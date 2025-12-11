Tlalnepantla, galardonado con el Distintivo Anticorrupción 2025

Por instrucciones del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, se implementa una política de cero tolerancia a la corrupción en todas las dependencias

Desde el inicio de la administración que encabeza el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, el combate a la corrupción es frontal en las diversas dependencias del ayuntamiento y hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales.

En representación del alcalde, Germán Sánchez Salas, titular del Órgano Interno de Control, acudió a la capital mexiquense para recibir por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.

Esta es la 2a. edición del concurso referido, el cual contempla temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.

Sánchez Salas apuntó que Nuestra Ciudad participó con el proyecto titulado: Modelos de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México en la Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

Por unanimidad de votos del Consejo Evaluador como apoyo técnico del Jurado, el municipio fue galardonado como resultado de la implementación de este proyecto con el que se brinda un mejor servicio a la ciudadanía y se evitan actos de corrupción.

El reconocimiento fue entregado ante la presencia de representantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal; Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Poder Judicial del Estado de México.

También asistieron autoridades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna de la Escuela Judicial del Estado de México, en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde se reafirmó que Tlalnepantla de Baz avanza con pasos firmes hacia un gobierno más confiable, cercano y responsable con la ciudadanía.

Germán Sánchez Salas aseveró que desde la Contraloría Municipal seguirán implementando mecanismos y políticas públicas que generen un gobierno transparente y cercano a las y los habitantes.