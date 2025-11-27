LA FERIA
La 4T, sin respuesta a los reclamos del pueblo
No hay que minimizar los bloqueos de transportistas y campesinos * Algo anda muy mal, el gobierno cree que con babas disminuirá el descontento creciente * Señalan directamente al PRI, al PAN y al PRD de estar manipulando el asunto… ¿no estaba muerta la oposición?
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
¡Ay, Cuco!
En aquellos tiempos en los que no se divorciaba la gente, tío Rubén decía que tía Pepa lo había dejado porque le pidió que calentara su café.
Y era cierto, pero no decía que 37 años le dio órdenes como ametralladora y que esa mañana la había hecho planchar tres veces la camisa “hasta que quedó bien”.
La tía no calentó el café y sin decir palabra se fue a vivir, muy bienvenida, a casa de José, su hijo mayor.
Hay una gota que derrama el vaso, pero en la vida no se sabe cuál es esa gota.
MOVIMIENTOS GENERALIZADOS DERROCAN GOBIERNOS
Los movimientos sociales legítimos o torcidos si son generalizados, hacen tambalear gobiernos o los derrocan. Un ejemplo: la Revolución Francesa, extendió su certificado de defunción al feudalismo y a la monarquía absolutista (y le alteró el pulso a toda Europa).
También es cierto que por masivo que sea un movimiento social opositor a un régimen, se le puede ahogar en sangre.
Otro ejemplo muy sabido: la Jacquerie (algo así como la Jacobada, traducido a marro), que fue un sangriento alzamiento campesino de 1358 en Francia, por aumentos de impuestos y abusos misceláneos de la nobleza en su contra.
La Jacquerie creció tanto que puso contra la pared al delfín Carlos que la hacía como de interino (regente), mientras su papi, el rey Juan II, estaba capturado por los ingleses por un asunto que aquí no importa; así, con París sitiado, al grito de ¡qué tanto es tantito!, el rey mandó arrasar con la masa campesina y literalmente, los ahogaron en sangre, ejecutaron a sus líderes y… ¡listo!
Hay más ejemplos de movimientos muy populares que si el gobierno no le hace ascos a la sangre, los acaban.
No tiene mucha ciencia, nadie tiene recursos para oponerse al Estado cuando se pone en ese plan, nada más recuerde cómo la URSS puso fin a la Primavera de Praga en 1968, cuando por temor a que Checoslovaquia se saliera del huacal, mandó 750 mil soldados, 6 mil tanques y 700 aviones de combate… no, pues así, mejor dejaron para mejor ocasión recobrar su soberanía, total.
Un caso hubo en México, el 8 de junio de 1692, cuando el peladaje chilango, enrabietado contra el gobierno por una grave escasez de maíz (y trigo, pero por eso, menos), y el feo chisme de que la autoridad lo acumulaba para venderlo caro, tuvieron a bien ir a apedrear el Palacio de los Virreyes (hoy, casa de doña Sheinbaum, también conocido como Palacio Nacional), que incendiaron junto con el Ayuntamiento y el Parián (el mercado); por cierto, hubo saqueo por si le interesa saber cuándo empezó esa mexicana tradición.
Iniciaron esos grandes desórdenes las mujeres, detallito, ya luego se les unieron los señores, tan machos.
Como sea, el virrey mandó sofocar la cosa “por todos los medios” y el capitán que tomó el encargo, reportó que penetraron en la plaza “a riesgo de sus vidas” y (agárrese):
“(…) dieron el castigo que merecían matando a todos los que se pudo (…)”; ¡a los que se pudo!, y no fueron pocos, a otros los apresaron y nada más los azotaron, ¡qué delicadeza! (no está inventando este su menda, consta en el Archivo del ex-Ayuntamiento, Historia en General, Volumen I, Expediente 1, fojas 15 a 16); o léase ‘Alboroto y motín de México’, escrito por un testigo presencial: Carlos de Sigüenza y Góngora por si le parece de fiar (aunque don Carlos se tragó lo de la matazón, digo, muy neutral, tampoco).
Se advierte a usted que ese alzamiento popular de 1692 no brotó de la nada, ya antes los había habido, en protesta por malos tratos y abusos, pero no pocas veces por situaciones económicas, como en Yucatán en 1639; Oaxaca en 1660; Tehuantepec, 1661, y otros (se acaba el espacio).
Como se podrá usted imaginar, esta larga introducción es por los bloqueos carreteros que campesinos y transportistas realizaron el lunes 24 de noviembre en once estados del país: Sonora, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Puebla; y en las aduanas de Ciudad Juárez y Nogales.
