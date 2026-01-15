El renacer de la hegemonía imperialista del Tío Sam, la obsesión de Trump

El episodio Venezuela va más allá de una invasión * El nuevo intervencionismo y la política interior * Desoyeron los llamados del lobo republicano

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

El cierre de 2025 no pronosticaba un mejor Año Nuevo. A los malos números de la economía mexicana se sumaba el amago de la política intervencionista del populista derechista Donald Trump, quien insiste en combatir personalmente al crimen organizado en la región, hacer efectivo Make Great Again América e imponer el principio yanqui de América para los americanos, entendido como el predominio de los estadounidenses sobre toda región.

Dicen que el que avisa no traiciona y fueron innumerables las advertencias del republicano de que fortalecería su seguridad nacional y mejoraría la salud pública de su gobernados mediante el combate a los narcoterroristas más allá de sus fronteras.

Como en la fábula del lobo, los gobiernos latinoamericanos -incluido México- desoyeron los llamados a acabar con la connivencia oficial con los barones de la droga, realmente combatirlos y frenar la migración ilegal, ya que la Casa Blanca considera que muchos de los indocumentados son criminales.

Los gobernantes pensaron que las bravuconadas del populista de derecha eran llamaradas de petate, pero nunca pensaron que, así como el proyecto populista izquierdista buscaba avanzar en la región para acabar con el neoliberalismo, Trump tenía una obsesión más grande: Regresar a la hegemonía imperialista del Tío Sam.

Resurge una geopolítica muy parecida a la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, pero con actores más allá del bloque de capitalistas y comunistas.

Hoy los participantes son: La Unión Europea, también amenazada por los sueños extensionistas del invasor americano; Rusia y su ambición expansionista y usurpadora de recursos; China, el gigante asiático; Japón y las Coreas; la expansión árabe y el Medio Oriente.

Es de resaltar que África y Latinoamérica tienen dictaduras y falsos mesías de cualquier ideología.

De regreso a México, la 4T iniciaba una segunda administración muy accidentada.

La presión del tlatoani hizo pensar en un nuevo maximato y, aunque muy popular, la inquilina de Palacio Nacional no cuenta con el carisma de su antecesor ni sus dotes de político, por lo que enfrenta pugnas partidistas internas, crisis económica y social, además de una evidente pérdida de la gobernabilidad en varias zonas del país.

Al arribo del neoyorquino al despacho oval, la Primera Mandataria dejó de marcar agenda y sus estrategias políticas fueron reactivas.

Sin visión prospectiva, la administración de la Cuarta Transformación se dedicó a apagar incendios, justificarse ante el predominio del crimen organizado y tuvo que aceptar las indicaciones de los norteamericanos sobre el manejo del control del narcotráfico, las capturas, los decomisos y las extradiciones, así como mantener selladas las fronteras para evitar el cruce de ilegales.

La tensión está latente porque los aranceles, el T-MEC, el ingreso de nuevas inversiones gringas condicionadas pende como espada de Damocles sobre el gobierno mexicano.

El episodio Venezuela va más allá de una invasión, la violación a una soberanía, la aprehensión de un dictador populista y fanfarrón, el apoderamiento del petróleo y el diferimiento a mediano plazo de la democracia es un mensaje a México, Cuba y otras naciones latinoamericanas.

Ya no serán los subsidiados golpes militares como en Chile y Argentina, serán operaciones de precisión para derrocar gobiernos sin el desgaste de una prolongada guerra armada. Tal vez no vengan por políticos de la 4T, pero sí sobre capos que no pudieron ubicar los cuerpos de seguridad locales y desmantelarán las estructuras de corrupción oficial.

Desoídos los llamados del multimillonario, preocupados por atender sus reclamos, el gobierno ha descuidado la política interior.

La consultoría Integralia marca riesgos importantes que deben evitarse para sobrevivir, más allá de los mandatos del Tío Sam: Será nocivo la concentración de poder por la reforma electoral, peligra la renegociación del T-MEC por la incertidumbre jurídica, es mala señal la retracción de la inversión extranjera en energía, telecomunicaciones e infraestructura.

Otro riesgo que quita el sueño al gobierno mexicano es que está latente la intervención norteamericana; que se incrementan las protestas sociales -Generación Z-; no debe continuar la mala relación gobierno-empresarios.

Hay otros puntos cruciales: Traerá un enorme desgaste la politización del Poder Judicial y la amenaza de sentencias cercanas al pueblo que afectan a empresas.

Otros tópicos importantes es frenar la pérdida de la gobernabilidad; acabar con la incertidumbre empresarial por las reformas que vienen, además de que Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa como un lastre riesgoso para el país.

Así como desoyeron los llamados del lobo republicano, esperemos que no cierren los ojos a lo que sucede en el Estado islámico de Irán, donde a pesar de un gobierno totalitario y represor, la sociedad está dispuesta a desafiar la imagen de su líder teocrático.