nuestro país no para el envío de petróleo a Cuba
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
El pozo.
El médico se dio por vencido. Tía Jose (sin acento, de Josefina), ni muerta se iba a dejar examinar por el doctor que llevó tío Agustín, porque de veras estaba muy mal.
Pero la tía se puso histérica. No, punto. Ya en el comedor, tío Agustín describió lo mejor que pudo, qué pasaba a la tía y muy angustiado le preguntó al médico que creía que iba a pasar, la respuesta fue breve (y acertada): -Se va a morir –y se retiró sin cobrar la consulta. Se murió.
DAMOS MÁS ELEMENTOS PARA UNA POSIBLE INTERVENCIÓN EXTRANJERA
Tal vez a la vista de lo sucedido en Venezuela, un reportero preguntó a la Presidenta Sheinbaum si el hecho de que los EU hayan clasificado a nuestros criminales organizados como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva, daba más elementos para una posible intervención en México.
La dama del segundo piso, ratificando que (¡urgente!) debería suspender su ‘stand up’ matutino, respondió que sí…. bueno, para no poner palabras en su boca, le transcribo lo que dijo:
“Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”. -¡Jesucristo-aplaca-tu-ira!… señito, la respuesta era “no”, no porque hay plena colaboración mutua o por lo que se le ocurriera decir, pero no aceptarlo.
Luego de su metida de pata, la dama de Palacio soltó una parrafada sobre cómo reforzó la soberanía nacional con sus reformas a los Artículos 19 y 40 de la Constitución, aun y cuando el 19 no tiene absolutamente nada que ver con la soberanía nacional, pero ni quien se fije.
Además, la soberanía es como la virginidad, no se puede reforzar, se tiene o no, y, lamento abollar su espíritu patrio, la soberanía de México está un poco más manoseada de lo generalmente aceptable.
Sin entrar en enojosos recuerdos del siglo XIX y el XX también (expedición punitiva del general Pershing, que con cinco mil soldados yanquis, se anduvo paseando por Chihuahua de marzo de 1916 a febrero de 1917); dejando eso en el baúl de los amargos recuerdos nacionales, no se le olvide que tan cerca como febrero del año pasado, la Presidenta tuvo que admitir que el Pentágono había realizado dos vuelos -dos- de “reconocimiento”, pero el Departamento de Defensa de EU, más tarde, le corrigió la plana e informó que eran 18 vuelos “cerca de la frontera con México”; y como en este gobierno parecen estar en una competencia de metidas de pata, nuestro secretario de Defensa Nacional, el supergeneral Ricardo Trevilla, aclaró que “el gobierno mexicano desconocía qué hicieron”. ¡Soberanía! (y la Marcha de Zacatecas). Damos risa.
Ya ni le comento -sería rudeza innecesaria- que algunos buques de la Marina armada de EU se andan paseando no sólo en el mar Caribe frente a la costa venezolana, sino también en las costas mexicanas -de los dos lados, Golfo de México y Océano Pacifico-, eso sí, “en aguas internacionales”, para atajar lanchas con drogas. El Tío Sam, pudoroso no es.
Seguro la Presidenta está bien informada sobre las negras intenciones de Trump y no tenemos más remedio que confiar en que estén muy atareados tratando de contener su ansia loca de alzarle la toga a La Patria, la señora de la portada de antes de los libros de texto gratuitos. Más nos vale… perdón: más les vale.
No es pesimismo ni fatalismo. Los EU están hasta el copete de nuestras gracejadas con lo del fentanilo, que sí les cuestan muchos miles de vidas; y no aceptan que deteniendo delincuentes bota punta pa’rriba, se arregle el problema, ellos quieren las cabezas de funcionarios, militares y empresarios cómplices de la delincuencia organizada.
Tampoco podremos decir que fue puñalada trapera si vienen a hacer alguna barbaridad a nuestro país. No. Estamos muy advertidos. El Trump dice y repite que doña Sheinbaum le cae bien, que es fantástica, pero al mismo tiempo insiste en que la señora del segundo piso tiene miedo dado del poder del narco y ya volvió a decir que “los cárteles gobiernan México”.
Nuestro gobierno federal debe tomarse muy en serio las habladas del Trump. No de balde nos están tendiendo la cama, para respecto de sus leyes, poder intervenir en México.
Es de alarmarse que en las acusaciones de los EU contra el tontón Nicolás Maduro, se presente a nuestro país como el centro de operaciones desde el que los del crimen organizado trasnacional manejan sus ingresos.
