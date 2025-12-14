NACIONAL
Tlalnepantla, el municipio mexiquense más multigalardonado
Cierre fuerte el 2025 al obtener premios a nivel federal y estatal * El alcalde Raciel Pérez reconoce que no fue fácil su primer año de gestión, pero que gracias al trabajo conjunto con los gobiernos federal y estatal se avanzó en transformar a Tlalnepantla en una ciudad para todos
EL TOPO
Honor a quien honor merece: Premios y reconocimientos honoríficos a nivel federal y estatal recibió el gobierno del alcalde Raciel Pérez Cruz durante los primeros 11 meses de su gestión al frente del Ayuntamiento de Tlalnepantla.
Los galardones fueron entregados por la innovación, impacto y compromiso de las políticas y estrategias aplicadas para erradicar la corrupción, eficientar la administración pública y mejorar el nivel de vida y el entorno de las y los habitantes del municipio.
En este sentido, el edil reconoce que no fue fácil su primer año de gobierno por las deplorables condiciones en las que recibió el Ayuntamiento, pero que gracias al trabajo conjunto con los gobiernos federal y estatal se avanzó en transformar a Tlalnepantla en una ciudad para todos.
PARA TLALNEPANTLA EL GALARDÓN ANTICORRUPCIÓN 2025
El Gobierno de Tlalnepantla recibió por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.
Esta es la 2a. edición del concurso, el cual contempla temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.
El presidente municipal Pérez Cruz afirma que desde el inicio de la administración el combate a la corrupción es frontal en las diversas dependencias del Ayuntamiento, y hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales.
PREMIO AL MÉRITO AMBIENTAL
La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, entrega esta distinción al alcalde con Mención Honorífica en la categoría de Autoridades Locales por la implementación del “Operativo Colibrí”, que tiene como objetivo la transformación de áreas verdes municipales.
Para este fin fue necesaria la reestructuración de 15 cuadrillas operativas con un total de 186 personas servidoras públicas, además de la ampliación en un 66% del parque vehicular y maquinaria pesada.
El personal trabaja diariamente en turnos matutinos y vespertinos que brindan 18 diferentes servicios especializados para el rescate y mantenimiento de nuestros parques y jardines.
Asimismo, se efectuaron 63 dispositivos del “Operativo Colibrí”, de los cuales fueron 38 en Poniente y 25 en Oriente, mediante los cuales se ha logrado la transformación de 83 parques, jardines y camellones que se encontraban en mal estado y en deterioro, con lo cual se garantiza el acceso al derecho humano a un medio ambiente sano.
RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FEDERAL “GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2025-2027”
A través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) otorga a Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3% de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”.
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz explica que dicho programa busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes.
Agregó que este galardón posiciona a Tlalnepantla en primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del Ayuntamiento.
Pérez Cruz califica este programa como una herramienta práctica para identificar puntos de mejora y promover buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social.
RECONOCIMIENTO EN “CASOS DE ÉXITO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL MUNICIPAL: EXPERIENCIA DE VANGUARDIA”
Durante el Panel “Casos de Éxito en Transformación Digital Municipal: Experiencias de Vanguardia” que se llevó a cabo en Guanajuato, el Gobierno de Tlalnepantla demostró su compromiso en la implementación de tecnologías que permiten simplificar la tramitología y ahorrar tiempo en beneficio de las y los habitantes.
En el evento se reconoció que la Plataforma Tlalnepantla es mucho más que un software municipal tradicional, se trata de un ecosistema tecnológico centralizado y unificado que actúa como la columna vertebral digital.
Este innovador sistema integra sistemas y servicios desde Tesorería, Atención Ciudadana, Catastro y Seguridad Pública, lo que permite eliminar brechas de acceso e impulsa la colaboración entre las diferentes áreas gubernamentales para optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía.
“Respecto a los beneficios concretos que hemos obtenido, podemos destacar impactos transformadores como la eficiencia operativa y ahorro de tiempo, toma de decisiones basada en datos; transparencia y seguridad reforzadas; mejora en los servicios públicos; y gestión territorial inteligente. En conclusión, la Plataforma Tlalnepantla ha logrado verticalidad, haciendo que la información fluya sin obstáculos desde el nivel operativo hasta la dirección”, comentó.
Este foro también contó con la participación de Blanca Margarita Ramos Sandoval, coordinadora de Innovación y Transparencia del municipio de Zapopan, Jalisco, y Carlos Alejandro Cárdenas Hernández, director general de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital del municipio de León, Guanajuato.
PRIMER Y SEGUNDO LUGAR AL DIF-TLALNEPANTLA EN PREMIO IAPEM A LA GESTIÓN MUNICIPAL
En la categoría “Proyectos a desarrollar en el trienio 2025-2027”, el gobierno de Tlalnepantla obtuvo el primer lugar con distintivo IAPEM-Mujer, con el proyecto “Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”.
Asimismo, recibió el segundo lugar con el proyecto “Centro comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”.
TAMBIÉN DOS MENCIONES HONORÍFICAS AL DIF-TLALNEPANTLA
La mención honorífica con Distintivo IAPEM-Mujer fue para el Gobierno de Tlalnepantla con el proyecto “Plataforma Tlalnepantla”.
