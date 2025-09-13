NACIONAL
¿Tiembla Adán Augusto por la detención de Hernán Bermúdez?
El panorama para el coordinador de los senadores morenistas podría dar un giro tras la detención de su exsecretario de Seguridad Pública en Paraguay
ILDEFONSO PEREYRA
El panorama para Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, se complica, tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal de La Barredora.
Aunque el legislador López Hernández manifestó en julio pasado su disposición de colaborar con “cualquier autoridad” que lo solicite, se ha deslindado de las operaciones de Bermúdez Requena.
“El Abuelo” o “Requena” es vinculado al grupo criminal al que se le adjudican delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
“Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación.
“Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos grandes resultados”, añade.
LOS DETENIDOS
Entre los detenidos de La Barredora se encuentran sus principales líderes: Hernán Bermúdez Requena y Ulises Pinto Madera, mejor conocido como “El Mamado”, quien fue detenido el pasado 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Pinto Madera está a disposición del Ministerio Público Federal bajo el principio de testigo colaborador, a través de la que aportó información detallada para dar con el paradero de Bermúdez Requena, quien hasta este viernes 12 de septiembre se encontraba prófugo.
NO HABRÁ IMPUNIDAD: SHEINBAUM
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum habría puesto en la mira a Adán Augusto López, pues fuentes extraoficiales señalan que el gobernador de Tabasco, Javier May, habría informado desde mayo a la Mandataria sobre las acciones de La Barredora en Tabasco.
Tras darse a conocer la información, Sheinbaum aclaró que hasta el momento Adán Augusto no estaba siendo investigado por la FGR, sin embargo, sostuvo que si había evidencias que vincularan a morenistas no habría protección para nadie.
“No vamos a cubrir a nadie. Nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía, obviamente, es autónoma, pero tiene que seguir la investigación”, añade Sheinbaum en julio pasado.
NACIONAL
No hay pretexto, seguimos trabajando por una GAM sin baches: Janecarlo Lozano
El alcalde de la Gustavo A. Madero pone la muestra al reparar 53 mil baches en 91 colonias
ILDEFONSO PEREYRA
A once meses de su gobierno, el alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, ha reparado 53,634 baches que afectaban a 91 colonias de la alcaldía.
El programa Bachetón GAM inició en octubre de 2024 y ha logrado rehabilitar más de 288,148.68 metros cuadrados con la inversión de 53,165.18 toneladas de mezcla asfáltica.
“Somos la alcaldía que más ha bacheado en la Ciudad de México, llevamos más de 53 mil baches atendidos. Aún hay mucho por hacer, hay muchos baches, pero no hay pretexto, seguiremos trabajando para los habitantes de Gustavo A. Madero”, expresa el alcalde Janecarlo Lozano.
Durante el miércoles comenzó el bacheo de la colonia Juan González Romero, en donde se tiene previsto tapar 2 mil 308 baches.
Este jueves comenzó el bacheo en la colonia Arboledas de Cuautepec; la jornada de trabajo estuvo liderada por el alcalde Janecarlo Lozano, quien -además de supervisar el avance de los trabajos- participó operando la maquinaria con la que se repara la carpeta asfáltica.
El edil detalló que en esa colonia se registraron 1,440 baches que afectaban la vialidad y que serán intervenidos con 993.36 toneladas de mezcla asfáltica, lo que representa 5,758.64 m² de superficie rehabilitada.
Tan sólo la calle Lázaro Cárdenas de esta colonia concentraba 182 baches que representaba una superficie de 726.48 metros cuadrados de vialidad afectada.
La colonia Arboledas se suma a otras como Juan González Romero, tercera, cuarta y quinta sección de San Juan de Aragón, Zona Escolar, CTM, Fovissste y Ampliación CTM, así como zonas aledañas, que fueron intervenidas con el programa para mejorar la calidad de vida de miles de vecinos que utilizan las vialidades.
Hoy en día Bachetón GAM opera en ocho colonias de manera simultánea como Compositores Mexicanos en Cuautepec, Martín Carrera y Lindavista Vallejo.
El alcalde Janecarlo Lozano destaca que la metodología planteada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para detectar oportunamente los desperfectos de la carpeta asfáltica ha permitido implementar un programa integral para atender las colonias a la brevedad.
Es así como el alcalde de Gustavo A. Madero refuerza el compromiso de rehabilitar la infraestructura vial y dignificar las calles de la demarcación que se proyecta como una apuesta a largo plazo para modernizar las calles de una de las alcaldías más grandes y pobladas de la Ciudad de México.