No es mentira, no son inventos. Los EU lo saben. Palacio Nacional, sabe. Lo sabemos todos: el crimen organizado es imposible sin la complicidad, sin la protección de gente del poder y del dinero.
Si doña Sheinbaum no actúa (rápido), se puede llevar una sorpresa muy amarga. O entrega ella a algunos del gobierno que también todos sabemos quiénes son, o vienen por ellos… o ya baratito, el Trump se sale del T-MEC porque no va a seguir con eso si México sigue protegiendo a los del cártel oficial.
Cuando el 15 de diciembre de 2025, Trump firmó su orden ejecutiva declarando al fentanilo arma de destrucción masiva, dijo muy a las claras:
“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es (…), está redactada -la orden ejecutiva-, específicamente para encargar al Departamento de Seguridad Nacional y al Pentágono, incluido el Ejército de los Estados Unidos, que den prioridad a la lucha contra el contrabando de esta sustancia”.
Sin cuentos, es con acción militar que va en contra del fentanilo y esa cochinada se hace en México. Barbas a remojar…
Doña Sheinbaum aclaró que sí, que ante la situación de Venezuela, México pasó a ser el principal proveedor de petróleo y combustibles a Cuba… es una idea, señora, no se lo tome a mal: ¿y si mejor cuida de México?, en Cuba ya son grandecitos.
Presidenta, ahórrese que la Armada yanqui le regrese los barcos petroleros, es lo que sigue. Ya son muchos avisos. No la queremos ver, ya con México humillado, tapando el pozo.
Y si no me cree, ya llegó la respuesta de EU: Integrantes del Congreso norteamericano expresaron estar profundamente perturbados por lo que calificaron como “subsidios de México a la dictadura narcoterrorista de Cuba”, a través del envío de petróleo.
Los legisladores señalan que el crudo mexicano debe utilizarse para beneficiar al pueblo de México en lugar de ser entregado, según afirmaron, a un régimen en decadencia.
Y la advertencia va en serio: En el contexto de la renegociación del T-MEC, están exigiendo al gobierno de Sheinbaum que detenga los envíos gratuitos de petróleo a Cuba.
Estar alertas porque, aunque califiquen a nuestro país como aliado, esta situación genera preocupación en Washington.
Es mucha la tensión que incluso lanzan una amenaza: Si esta política de ayuda a Cuba con petróleo continúa, los legisladores afirman que aplicarían severas consecuencias contra el gobierno mexicano.
¡Ay nanita! ¡Sálvese quien pueda!, porque la inquilina de Palacio está en una disyuntiva: de tin marín de do pingüé, El Tío Sam o AMLO. ¡Hagan sus apuestas, señores!
AMLO manda y controla a México
La Primera Presidenta lo confirma al expresar “el presidente Andrés Manuel López Obrador” en sus Mañaneras del Pueblo * Claudia Sheinbaum tiene un bastón de mando de juguete * A partir de 2018 se perdió la unidad nacional por el discurso polarizante de la Cuarta Transformación.
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Éntrele.
Tío Iván, a punto de pasar al definitivo estado de fiambre, y tía Rosa, su casi viuda, rogándole que hiciera testamento.
Pero aparte de rico como Creso, era malo. Su desquite por el disgusto de morirse fue no testar.
Mandó por sus once hijos y con la tía presente, dijo apenas audible: -… les da gusto que me muera… a mí me da más que se van a tener que matar para heredar… mátense -así de malo.
EN 1848 SE PERDIÓ LA HONRA
Un pequeño rodeo antes de entrar en materia.
El 8 de mayo de 1846, los EUA nos invadieron y cinco días después nos declararon la guerra.
México se las declaró diez días después. ¿Cuál era la prisa?
En 1848, los gobernantes de entonces, perdieron la guerra y la honra. El país, más de la mitad de su territorio.
La honra porque en vez de dejar que los EUA nos robaran territorio a la mala, nuestros honorables gobernantes se los vendieron en 15 millones de dólares… a plazos, todavía les dieron fiado. Ni reclamar podemos, vendieron.
Si le dicen que ni era nuestro ese inmenso territorio, no es cierto, México estaba bien delimitado en el Tratado Adams-Onís de 1819, entre España y los EUA; y estaba habitado, por eso las cláusulas VIII y IX del Tratado Guadalupe Hidalgo, con el que el presidente (interino), Manuel de la Peña y Peña formalizó la venta el 2 de febrero de 1848.
