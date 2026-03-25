NACIONAL
Benito Juárez demuestra que el poder emana únicamente de la voluntad del pueblo: Raciel Pérez
Encabeza el alcalde de Tlalnepantla, Edomex, ceremonia por el 220 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas * El presidente municipal destaca el legado vigente del ilustre oaxaqueño como pilar de la soberanía nacional * El Gobierno de Tlalnepantla reafirma su compromiso con los principios liberales y el respeto al derecho ajeno
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, encabeza la ceremonia conmemorativa del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, figura fundamental en la consolidación de la República y defensor incansable de la soberanía nacional.
Durante el acto cívico, el alcalde resalta que el espíritu de Juárez vive en cada acción de dignidad nacional y guía el actuar de las instituciones actuales en la construcción de un país libre y justo.
El edil recuerda la trayectoria del ilustre oaxaqueño y subraya que Benito Juárez no sólo pertenece al pasado, sino que es una inspiración para las generaciones presentes, pues su vida demuestra que el poder emana únicamente de la voluntad del pueblo y no de intereses ajenos o privilegios.
En el evento, que contó con la presencia del Cuerpo Edilicio, servidores públicos y autoridades de seguridad, se enfatizó que ser liberal, según el legado juarista, implica reconocer que la libertad y los derechos son inherentes a la condición humana.
Raciel Pérez Cruz hace un llamado a mantener vigente el amor a la patria construido desde la adversidad y la convicción, principios que orientan la Transformación y el progreso en nuestra ciudad de Tlalnepantla.
NACIONAL
Ni un paso atrás para frenar el Plan B de la reforma electoral: Vargas del Villar
PAN advierte que se pone en riesgo la representación en los municipios * Buscamos que al gobierno federal le vaya bien, pero esto debe lograrse mediante consensos y no a través de decisiones unilaterales, enfatiza el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, advierte que su bancada no dará “un paso atrás” para frenar el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral impulsado por la Presidencia de la República y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Durante su posicionamiento, el legislador panista hace un llamado directo a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evitar que se aprueben cambios que, asegura, afectarían el equilibrio democrático en los gobiernos municipales.
“Desde aquí, quiero hacer un llamado a la Presidenta de la República para que no se atente contra el municipalismo de México”, asevera Vargas del Villar, al señalar que la propuesta pone en riesgo la representación política en los cabildos del país.
Enrique Vargas explica que uno de los principales puntos de preocupación es la posible reducción de sindicaturas y regidurías en los más de 2 mil 400 ayuntamientos del país. A su juicio, esta medida implicaría limitar la participación de minorías y disminuir la pluralidad en los gobiernos locales.
De acuerdo con el legislador panista, la reducción de integrantes en los cabildos no representaría ahorros significativos para las administraciones municipales, pero sí tendría un impacto directo en la representación democrática.
“Se trata de un atentado a la vida pública del país, al quitar voces y espacios de participación”, subraya Vargas.
En ese sentido, el senador panista insiste en que la discusión de una reforma electoral debe centrarse en otros temas de fondo, como la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo.
Señala que, en el pasado proceso electoral, Morena obtuvo el 54 por ciento de los votos, pero actualmente ocupa cerca del 75 por ciento de los espacios en ambas Cámaras, lo que -dijo- genera un desequilibrio en la toma de decisiones.
Vargas del Villar considera que esta mayoría ha permitido la aprobación de iniciativas que, desde su perspectiva, han resultado perjudiciales para el país, al no existir contrapesos suficientes dentro del Congreso.
Reitera la disposición de Acción Nacional para participar en una mesa de diálogo incluyente, en la que estén representadas todas las fuerzas políticas.
El objetivo, dijo, es construir una reforma electoral que fortalezca la democracia y garantice una representación equitativa.
“Es momento de dejar de lado la narrativa de división entre unos y otros”, añade, al referirse al clima político generado tras la discusión de la reforma.
Añade que ningún partido político respalda la iniciativa en los términos planteados, debido a los riesgos que implicaba para el sistema democrático.
Vargas del Villar afirma que su partido busca que al gobierno federal le vaya bien, pero enfatizó que esto debe lograrse mediante consensos y no a través de decisiones unilaterales.
NACIONAL
El ascenso vertiginoso de Isaac Montoya en la preferencia ciudadana
El alcalde de Naucalpan logra un récord histórico: Un brinco de más de 130 posiciones que pocas veces se observa en mediciones de este tipo * Es muy destacable el ascenso político de Montoya Márquez: Llegar hasta el Top 5, lo que posiciona al alcalde como uno de los perfiles emergentes dentro de su partido, Morena, particularmente en el Estado de México
EL TOPO
En política, las encuestas suelen ser una fotografía del momento. Sin embargo, cuando las mediciones muestran una tendencia sostenida durante meses, dejan de ser instantáneas para convertirse en una historia.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan, Estado de México.
Cuando inició su administración municipal en 2025, Montoya heredó un escenario complejo: desgaste institucional, servicios públicos deteriorados y una ciudadanía escéptica respecto a la capacidad del gobierno para resolver problemas históricos del municipio.
Esa realidad se reflejó en las primeras mediciones de aprobación, donde el edil aparecía en los últimos lugares del ranking nacional de alcaldes.
De acuerdo con Consulta Mitofsky, en febrero de 2025 la aprobación de Montoya rondaba el 36.6 %, colocándolo prácticamente en la cola del listado nacional. Sin embargo, lo que parecía una fotografía negativa comenzó a cambiar rápidamente.
