¿El destino nos alcanzará?
México vive una profunda crisis estructural que puede provocar un estallido social no previsto por el gobierno * El problema no es ya de humor social, sino de hartazgo ciudadano * La irrupción de la Generación Z es un primer llamado a evitar la autocracia del poder
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Más allá del distópico filme “Cuando el destino nos alcance”, donde la oligarquía en un régimen totalitario fabrica galletas a base de cuerpos humanos para alimentar a la población, México vive una profunda crisis estructural que puede provocar un estallido social no previsto por el gobierno. Desoyó el despertar de la Generación Z y sus inconformidades, así como el descontento de la población por la violencia y corrupción que generan el crimen organizado y el latrocinio de los políticos de la 4T.
Cebados en las supuestas bondades del proyecto político del obradorato, en el método mesiánico para administrar la pobreza y el deseo de perpetuarse en el poder mediante el clientelismo electoral de los programas asistencialistas, las autoridades han descuidado la implementación de verdaderas políticas públicas que generen crecimiento, desarrollo y bienestar.
El no tan lejano destino apocalíptico lo niegan en este sexenio, pero con más de un año en el timón de la nación, México sufre el estancamiento de la economía y las expectativas de recuperación son escasas.
Y es que no se vislumbra el control de la inflación, hay poca inversión por falta de certeza jurídica y mayores costos para las empresas.
Pemex tiene una deuda de cien mil millones de pesos -convertida en deuda pública-, y adeudos a proveedores por 500 mil millones de pesos; la CFE mantiene incertidumbre en las reglas de inversión, hay freno a la participación privada y no cuenta con proyectos para ampliar la infraestructura. La deuda pública se incrementó en 53.6 por ciento del PIB.
Con cifras engañosas, venden la idea de que somos el segundo país con menos desempleo, cuando la realidad es que esa numeralia incluye el desempleo informal -que soporta el sesenta por ciento de la economía nacional, sin pagar impuestos y sin salarios justos ni prestaciones-, por el contrario, se incrementó el desempleo y el año pasado se registró la mayor pérdida de fuentes de trabajo en la historia, luego del cierre de 24 mil 367 negocios formales.
El empresario farmacéutico Xavier González Zirión hizo un descarnado, pero realista pronóstico para este año: Vaticinó un crecimiento de entre 0.5 y 1 por ciento, una inflación del 4.2 por ciento, mayor recaudación, pero que no alcanza para cubrir el déficit púbico, salario mínimo que acaba con la competitividad empresarial y estarán en riesgo 500 mil empleos. El endeudamiento interno será de 1.8 billones de pesos.
A pesar de ello, tuvo confianza en que, con la confluencia de esfuerzos de todos los sectores sociales, se logre el cambio, porque no hay sociedad que aguante tanto.
El problema no es ya de humor social, sino de hartazgo ciudadano. La irrupción de la Generación Z es un primer llamado a evitar la autocracia del poder, que recuerden las recientes manifestaciones en Irán, la mayor expresión de descontento desde las revueltas de 2022; son protestas por crisis económica y rechazo político al Estado islámico, la proclama fue “muerte al dictador”.
El tigre anda suelto, ¿el destino nos alcanzará?
APOSTILLA
El gobierno de la ciudad estableció una nueva política de recolección de basura con la finalidad de ordenar los desechos, frenar el efecto invernadero y contribuir a disminuir el calentamiento global.
Sin embargo, esta estrategia puede fracasar si no se cuenta con un programa integral que propicie una cultura ciudadana de limpieza urbana.
La recolección debe ser consecuencia de la toma de conciencia de no ensuciar nuestro espacio vital.
Alguien dijo, la ciudad más limpia no es la que tiene más camiones recolectores ni más barrenderos, sino la que tira menos basura. Ese es el quid del asunto.
Mientras el gobierno no aliente la cultura ciudadana de no ensuciar calles, banquetas, parques y espacios públicos, de nada servirá ordenar la recolección.
Por otra parte, ¿se cuenta con la infraestructura para esa recolección, se tienen los camiones con los contenedores para cada tipo de desperdicio, se ha capacitado a los trabajadores de limpia para que ya no avienten indistintamente al mismo depósito la basura, ya metieron en cintura al líder de los barrenderos para que cumpla con sus obligaciones y no grille para ser líder de los burócratas?