Perdieron la honra porque encima de todo, el dichoso Tratado, dice en su introducción que se firma para establecer, entre México y los EUA, sólidas relaciones de paz y buena amistad. ¡Buena amistad! Eran indignos o muy cobardes o traidores o las tres cosas.
Se dice que los EUA querían más territorio. Bueno, sí, pero lo que se jugaba era cuál de los dos países sería la potencia dominante en América. Poquita cosa.
Si lo duda, busque el análisis del mayor Nathan A. Jennings, profesor adjunto en el Departamento de Historia Militar de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de los EUA (‘Alianzas improvisadas: operaciones conjuntas de Estados Unidos en la guerra entre México y Estados Unidos’).
Haber perdido la guerra contra los EUA no se explica, entérese: los yanquis nos invadieron con 8,600 soldados e infantes de marina, por Veracruz, más 1,173 marinos por Alvarado y Tuxpan, que allá se quedaron.
Los 8,600 solos, avanzaron hasta tomar la Ciudad de México. El Ejército Mexicano contaba con 19,000 tropas regulares y con reclutas llegaba a los 38 mil… contra 8,600… ¿pero qué pasó?
El mencionado Jennings, califica la invasión y dominio de la capital como “una tenue ocupación del Valle de México y sus 2.3 millones de habitantes”. ‘Faint’, tenue, débil, con 8,600 no se domina a más de dos millones. A pedradas los arrasan. ¿Qué pasó?
Divisiones entre políticos y militares, mezquindades y egoísmos, llevaron a esa catástrofe.
Uno de los políticos más importantes de ese entonces, Lucas Alamán, afirma: “El dinero gastado en armar a las tropas mexicanas simplemente les permitió luchar entre sí y ‘dar la ilusión’ de que el país poseía un ejército para su defensa” (cita en ‘The US–Mexican War 1846-48’, página 138, no batalle).
En México, el pleito era entre la masonería escocesa, conservadora, centralista y rabiosamente patriótica, y la masonería yorkina, liberal, federalista y rabiosamente proyanqui (la de Juárez y los de la Reforma).
Su competencia por el poder dividió al ejército en facciones que no lucharon contra el ejército invasor sino entre sí.
Al perder la batalla del convento de Churubusco, el general Pedro María Anaya dijo al general David Twiggs: “Si hubiera parque, no estarían ustedes aquí”… se lo mandaron de calibre equivocado; entre militares no se comete un error así: fue intencional, querían que perdiera, perdió, perdió México.
Santa Anna, refiriéndose a la derrota y pérdida del territorio, dijo con pesar: “Por vergonzoso que sea admitirlo, nosotros mismos hemos provocado esta vergonzosa tragedia a través de nuestras interminables luchas internas” (‘The Mexican War, 1846-1848’, de Karl J. Bauer, páginas 16 y 17).
Documenta William Fowler estas vergüenzas de nuestros gobernantes de entonces diciendo (Santa Anna and His Legacy’, página 12) que mientras la guerra se libraba “los políticos mexicanos discutían y utilizaban la retórica antinorteamericana para ganarse al público, pero no tenían planes sustanciales para la reforma nacional” (The Oxford Research Encyclopedia of Latin American History).
Testigo de los acontecimientos, el intachable Vicente Riva Palacio, dice en ‘México a través de los siglos’, sobre nuestros ejércitos ante la invasión yanqui: “(…) sus jefes, más preocupados por obtener empleos bien remunerados y otros privilegios (…) actuaron, ‘con sus excepciones’, impulsados por la cobardía, avaricia y la traición”. Cobardía, avaricia y la traición, anótelo.
No se cargan las tintas con aviesa intención, ante tan grave emergencia nacional solamente siete estados de la República contribuyeron con hombres, armas y dinero para la defensa nacional. “Un soldado en cada hijo”… ¡Sí, cómo no!
HAY QUE ENTRARLE PRIMERA PRESIDENTA
Este pequeño rodeo fue para alertar a doña Sheinbaum: su antecesor, patológicamente desconfiado como el malhechor que es, le entregó un bastón de mando de juguete mientras él mantiene el control de Morena, del Congreso, medio gabinete y casi todos los 23 estados que gobiernan, y el país dividido.
Todo lo anterior es para asegurar su impunidad y la de los suyos, que por eso le son leales, por impunidad de sus inmensos latrocinios. Así de bajos.
De 1929 a 2018, México consiguió y mantuvo la unidad nacional.