Los transportistas piden seguridad en las carreteras (en lo que va de este año se registran más de 16 mil robos en carreteras al transporte público) y fin a las extorsiones que también les hacen autoridades.
Los campesinos piden precios, condiciones mejores para el campo y rechazan la Ley de Aguas Nacionales que cocina el Congreso, afectando muy seriamente sus legítimos intereses poniéndolos en riesgo de ir a la cárcel, de plano, si se retrasan en renovar su concesión, si no respetan la reducción de volumen que el gobierno rebaje a su real saber y entender o si en cualquier trámite se retrasa el agricultor: cárcel y punto.
La refractaria Primera Presidenta Sheinbaum, ante este bloqueo nacional, afirma que “parte de los bloqueos carreteros” responde a “intereses políticos no legítimos, no a una defensa genuina del campo”; y que ocurren “pese a que hay diálogo”. O sea, de mala intención y a lo puro maje. Buena estrategia señora, si quiere que se encabriten más.
La secretaria de Gobernación, la tal Rosa Icela Rodríguez, dijo lo mismo, pero señaló directamente al PRI, al PAN y al PRD de estar manipulando el asunto (¿no estaba muerta la oposición?), y le agregó que esos bloqueos son delito. ¡Muy bien, doñita!, tan delito como las tomas de pozos petroleros y de la avenida Reforma de su verdadero jefe, el que no está en Palenque.
Algo anda muy mal. El gobierno cree que con babas minimizará el descontento creciente.
Las marchas del 15 de noviembre, convocadas por la Generación Z, fueron en decenas de ciudades del país; las marchas de médicos, maestros, madres buscadoras, organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y muchas más, sumadas a este bloqueo nacional, no anuncian fiesta, no, resaltan que este gobierno del segundo piso no tiene respuestas a los reclamos de la gente y siguiendo los pasos del anterior aplica su recetario de frases hechas, como si fueran mágicas y desaparecieran los problemas.
Señora Presidenta, ya tiene que resolver algo, recuerde: “A ti te había tocado nomás la de ganar; pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado”… ¡ay, Cuco!
Les puede salir el tiro por la culata
No es buena idea empatar las elecciones intermedias con la revocación de mandato * El “efecto arrastre” es un espejismo, así lo constatan las encuestas * Loret de Mola difunde que de un 62% bajó a 41% en sólo un año la popularidad de la Primera Presidenta
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Mecha encendida.
Tío Toño cada año llevaba a tía Tinita (Josefina), y sus tres hijos, de vacaciones a Tlaxcala; estaban todos hasta la coronilla de Tlaxcala.
Tía Tinita con inteligencia, diciéndole lo bonita que era la democracia y lo mucho que servía, lo convenció una vez de poner a votación a dónde iban a ir de vacaciones, si a Acapulco o a Tlaxcala.
El resultado de la consulta familiar fue: Tlaxcala, un voto; Acapulco, cuatro. Fueron a Tlaxcala. Murió la democracia.
A PENSAR BIEN LA INICIATIVA DE RAMÍREZ CUÉLLAR
Se incendió la pradera con la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena, para que la Consulta de Revocación de Mandato de la Presidenta se celebre junto con las elecciones intermedias del 2027, en vez de en 2028 como manda la ley.
Lo mismo intentó el anterior arrimado en Palacio Nacional y el Senado dijo que no; por eso la primera consulta de revocación fue hasta el 2022, en tanto que las elecciones intermedias fueron en 2021.
Ahora, desde la oposición (no se ría), el clamor de unos fue que Morena quiere el “efecto arrastre” que puede significar la presencia de doña Sheinbaum en las boletas de ese proceso electoral del día 6 de junio de 2027, dada su altísima popularidad.
Y se debe tomar muy en cuenta que ese día estará en juego el país: se elegirá la Cámara de Diputados federal, 17 gobiernos estatales, los congresos y las alcaldías de casi todo el país… ¡ah!, y los 850 cargos faltantes del Poder Judicial.
Algunos de los que se oponen a juntar ambos procesos, han dicho algunas tontadas; una, clamorosa, es que así doña Sheinbaum podría hacer campaña en favor de los candidatos de su partido. No es cierto porque lo va a hacer igual, el caminito se lo enseñó quien le dio su bastón de caramelo… y tan frescos.
