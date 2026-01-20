NACIONAL
Tlalnepantla, el punto neurálgico para la política social en el Estado de México
Raciel Pérez recibe a la Primera Presidenta y a la gobernadora para fortalecer los programas sociales y dar seguimiento al Plan Oriente * Claudia Sheinbaum Pardo destaca que los programas no son sólo apoyos, sino derechos constitucionales que blindan la dignidad de las familias mexicanas * En el marco del Plan Oriente se inaugurará este año el hospital Valle Ceylán, el cual será sede del Centro Estatal para la Atención de la Enfermedad Renal en el Oriente del Edomex * El gobierno de Tlalnepantla reafirma el compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal por la continuidad de los programas sociales para beneficio del pueblo
Tlalnepantla se convierte en el epicentro de la política social nacional con la visita de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
Ambas mandatarias, acompañadas por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, encabezan un encuentro masivo con ciudadanos para consolidar los apoyos que transforman la vida de las familias mexiquenses.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de la implementación y fortalecimiento de programas clave en la región, tales como: “Pensión Mujeres Bienestar”, el cual reconoce el trabajo y esfuerzo de las mujeres que sostienen el tejido social, así como la “Pensión para Adultos Mayores”, garantizando una vejez digna mediante el apoyo económico directo y reconoce a quienes han construido el país. En el Estado de México actualmente hay 3 millones 400 mil ciudadanos reciben los programas del bienestar, lo que convierte al estado, en la entidad con más beneficiarios de los programas de bienestar a nivel nacional.
La Primera Mandataria menciona que, “somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, estamos viviendo la Cuarta Transformación de la vida pública en México. Aumentamos el salario mínimo y damos continuidad a los programas del bienestar, no cualquier país en el mundo lo tiene. Y hay tres nuevos programas, ‘Mujeres Bienestar’, de 60 a 64 años, otro programa es, ‘Más becas universal para niñas y niños’, para útiles y uniformes a nivel primaria en todo el país y el programa ‘Salud Casa por Casa’. Y estamos aquí apoyando a los diez presidentes municipales y a la gobernadora en este plan Oriente, que quiere decir más hospitales, más universidades, preparatorias, mejor servicio de agua potable, servicio de drenaje, mejores avenidas calles y más pavimentación y cero baches, fueron muchos años de abandono del Estado de México y más de esta zona, pero eso va a cambiar, tenemos a la maestra Delfina gran gobernadora”, añade Sheinbaum Pardo.
EL SENTIDO SOCIAL, SELLO DE LA 4T: DELFINA GÓMEZ
“La entrega de los programas sociales es una muestra clara del profundo sentido social que caracteriza al gobierno de la transformación, es el reconocimiento a toda una vida, el respaldo a la dignidad, la autonomía y al derecho de vivir con tranquilidad y esperanza. En el Estado de México desde el 2019 hasta el 2025, se tiene un total de 1 millón 835 mil 557 beneficiarios y con el apoyo de la Claudia Sheinbaum esta cifra está creciendo, pues tan sólo en diciembre se incorporaron mil 158 personas de Tlalnepantla que hoy recibirán su tarjeta”, expresa la mandataria mexiquense.
Por instrucción de la Presidenta, este año se inaugurará el hospital de Valle Ceylán, la respuesta que da el gobierno de la Cuarta Transformación a una demanda histórica de atención médica en el municipio, el cual tendrá una inversión de más de mil 380 millones de pesos, contará con más de 150 camas, una sala de terapia intensiva con la más alta tecnología y equipo médico, más de 20 tipos de especialidades médicas diferentes y más de cinco quirófanos.
Una de las principales acciones que se están realizando en el Estado de México es dar prioridad a la educación; para este año en Tlalnepantla se construirán dos ciber-bachilleratos, y en febrero se inaugurarán nuevos bachilleratos en Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.
En el Estado de México hay más de 1 millón 620 mil becarios y se tiene proyectado que al terminar el actual año sean 2 millones los beneficiarios de las becas tan solo en el estado.
TRABAJO CONJUNTO PARA CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN: RACIEL PÉREZ
Bajo el liderazgo de Raciel Pérez Cruz, el gobierno municipal de Tlalnepantla reafirma su disposición para trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal y el gobierno del estado.
Esta coordinación busca asegurar que los beneficios de la Transformación lleguen de manera eficiente a cada rincón del municipio, priorizando siempre a los sectores más vulnerables.
Con esta visita de jerarquía, Tlalnepantla se posiciona como un punto neurálgico para la política social en el Estado de México, demostrando que la colaboración entre niveles de gobierno es la vía fundamental para el desarrollo y el bienestar compartido.
El evento tuvo lugar en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, en donde se congregaron miles de ciudadanos que escucharon y fueron partícipes de los avances y la consolidación de los pilares de la política social del Gobierno de México.
Ruta de Huixquilucan, en el horizonte de Vargas del Villar
Un funcionario de retos: Primero el 2027 y luego el 2029 * El vicecoordinador de los senadores panistas se prepara para que 2026 sea un año donde su mensaje combine gestión, planeación y seguridad, tres palabras que en Huixquilucan suelen tener alto valor electoral
EL TOPO
Con el amanecer del 2026, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, se perfila a convertirse en uno de los actores con mayor proyección en el Estado de México, en un doble carril: Resultados en el Senado y consolidación territorial rumbo a la elección municipal de Huixquilucan en 2027, en donde ya se le menciona como favorito en mediciones recientes.