La hemos perdido por el discurso polarizante del Pejestorio y la Primera Presidenta lo continúa.
Señora, se le viene un año muy difícil, deje de atacar a los partidos, a la prensa, a cualquiera que no sea un sumiso cuatrotero.
La agónica economía nacional y la lucha contra el crimen organizado, sin todo su gobierno y sus gobernadores, a su lado, será una estrepitosa derrota. Menos un estado, los demás fingen luchar contra el crimen organizado, entérese.
Señora, su lealtad es equivocada, sus miedos, infundados. Tiene poder sobrado. Es por México, éntrele.
Nueva Reforma Política rompería el trato de Morena con aliados
PVEM y PT están con el partido guinda porque les conviene, pero venderían su amor porque no les conviene eliminar los pluris * La razón de ser del Congreso de la Unión es garantizar que haya reflejo real de la diversidad de la sociedad, al tiempo de asegurar la representación de las minorías que de otra manera estarían siempre fuera de las decisiones nacionales * Si está firme la idea de la inquilina de Palacio, la oposición en 2027 puede controlar realmente la Cámara de Diputados
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Meretricios.
Cuando este menda preguntó a Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, por qué tía Clarita y tío Samuel nunca iban juntos de vacaciones, advirtiendo a usted que tenían mucho dinero y eran vacaciones en serio, viajes de meses a Europa, cruceros de vuelta al mundo.
Pepe, resignado, explicó: -Tío Samuel viaja con su marido –ante la cara de gran sorpresa de su textoservidor, aclaró: -El tío se casó nada más para no perder su herencia -eran así esos tiempos-, y tía Clarita, por lo mismo, por la herencia -y tenían hijos, dos, que eran de la tía con los indispensables auxilios del señor con que ella se iba de vacaciones.
Todo en esa casa era apariencia. Era mucho dinero, le digo.
PREOCUPACIÓN EN MORENA
La Primera Presidenta anunció que -a mediados de enero próximo- presentará al Congreso la iniciativa de reforma político-electoral que resulte de los foros y consulta al pueblo, el bueno; esto es: la iniciativa será lo que ella dicte, que el pueblo, el bueno, necesariamente estará de acuerdo y si no, da lo mismo, será lo que salga de la naguas presidenciales (y los foros del Pablo Gómez quedan en lo que de inicio fueron: ‘sketch’ de cómico decadente).
La señora ha dicho qué quiere que tenga la reforma y de entre el surtido rico de ocurrencias, destaca su insistencia en eliminar a los diputados y senadores de representación proporcional, los plurinominales.
Se preocupan en Morena, el partido que no es partido ni movimiento, sino pandilla de intereses encontrados y divergentes, cohesionada sólo por ansias de poder y pillaje.
Se preocupan en el gobierno cuatrotero: saben que son lo que son, travestismo político, continua acrobacia verbal para justificarse con los mismos principios que violan y tremolan con ostentación cínica: no mentir, no robar, no traicionar, sin que les gane la risa… es la experiencia.
Si de veras la dama del bastón de juguete va a eliminar a los legisladores plurinominales, sin entrar en disquisiciones de teoría o filosofía política, olvidando que su razón de ser es garantizar que en el Congreso haya reflejo real de la diversidad de la sociedad, al tiempo de asegurar la representación de las minorías que de otra manera estarían siempre fuera de las decisiones nacionales.
Ignorando todo eso, que alguien se apiade de la doctora en física y le cuente, así como quien no quiere la cosa (no se vaya a molestar, es geniuda), que la representación proporcional de legisladores es algo que hace casi 250 años proponía John Adams (‘Pensamientos sobre el gobierno’, 1776), y otros: Mirabeau en 1789; Condorcet en 1793; y que están desde 1790, en la Constitución de Pensilvania, EUA.
Hubo, hay, legisladores de representación proporcional, en Bélgica desde 1899; también en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos (Holanda), Noruega, Alemania (después de la guerra, terminada la negra noche nazi), España, Suiza, Francia, Israel, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Sudáfrica, las Filipinas, Australia, muchos más y todavía en México.
Por cierto, señores cuatroteros, para que no haya sospechas de que esto es cosa de derechosos, conservadores, fachos, fifís, tomen nota: el revolucionario comunista, rojo por dentro y por fuera, León Trotsky, el que en 1940 se escabechó Stalin acá en México, propuso en 1917 que el Soviet Supremo se eligiera por representación proporcional.
