Isaac Montoya, arropado por 10 mil naucalpenses en su primer Grito de Independencia

El alcalde más joven encabeza en la explanada del Palacio Municipal el festejo del CCXV aniversario de la Independencia de México * En estas fiestas patrias destaca el respaldo de naucalpenses a Montoya Márquez por su visión social de bienestar y transformación

Al grito de ¡Viva México!, ¡Viva la Independencia!, ¡Viva la soberanía nacional! y ¡Viva el digno pueblo trabajador de Naucalpan!, el alcalde Isaac Montoya Márquez encabezó su primera ceremonia del Grito de Independencia de México en una explanada del Palacio Municipal abarrotada por las familias que disfrutaron de una verbena popular y espectáculos musicales.

Arropado por cerca de 10 mil naucalpenses que se concentraron en la explanada y los alrededores del palacio municipal para vivir una gran noche mexicana, y acompañado de su esposa, miembros del Cabildo, directores de las diversas dependencias e invitados especiales, el presidente municipal festejó el CCXV Aniversario de la Independencia de México, un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por un México libre y soberano.

En este primer festejo, destacó el apoyo de las y los naucalpenses hacia el presidente municipal, por constituirse como el alcalde más joven, con una visión social de bienestar y transformación de Naucalpan, el municipio más importante del Estado de México que aporta más del 17% del PIB.

Ahora con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Naucalpan se encamina para recuperar su grandeza con más educación, apoyos sociales, inclusión e igualdad sustantiva, seguridad y mejor infraestructura.

Como parte de los espectáculos musicales, en un escenario de dos pistas, se presentó el cantante Lupillo Rivera, quien recibió el reconocimiento de miles de admiradores que abarrotaron la explanada municipal.

También los asistentes disfrutaron de la presentación de Súper Dengue, Francisco “Gallo” Elizalde, Relativo Norte y López Band, entre otros artistas que formaron parte del espectáculo artístico.

Los fuegos artificiales coronaron una noche en la que las y los ciudadanos de todo el municipio decidieron acudir al llamado del gobierno naucalpense.

A lo largo de más de 15 minutos pudo apreciarse el colorido de este tradicional espectáculo mexicano que iluminó el cielo con los colores verde, blanco y rojo en honor a todas y todos los héroes que dieron origen a un México igualitario y con justicia social.