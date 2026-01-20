Tlalnepantla, el punto neurálgico para la política social en el Estado de México

Raciel Pérez recibe a la Primera Presidenta y a la gobernadora para fortalecer los programas sociales y dar seguimiento al Plan Oriente * Claudia Sheinbaum Pardo destaca que los programas no son sólo apoyos, sino derechos constitucionales que blindan la dignidad de las familias mexicanas * En el marco del Plan Oriente se inaugurará este año el hospital Valle Ceylán, el cual será sede del Centro Estatal para la Atención de la Enfermedad Renal en el Oriente del Edomex * El gobierno de Tlalnepantla reafirma el compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal por la continuidad de los programas sociales para beneficio del pueblo

EL TOPO

Tlalnepantla se convierte en el epicentro de la política social nacional con la visita de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Ambas mandatarias, acompañadas por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, encabezan un encuentro masivo con ciudadanos para consolidar los apoyos que transforman la vida de las familias mexiquenses.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la implementación y fortalecimiento de programas clave en la región, tales como: “Pensión Mujeres Bienestar”, el cual reconoce el trabajo y esfuerzo de las mujeres que sostienen el tejido social, así como la “Pensión para Adultos Mayores”, garantizando una vejez digna mediante el apoyo económico directo y reconoce a quienes han construido el país. En el Estado de México actualmente hay 3 millones 400 mil ciudadanos reciben los programas del bienestar, lo que convierte al estado, en la entidad con más beneficiarios de los programas de bienestar a nivel nacional.

La Primera Mandataria menciona que, “somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, estamos viviendo la Cuarta Transformación de la vida pública en México. Aumentamos el salario mínimo y damos continuidad a los programas del bienestar, no cualquier país en el mundo lo tiene. Y hay tres nuevos programas, ‘Mujeres Bienestar’, de 60 a 64 años, otro programa es, ‘Más becas universal para niñas y niños’, para útiles y uniformes a nivel primaria en todo el país y el programa ‘Salud Casa por Casa’. Y estamos aquí apoyando a los diez presidentes municipales y a la gobernadora en este plan Oriente, que quiere decir más hospitales, más universidades, preparatorias, mejor servicio de agua potable, servicio de drenaje, mejores avenidas calles y más pavimentación y cero baches, fueron muchos años de abandono del Estado de México y más de esta zona, pero eso va a cambiar, tenemos a la maestra Delfina gran gobernadora”, añade Sheinbaum Pardo.

EL SENTIDO SOCIAL, SELLO DE LA 4T: DELFINA GÓMEZ

“La entrega de los programas sociales es una muestra clara del profundo sentido social que caracteriza al gobierno de la transformación, es el reconocimiento a toda una vida, el respaldo a la dignidad, la autonomía y al derecho de vivir con tranquilidad y esperanza. En el Estado de México desde el 2019 hasta el 2025, se tiene un total de 1 millón 835 mil 557 beneficiarios y con el apoyo de la Claudia Sheinbaum esta cifra está creciendo, pues tan sólo en diciembre se incorporaron mil 158 personas de Tlalnepantla que hoy recibirán su tarjeta”, expresa la mandataria mexiquense.

Por instrucción de la Presidenta, este año se inaugurará el hospital de Valle Ceylán, la respuesta que da el gobierno de la Cuarta Transformación a una demanda histórica de atención médica en el municipio, el cual tendrá una inversión de más de mil 380 millones de pesos, contará con más de 150 camas, una sala de terapia intensiva con la más alta tecnología y equipo médico, más de 20 tipos de especialidades médicas diferentes y más de cinco quirófanos.

Una de las principales acciones que se están realizando en el Estado de México es dar prioridad a la educación; para este año en Tlalnepantla se construirán dos ciber-bachilleratos, y en febrero se inaugurarán nuevos bachilleratos en Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.

En el Estado de México hay más de 1 millón 620 mil becarios y se tiene proyectado que al terminar el actual año sean 2 millones los beneficiarios de las becas tan solo en el estado.

TRABAJO CONJUNTO PARA CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN: RACIEL PÉREZ

Bajo el liderazgo de Raciel Pérez Cruz, el gobierno municipal de Tlalnepantla reafirma su disposición para trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal y el gobierno del estado.

Esta coordinación busca asegurar que los beneficios de la Transformación lleguen de manera eficiente a cada rincón del municipio, priorizando siempre a los sectores más vulnerables.

Con esta visita de jerarquía, Tlalnepantla se posiciona como un punto neurálgico para la política social en el Estado de México, demostrando que la colaboración entre niveles de gobierno es la vía fundamental para el desarrollo y el bienestar compartido.

El evento tuvo lugar en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, en donde se congregaron miles de ciudadanos que escucharon y fueron partícipes de los avances y la consolidación de los pilares de la política social del Gobierno de México.