Pero donde manda Presidenta no gobierna cuatrotero. La señora del segundo piso desde que asumió el cargo y hasta el 15 de octubre pasado, ha obtenido la reforma de 53 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (dato oficial, no es invento, chéquelo en el portal de la Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm).
Solo se llevó un chasco la dama del bastoncito de palo, con su reforma anti-nepotismo y anti-reelección, que se las aprobaron, pero contra su explícita oposición, entrarán en vigor hasta el 2030… o sea, con ella ya terminando de empacar para mudarse de Palacio.
Sea lo que sea, va a mandar al Congreso su iniciativa de reforma política, corriendo el riesgo de que se rompa el trato con sus partidos cómplices, que no aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Del Trabajo (PT), porque no les conviene y ellos están en Morena porque les conviene.
¿O creerá doña Sheinbaum que lo de esos partidos es lealtad y convicción?… Señito, el amor del Verde y el PT, no es efectivo, es al contado.
Si doña Sheinbaum insiste en eliminar plurinominales, sin duda el Verde cambiará de asociado una vez más, ya ha sido rémora del PRI y del PAN, ellos a esas cosas no le tienen asco.
Pero si los partidos de oposición saben lo que debieran saber, deberían estar haciendo novenas a San Judas Tadeo, el patrono de las causas difíciles y desesperadas, para que se apruebe eliminar los plurinominales (y votar a favor).
Mire usted, en 2024, sin plurinominales la Cámara de Diputados sería de 300 diputados y la de senadores de 96 (sumando los de mayoría y primera minoría, sólo quitando los plurinominales).
Así y con el entonces Pejecutivo metido en la campaña electoral, Morena consiguió 182 escaños de diputados, abajo de los 200 necesarios para empujar sus 53 reformas a la Constitución Política (entre ellas la del Poder Ejecutivo); y en el Senado, ganó solamente 46 curules, muy lejos de los 64 que hubiera necesitado para aprobar reformas constitucionales.
La realidad y los números demuestran que con los plurinominales fue que Morena se agenció los votos necesarios para hacer cisco el país.
Además, en 2027, lo previsible es que baje la votación a favor de Morena, no sólo porque no estará el Pejestorio en campaña, sino por el desgaste que han tenido en estos años de dislates y escándalos por el alarde de riqueza de muy destacados cuatroteros.
Si le sigue con esta idea la señora de Palacio, la oposición en 2027 puede controlar realmente la Cámara de Diputados, la que decide el presupuesto federal y manda en la Auditoría Superior de la Federación, lo que haría de sus segundos tres años, una pesadilla.
La doñita debería saber que está rodeada de profesionales de la apariencia. El Verde y el PT cambian de padrote sin remilgos, son partidos meretricios.
A identificar los celulares para que el gobierno nos cuide
Los malandrines se darán sus mañas para jamás registrarse y entregar su documentación * Los extranjeros, con el puro pasaporte, podrán adquirir celular * El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que es ilegal la obtención sin distingos y generalizada de datos de usuarios de teléfonos móviles; tampoco en Australia, Nueva Zelanda y en EUA
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Servidumbre.
Tía Tita (Carlota, Carlotita), de las de Toluca, parecía de la CIA, de la KGB, de la Sureté, del MI6 (el británico Military Intelligence, Section 6), de la Judicial.
Vivía espiando a sus hijas, cinco hijas, a las que les revisaba todo (todo es todo, calzones incluidos), no las dejaba hablar por teléfono a solas (en aquellos tiempos sólo había teléfonos fijos, negros) y las interrogaba como para sacar la verdad a Al Capone.
Ya cuarentón este menda preguntó a una de esas primas -ya cincuentona-, cómo habían hecho para vivir así y sonriendo, dijo: -Mintiendo -¡vaya!
EN DOS OCASIONES HAN INTENTADO LO MISMO
El gobierno federal ha dispuesto que a partir del próximo 9 de enero, todo tenochca digitalizado debe ir a la compañía con la que contrató su celular, identificarse y dar los documentos que prueben que sí es quien es, que sí se llama como se llama, que sí vive donde vive y probarlo con documentos oficiales como el INE y aparte la CURP. Si no lo hace, le van a cortar el teléfono. Abusado.
El tenochca integrante del gallardo peladaje, previamente domesticado por una vida meneando el rabo cuando se lo manda el gobierno, obedecerá y hará bien, es la ley… bueno, la nueva ‘Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión’, fresquecita, del 16 de julio pasado.
La justificación del gobierno para tener toda la información de los usuarios de teléfonos celulares es por nuestra seguridad, combatir delitos como la extorsión o el secuestro.
