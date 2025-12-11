NACIONAL
Tlalnepantla, galardonado con el Distintivo Anticorrupción 2025
Por instrucciones del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, se implementa una política de cero tolerancia a la corrupción en todas las dependencias
EL TOPO
Desde el inicio de la administración que encabeza el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, el combate a la corrupción es frontal en las diversas dependencias del ayuntamiento y hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales.
En representación del alcalde, Germán Sánchez Salas, titular del Órgano Interno de Control, acudió a la capital mexiquense para recibir por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.
Esta es la 2a. edición del concurso referido, el cual contempla temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.
Sánchez Salas apuntó que Nuestra Ciudad participó con el proyecto titulado: Modelos de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México en la Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.
Por unanimidad de votos del Consejo Evaluador como apoyo técnico del Jurado, el municipio fue galardonado como resultado de la implementación de este proyecto con el que se brinda un mejor servicio a la ciudadanía y se evitan actos de corrupción.
El reconocimiento fue entregado ante la presencia de representantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal; Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Poder Judicial del Estado de México.
También asistieron autoridades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna de la Escuela Judicial del Estado de México, en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde se reafirmó que Tlalnepantla de Baz avanza con pasos firmes hacia un gobierno más confiable, cercano y responsable con la ciudadanía.
Germán Sánchez Salas aseveró que desde la Contraloría Municipal seguirán implementando mecanismos y políticas públicas que generen un gobierno transparente y cercano a las y los habitantes.
NACIONAL
Ale Rojo, la alcaldesa más feminista de la CDMX
Entrega apoyos de programas sociales a más de mil 100 mujeres * Ya no van a estar solas, señala al encabezar la entrega de Tarjeta Violeta y Contra la Violencia Avánzale * “Es un respiro”, afirman las beneficiarias
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, entrega apoyos de los programas Tarjeta Violeta y Contra la Violencia Avánzale, beneficiando a mil mujeres cuidadoras y 100 mujeres en procesos jurídicos derivados de violencia, reafirmando el compromiso de acompañarlas con herramientas económicas, atención especializada y seguimiento a sus casos.
Durante la entrega, la mandataria dirigió un mensaje en el que reiteró que la Cuauhtémoc trabaja desde el territorio, escuchando y atendiendo realidades que no siempre han tenido respuesta.
“Quiero que sepan que en esta alcaldía no van a volver a estar solas. Este apoyo hace la diferencia en un día complicado, en una decisión difícil, en un paso que cambia la vida de una mujer. Aquí sí estamos para acompañarlas”, añade.
A través de Tarjeta Violeta, mil mujeres cuidadoras de niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores (muchas veces sin ingresos propios ni acceso a servicios de salud) reciben un apoyo anual de 15 mil pesos, entregado en tres ministraciones, además de acceso a servicios médicos, psicológicos y orientación especializada.
Por su parte, Contra la Violencia Avánzale otorga 15 mil pesos en dos entregas a mujeres con una denuncia en proceso que no cuentan con redes de apoyo. Ambos programas integran acompañamiento jurídico, psicológico y acciones orientadas a la autonomía personal y económica.
Natalie (beneficiaria de Contra la Violencia Avánzale) comparte su testimonio en el que afirma que el programa impulsado por Rojo de la Vega Piccolo la ayudó en un momento crucial para proteger a su hija y reconstruir su vida. “Este apoyo es un respiro. No estamos solas. Sí se puede”, expresó frente a las asistentes.
Los programas -informa la edil- continuarán el próximo año buscando fortalecer el acompañamiento y mantener presencia directa en las 33 colonias de la demarcación, con el objetivo de que las mujeres cuenten con respaldo, información y acompañamiento en cada paso.
NACIONAL
Tlalnepantla, campeón estatal al cumplir con la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025-2027”
A nivel nacional ocupó el octavo lugar * El presidente municipal señala que Nuestra Ciudad obtuvo el 91.3% del cumplimiento sobre dicho programa * Se promueven buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social
EL TOPO
A través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) entrega a Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3% de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”.
El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, explica que dicho programa busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes.
Señala que este galardón posiciona a Nuestra Ciudad en primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del ayuntamiento.
Pérez Cruz califica este programa como una herramienta práctica para identificar puntos de mejora y promover buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social.
El titular de la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE), Francisco Mercado Álvarez, afirma que “con responsabilidad y orgullo coordinamos los trabajos de este programa, colaborando con las áreas de la Administración Pública Municipal para mejorar nuestras capacidades institucionales, identificando áreas de oportunidad y promoviendo buenas prácticas en el ámbito local”.