En el plano legislativo, su propio informe del primer año de la LXVI Legislatura retrata una agenda con prioridades que conectan con las preocupaciones más sensibles del electorado: Seguridad, Estado de Derecho, transparencia, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
Si algo marcará la narrativa de Vargas del Villar este año será el tema de seguridad, particularmente desde la óptica de “lo que sí se puede hacer” desde los gobiernos locales. En su actividad legislativa destaca una iniciativa para fortalecer la participación ciudadana en seguridad pública, turnada a Comisiones, lo que es un augurio de que en 2026 buscará empujar políticas que acerquen la prevención y la coordinación a los municipios.
Vargas del Villar impulsa la investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, una señal de que el tema seguirá en el centro de su agenda durante el año.
AGENDA SOCIAL Y RUBRO URBANO
En 2026, otro flanco que podría darle tracción pública es el social. Entre sus propuestas aparece una iniciativa en materia educativa para incorporar y visibilizar campañas nacionales de vacunación dentro de los planes y programas de estudio, orientada a estilos de vida saludables y prevención desde las aulas.
En un entorno donde la ciudadanía pide soluciones concretas y medibles, este tipo de planteamientos le permite proyectar una imagen de senador que empuja políticas con impacto cotidiano, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
En el rubro urbano -uno de los ejes que más pesan en municipios con crecimiento acelerado- su informe registra iniciativas vinculadas a movilidad y ordenamiento territorial, buscando que políticas y programas sean coherentes con marcos nacionales de movilidad y seguridad vial.
No hay duda de que Enrique Vargas se prepara para que 2026 sea un año donde su mensaje combine gestión, planeación y seguridad, tres palabras que en Huixquilucan suelen tener alto valor electoral.
BIEN POSICIONADO
A menos de dos años de la contienda municipal, el senador llega a 2026 con una ventaja clave: posicionamiento, gracias a que mantiene la cercanía con la ciudadanía y fomenta la rendición de cuentas, elementos que suelen convertirse en combustible político cuando el calendario electoral comienza a acelerarse.
Para Vargas el 2026 será un año de mayor presencia, agenda enfocada y construcción de acuerdos con el objetivo de mantenerlo en el centro de la conversación pública: como un senador activo en temas sensibles –sobre todo seguridad- y como una figura que busca llegar fortalecida a la ruta de Huixquilucan 2027.
Está firme la coordinación México-EU en materia de seguridad: García Harfuch
Constantemente hay operaciones, detenciones y extradiciones * “Vamos a continuar trabajando por el bien de los dos países”, expresa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
ALFREDO IBÁÑEZ
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), garantiza que hay una buena relación en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, pues existe una “permanente comunicación” entre instituciones de ambas naciones.
“Constantemente tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones y constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Esto no ha cambiado”, añade.
El titular de la SSPC menciona que cada vez se ha estrechado más la coordinación bilateral y que, como ha dicho la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, esto se ha realizado con “absoluto respeto a nuestro país”.
Sobre los amagos y advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que México está controlado por los cárteles y que EU atacará a grupos criminales por tierra, García Harfuch destaca que hay mucho intercambio de información y que esto continuará así, “trabajando por el bien de los dos países”.
Resalta el desempeño del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, quien está trabajando para que se defina la fecha de una reunión de alto nivel con autoridades de seguridad de la administración de Trump.
Sin embargo, afirma que permanentemente hay reuniones, de todas las dependencias del Gabinete de Seguridad, con instituciones de seguridad estadounidenses.
CASO MANZO
También abordó el caso Carlos Manzo. Anunció otras dos detenciones, presuntamente ligadas al homicidio del presidente municipal de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Michoacán.
Con estas acciones, dijo, se debilita de manera significativa la presencia de células delictivas en la entidad, así como el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado para actividades ilícitas.
Fructífera llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump
Descartada una intervención militar de EU en suelo mexicano * Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco Álvarez, presentes durante la conversación cordial entre ambos mandatarios
ERIC GARCÍA
El pasado 12 de enero, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump.
La conversación se dio tras las amenazas que realizó el mandatario del país del norte sobre ataques terrestres contra los cárteles narcotraficantes en México.
En la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.
Durante la reunión se habló de temas como “seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”.
La Primera Mandataria anunció de última hora del domingo 11 de enero que retrasaba el inicio de su Mañanera del Pueblo para sostener la llamada con el presidente de Estados Unidos.
La conversación telefónica entre los líderes se produjo después de la que sostuvieron un día antes el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien declaró que la conversación se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.
Sheinbaum ha reiterado la defensa de la soberanía del país luego de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, que según sostuvo “están dirigiendo México”.
Ante esto, 75 congresistas demócratas alertaron a Rubio, secretario de Estado, del “desastre” que implicaría bombardear México.
REUNIÓN POR LA REFORMA ELECTORAL
Sheinbaum Pardo también informó que sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en donde, adelantó, “se tomarán algunas decisiones al respecto”.
Sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, confía en una buena revisión del T-MEC, pese a tensiones que pudieran presentarse.
“Yo tengo confianza en que la revisión del Tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno.
“Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica, entre las dos economías”, dijo.
“El pueblo de México tiene que saber primero que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos (…)”, añade.
Claudia Sheinbaum revela que en la conversación Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que “eso no estaba sobre la mesa”.
La Presidenta asegura que está “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico.