NACIONAL
Somos una opción real para corregir el rumbo del país: Vargas del Villar
Para el 2027 sí se puede ganar en unidad * El vicecoordinador de los senadores panistas pide fortalecer la militancia y recuperar municipios con trabajo territorial, estrategia y perfiles cercanos a la gente
EL TOPO
“Sí se pueden ganar elecciones cuando hay unidad”, afirma de manera categórica Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien llamó a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) a mantenerse cohesionada rumbo a 2027.
Durante la segunda Reunión Plenaria del grupo parlamentario del PAN, Vargas del Villar subraya la necesidad de contar con perfiles sólidos que recorran diariamente las calles del Estado de México, llevando un mensaje claro: El bienestar de las familias es la prioridad.
“Tenemos que recuperar municipios y distritos. Somos una opción real para defender a México y corregir el rumbo del país”, añade.
El senador blanquiazul insiste en que el PAN debe llegar a 2027 con estrategia, propuestas claras y el respaldo de su militancia.
“Quienes aspiren a encabezar una planilla deben ganarse ese lugar con trabajo en territorio. No hay espacio para errores. Hay que seguir cerca de la gente, demostrar con hechos de qué está hecho Acción Nacional”, enfatiza Enrique Vargas, quien está listo para el 2027… y el 2029.
SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA
Durante la segunda reunión plenaria del PAN en el Estado de México se contó con la participación de Beatriz Pagés con la ponencia “Camino a la dictadura”; “La nueva realidad de la democracia en México”, en voz de Lorenzo Córdova; “Legislar desde la oposición”, con la diputada Kenia López, y las intervenciones de los senadores Ricardo Anaya y Enrique Vargas, que reflexionaron sobre el futuro del blanquiazul en los meses por venir.
NACIONAL
La mala salud oral provoca infartos y Alzheimer
México, país latinoamericano con mayor índice de pérdida dental prematura * Ya es un problema de salud pública por la desatención gubernamental
OCTAVIO CAMPOS
La falta de salud oral no sólo provoca pérdida dental temprana, sino que está asociada a padecimientos cardiovasculares, bacterias orales -endocarditis bacteriana-, vinculadas a riesgo de infartos y complicaciones sistémicas como partos prematuros, enfermedades respiratorias y deterioro cognitivo, advierte la doctora Liliana Bueno, especialista en implantología dental y con un cuarto de siglo de experiencia en odontología digital.
Urgió la necesidad de atender a la población de escasos recursos con problemas bucales, no por estética sino como problema de salud pública que acorta la vida o niega a la gente una calidad de vida y bienestar.
La facultativa alerta que la periodontitis (infección crónica de las encías) en pacientes con diabetes hace resistencia a la insulina y empeora el control glucémico.
Añade que estudios científicos demuestran que la bacteria de las caries puede incidir en el desarrollo del Alzheimer.
En conferencia de prensa, la doctora Bueno informa que, según la OMS, México es el país de América Latina con mayor índice de pérdida dental prematura por el limitado acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos preventivos. Por ello, instó al gobierno mexicano a ver las enfermedades bucales como un problema de salud pública y reconocer que la gente de escasos recursos no tiene acceso a instituciones del sector, o no están equipadas para atender la salud bucal por falta de especialistas, instrumental o medicamentos.
FALTA CULTURA DE LA ATENCIÓN BUCAL
Señala la galena Liliana Bueno que en nuestro país el 90 por ciento de la población padece de caries y el 70 por ciento de los adultos mayores tiene pérdida de piezas dentales.
Para avanzar hacia un México libre de caries habrá que empezar por la atención de los niños y reconocer que la boca no es un ente sólo para hablar o comer, sino parte integral del organismo y que se asocia con el buen estado o deterioro de otros órganos.
Dice la doctora Bueno que da tristeza ver que, por exceso de consumo de azúcares, a infantes de doce años ya se le extraen los molares inferiores, primeras piezas de la dentadura permanente.
Son necesarias las campañas de prevención no únicamente del gobierno, sino también del sector privado, a quien pidió más responsabilidad social.
La especialista Liliana pone a disposición del pueblo la fundación que lleva su nombre para atender a población de escasos recursos, especialmente niños y adultos mayores, así como a empleados de empresas que cuentan con programas de prevención de la salud para los trabajadores. También puso en marcha la iniciativa Dental Tech Academy para la capacitación de profesionales o estudiantes universitarios.
Especialistas como Liliana Bueno requiere el país por un México con una bella sonrisa y con una mejor calidad de vida.
