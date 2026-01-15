Ruta de Huixquilucan, en el horizonte de Vargas del Villar

Un funcionario de retos: Primero el 2027 y luego el 2029 * El vicecoordinador de los senadores panistas se prepara para que 2026 sea un año donde su mensaje combine gestión, planeación y seguridad, tres palabras que en Huixquilucan suelen tener alto valor electoral

EL TOPO

Con el amanecer del 2026, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, se perfila a convertirse en uno de los actores con mayor proyección en el Estado de México, en un doble carril: Resultados en el Senado y consolidación territorial rumbo a la elección municipal de Huixquilucan en 2027, en donde ya se le menciona como favorito en mediciones recientes.

En el plano legislativo, su propio informe del primer año de la LXVI Legislatura retrata una agenda con prioridades que conectan con las preocupaciones más sensibles del electorado: Seguridad, Estado de Derecho, transparencia, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

Si algo marcará la narrativa de Vargas del Villar este año será el tema de seguridad, particularmente desde la óptica de “lo que sí se puede hacer” desde los gobiernos locales. En su actividad legislativa destaca una iniciativa para fortalecer la participación ciudadana en seguridad pública, turnada a Comisiones, lo que es un augurio de que en 2026 buscará empujar políticas que acerquen la prevención y la coordinación a los municipios.

Vargas del Villar impulsa la investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, una señal de que el tema seguirá en el centro de su agenda durante el año.

AGENDA SOCIAL Y RUBRO URBANO

En 2026, otro flanco que podría darle tracción pública es el social. Entre sus propuestas aparece una iniciativa en materia educativa para incorporar y visibilizar campañas nacionales de vacunación dentro de los planes y programas de estudio, orientada a estilos de vida saludables y prevención desde las aulas.

En un entorno donde la ciudadanía pide soluciones concretas y medibles, este tipo de planteamientos le permite proyectar una imagen de senador que empuja políticas con impacto cotidiano, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

En el rubro urbano -uno de los ejes que más pesan en municipios con crecimiento acelerado- su informe registra iniciativas vinculadas a movilidad y ordenamiento territorial, buscando que políticas y programas sean coherentes con marcos nacionales de movilidad y seguridad vial.

No hay duda de que Enrique Vargas se prepara para que 2026 sea un año donde su mensaje combine gestión, planeación y seguridad, tres palabras que en Huixquilucan suelen tener alto valor electoral.

BIEN POSICIONADO

A menos de dos años de la contienda municipal, el senador llega a 2026 con una ventaja clave: posicionamiento, gracias a que mantiene la cercanía con la ciudadanía y fomenta la rendición de cuentas, elementos que suelen convertirse en combustible político cuando el calendario electoral comienza a acelerarse.

Para Vargas el 2026 será un año de mayor presencia, agenda enfocada y construcción de acuerdos con el objetivo de mantenerlo en el centro de la conversación pública: como un senador activo en temas sensibles –sobre todo seguridad- y como una figura que busca llegar fortalecida a la ruta de Huixquilucan 2027.