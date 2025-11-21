Les puede salir el tiro por la culata

No es buena idea empatar las elecciones intermedias con la revocación de mandato * El “efecto arrastre” es un espejismo, así lo constatan las encuestas * Loret de Mola difunde que de un 62% bajó a 41% en sólo un año la popularidad de la Primera Presidenta

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Mecha encendida.

Tío Toño cada año llevaba a tía Tinita (Josefina), y sus tres hijos, de vacaciones a Tlaxcala; estaban todos hasta la coronilla de Tlaxcala.

Tía Tinita con inteligencia, diciéndole lo bonita que era la democracia y lo mucho que servía, lo convenció una vez de poner a votación a dónde iban a ir de vacaciones, si a Acapulco o a Tlaxcala.

El resultado de la consulta familiar fue: Tlaxcala, un voto; Acapulco, cuatro. Fueron a Tlaxcala. Murió la democracia.

A PENSAR BIEN LA INICIATIVA DE RAMÍREZ CUÉLLAR

Se incendió la pradera con la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena, para que la Consulta de Revocación de Mandato de la Presidenta se celebre junto con las elecciones intermedias del 2027, en vez de en 2028 como manda la ley.

Lo mismo intentó el anterior arrimado en Palacio Nacional y el Senado dijo que no; por eso la primera consulta de revocación fue hasta el 2022, en tanto que las elecciones intermedias fueron en 2021.

Ahora, desde la oposición (no se ría), el clamor de unos fue que Morena quiere el “efecto arrastre” que puede significar la presencia de doña Sheinbaum en las boletas de ese proceso electoral del día 6 de junio de 2027, dada su altísima popularidad.

Y se debe tomar muy en cuenta que ese día estará en juego el país: se elegirá la Cámara de Diputados federal, 17 gobiernos estatales, los congresos y las alcaldías de casi todo el país… ¡ah!, y los 850 cargos faltantes del Poder Judicial.

Algunos de los que se oponen a juntar ambos procesos, han dicho algunas tontadas; una, clamorosa, es que así doña Sheinbaum podría hacer campaña en favor de los candidatos de su partido. No es cierto porque lo va a hacer igual, el caminito se lo enseñó quien le dio su bastón de caramelo… y tan frescos.

La iniciativa de Ramírez Cuellar parece mentira, no considera que la ley como está, blinda a quien sea Presidente de México, en este caso Presidenta, pues sea el que sea el resultado de la consulta de revocación, no vale si no acude a las urnas al menos el 40% de los electores y eso son más de 40 millones de entusiastas tenochcas con credencial de elector.

Para que se haga una idea: A la consulta de revocación anterior, fue a votar el 17.77% de los que estábamos en la Lista Nominal del Electorado (entonces éramos casi 93 millones, ahora somos poquito más de 100 millones), mientras que en las elecciones intermedias del año anterior, 2021, fue a votar el 52.66% de nosotros los del peladaje. No es buena idea empatar ambos procesos, en un descuidito se andan llevando una sorpresota los cuatroteros.

Esos de la oposición escandalizados por esta iniciativa, bien podrían tomar FosfoB-12, contra el cansancio mental y mejorar la concentración.

Nada más por el porcentaje de votantes, deberían apoyar el empate de las fechas y junto con eso, la iniciativa de doña Sheinbaum de quitar los diputados plurinominales, porque se rompería la alianza de Morena con los del Verde y el PT, aparte de que ni yendo a bailar a Chalma volvería a tener la señito del segundo piso la mayoría de dos tercios de legisladores en la Cámara de Diputados para hacer charamuscas con la Constitución.

En su mejor momento, cuando fue electa Presidenta, su partido ganó el 40.84% de la Cámara de Diputados… después de una campaña a cargo del tractor electoral de Macuspana; ahora, en estas intermedias, puede usted apostar a que no les irá mejor. Pero, a ver, explíquele a la oposición.

ESPEJISMO LAS ENCUESTAS

Y eso del “efecto arrastre” es un espejismo. Si la oposición está con los pelos parados por el 70% o más de popularidad de la señora del segundo piso, quiere decir que dan por buenas las encuestas patrias más recientes, pero que no las han leído porque el gobierno de la doñita sale muy reprobado:

En la de Mitofsky, el 60% lo reprueba en seguridad; en salud, lo reprueba el 59.5%; en economía, el 60.6% opina que la cosa va mal; y el 87% dijo que hay corrupción en su gobierno, el de la jefa de la porra del Señor de Badiraguato.

La encuesta de México Elige arroja que el 73.3% considera que hay corrupción en el gobierno del segundo piso y el 49.8% que doña Sheinbaum es corrupta.

En la de El Financiero, el 82% está a disgusto por su falta de resultados contra la corrupción y el 85% por su combate contra el crimen organizado.

Con estos números y solo estos, la estrategia de campaña en 2027 está definida, pero, no, los opositores parece que consumen medicinas de esas que requieren receta y ya están babeando la camisa. Lástima, por México.

Además, lo de la popularidad de la señora hay que tomarlo con ‘seltz’ (ni quien se acuerde del Pichi con Sarita Montiel… “anda, y que te ondulen con la ‘permanén’, y si te sofocas ¡tómalo con ‘seltz’!”… y ni quien entienda, ni modo):

Según el último informe sobre 24 países de ‘Mapeo de creadores e ‘influencers’ de noticias en redes sociales y de video’ (Mapping News Creators and Influencers in Social and Video Networks), de la Universidad de Oxford y Reuters, que no son enemigos de la cuatroté, en el apartado de México, nos hace saber que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene 5.8 millones de seguidores sumados los de distintos medios digitales; no es poco, son muchísimos 5.8 millones… sí, pero Chumel Torres tiene 6.7 millones; Adela Micha tiene 7.1 millones; Brozo, 7.8 millones; López Dóriga, 9.5 millones; Loret de Mola, 12.9 millones; y Carmen Aristegui, 16.7 millones.

Si de veras la señito es más popular que la Adelita, está muy raro… está en último lugar frente a estos otros que no tienen el aparato federal para levantar “visitas”, ni mejorar posiciones.

Y bien vistas las cosas, pensándolo bien, no es tan raro: No es cierta su abrumadora popularidad, punto.

Y Carlos Loret de Mola, en su LatinUs, también lo confirma: Se desploma la aprobación de Claudia Sheinbaum. De 62% a 41% en un año.

Un detalle a resaltar es que es la encuesta que tanto presumían en la Mañanera, sobre todo AMLO, pero hoy en día por algo ya no la mencionan.

La señora de Palacio tendría que reflexionar: En el Congreso le juegan las contras, antes a su iniciativa de reforma política y hoy a esta SU idea de empatar elecciones con revocación de mandato que se pospuso hasta nuevo aviso; y lo de Uruapan se reavivó con su plan de fantasía, sin presupuesto.

Tal vez la Presidenta no se da cuenta, pero está sentada en un barril de pólvora… con la mecha encendida.