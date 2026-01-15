NACIONAL
Está firme la coordinación México-EU en materia de seguridad: García Harfuch
Constantemente hay operaciones, detenciones y extradiciones * “Vamos a continuar trabajando por el bien de los dos países”, expresa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
ALFREDO IBÁÑEZ
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), garantiza que hay una buena relación en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, pues existe una “permanente comunicación” entre instituciones de ambas naciones.
“Constantemente tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones y constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Esto no ha cambiado”, añade.
El titular de la SSPC menciona que cada vez se ha estrechado más la coordinación bilateral y que, como ha dicho la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, esto se ha realizado con “absoluto respeto a nuestro país”.
Sobre los amagos y advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que México está controlado por los cárteles y que EU atacará a grupos criminales por tierra, García Harfuch destaca que hay mucho intercambio de información y que esto continuará así, “trabajando por el bien de los dos países”.
Resalta el desempeño del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, quien está trabajando para que se defina la fecha de una reunión de alto nivel con autoridades de seguridad de la administración de Trump.
Sin embargo, afirma que permanentemente hay reuniones, de todas las dependencias del Gabinete de Seguridad, con instituciones de seguridad estadounidenses.
CASO MANZO
También abordó el caso Carlos Manzo. Anunció otras dos detenciones, presuntamente ligadas al homicidio del presidente municipal de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Michoacán.
Con estas acciones, dijo, se debilita de manera significativa la presencia de células delictivas en la entidad, así como el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado para actividades ilícitas.
Ruta de Huixquilucan, en el horizonte de Vargas del Villar
Un funcionario de retos: Primero el 2027 y luego el 2029 * El vicecoordinador de los senadores panistas se prepara para que 2026 sea un año donde su mensaje combine gestión, planeación y seguridad, tres palabras que en Huixquilucan suelen tener alto valor electoral
EL TOPO
Con el amanecer del 2026, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, se perfila a convertirse en uno de los actores con mayor proyección en el Estado de México, en un doble carril: Resultados en el Senado y consolidación territorial rumbo a la elección municipal de Huixquilucan en 2027, en donde ya se le menciona como favorito en mediciones recientes.
En el plano legislativo, su propio informe del primer año de la LXVI Legislatura retrata una agenda con prioridades que conectan con las preocupaciones más sensibles del electorado: Seguridad, Estado de Derecho, transparencia, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
Si algo marcará la narrativa de Vargas del Villar este año será el tema de seguridad, particularmente desde la óptica de “lo que sí se puede hacer” desde los gobiernos locales. En su actividad legislativa destaca una iniciativa para fortalecer la participación ciudadana en seguridad pública, turnada a Comisiones, lo que es un augurio de que en 2026 buscará empujar políticas que acerquen la prevención y la coordinación a los municipios.
Vargas del Villar impulsa la investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, una señal de que el tema seguirá en el centro de su agenda durante el año.
AGENDA SOCIAL Y RUBRO URBANO
En 2026, otro flanco que podría darle tracción pública es el social. Entre sus propuestas aparece una iniciativa en materia educativa para incorporar y visibilizar campañas nacionales de vacunación dentro de los planes y programas de estudio, orientada a estilos de vida saludables y prevención desde las aulas.
En un entorno donde la ciudadanía pide soluciones concretas y medibles, este tipo de planteamientos le permite proyectar una imagen de senador que empuja políticas con impacto cotidiano, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
En el rubro urbano -uno de los ejes que más pesan en municipios con crecimiento acelerado- su informe registra iniciativas vinculadas a movilidad y ordenamiento territorial, buscando que políticas y programas sean coherentes con marcos nacionales de movilidad y seguridad vial.
No hay duda de que Enrique Vargas se prepara para que 2026 sea un año donde su mensaje combine gestión, planeación y seguridad, tres palabras que en Huixquilucan suelen tener alto valor electoral.
BIEN POSICIONADO
A menos de dos años de la contienda municipal, el senador llega a 2026 con una ventaja clave: posicionamiento, gracias a que mantiene la cercanía con la ciudadanía y fomenta la rendición de cuentas, elementos que suelen convertirse en combustible político cuando el calendario electoral comienza a acelerarse.
Para Vargas el 2026 será un año de mayor presencia, agenda enfocada y construcción de acuerdos con el objetivo de mantenerlo en el centro de la conversación pública: como un senador activo en temas sensibles –sobre todo seguridad- y como una figura que busca llegar fortalecida a la ruta de Huixquilucan 2027.
Fructífera llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump
Descartada una intervención militar de EU en suelo mexicano * Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco Álvarez, presentes durante la conversación cordial entre ambos mandatarios
ERIC GARCÍA
El pasado 12 de enero, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump.
La conversación se dio tras las amenazas que realizó el mandatario del país del norte sobre ataques terrestres contra los cárteles narcotraficantes en México.
En la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.