De no cumplir con esas premisas, veremos la negativa de llevarse la basura, pero cada vez habrá más tiraderos en calles y lotes baldíos.
Los retos del 2026
Necesitamos un gobierno comprometido que vea más allá de su permanencia en el poder * Por el bien de todos, urge una verdadera gobernanza, seguridad nacional, un sistema de salud de calidad y una educación de primera
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Nadie desea que le vaya mal al gobierno; si funcionan la gobernabilidad y las políticas públicas, nos irá bien a los mexicanos sin distingo de clases, credos o ideologías. Estamos asidos a la esperanza de tener un país próspero, con oportunidades, crecimiento, armonía, tranquilidad y paz social.
Para lograr eso, se requiere de la unidad nacional, de abandonar el discurso de odio, la polarización y el maniqueísmo para interpretar la historia.
En el supuesto de que el proyecto político de la 4T coincida con los verdaderos intereses nacionales y que la administración pública busque el bienestar social y el desarrollo material e intelectual de los gobernados, el reto para el año entrante es enorme.
Las autoridades deberán reorientar las acciones de gobierno para que, con base en un efectivo plan sexenal, se redefina el papel del Estado y refundar el pacto social a fin de cumplir con la función primigenia de preservar la vida y el patrimonio de los mexicanos.
Lo anterior conlleva una visión de estadista que permita, con renovados valores sociales y morales, lograr la unidad nacional para contar con un gobierno fuerte que conduzca los destinos de la República y estructure acciones que definan la política de seguridad nacional y la defensa de la soberanía. Hay que recuperar la cohesión de la política interior y retomar el liderazgo de la política exterior. Esos objetivos permitirán la verdadera gobernanza.
CRECIMIENTO ECONÓMICO CON DESARROLLO
Otro desafío para quienes ejercen el poder político es conseguir crecimiento económico con desarrollo.
Las erróneas decisiones en materia de comercio internacional, la inexperiencia en la administración pública, la obsesión por desterrar todo lo hecho en el pasado, la satanización de los emprendedores nacionales y extranjeros, la necedad de regresar al estatismo populista de los setentas y la ausencia de un proyecto económico viable provocan el estancamiento, cuando no el decrecimiento, una inflación poco controlada, la ausencia de inversiones, desempleo, incertidumbre jurídica y desconfianza empresarial.
Tras siete años de crecimiento cero, lo importante es que los administradores de la 4T tengan una estrategia que revierta el hecho de que más del 60 por ciento de la economía nacional dependa del comercio informal y de las remesas, las cuales son una vergüenza para cualquier gobierno, ya que no son ingresos a las arcas fiscales y sólo atienden parte del consumo interno.
Hay que alentar el empleo formal y bien remunerado -el salario no debe incrementarse por decreto-, para ello es prioritario atraer la inversión nacional y extranjera, lo que requiere de certeza jurídica.
Fue un error desaprovechar el nearshoring. No se requiere de incondicionales empresarios que defienden intereses personales, sino emprendedores que arriesguen capitales y tengan visión a futuro.
Hoy más que nunca dependemos del T-MEC y de otros acuerdos comerciales. Olvidemos el espejismo de las remesas, ya que no generan riqueza, sino apoyo a las familias de migrantes.
Se debe combatir la pobreza, pero no con las dádivas de los programas asistencialistas, sino con empleo formal y regresar al espíritu aspiracional que fortalezca a la clase media.
ACABADO EL SISTEMA DE SALUD
Otro gran reto es sanear el colapsado sistema de salud, para lo cual se requiere del apoyo de la industria farmacéutica nacional, cumplir con los adeudos y dejar de estigmatizarla para garantizar el abasto de medicamentos.
Debe acabar la corrupción en el sector y alentar la construcción, mantenimiento y funcionalidad de clínicas, laboratorios y hospitales.
Hay que contratar personal para satisfacer la demanda de derechohabientes y crear un nuevo organismo de salubridad que atiende óptimamente a los 35 millones de mexicanos que se quedaron sin servicios de salud por la torpe decisión de desaparecer el Seguro Popular.
Nunca tendremos un sistema como el de Dinamarca, pero los mexicanos merecen un servicio digno y eficiente de salud.
URGE EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación es otra asignatura pendiente. Los niños y jóvenes tienen derecho a la educación de calidad.