En el evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México estuvieron presentes el coordinador general del INAFED, Armando Quintero Martínez; la presidenta municipal de Tizayuca, Hidalgo, Gretchen Alyne Atilano Moreno.
También asistieron José Aurelio Granados Alcántara, director del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública; Martín Mejía Zayas, coordinador de Desarrollo del Federalismo de INAFED; y José Manuel Sánchez, coordinador de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales de INAFED.
NACIONAL
Raciel Pérez, por una nueva etapa ambiental y ecológica en Tlalnepantla
El presidente municipal destaca que este municipio se construye con el esfuerzo de todas y todos: gobierno y población juntos, resaltando la coordinación con autoridades estatales y federales para avanzar y transformar con resultados tangibles * “Sembrando Vida, Cosechando Futuro”, involucró a 3 mil 200 voluntarios en 30 jornadas masivas
EL TOPO
En Tlalnepantla la gestión de los recursos de manera responsable, la planeación con visión y creación de políticas públicas que realmente hagan una diferencia concreta para la ciudadanía, permitieron encauzar esfuerzos para sentar las bases de una nueva etapa ambiental y ecológica en Nuestra Ciudad.
A un año del inicio de la administración que encabeza el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, Tlalnepantla Renace y se construye con el esfuerzo de todas y todos: gobierno y población juntos, resaltando también la coordinación con autoridades estatales y federales para avanzar y transformar con resultados tangibles.
El alcalde señala que, en un contexto global marcado por los efectos acelerados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, su gobierno refrendó el compromiso con la conservación y restauración de los recursos naturales, entendiendo que la sostenibilidad es un pilar indispensable para garantizar el bienestar humano.
Se redoblaron esfuerzos para el fortalecimiento de acciones con el objetivo de proteger el equilibrio ecológico en colonias como Valle Dorado, El Tenayo, Lázaro Cárdenas, San Lucas Patoni, Tepeolulco, San Rafael, La Romana, Tequexquinahuac, Santa Cecilia y la zona limítrofe con la Sierra de Guadalupe, que es uno de los pulmones verdes más importantes del Estado de México.
Pérez Cruz puso en marcha la “Escuela Itinerante de Educación Ambiental”, mediante la cual se efectuaron 30 eventos y talleres en escuelas, parques, comunidades y empresas, beneficiando a 2 mil 500 habitantes de barrios y fraccionamientos tanto en Oriente como en Poniente.
Dicha estrategia fortaleció la participación ciudadana, a través de actividades formativas sobre biodiversidad urbana, reciclaje y conservación de la fauna silvestre.
Asimismo, en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente -5 de junio-, se realizó la primera edición del EcoFest Tlalnepantla en el recién rehabilitado Parque de la Ciencia “Luis Barragán”, que reunió a más de 700 personas en un espacio rehabilitado en coordinación con el Gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez Álvarez; donde se brindaron talleres educativos, conferencias ambientales, actividades deportivas y culturales.
Raciel Pérez subraya que el programa Reciclatón Tlalnepantla se llevó a cabo con el objetivo de promover la economía circular y una cultura del reciclaje. A través de éste, se realizaron seis ediciones en el Centro de Acopio Municipal, logrando la recolección de 10 toneladas de residuos reciclables; mismos que fueron intercambiados por 3 mil 500 plantas, incluyendo árboles frutales, especies polinizadoras y ornamentales, fortaleciendo la reforestación en colonias como San Javier, Las Arboledas, El Rosario II, Tepeolulco y San José.
En materia forestal, refirió la puesta en marcha de la campaña de reforestación “Sembrando Vida, Cosechando Futuro”, que involucró a 3 mil 200 voluntarios en 30 jornadas masivas y alcanzando una cifra récord de 15 mil árboles sembrados en la Sierra de Guadalupe, el Parque del Pueblo, el Parque Hidalgo, áreas verdes de Santa Cecilia, así como camellones de avenidas principales como Mario Colín, Adolfo López Mateos y Viveros de la Loma.
“Con la finalidad de fortalecer las acciones en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, este gobierno aportó 428 mil pesos al Fideicomiso dedicado a la conservación de esta Área Natural Protegida, que es considerada esencial por su biodiversidad, regulación climática y capacidad para mitigar los efectos del calentamiento global”, asegura Pérez Cruz.