Durante la reunión se habló de temas como “seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”.
La Primera Mandataria anunció de última hora del domingo 11 de enero que retrasaba el inicio de su Mañanera del Pueblo para sostener la llamada con el presidente de Estados Unidos.
La conversación telefónica entre los líderes se produjo después de la que sostuvieron un día antes el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien declaró que la conversación se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.
Sheinbaum ha reiterado la defensa de la soberanía del país luego de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, que según sostuvo “están dirigiendo México”.
Ante esto, 75 congresistas demócratas alertaron a Rubio, secretario de Estado, del “desastre” que implicaría bombardear México.
REUNIÓN POR LA REFORMA ELECTORAL
Sheinbaum Pardo también informó que sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en donde, adelantó, “se tomarán algunas decisiones al respecto”.
Sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, confía en una buena revisión del T-MEC, pese a tensiones que pudieran presentarse.
“Yo tengo confianza en que la revisión del Tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno.
“Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica, entre las dos economías”, dijo.
“El pueblo de México tiene que saber primero que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos (…)”, añade.
Claudia Sheinbaum revela que en la conversación Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que “eso no estaba sobre la mesa”.
La Presidenta asegura que está “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico.
La “guerra sucia” no ensucia la imagen de Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc, la principal figura de la oposición que goza de la preferencia ciudadana * El temor brota en la 4T, por lo que permanentemente la también activista y feminista es el tiro al blanco de los ataques de los gobiernos y liderazgos de Morena
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, mantiene la cercanía con la ciudadanía y eso la ha catapultado como una gran figura de la oposición, la única que habla duro y directo, sin hipocresías, y una voz autorizada para hablar de los problemas de la Ciudad de México y de todo el país.
Para muchos especialistas ya no existen partidos de oposición, pero hay una figura femenina que se observa como el único obstáculo para que los morenistas recuperen el gobierno de la capital del país.
Se trata de la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, “la joya de la corona de la CDMX”, Rojo de la Vega Piccolo, la primera autoridad del espacio y territorio en el que despacha la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.
En los pasillos del partido guinda catalogan a Alessandra Rojo de la Vega como una verdadera amenaza para sus planes, quizá porque representa una fuerza femenina en los tiempos que ellos mismos han definido que son para la mujer, “que llegaron todas”, pero realmente la única que llegó con todo es Alessandra Rojo.
Ante esto, el temor brota en la 4T, por lo que permanentemente es el tiro al blanco de los ataques de los gobiernos y liderazgos de Morena, tanto del ámbito local como del federal.
Para Ale Rojo, los ataques le hacen lo que el viento a Juárez, ha salido avante… y eso molesta en el partido oficial porque la también activista está mejor posicionada, con un nivel de aprobación entre sus gobernados que ronda el 60 por ciento, muy cercano al de la Mandataria Sheinbaum Pardo y al de la propia jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.
En el equipo de la alcaldía Cuauhtémoc se tiene claro que en el horizonte se ve la “tormenta perfecta”, una lucha en donde hacen mucho con poco, de ahí que el equipo cercano de Rojo de la Vega Piccolo trabaja con ahínco, empeño y profesionalismo en pro de los colonos y vecinos, porque esa es la única forma de tener el apoyo de la gente.
Mientras Alessandra Rojo de la Vega sea una funcionaria de resultados, Morena no tiene nada que hacer, pues mientras más la ataquen, más la catapultan.
Alessandra Rojo sí usa la escoba y barre de arriba hacia abajo, pues en colonias complejas de la capital como la Morelos, la Doctores, la Obrera y la Peralvillo, realizó un programa de limpieza total al liberar decenas de canchas de futbol en espacios que antes estaban secuestrados por autos abandonados, basura y objetos de franeleros.
Con Ale Rojo “Brilla Cuauhtémoc” y redujo la percepción de inseguridad en un 30 por ciento; también rompió con el modelo de la “burocracia de ventanilla”, para agilizar los servicios a los ciudadanos mediante la innovación digital.
También mejoró las condiciones de vida de las mujeres al bajar la incidencia de violencia de género en espacios públicos y una disminución del 85 por ciento en feminicidios locales.
El que está apuntado para la Cuauhtémoc es el diputado Arturo Ávila e incluso ya arrancó una serie de jornadas para levantar basura y asambleas con los vecinos para “compartir los logros de la 4T”.
Se necesita algo más que eso para hacerle sombra a la también activista, su pasión de toda la vida.
Es de resaltar que Ávila, en los pasados procesos electorales de Aguascalientes, los resultados le han sido adversos.
La confrontación entre el partido guinda y Ale Rojo es inevitable, pero la oposición puede estar tranquila teniendo a una figura de mucho peso y con un futuro halagador en el mundo de la política, debido a que para ella es un privilegio tener la vocación de servicio.
Repito, la piedrita en el zapato guinda tiene nombre y apellidos: Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.