Hay que erradicar el modelo educativo ideologizante que impuso la 4T, garantizar el ingreso de los alumnos a todos los niveles educativos, no sólo en las escuelas públicas, sino también en planteles privados.
Hay que privilegiar la inteligencia y la competitividad de los estudiantes. La excelencia académica sólo se logra con conocimientos científicos para preparar profesionistas competitivos en un mundo globalizado.
Regalar calificaciones y fomentar la mediocridad con becas sin exigir resultados es condenar a la juventud a ser mano de obra barata.
Esos son algunos retos que esperan al México de mañana. Necesitamos un gobierno comprometido que vea más allá de su permanencia en el poder.
APOSTILLA
La renuncia de Juan Carlos Hank Krauss al PVEM en Baja California generó gran especulación y muchos lo ven como un posible candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura del estado en 2027.
Hank Krauss anunció su salida del PVEM y destacó su compromiso con la ciudadanía y las causas sociales.
En su carta de renuncia mencionó que su decisión se debe a la necesidad de ampliar su actividad social y dedicar esfuerzos a proyectos que trasciendan lo partidista.
Juan Carlos es hijo del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Su salida del PVEM generó rumores sobre su incorporación a Movimiento Ciudadano, partido con el que ha estado en contacto recientemente. ¿Qué significará esto para la política en Baja California?
El autor de este espacio desea a sus amables lectores unas felices fiestas decembrinas y un venturoso 2026. Nos saludamos el año entrante. La alegría ya viene.
Democracia, seguridad y posverdad
La 4T niega una terca realidad * No se puede mantener para siempre obnubilada a la sociedad. Si no se regresa a la estructura real de una nación democrática, cuando reaccionen el dinosaurio seguirá ahí y el destino los alcanzará
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Como buenos demagogos, los panegiristas de la 4T han hecho de la posverdad un credo que tiene obnubilado al pueblo y a ellos mismos, pero la realidad es otra.
La posverdad se define como la distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y las actitudes sociales, manipula sentimientos colectivos. Eso hace el aparato de propaganda de la 4T.
Para imponer un inacabado proyecto político populista que pretende administrar la pobreza como fórmula para retener el poder, recurren a las falacias cuando pretenden gobernar. Hacen uso de la imagen del liderazgo mesiánico para convencer a las masas, como lo hicieron Hitler o Mussolini, quienes vendieron la idea de culpar a enemigos reales o ficticios de los graves problemas nacionales y los únicos capaces de vencer a esos adversarios.
Aquí, el tlatoani tabasqueño los emuló y superó. Construyó una narrativa basada en la falacia de “los otros datos” para descalificar, estigmatizar, confrontar, condenar y linchar a quienes contradijeran sus dichos.
Su caudillismo provocó polarización y divisionismo social; impuso su posverdad y obnubiló a la sociedad.
El continuismo de la 4T mantiene ese discurso y la narrativa de la victimización y -aunque no presumen un origen ario- sí imponen el culto a lo prehispánico y hasta distorsionan la historia para presentar una versión maniquea del desarrollo del país y presentan a los aztecas como víctimas buenas y a los conquistadores -antiguos neoliberales- como explotadores del indígena y responsables de todos nuestros males.
Como los nazis, inculcan un falso nacionalismo para incitar a la violencia en aras de defender una rebasada soberanía en un mundo globalizado, ante la impericia del gobierno en política exterior.
Esa posverdad niega una terca realidad. No somos demócratas, no hay un país con bienestar, se palea la pobreza como destino manifiesto para mantener un ejército electoral que sustente a una camarilla, aunque no haya crecimiento ni desarrollo.
Hemos normalizado la inseguridad y creemos toda la infodemia que justifica un país en paz y con tranquilidad social.
La terca realidad es otra, la ambición de poder nos ha convertido en un país de gobierno autoritario, recipiendario de una presidencia imperial que vulnera el Estado de Derecho, sin contrapesos al poder, autoridades corruptas en connivencia con el crimen organizado, sin empleo, educación, salud ni vivienda. Lejos de Dinamarca y cerca de Birmania.
Parte de la posverdad cuatrotera es negar los datos, estudios o informes internacionales. Prefieren verse en el espejo e ignorar el comparativo internacional.