La iniciativa de Ramírez Cuellar parece mentira, no considera que la ley como está, blinda a quien sea Presidente de México, en este caso Presidenta, pues sea el que sea el resultado de la consulta de revocación, no vale si no acude a las urnas al menos el 40% de los electores y eso son más de 40 millones de entusiastas tenochcas con credencial de elector.
Para que se haga una idea: A la consulta de revocación anterior, fue a votar el 17.77% de los que estábamos en la Lista Nominal del Electorado (entonces éramos casi 93 millones, ahora somos poquito más de 100 millones), mientras que en las elecciones intermedias del año anterior, 2021, fue a votar el 52.66% de nosotros los del peladaje. No es buena idea empatar ambos procesos, en un descuidito se andan llevando una sorpresota los cuatroteros.
Esos de la oposición escandalizados por esta iniciativa, bien podrían tomar FosfoB-12, contra el cansancio mental y mejorar la concentración.
Nada más por el porcentaje de votantes, deberían apoyar el empate de las fechas y junto con eso, la iniciativa de doña Sheinbaum de quitar los diputados plurinominales, porque se rompería la alianza de Morena con los del Verde y el PT, aparte de que ni yendo a bailar a Chalma volvería a tener la señito del segundo piso la mayoría de dos tercios de legisladores en la Cámara de Diputados para hacer charamuscas con la Constitución.
En su mejor momento, cuando fue electa Presidenta, su partido ganó el 40.84% de la Cámara de Diputados… después de una campaña a cargo del tractor electoral de Macuspana; ahora, en estas intermedias, puede usted apostar a que no les irá mejor. Pero, a ver, explíquele a la oposición.
ESPEJISMO LAS ENCUESTAS
Y eso del “efecto arrastre” es un espejismo. Si la oposición está con los pelos parados por el 70% o más de popularidad de la señora del segundo piso, quiere decir que dan por buenas las encuestas patrias más recientes, pero que no las han leído porque el gobierno de la doñita sale muy reprobado:
En la de Mitofsky, el 60% lo reprueba en seguridad; en salud, lo reprueba el 59.5%; en economía, el 60.6% opina que la cosa va mal; y el 87% dijo que hay corrupción en su gobierno, el de la jefa de la porra del Señor de Badiraguato.
La encuesta de México Elige arroja que el 73.3% considera que hay corrupción en el gobierno del segundo piso y el 49.8% que doña Sheinbaum es corrupta.
En la de El Financiero, el 82% está a disgusto por su falta de resultados contra la corrupción y el 85% por su combate contra el crimen organizado.
Con estos números y solo estos, la estrategia de campaña en 2027 está definida, pero, no, los opositores parece que consumen medicinas de esas que requieren receta y ya están babeando la camisa. Lástima, por México.
Además, lo de la popularidad de la señora hay que tomarlo con ‘seltz’ (ni quien se acuerde del Pichi con Sarita Montiel… “anda, y que te ondulen con la ‘permanén’, y si te sofocas ¡tómalo con ‘seltz’!”… y ni quien entienda, ni modo):
Según el último informe sobre 24 países de ‘Mapeo de creadores e ‘influencers’ de noticias en redes sociales y de video’ (Mapping News Creators and Influencers in Social and Video Networks), de la Universidad de Oxford y Reuters, que no son enemigos de la cuatroté, en el apartado de México, nos hace saber que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene 5.8 millones de seguidores sumados los de distintos medios digitales; no es poco, son muchísimos 5.8 millones… sí, pero Chumel Torres tiene 6.7 millones; Adela Micha tiene 7.1 millones; Brozo, 7.8 millones; López Dóriga, 9.5 millones; Loret de Mola, 12.9 millones; y Carmen Aristegui, 16.7 millones.
Si de veras la señito es más popular que la Adelita, está muy raro… está en último lugar frente a estos otros que no tienen el aparato federal para levantar “visitas”, ni mejorar posiciones.
Y bien vistas las cosas, pensándolo bien, no es tan raro: No es cierta su abrumadora popularidad, punto.
Y Carlos Loret de Mola, en su LatinUs, también lo confirma: Se desploma la aprobación de Claudia Sheinbaum. De 62% a 41% en un año.
Un detalle a resaltar es que es la encuesta que tanto presumían en la Mañanera, sobre todo AMLO, pero hoy en día por algo ya no la mencionan.
La señora de Palacio tendría que reflexionar: En el Congreso le juegan las contras, antes a su iniciativa de reforma política y hoy a esta SU idea de empatar elecciones con revocación de mandato que se pospuso hasta nuevo aviso; y lo de Uruapan se reavivó con su plan de fantasía, sin presupuesto.
