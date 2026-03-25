Trabajamos todos los días para superar el atraso que dejaron gobiernos insensibles: Isaac Montoya

El edil de Naucalpan encabeza las Mesas de Paz y la jornada itinerante la llevó a la escuela primaria Estado de México, institución pública en la que estudió * La actividad de Atención a las Causas consistió en el Festival de Primavera y la conmemoración del natalicio de Benito Juárez

EL TOPO

El alcalde Isaac Montoya Márquez regresa a la escuela primaria Estado de México, institución pública en la que estudió, para llevar a cabo la Mesa de Paz itinerante y también la actividad Atención a las Causas con el Festival de Primavera y la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, donde afirmó que se trabaja todos los días para superar el atraso que gobiernos insensibles dejaron.

El presidente municipal recuerda que como vecino de Izcalli Chamapa, en los salones de esta escuela aprendió a estudiar y comprender con la ayuda de sus maestros y vecinos para iniciar un camino que lo llevó a participar en la Olimpiada del Conocimiento representando a su escuela y posteriormente dedicarse a la administración pública.

“Para mí siempre es un gusto entrañable regresar a esta primaria, aquí hay recuerdos. Seis años de nuestra vida que vivimos aquí, no sólo yo, mi hermana también. Aquí creamos recuerdos, aquí forjamos carácter, aquí definimos pasiones, valores. Quiero invitarles a todas las niñas, niños a que luchen por sus sueños por lo que verdaderamente aman, por lo que verdaderamente les apasiona, el único límite es el cielo, sus sueños”, enfatizó.

El alcalde refiere que “es importante que siempre pensemos que somos una comunidad, no solamente en términos particulares, personales, individuales, sino en términos generales de que somos una comunidad y que luchemos por defenderla para que cada vez sea mejor, sea más vivible. Están en una etapa de aprendizaje, en una etapa de descubrimiento, aprovechen mucho a sus maestros, a sus maestras”.

En presencia de servidores públicos municipales, así como de la comunidad escolar, recuerda que tiene el honor de ser el primer presidente municipal en la historia de Naucalpan que viene de las colonias donde habita la mayoría de la gente.

“Estamos trabajando en todos los aspectos en la obra pública, en recuperar espacios públicos, en el tema de seguridad, en ampliar el número de patrullas, teniendo más cámaras. Nos entregaron una herencia desastrosa, pero se va corrigiendo, no es de la noche a la mañana, pero sí es con dedicación, hoy se está avanzando con resultados”, añade.

Reconoce el trabajo coordinado con el Gobierno de México, encabezado por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno del Estado de México, de la maestra Delfina Gómez Álvarez, que, con estrategias como Atención a las causas, se impulsan actividades culturales y de convivencia para disminuir la violencia y la inseguridad.

También se llevó a cabo el Festival de Primavera con bailables y representaciones alusivas a Benito Juárez. Como parte del evento, el alcalde, junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Adriana G. Escobar, coronaron al Rey y la Reina de la Primavera de la Escuela Primaria Estado de México; también se les obsequiaron presentes a niñas y niños.

La supervisora de la Zona Escolar P107, Marisol González López, dio la bienvenida al alcalde a su escuela y le dijo que para la comunidad era un orgullo recibirlo como presidente municipal.

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

La Pirámide del Conde fue el escenario del Festival Equinoccio de Primavera, el cual fue realizado por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social.

El olor del copal, el sonido de la concha marina y la danza de los concheros de la agrupación Xochipilli, de San José de Los Leones, quienes interpretaron el Ritual del Fuego Nuevo: Apertura y cierre a los rumbos con música y danza, despertaron el sentido de pertenencia de las y los asistentes.

El director de Bienestar e Inclusión Social, Miguel Becerril, destaca que el edil tiene un gran interés por impulsar la historia de Naucalpan y en particular construcciones y vestigios prehispánicos.