La organización sin fines de lucro Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ACLED (por sus siglas en inglés) que califica letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados ubica a México en 4o. lugar como el país más peligroso en el ranking mundial, sólo por debajo de Palestina, Birmania y Siria y arriba de Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán, Pakistán y Ucrania que ocupa el decimoprimer lugar. También somos la nación más riesgosa para ejercer el periodismo, incluso más que en Estados que enfrentan guerras civiles conflictos armados con el exterior o internos.
Tampoco somos el país más democrático del mundo mundial como se hacen aparecer. Según el Índice Democracia de The Economist Intelligence Unit, Noruega está en primer lugar, seguido de Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, Suiza, Finlandia, Dinamarca -tan añorada por su sistema de salud-, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. México ocupa el lugar 84 de 167 países, donde el último lugar es Afganistán. Penosamente estamos a media tabla.
Por cierto, Bulgaria se suma a los gobiernos derrocados por el movimiento de la Generación Z de aquella nación de la otrora poderosa Europa del Este.
El gobierno dimitió luego de las manifestaciones de los Zoomers en contra de la corrupción, el presupuesto 2026, la exigencia de transparencia y cambios políticos.
El 1 de enero de 2026, Bulgaria entrará a la eurozona. Mientras tanto, aquí se desdeña a los centennials, al que no ven como lobo, pero ahí viene.
La posverdad cuatrotera no puede mantener para siempre obnubilada a la sociedad. Si no se regresa a la estructura real de una nación democrática, cuando reaccionen el dinosaurio seguirá ahí y el destino los alcanzará.
Las dimensiones del Zócalo y su simbolismo
Nadie puede arrebatarle al pueblo un lugar histórico de identidad nacional * Rechacemos los actos ególatras de políticos y gobernantes, dejemos la plaza mayor para conmemorar gestas que nos recuerdan la importancia de mantener la unidad de todos los mexicanos y rechazar la polarización
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Desde tiempos inmemoriales, el Zócalo de la CDMX ha sido no sólo el centro político y administrativo de la República, sino detentada propiedad de los gobiernos en turno para mostrar músculo y legitimarse ante la población. La expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas conoció el apoyo social no sólo con las aportaciones económicas y en especie de los pobres, sino con una magna y espontánea manifestación de la gente. Lo mismo sucedió con la nacionalización de la industria eléctrica en tiempos de Adolfo López Mateos. También sirvió de marco al partido hegemónico en el poder para ratificar los destapes presidenciales y mostrar la adhesión “popular” al candidato tricolor. Sufrió hasta el gigantesco apagón que propició el suspirante perdedor Hugo Cervantes del Río cuando los sectores del PRI se manifestaron en favor de José López Portillo.
La catastrófica nacionalización de la banca fue forzosamente apoyada por la burocracia, no sólo con una marcha hacia el Zócalo de los sindicatos del Estado, sino por los propios titulares del gabinete que entraron a la plaza de armas con vítores para el patriótico presidente que arrebata los bancos a usureros capitalistas que encarecían los créditos y robaban a los cuentahabientes.
Ahí empezó la danza de cifras. Voceros gubernamentales y dueños de los medios hablaron de un millón de mexicanos en la plancha. Cifra alegre que nadie se preocupó por comprobar. De ahí pa´l real. Guerra de cifras, los eventos oficiales van del medio millón a los 600 mil. Y todos lo creen.
Pero no sólo el gobierno infla el número de asistentes, también los otrora movimientos de oposición como los de Cuauhtémoc Cárdenas y el propio AMLO hicieron de la plaza mayor un manifestódromo de su propiedad. Con fe notarial se comprobó que el hijo del Gigante de Jiquilpan no podía meter más de 50 mil personas en la plancha y sólo llegaba a los 100 mil, si ocupaban los portales y las calles desde Pino Suárez a 5 de Mayo.
La 4T también busca legitimarse ante sus huestes mediante el acarreo de alquilados adeptos.
Tanto autoridades federales como capitalinas insisten en detentar la propiedad del Zócalo y negársela a las expresiones ciudadanas o a la oposición. Ahí, además de complicarles el acceso y amurallar el antiguo palacio virreinal como construcción medieval, les arrebatan la identidad nacional al dejar de izar la bandera y escatiman la numeralia. Multitudinarias manifestaciones de protesta nunca rebasan, en los informes oficiales, los 15 mil asistentes.