Tal vez la Presidenta no se da cuenta, pero está sentada en un barril de pólvora… con la mecha encendida.
La Generación Z tumba gobiernos
Nació en Asia y se regó por todo el mundo * En Serbia, el primer ministro y su gobierno dimitieron el 28 de enero de 2025; en Bangladés, el 5 de agosto de 2024, la primera ministra Sheikh Hasina renunció y huyó del país; en Nepal, en sólo dos días consiguieron la renuncia del primer ministro * “Tenemos el deber de cambiar absolutamente todo”, su bandera de lucha
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Escoger enemigos.
Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, aparte de sus dudosas virtudes, era bueno para pelear, pero muy bueno, nunca perdía.
Era el héroe de este menda, siete años menor que él. Una vez este juntapalabras le pidió que le enseñara a pelear y muy serio dijo que lo más importante era escoger con quién agarrarse: -Si no estás seguro de que vas a ganar, corre… -decepción.
MOVIMIENTO MUNDIAL
El sábado pasado 15 de noviembre hubo marchas, manifestaciones y una concentración masiva en el Zócalo; convocaron, por un lado, los de la CNTE, esos maestros levantiscos cuyo oficio es extorsionar al gobierno (con mucho éxito), y la Generación Z, movimiento mundial de los nacidos por ahí de 1995, que en México son una buena parte de la población.
No se puede desdeñar eso del movimiento de la Generación Z que nació en Asia y se regó por el mundo.
Aparte de descripciones sociológicas y económicas, les es natural el uso muy eficiente de las redes digitales y de vez en cuando les da por organizar protestas masivas contra la corrupción, el bajo crecimiento económico, el abuso de poder y los sistemas o regímenes políticos de sus países de origen, como ya han hecho en Madagascar, Serbia, Marruecos, Perú, Paraguay, Francia, Italia, Sri Lanka, Bangladesh, Irán, Kenia, Indonesia, Filipinas, Myanmar (Birmania), Mozambique, Turquía, Grecia, Macedonia del Norte, Nepal y otros (se acaba el espacio, disculpe).
Y han tirado gobiernos, y para muestra los siguientes casos:
En SERBIA las cosas estaban ya muy descompuestas desde noviembre de 2024, pero el 1 de enero de este año iniciaron las protestas de la Generación Z bien organizadas y coordinadas por las redes, paralizando el país con plantones y marchas en 200 ciudades, toma de edificios públicos y universidades.
El primer ministro y su gobierno dimitieron el 28 de enero de 2025, en menos de un mes.
En BANGLADESH empezaron sus protestas en junio de 2024; el gobierno, aparte de un apagón general de las redes digitales, respondió con una represión brutal.
Los jóvenes de la Generación Z promovieron la resistencia civil, la no cooperación con el gobierno y la desinversión.
A los dos meses y pico, el 5 de agosto de ese mismo 2024, la primera ministra Sheikh Hasina renunció y huyó del país.
El récord fue en Nepal… en dos días, del 8 al 9 de septiembre de este año 2025, las manifestaciones de este movimiento de la Generación Z incendiaron el país, se generalizaron las protestas, incontenibles al ser millones de jóvenes y consiguieron la renuncia del primer ministro.
¡Ah!, por cierto, otra característica de estos de la Generación Z es que son valientes; en Nepal -en esos dos días-, hubo 19 muertos, cien heridos y no aflojaron.
En Bangladesh fueron 215 muertos, más de 20 mil heridos y más de 11 mil arrestos, no dieron tregua ni se acobardaron.
Esta cosa de la Generación Z no se puede tomar a broma, aunque usen como símbolo un pirata de caricatura con sombrero de paja.
Uno de sus lemas es “tenemos el deber de cambiar absolutamente todo”. ¡Áchis!
El gobierno federal de nuestro país, ante esto, ha reaccionado mal. En su análisis, les resulta inconcebible que sea espontáneo eso de la Generación Z, olvidando que es un movimiento mundial juvenil que se comunica, informa, organiza y coordina, a través de las redes digitales (nada más en Facebook, hay 1,500 millones de usuarios, en TikTok, 400 millones), es imposible contener eso.
La Primera Presidenta ha dicho que los de la CNTE decidieron su marcha y protesta para este sábado, “a última hora” y eso es mentira, estaba anunciada hace meses.