También recibió la mención honorífica por el proyecto “Innovación tecnológica orientada al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal: Tablero Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Programática-presupuestal de Tlalnepantla de Baz”
Estos premios tienen el objetivo de reconocer y estimular la instrumentación de políticas públicas, planes, programas y acciones gubernamentales diseñados por las administraciones públicas municipales del Estado de México, encaminadas a fortalecer sus capacidades institucionales e impactar de manera positiva en el nivel de vida de los habitantes de sus respectivos municipios.
NACIONAL
‘Brilla Cuauhtémoc’ con el encendido del árbol navideño
La alcaldía es un punto de encuentro familiar seguro y accesible * Los operativos son de forma permanente porque está firme la lucha frontal contra la extorsión, el abuso y las agresiones
EL TOPO
En la explanada de la Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encendió las luces del Árbol de Navidad e inauguró una pista de hielo que estará abierta al público de manera gratuita hasta el 31 de diciembre.
Ante familias de distintas colonias que llegaron para disfrutar el arranque de las actividades decembrinas, Rojo de la Vega Piccolo subraya que estos espacios buscan fortalecer la convivencia y recuperar el sentido comunitario que se vive en la demarcación.
Señala que la temporada es una oportunidad para reencontrarnos, acompañarnos y construir entornos más cercanos y humanos.
“Aquí, donde a veces unos buscan sembrar miedo, nosotras apostamos por encuentros; donde otros apuestan por dividir, aquí seguimos construyendo comunidad”, añade.
Alessandra Rojo de la Vega agradece la presencia de vecinas, vecinos y de quienes acudieron con sus hijas e hijos para participar en el encendido del árbol.
“Ustedes son el motor de este gobierno. Gracias por exigirnos, por confiar y por caminar con nosotras. Esta pista, estas luces y esta celebración están pensadas para ustedes, para que la alegría también sea parte de la vida cotidiana”, dijo.
Además del encendido y la inauguración de la pista, se presentó el coro Navidad Encantada y un show de patinaje sobre hielo que significó el inicio formal de las actividades navideñas de la alcaldía hasta fin de año.
La pista operará de lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 horas; sábados y domingos, de 12:00 a 20:00 horas; y los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas, con acceso gratuito para todas y todos.
La administración local busca que la explanada de la alcaldía sea un punto de encuentro seguro y accesible para miles de familias que aprovechan diciembre para convivir y disfrutar el espacio público.
CERO TOLERANCIA
Alessandra Rojo de la Vega reafirma su compromiso de Cero Tolerancia.
En sus redes sociales, expresó que “en la zona de hospitales en la colonia Doctores, más de 20 personas golpearon y lesionaron a una compañera y un compañero de nuestra Policía Auxiliar.
“¿El motivo? Hacer su trabajo: remitir a franeleros que además ingerían alcohol en la vía pública. Uno de los agresores ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.
“No vamos a detener los operativos de la Alcaldía. Seguiremos enfrentando la extorsión, el abuso y las agresiones de franeleros, como lo hemos hecho hasta ahora, con presencia permanente y cero tolerancia”, expresó Ale Rojo de manera categórica.
NACIONAL
NACIONAL
Enrique Vargas, respaldado por todos los gremios de Huixquilucan
Reconocimiento a su labor desde el Senado de la República * Diversos sectores de la sociedad coinciden en que, desde su trinchera, el vicecoordinador de los senadores panistas no deja de escuchar sus necesidades que se reflejan en sus iniciativas de ley
EL TOPO
Todos los sectores de la sociedad en Huixquilucan, Estado de México, respaldan al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, al considerar que, desde el Senado de la República, ha trabajado profundamente para proteger las libertades y a las familias.
Por si lo anterior fuera poco, también fortalece las instituciones para evitar el decrecimiento del país y seguir apoyando a este municipio desde la Cámara Alta.
En diversas reuniones, los trabajadores de distintos gremios coinciden en que, desde su trinchera, Vargas del Villar no deja de escuchar sus necesidades y, por el contrario, derivado del trabajo que realiza en campo para atender a la población, presenta iniciativas de ley para reformar algunos ordenamientos para proteger los derechos y la labor de estos sectores.
Al sostener encuentros con estos gremios de Huixquilucan, como lo realiza desde hace 10 años, el senador panista por el Estado de México agradece el respaldo de las y los huixquiluquenses a su labor y señala que continuará trabajando como hasta ahora, pues el objetivo es que la población de este municipio y, en general, de todo el país, cada día viva mejor.
Tal y como se comprometió en sus recorridos por el Estado de México, continuará escuchando y atendiendo las necesidades de todos los sectores, para que esto se traduzca en más iniciativas y en mejoras a las condiciones de vida y laborales de las y los mexiquenses, lo que lo ha llevado a ser el senador más productivo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El vicecoordinador de los senadores panistas se compromete a retribuir la confianza ciudadana y seguir escuchando cada uno de los sectores para mantener la cercanía y continuar apoyándolos en todos los ámbitos.