Tal vez sea prudente desempolvar una vieja iniciativa lopezportillista para construir un manifestódromo con toda la infraestructura para el efecto. En ese tiempo, se propuso utilizar el Monumento a La Revolución, pero la oposición lo rechazó. Entonces se pensó en construir una enorme plaza entre las calles de Bucareli y Balderas. Derruir el edificio Gaona -hoy abandonado-, frente a Gobernación y tirar el cine Ciudadela -también en desuso-, para dejar una larga plaza de concentraciones. Tiene un sentido simbólico el Zócalo, es como arrebatarle al gobierno un poco de poder, es protestar porque causas ciudadanas se conviertan en políticas públicas. Exigir un buen gobierno. Por eso el tabasqueño hizo su plantón en Paseo de la Reforma, no quería en ese momento el poder, quería joder la economía de la ciudad, vengarse del pueblo que no votó por él.
No se puede admitir que el gobierno, del signo que sea, arrebate al pueblo entero un símbolo de identidad nacional, un espacio de todos los mexicanos que ha resistido la afrenta hasta de invasiones extranjeras. Rechacemos los actos ególatras de políticos y gobernantes, dejemos la plaza mayor para conmemorar gestas que nos recuerdan la importancia de mantener la unidad nacional y rechazar la polarización.
FALTA DE NORMATIVIDAD EXPONE AL PERSONAL MÉDICO A CONTAGIOS
Cada año se registran cerca de 2 millones de accidentes punzocortantes entre trabajadores de la salud a nivel global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, enfermeras, médicos residentes y personal de urgencias continúan expuestos a un riesgo que puede derivar en infecciones como hepatitis B, hepatitis C o VIH.
La doctora Roxana Trejo, gerente de Vigilancia Epidemiológica del Corporativo ABC y expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN), destaca que se trata de un desafío latente para todas las instituciones de salud.
“Las punciones accidentales son un riesgo laboral real, pero la evidencia demuestra que cuando el personal cuenta con dispositivos de inyección seguros y recibe capacitación continua y activa buenas prácticas, los incidentes se reducen de manera contundente”, expresa la también médico epidemiólogo en Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales y líder del Consenso de Prevención de Accidentes por Punzocortantes y Salpicaduras.
Asimismo, se expuso que el riesgo de transmisión tras una punción con aguja usada puede llegar a 30% para hepatitis B, 5% para hepatitis C y 0.3% para VIH, sobre todo cuando involucra agujas huecas o acanaladas.
La OMS estima que estas lesiones ocasionan 66 mil infecciones anuales por hepatitis B, 16 mil por hepatitis C y mil por VIH entre trabajadores sanitarios. Aunque estas cifras representan una realidad global, los especialistas coincidieron en que el reto está en fortalecer las prácticas preventivas y la capacitación continua dentro de cada institución.
TECNOLOGÍA, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE SEGURIDAD
La introducción de dispositivos de agujas de seguridad se asocia con una reducción del 70% en el número de lesiones por pinchazos con aguja. Aun así, persisten conductas que elevan el riesgo -como el re-encapuchado manual, la eliminación inadecuada o el uso de insumos sin mecanismos de protección-, prácticas que deben erradicarse porque siguen ocurriendo en distintos entornos clínicos.
“En BD -una de las mayores empresas globales de tecnología médica que impulsa los descubrimientos médicos, de diagnóstico y de los cuidados de la salud- se desarrollan tecnologías diseñadas para evitar que una punción accidental cambie la vida de un profesional de la salud. Las agujas con mecanismos de protección reducen riesgos sin modificar la técnica clínica. El desafío es asegurar que estos dispositivos lleguen a quienes los necesitan y que el personal pueda trabajar con seguridad”, comenta la maestra en Enfermería, María de Lourdes Meléndez, gerente de Asuntos Médicos MDS BD Hub México.
Tras su intervención, Meléndez detalló que BD cuenta con un portafolio de seguridad diseñado para prevenir punciones accidentales durante la preparación de medicamentos, la administración de medicamentos y la toma de muestra.
Además de las implicaciones clínicas, los especialistas recordaron que cada accidente genera costos directos e indirectos de 650 y 750 dólares estadounidenses, por pruebas serológicas, profilaxis y ausentismo. Destacaron que reducir estos incidentes favorece la continuidad operativa en áreas críticas como urgencias, terapia intensiva y quirófanos.
