Revelan abuso de autoridad y tráfico de influencias en el Cefereso de Santa Martha Acatitla

Denuncian de manera anónima a la comandante Yessica López Avilés, jefa de seguridad del centro femenil * La pregunta que surge es si la directora Magali Morales Bonilla y su personal bajo su mando están enterados de esta problemática * La comandante Yessica López Avilés, jefa de seguridad del centro femenil, acusada también de cohecho, corrupción y conductas irregulares

ILDEFONSO PEREYRA

Es del dominio público que el hotel más caro en la Ciudad de México son los propios reclusorios, pues ahí se paga de todo… desde que entras en el día de visita pagas por entrar, por tener una mesa, por tener cama, por tener baño, por tener televisión, por tener celular, hasta por amanecer al día siguiente también se le entra con la módica cuota.

Pero lo que nadie hubiera imaginado es que las propias autoridades de los reclusorios practiquen la corrupción, la extorsión y abuso de autoridad contra los propios reos.

En una carta anónima dirigida al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al director Aldo Bruno Aragón Sánchez (con indicativo Orcus) y al subdirector Andrés Ponce Aceituno, del Cefereso de Santa Martha Acatitla, le externan abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, corrupción y conductas irregulares por parte de la comandante Yessica López Avilés, jefa de seguridad de dicho centro femenil.

Sería bueno saber si la directora del Cefereso está enterada de esta problemática, aunque lo más importante será que tome cartas en el asunto.

Ante este panorama desalentador, es que recurren de manera anónima al director Aldo Bruno Aragón Sánchez

(con indicativo Orcus) y al subdirector Andrés Ponce Aceituno para que tomen cartas en el asunto y poner orden en el Cefereso de Santa Martha Acatitla.

CARTA DE DENUNCIA ÍNTEGRA

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2025.

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Director Aldo Bruno Aragón Sánchez

con indicativo Orcus.

Subdirector Lic. Andrés Ponce Aceituno.

P r e s e n t e.

Por medio de la presente, de manera anónima y con fundamento legal al artículo 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción y abuso de autoridad dentro de las instituciones públicas, me permito denunciar hechos graves ocurridos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, presuntamente cometidos por la comandante Yessica López Avilés, la jefa de seguridad del centro femenil.

Sería bueno saber si Magali Morales Bonilla, directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, así como personal bajo su mando, están enterados de estas anomalías.

DENUNCIA DE HECHOS

Los hechos que se revelan a la opinión pública son los siguientes:

La jefa de seguridad ha incurrido en tráfico de influencias, otorgando beneficios, privilegios y preferencias indebidas a ciertas personas privadas de la libertad, a cambio de favores o vínculos con organizaciones delictivas. Se han registrado actos de intimidación y agresiones verbales hacia el personal de seguridad y custodia, así como al personal administrativo bajo su cargo, generando un ambiente laboral hostil y de miedo. Se cometen actos de discriminación y abuso de autoridad, afectando los derechos laborales y personales de trabajadoras y trabajadores del centro penitenciario. Existen nexos evidentes con personas privadas de la libertad y posibles acuerdos con grupos criminales, lo que compromete la seguridad, la disciplina institucional y la integridad de quienes laboran en el centro. Cambios de adscripción injustificados, así como cambios de turno y amenazas verbales.

PETICIÓN

Solicito de manera respetuosa, pero firme, que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, imparcial y confidencial sobre los hechos aquí señalados.

Asimismo, pido que se proteja la identidad de las personas que puedan aportar información, a fin de evitar represalias dentro del centro penitenciario, ya que las comandantes dicen tener grandes influencias dentro del sistema penitenciario.

Por razones de seguridad y temor a represalias, mantengo en reserva mi identidad y solicito que esta denuncia sea tratada como anónima, conforme a los principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

Sin más por el momento, agradezco su atención y la pronta actuación para frenar estos actos que dañan la legalidad, la ética institucional y los derechos de las personas servidoras públicas del sistema penitenciario.

Atentamente

Denunciante anónimo/a

Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México.