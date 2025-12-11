Enrique Vargas, respaldado por todos los gremios de Huixquilucan

Reconocimiento a su labor desde el Senado de la República * Diversos sectores de la sociedad coinciden en que, desde su trinchera, el vicecoordinador de los senadores panistas no deja de escuchar sus necesidades que se reflejan en sus iniciativas de ley

EL TOPO

Todos los sectores de la sociedad en Huixquilucan, Estado de México, respaldan al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, al considerar que, desde el Senado de la República, ha trabajado profundamente para proteger las libertades y a las familias.

Por si lo anterior fuera poco, también fortalece las instituciones para evitar el decrecimiento del país y seguir apoyando a este municipio desde la Cámara Alta.

En diversas reuniones, los trabajadores de distintos gremios coinciden en que, desde su trinchera, Vargas del Villar no deja de escuchar sus necesidades y, por el contrario, derivado del trabajo que realiza en campo para atender a la población, presenta iniciativas de ley para reformar algunos ordenamientos para proteger los derechos y la labor de estos sectores.

Al sostener encuentros con estos gremios de Huixquilucan, como lo realiza desde hace 10 años, el senador panista por el Estado de México agradece el respaldo de las y los huixquiluquenses a su labor y señala que continuará trabajando como hasta ahora, pues el objetivo es que la población de este municipio y, en general, de todo el país, cada día viva mejor.

Tal y como se comprometió en sus recorridos por el Estado de México, continuará escuchando y atendiendo las necesidades de todos los sectores, para que esto se traduzca en más iniciativas y en mejoras a las condiciones de vida y laborales de las y los mexiquenses, lo que lo ha llevado a ser el senador más productivo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El vicecoordinador de los senadores panistas se compromete a retribuir la confianza ciudadana y seguir escuchando cada uno de los sectores para mantener la cercanía y continuar apoyándolos en todos los ámbitos.