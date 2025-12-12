Tlalnepantla cierra el 2025 con múltiples reconocimientos

Premios y reconocimientos honoríficos a nivel federal y estatal, recibió el Gobierno del alcalde Raciel Pérez Cruz durante los primeros 11 meses de su gestión al frente del Ayuntamiento

Motivo de orgullo, pero Tlalnepantla en fin de año recibió galardones que le fueron entregados por la innovación, impacto y compromiso de las políticas y estrategias aplicadas para erradicar la corrupción, eficientar la administración pública y mejorar el nivel de vida y el entorno de las y los habitantes del municipio.

En este sentido, el Edil reconoció que no ha sido fácil su primer año de Gobierno por las deplorables condiciones en las que recibió el Ayuntamiento, pero que gracias al trabajo conjunto con los gobiernos federal y estatal se avanzó en transformar a Tlalnepantla en una ciudad para todos.

*PARA TLALNEPANTLA EL GALARDÓN ANTICORRUPCIÓN 2025*

El Gobierno de Tlalnepantla recibió por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.

Esta es la 2ª Edición del concurso, el cual contempla temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.

El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz afirmó que desde el inicio de la Administración el combate a la corrupción es frontal en la diversas dependencias del Ayuntamiento, y hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales.

*PREMIO AL MÉRITO AMBIENTAL*

La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, entregó esta distinción al Alcalde con Mención Honorífica en la categoría de Autoridades Locales por la implementación del “Operativo Colibrí”, que tiene como objetivo la transformación de áreas verdes municipales.

Para este fin fue necesaria la reestructuración de 15 cuadrillas operativas con un total de 186 personas servidoras públicas, además de la ampliación en un 66% del parque vehicular y maquinaria pesada. El personal trabaja diariamente en turnos matutinos y vespertinos que brindan 18 diferentes servicios especializados para el rescate y mantenimiento de nuestros parques y jardines.

Asimismo se efectuaron 63 dispositivos del “Operativo Colibrí”, de los cuales fueron 38 en Poniente y 25 en Oriente, mediante los cuales se ha logrado la transformación de 83 parques, jardines y camellones que se encontraban en mal estado y en deterioro, con lo cual se garantiza el acceso al derecho humano a un medio ambiente sano.

*RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FEDERAL “GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2025 – 2027”*

A través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), entregó a Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3% de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”.

El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz explicó que dicho programa, busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes.

Agregó que, este galardón posiciona a Tlalnepantla en primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del Ayuntamiento.

Pérez Cruz calificó este programa como una herramienta práctica para identificar puntos de mejora y promover buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social.

*RECONOCIMIENTO EN “CASOS DE ÉXITO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL MUNICIPAL: EXPERIENCIA DE VANGUARDIA”*

Durante el Panel “Casos de Éxito en Transformación Digital Municipal: Experiencias de Vanguardia” que se llevó a cabo en Guanajuato, el Gobierno de Tlalnepantla demostró su compromiso en la implementación de tecnologías que permiten simplificar la tramitología y ahorrar tiempo en beneficio de las y los habitantes.

En el evento se reconoció que la Plataforma Tlalnepantla es mucho más que un software municipal tradicional, se trata de un ecosistema tecnológico centralizado y unificado que actúa como la columna vertebral digital.

Este innovador sistema integra sistemas y servicios desde Tesorería, Atención Ciudadana, Catastro y Seguridad Pública, lo que permite eliminar brechas de acceso e impulsa la colaboración entre las diferentes áreas gubernamentales para optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Respecto a los beneficios concretos que hemos obtenido, podemos destacar impactos transformadores como la eficiencia operativa y ahorro de tiempo, toma de decisiones basada en datos; transparencia y seguridad reforzadas; mejora en los servicios públicos; y gestión territorial inteligente. En conclusión, la Plataforma Tlalnepantla ha logrado verticalidad, haciendo que la información fluya sin obstáculos desde el nivel operativo hasta la dirección”, comentó.

Este foro también contó con la participación de Blanca Margarita Ramos Sandoval, Coordinadora de Innovación y Transparencia del municipio de Zapopan, Jalisco y Carlos Alejandro Cárdenas Hernández, Director General de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital del municipio de León, Guanajuato.

*1er y 2o LUGAR Al DIF-TLALNEPANTLA EN PREMIO IAPEM A LA GESTIÓN MUNICIPAL*

En la categoría “Proyectos a desarrollar en el trienio 2025-2027”, el gobierno de Tlalnepantla obtuvo el primer lugar con distintivo IAPEM-Mujer, con el proyecto “Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”.

Asimismo, recibió el segundo lugar con el proyecto “Centro comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”.

*TAMBIÉN DOS MENCIONES HONORÍFICAS AL DIF-TLALNEPANTLA*

La mención honorífica con Distintivo IAPEM-Mujer, fue para el Gobierno de Tlalnepantla con el proyecto “Plataforma Tlalnepantla”.

También recibió la mención honorífica por el proyecto “Innovación tecnológica orientada al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal: Tablero Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Programática-presupuestal de Tlalnepantla de Baz”

Estos premios tienen el objetivo de reconocer y estimular la instrumentación de políticas públicas, planes, programas y acciones gubernamentales diseñados por las administraciones públicas municipales del Estado de México, encaminadas a fortalecer sus capacidades institucionales e impactar de manera positiva en el nivel de vida de los habitantes de sus respectivos municipios.