Para abril del mismo año su aprobación ya superaba el 47 por ciento, y para junio había rebasado la barrera del 50 por ciento.
El crecimiento no se detuvo ahí. Durante el segundo semestre de 2025 el alcalde logró consolidarse dentro de los primeros lugares del ranking, hasta llegar al Top 10 nacional.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el dato más reciente lo coloca incluso dentro del Top 5 de alcaldes mejor evaluados del país, con más de 57 % de aprobación.
El contraste es significativo: en poco más de un año, Montoya Márquez pasó del lugar 139 a uno de los primeros puestos entre 150 presidentes municipales evaluados.
Es de resaltar que es un ascenso de más de 130 posiciones que pocas veces se observa en mediciones de este tipo.
ENCUESTAS APUNTALAN A MONTOYA
Otras casas encuestadoras han detectado la misma tendencia. Mediciones de Rubrum también muestran un incremento sostenido en la percepción positiva hacia el gobierno municipal, particularmente en rubros como servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y presencia territorial del alcalde.
Más allá de la discusión metodológica sobre las encuestas -que siempre existe-, lo cierto es que el comportamiento de los números revela algo más profundo: Una recomposición política en uno de los municipios más complejos del Estado de México.
Naucalpan ha sido históricamente un territorio difícil de gobernar. Con más de un millón de habitantes, enormes contrastes sociales y problemas estructurales en seguridad, movilidad y servicios urbanos, cualquier administración municipal enfrenta una prueba permanente de legitimidad.
Por ello, el crecimiento en aprobación de Montoya tiene también una lectura política. No sólo refleja percepción ciudadana; también posiciona al alcalde como uno de los perfiles emergentes dentro de su partido, Morena, particularmente en el Estado de México.
Falta todavía tiempo para saber si esta tendencia se mantendrá o si las inevitables tensiones del gobierno municipal terminarán por frenar el impulso.
Pero, por ahora, los números cuentan una historia clara: la de un alcalde que pasó del escepticismo inicial a convertirse en uno de los presidentes municipales mejor evaluados del país.
En política, subir es difícil, pero sostenerse arriba suele ser aún más complicado. Ese será, a partir de ahora, el verdadero desafío para el gobierno de Naucalpan.
NACIONAL
La Amazónica IA está en la Cuauhtémoc
Ale Rojo anuncia el lanzamiento de un agente virtual al servicio de vecinos y visitantes las 24 horas del día los siete días de la semana * En la alcaldía el gobierno sale a las calles, escucha a los vecinos y resuelve, afirma la también activista y feminista
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, presenta el lunes pasado el agente virtual con inteligencia artificial de la demarcación: Amazónica IA, que le permitirá a vecinas, vecinos y visitantes de la alcaldía realizar reportes, consultar trámites y recibir orientación inmediata desde su celular, sin filas y sin perder tiempo las 24 horas de los siete días de la semana.
En conferencia de prensa, Rojo de la Vega Piccolo señala que la herramienta virtual estará disponible a partir de abril, todos los días y a cualquier hora, para responder dudas sobre servicios, ubicar espacios públicos, conocer actividades y dar seguimiento a reportes.
Durante el evento se realizó una demostración en vivo del funcionamiento de Amazónica IA, donde se mostró cómo responde en tiempo real a solicitudes ciudadanas.
La alcaldesa destaca que en Cuauhtémoc el gobierno sale a las calles, escucha a los vecinos y resuelve. “Tenemos que ser ejemplo de hacia dónde va el país. Amazónica IA es el gobierno en tu celular, para que preguntes, resuelvas y no pierdas tiempo”, manifiesta.
Señala que esta herramienta permitirá resolver situaciones cotidianas desde el teléfono: saber a dónde acudir, cómo realizar un trámite o qué hacer ante un problema sin tener que trasladarse. “Aquí la información deja de estar lejos. Hoy está en las manos de la gente”, añade.
Además, permitirá identificar lo que pasa en las calles a partir de los reportes ciudadanos y facilitar la atención de servicios.
Alessandra Rojo estuvo acompañada por los alcaldes de Benito Juárez, Luis Mendoza, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, así como por las diputadas y diputados Frida Guillén, Tania Larios, Federico Döring, Andrés Atayde y Luisa Gutiérrez.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Buscan un Congreso a modo y controlar los comicios desde el Poder Ejecutivo
La “furia silenciosa” llamada Chuck Norris ya está en el Cielo
Ni un paso atrás para frenar el Plan B de la reforma electoral: Vargas del Villar
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 6 días
Llegará la justicia social a naucalpenses: Isaac Montoya
-
DEPORTESHace 7 días
Real Madrid, la “Bestia Negra” de Pep Guardiola
-
NACIONALHace 7 días
Distinción al liderazgo de Vargas del Villar
-
NACIONALHace 6 días
Gobierno capitalino bloquea el trabajo de la alcaldía Cuauhtémoc: Ale Rojo
-
NACIONALHace 6 días
Azucena Cisneros, síndicos y regidores fortalecen las políticas públicas
-
NACIONALHace 6 días
Bloqueos en la López Portillo tiene nombre y apellidos: Sonia Itzel Gutiérrez Olvera
-
EL ÁGORAHace 5 días
Hay comunicación social para rato
-
NACIONALHace 5 días
Sumamos esfuerzos para que los beneficios lleguen a los más necesitados: Pérez Cruz