Benito Juárez demuestra que el poder emana únicamente de la voluntad del pueblo: Raciel Pérez

El alcalde de Naucalpan logra un récord histórico: Un brinco de más de 130 posiciones que pocas veces se observa en mediciones de este tipo * Es muy destacable el ascenso político de Montoya Márquez: Llegar hasta el Top 5, lo que posiciona al alcalde como uno de los perfiles emergentes dentro de su partido, Morena, particularmente en el Estado de México

EL TOPO

En política, las encuestas suelen ser una fotografía del momento. Sin embargo, cuando las mediciones muestran una tendencia sostenida durante meses, dejan de ser instantáneas para convertirse en una historia.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan, Estado de México.

Cuando inició su administración municipal en 2025, Montoya heredó un escenario complejo: desgaste institucional, servicios públicos deteriorados y una ciudadanía escéptica respecto a la capacidad del gobierno para resolver problemas históricos del municipio.

Esa realidad se reflejó en las primeras mediciones de aprobación, donde el edil aparecía en los últimos lugares del ranking nacional de alcaldes.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, en febrero de 2025 la aprobación de Montoya rondaba el 36.6 %, colocándolo prácticamente en la cola del listado nacional. Sin embargo, lo que parecía una fotografía negativa comenzó a cambiar rápidamente.

Para abril del mismo año su aprobación ya superaba el 47 por ciento, y para junio había rebasado la barrera del 50 por ciento.

El crecimiento no se detuvo ahí. Durante el segundo semestre de 2025 el alcalde logró consolidarse dentro de los primeros lugares del ranking, hasta llegar al Top 10 nacional.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el dato más reciente lo coloca incluso dentro del Top 5 de alcaldes mejor evaluados del país, con más de 57 % de aprobación.

El contraste es significativo: en poco más de un año, Montoya Márquez pasó del lugar 139 a uno de los primeros puestos entre 150 presidentes municipales evaluados.

Es de resaltar que es un ascenso de más de 130 posiciones que pocas veces se observa en mediciones de este tipo.

ENCUESTAS APUNTALAN A MONTOYA

Otras casas encuestadoras han detectado la misma tendencia. Mediciones de Rubrum también muestran un incremento sostenido en la percepción positiva hacia el gobierno municipal, particularmente en rubros como servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y presencia territorial del alcalde.

Más allá de la discusión metodológica sobre las encuestas -que siempre existe-, lo cierto es que el comportamiento de los números revela algo más profundo: Una recomposición política en uno de los municipios más complejos del Estado de México.

Naucalpan ha sido históricamente un territorio difícil de gobernar. Con más de un millón de habitantes, enormes contrastes sociales y problemas estructurales en seguridad, movilidad y servicios urbanos, cualquier administración municipal enfrenta una prueba permanente de legitimidad.

Por ello, el crecimiento en aprobación de Montoya tiene también una lectura política. No sólo refleja percepción ciudadana; también posiciona al alcalde como uno de los perfiles emergentes dentro de su partido, Morena, particularmente en el Estado de México.

Falta todavía tiempo para saber si esta tendencia se mantendrá o si las inevitables tensiones del gobierno municipal terminarán por frenar el impulso.

Pero, por ahora, los números cuentan una historia clara: la de un alcalde que pasó del escepticismo inicial a convertirse en uno de los presidentes municipales mejor evaluados del país.

En política, subir es difícil, pero sostenerse arriba suele ser aún más complicado. Ese será, a partir de ahora, el verdadero desafío para el gobierno de Naucalpan.