Ya sabe, el gobierno siempre cuidándonos (ya después, si tienen un rato libre, ojalá surtan medicamentos, es una idea).
Ya antes, y con la misma intención, el gobierno en dos ocasiones ha intentado lo mismo.
En febrero de 2009, con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), que se anuló en abril de 2011, no sólo por el escandalazo de que se vendía en Tepito el registro de usuarios sino porque lejos de disminuir los crímenes que pretendía atajar, crecieron, aparte de que el 40 por ciento de los usuarios nada registraron, ya sin mencionar, sería rudeza innecesaria, que se comprobó que eran falsos buena parte de los datos de los que sí fueron a registrar sus celulares (el tenochca creativo).
Diez años después, en abril de 2021, segundo intento, con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut, le cambiaron dos letras, ¡cuánta creatividad!); nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, nueva orden de registrar todos los celulares, y con la misma excusa, prevenir delitos y perseguir delincuentes de forma más fácil, asegurando que los datos quedarían en custodia de los concesionarios (las compañías de teléfonos), para que no hubiera malos pensamientos contra el gobierno.
Pero, igual, al año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional y totalmente inválida, entre otras razones, por representar un riesgo al derecho a la privacidad y la intimidad.
Bueno, ya estamos en las andadas otra vez y con el mismo pretexto: cuidarnos el palmito, no vaya un malvado a querer hacernos algo feo. Y ya no tenemos Suprema Corte que les repita que eso es ilegal.
Usted, nosotros, vosotros, ellos, daremos nuestros datos completos, pero le aseguro que los delincuentes no y da grima ver tan a las claras la clase de rudimentario cerebro de nuestros gobernantes y legisladores: mientras el tenochca simplex deberá dar toda su información, los extranjeros solo con su pasaporte obtendrán su celular, fácil.
Tanto esfuerzo resulta ridículo si se acuerda uno que la mayoría de los delitos que se cometen usando teléfono celular, son con llamadas realizadas desde cárceles mexicanas (¿les van a pedir que se registren para que no les corte el servicio Telcel?… seguro, negocios son negocios).
Con toda mala fe, este juntapalabras revisó cómo es la cosa en otros países. Se registra toda la información de los que tienen celular, entre otros, en Irán, Corea del Norte, Arabia, Eritrea, Turkmenistán, Omán, Afganistán, China, Venezuela (pero-por-supuesto), Rusia y otros no muy presentables, por cierto. En Iberoamérica, lo hay en varios países en distintas variantes.
Por el contrario, no hay ese control masivo de datos de usuarios en Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Rumania, Grecia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Estonia, Letonia, Lituania y los demás de la Unión Europea, donde el Tribunal de Justicia de allá, de la Unión, resolvió que es ilegal la obtención sin distingos y generalizada de datos de usuarios de teléfonos celulares. Tampoco en Australia, Nueva Zelanda ni en los EUA.
Saque usted sus conclusiones. De qué lado le gustaría que estuviera nuestro risueño país.
Los del crimen organizado, las bandas de secuestradores y extorsionadores, son malos, muy malos, pero no son tontos. Ya veremos repuntar estratosféricamente la venta de celulares en el sur de los EUA, que funcionan igual de bien en nuestro territorio y también cruzarán la frontera algunos yanquis que por unos dólares comprarán celulares mexicanos sin dejar ninguno de sus datos, sólo con el pasaporte.
Para este menda, es un misterio para qué quiere este gobierno cuatrotero los datos completos de los usuarios de cerca de 158 millones de celulares (al tercer trimestre de este año). Para espiarnos de a uno por uno, no. Y si de veras es para corretear malandrines, resulta sorprendente que primero tengan que fichar a 99 millones de honrados y gentiles tenochcas, dueños cada uno de uno o más celulares.
Lo cierto es que, aun teniendo la más recta intención el actual gobierno federal, quedará vivo el riesgo de que haya filtraciones masivas de información y que (otra vez) se vendan las bases de datos a delincuentes.
Y también que llegue al poder uno no tan santo que, si le pega la gana, podrá usar esa información para suplantaciones de identidad o para controlar opositores, bailándose la guaracha en derechos humanos como la privacidad, la libertad.
¿Cómo estamos llegando a estos extremos?… olvidando que los del gobierno no son nuestros patrones, son nuestros empleados a nuestro servicio.
Comenzó por un dedito… y así vamos, pasito a pasito, a la servidumbre.
