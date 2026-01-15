Está firme la coordinación México-EU en materia de seguridad: García Harfuch

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, la principal figura de la oposición que goza de la preferencia ciudadana * El temor brota en la 4T, por lo que permanentemente la también activista y feminista es el tiro al blanco de los ataques de los gobiernos y liderazgos de Morena

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, mantiene la cercanía con la ciudadanía y eso la ha catapultado como una gran figura de la oposición, la única que habla duro y directo, sin hipocresías, y una voz autorizada para hablar de los problemas de la Ciudad de México y de todo el país.

Para muchos especialistas ya no existen partidos de oposición, pero hay una figura femenina que se observa como el único obstáculo para que los morenistas recuperen el gobierno de la capital del país.

Se trata de la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, “la joya de la corona de la CDMX”, Rojo de la Vega Piccolo, la primera autoridad del espacio y territorio en el que despacha la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

En los pasillos del partido guinda catalogan a Alessandra Rojo de la Vega como una verdadera amenaza para sus planes, quizá porque representa una fuerza femenina en los tiempos que ellos mismos han definido que son para la mujer, “que llegaron todas”, pero realmente la única que llegó con todo es Alessandra Rojo.

Ante esto, el temor brota en la 4T, por lo que permanentemente es el tiro al blanco de los ataques de los gobiernos y liderazgos de Morena, tanto del ámbito local como del federal.

Para Ale Rojo, los ataques le hacen lo que el viento a Juárez, ha salido avante… y eso molesta en el partido oficial porque la también activista está mejor posicionada, con un nivel de aprobación entre sus gobernados que ronda el 60 por ciento, muy cercano al de la Mandataria Sheinbaum Pardo y al de la propia jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

En el equipo de la alcaldía Cuauhtémoc se tiene claro que en el horizonte se ve la “tormenta perfecta”, una lucha en donde hacen mucho con poco, de ahí que el equipo cercano de Rojo de la Vega Piccolo trabaja con ahínco, empeño y profesionalismo en pro de los colonos y vecinos, porque esa es la única forma de tener el apoyo de la gente.

Mientras Alessandra Rojo de la Vega sea una funcionaria de resultados, Morena no tiene nada que hacer, pues mientras más la ataquen, más la catapultan.

Alessandra Rojo sí usa la escoba y barre de arriba hacia abajo, pues en colonias complejas de la capital como la Morelos, la Doctores, la Obrera y la Peralvillo, realizó un programa de limpieza total al liberar decenas de canchas de futbol en espacios que antes estaban secuestrados por autos abandonados, basura y objetos de franeleros.

Con Ale Rojo “Brilla Cuauhtémoc” y redujo la percepción de inseguridad en un 30 por ciento; también rompió con el modelo de la “burocracia de ventanilla”, para agilizar los servicios a los ciudadanos mediante la innovación digital.

También mejoró las condiciones de vida de las mujeres al bajar la incidencia de violencia de género en espacios públicos y una disminución del 85 por ciento en feminicidios locales.

El que está apuntado para la Cuauhtémoc es el diputado Arturo Ávila e incluso ya arrancó una serie de jornadas para levantar basura y asambleas con los vecinos para “compartir los logros de la 4T”.

Se necesita algo más que eso para hacerle sombra a la también activista, su pasión de toda la vida.

Es de resaltar que Ávila, en los pasados procesos electorales de Aguascalientes, los resultados le han sido adversos.

La confrontación entre el partido guinda y Ale Rojo es inevitable, pero la oposición puede estar tranquila teniendo a una figura de mucho peso y con un futuro halagador en el mundo de la política, debido a que para ella es un privilegio tener la vocación de servicio.

Repito, la piedrita en el zapato guinda tiene nombre y apellidos: Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.