También dijo que su protesta no tiene razón, que son “sectores muy radicales que se juntan con la derecha”. Señora, de veras, no toree a los de la CNTE. En fin.
Y la señora del bastón de caramelo, de la convocatoria de los de la Generación Z, ha dicho que duda que sea un movimiento juvenil espontáneo, que “(…) hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta Generación que están convocando a la manifestación y que realmente, o utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio (…) ya se convirtió en una manifestación de la oposición, ya la asumieron ellos (…)”, y para probar su ingenio y gracejo, añadió: “Ni a chavorrucos llegan”.
También dijo la señora del segundo piso: “Ahora que se está planteando la manifestación del sábado 15 de noviembre, nada más que haya información: quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron (…)”.
Mmm… mmm… eso no se dice señito, se hace a la chita callando, andar averiguando quién convoca, quiénes van a asistir, quiénes reivindican es propio de dictaduras. Ni parece que fue parte de un movimiento estudiantil universitario, será porque no lo fue, es puro cuento.
Por lo pronto como primera providencia, la arrimada en Palacio Nacional (no es grosería, arrimado es, dice el diccionario, quien vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño, o sea, doña Sheinbaum es exactamente eso, arrimada en Palacio que no es de ella y a nuestra costa, arrimada pues), por lo pronto, se repite, ha sido amurallado el Zócalo y no está mal, pero políticamente es un error, como cada vez que lo han hecho.
La imagen que proyectan esas vallas metálicas soldadas es doble: Aislamiento y temor.
Y es una mala excusa que las vallas son para proteger la fachada de Palacio Nacional, pero lo que es ya de risa loca, es lo que explicó doña Sheinbaum:
“Ese es el objetivo: proteger la vida de las personas, es mejor que haya una valla cuando se sabe que hay una probabilidad muy alta de que vengan estos grupos, sean promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar, es mejor así y proteger la vida de las personas”.
O sea, si llegan grupos violentos y hay vallas, pues se apaciguan y salen todos agarrados de la mano cantando algo de Cri-Cri. ¡Santo Niño de Atocha!… ¡ayúdenla!
Sea lo que sea, salga lo que salga, a la CNTE le puede decir lo que quiera, esos con dinero se arreglan, pero es muy mala idea burlarse de estos de la Generación Z, que ha demostrado gallardía y valentía en sus luchas por todo el mundo.
Señora, aprenda a escoger enemigos.
Los países no son viables sin gobernabilidad
México se nos está yendo de las manos * La Primera Presidenta recibió un país sumido en una abrumadora ruina de la seguridad pública, con bandas del crimen organizado que retan al Estado y no ceden el control en las amplias regiones en que son quienes gobiernan
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Hilos y babas.
Tía Maruca era de las de Autlán y era vivísima; su marido, tío Juancho, era un señor de rancho, de esos tiempos venturosamente ya lejanos, en los que la palabra del macho era primera y última… y tío Juancho era muy macho.
Tuvieron catorce hijos (tiempos ya lejanos), educados a decir siempre “sí papá”, pero la que mandaba era su mamá.
Cómo hacía la tía no lo contaba, pero tío Juancho ni chistaba al oírlos decir “sí papá” y verlos hacer lo que ella dijera. No es tan raro.
EL PAÍS SE VA DE LAS MANOS
Sin andar con exigencias, el tenochca simplex puede preguntarse a qué horas se van a ver resultados -buenos-, del gobierno de doña Sheinbaum, que tiene el poder desde hace un año, un mes y más de una semana, sin contar el sexenio de su antecesor del que se supone es su continuidad, su “segundo piso” (¡ay!, cuánto ingenio).
Lo oficial es que su gobierno es un desfile de éxitos y aciertos (“vamos bien y vamos a ir mejor”), pero la evidencia de pifias, metidas de pata, declaraciones trompicadas, yerros, junto con malos indicadores en todos los rubros y sectores, hace pensar que, una de dos, o mienten sin recato o no mienten sino que no se dan cuenta de la realidad. Y la realidad es que el país se les está yendo de las manos.
Gobernar es palabra que viene de la marinería, gobernar es conducir -pilotar- un barco; en política se usa para señalar que se rige, se conduce una comunidad o país.
Un gobernante deja de serlo si no garantiza la gobernabilidad, entendida como la capacidad de ejercer legítimamente el poder de manera eficaz.
Cuando se dice que a un gobernante se le va el país de las manos es que no da garantía de gobernabilidad. Suena fuerte, pero no son posibles los países, no son viables, sin gobernabilidad.
Para no manipular, veamos resumidamente que dicen sobre esto instituciones que no son enemigas de la cuatroté, del Pejehová ni su sucesora, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Brookings Institution, fundada hace 109 años:
Hay gobernabilidad cuando hay Estado de Derecho, cumplimiento de la ley por parte de la autoridad que la respeta y la hace respetar; cuando el poder público no se ejerce en beneficio de funcionarios ni particulares; cuando el gobierno rinde cuentas (‘accountability’); cuando hay ausencia de violencia política y social; y cuando los servicios públicos son de calidad.
Por el otro lado, no hay gobernabilidad cuando el gobierno no asegura la aplicación de la ley; cuando no impide la corrupción de funcionarios y estructuras del gobierno; cuando no mantiene el monopolio de la violencia legítima y no garantiza la seguridad pública; cuando prolifera el crimen organizado; cuando el sistema judicial es ineficaz.
Dicen más, pero falta espacio y ya con esto cualquiera no va a buscar su rosario: en todo andamos mal.
Con brevedad y contundencia, Ricardo Cisneros Hernández (no anda uno pirateando ideas) dice que la gobernabilidad es el conjunto de elementos legales y materiales que hacen funcionar un país en beneficio general: La falta de gobernabilidad propicia el desorden de sectores sociales y regiones, que caen en la ingobernabilidad, propiciando incivilidad y barbarie (no es cita, pero lo dice).
Ahora usted contéstese si el anterior arrimado en Palacio, el Pejecutivo, tuvo gobernabilidad. Loco se quiso volver al llegar a donde ya no tenía esperanza de llegar.
Se montó en su macho para imponer decisiones arbitrarias trampeando la ley; se acomodó con los grandes capitales nacionales para dejarlos ganar más dinero que nunca en sus vidas, a cambio de que no le menearan las aguas financiando opositores o medios de comunicación (Salinas Pliego se le salió del huacal porque no le cumplió sus acuerdos, por cierto, inconfesados); por miedo a las Fuerzas Armadas, las bañó en dinero y les otorgó facultades del orden civil del todo contrarias a lo que la Constitución manda; impidió que su movimiento, Morena, se hiciera partido político real, por su desconfianza enfermiza, tan propia de tramposos; toleró la más increíble corrupción en su gobierno; y asumió una actitud permisiva ante el crimen organizado, cediendo el control de regiones completas del país.
El gobierno del Señor de Badiraguato no fue gobierno, fue una apariencia de gobierno, un ejercicio engañoso del servicio público, que a fuerza de un discurso muy ensayado a lo largo de muchos años de oposicionismo, supo aparentar valores democráticos, dañando la justicia y el Estado de Derecho por la dicha inicua de imponer su voluntad en todo y a todos.
No hay otro que haya hecho tanto mal al país y mire que hemos tenido algunos de pena ajena, pero como éste, ninguno (Huerta no cuenta, fue ilegítimo e ilegal, no es lo mismo).
Ahora está en Palacio doña Sheinbaum. Por el bien del país (y de ella), ojalá asuma la realidad, su realidad: Recibió un país polarizado en el que los acuerdos políticos son casi imposibles; recibió un gobierno carcomido por una corrupción estructural nunca antes vista; recibió una alta burocracia ineficaz que socava la legitimidad de su gobierno y la confianza de la ciudadanía en las instituciones; recibió un país cundido de protestas y confrontación social; recibió la economía al borde de una crisis que no se ha conjurado ni mucho menos; no recibió el control político del Congreso, de su partido ni su gabinete.
Sobre todo, su amado antecesor le entregó un país sumido en una abrumadora ruina de la seguridad pública, con bandas del crimen organizado que retan al Estado, y no ceden el control en las amplias regiones en que son quienes gobiernan.
Presidenta: En más de un año no logra imponer la paz en la ciudad de Sinaloa, porque sus subordinados aparentan cumplir sus órdenes, los que mandan son otros.
La apuesta de la señora de Palacio, la única apuesta, es conservar el poder, ganar las elecciones intermedias y las del 2030; dispone de cantidades inimaginables de dinero para eso, a menos, claro, que se imponga la realidad y termine en un derrumbe general que no es imposible, con todo sostenido con hilos y babas.
La 4T, sin respuesta a los reclamos del pueblo
Enrique Vargas, el aliado de la educación
Sigue Isaac Montoya dejando Huellas de la Transformación en Naucalpan
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
