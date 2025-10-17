NACIONAL
Reconocimiento de propios y extraños a la labor de Romina Contreras
La presidenta municipal de Huixquilucan se convierte en la consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses y por casi cuatro años es la alcaldesa mejor calificada no sólo del Estado de México sino de todo el país
EL TOPO
Durante la XXVIII Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, se convirtió en la consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses.
Durante un evento realizado en la Unidad Cultural del SNTE, en Zinacantepec, participaron más de 2 mil delegadas y delegados del partido.
El ejercicio forma parte del proceso interno del PAN rumbo al Consejo Nacional, que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, en el cual se discutirán reformas a los estatutos del partido y se definirá su nueva estrategia de acercamiento con la ciudadanía.
Contreras fue elegida entre 57 consejeros que representarán al Estado de México tanto a nivel nacional como estatal, reafirmando su liderazgo político dentro del panismo mexiquense.
La asamblea estuvo encabezada por Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en el Estado de México, quien destacó que este proceso fue una muestra de la unidad y compromiso de la militancia con los valores del partido.
Los delegados elegidos en las asambleas municipales previas participaron en la votación que definió a los consejeros estatales y nacionales.
En total, 2 mil 150 panistas con derecho a voto acudieron a la asamblea estatal, donde se renovó la representación de Acción Nacional en el Estado de México.
Los 57 consejeros electos tendrán la tarea de impulsar la actualización de los estatutos y definir el rumbo del partido hacia los próximos procesos electorales.
El presidente estatal, Anuar Azar, agradeció la participación de la militancia y aseguró que el PAN mexiquense “se fortalece con la participación activa de sus integrantes”, reafirmando que el objetivo es consolidar un partido más cercano a la ciudadanía, transparente y con capacidad de respuesta ante los desafíos sociales y políticos actuales.
ROMINA CONTRERAS, CON LIDERAZGO Y RESPALDO
El resultado obtenido por Romina Contreras refleja el respaldo al trabajo que ha realizado en Huixquilucan, municipio que gobierna desde 2022 y que ha sido reconocido por sus niveles de desarrollo, seguridad y gestión administrativa.
De acuerdo con encuestas nacionales, Contreras se mantiene entre las cinco mejores presidentas municipales del país, lo que ha reforzado su proyección dentro del PAN a nivel nacional.
Su elección como consejera estatal con el mayor número de votos la posiciona como una de las figuras más influyentes del panismo mexiquense, y una voz clave en la próxima renovación de los estatutos nacionales del partido. La asamblea también permitió consolidar alianzas y acuerdos políticos de cara al relanzamiento del PAN.
Las acciones acordadas buscan consolidar un PAN más competitivo y participativo, con estructuras locales fortalecidas y consejeros capaces de impulsar acuerdos que respondan a las demandas sociales.
La Asamblea Estatal del PAN en Zinacantepec marca un paso importante en la reorganización del partido en el Estado de México y la elección de Romina Contreras como la consejera más votada, el panismo mexiquense proyecta una figura con liderazgo comprobado y resultados de gestión que le han permitido destacarse tanto a nivel local como nacional.
LA MEJOR ALCALDESA
Romina Contreras no sólo goza de reconocimiento del panismo, sino que también tiene una alta preferencia ciudadana.
En días pasados, cinco casas encuestadoras colocaron a Romina Contreras como la alcaldesa mejor calificada, no sólo del Estado de México (Edomex) sino de todo el país.
Los datos arrojados por Rubrum, Ceresearch y Gobernarte la colocan en la posición número uno por su desempeño servicios públicos, seguridad, cercanía y aprobación ciudadana.
Con estos resultados publicados en septiembre de 2025, suma ya 44 ocasiones consecutivas como la presidenta municipal mejor evaluada del Edomex y 22 a nivel nacional.
No cabe duda que resultados son amores y Romina es la vitamina de Huixquilucan. Así de sencillo y fácil.
NACIONAL
PRD-CDMX pide esclarecer los hechos ocurridos en las instalaciones de Cuajimalpa
La dirigencia, encabezada por Nora Arias, se deslinda del homicidio entre integrantes de grupo de choque • Exige que se esclarezca y se llegue hasta las últimas consecuencias
ARMANDO GARCÍA
La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ciudad de México, encabezada por su presidenta, la diputada en el Congreso capitalino, Nora Arias Contreras, se deslinda de los hechos ocurridos en las instalaciones de este instituto político en Cuajimalpa.
Derivado de la toma violenta de las instalaciones, se inició la carpeta de investigación CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025, en el mes de julio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de despojo en contra de las ex perredistas Polimnia Romana Sierra Bárcena y Karla López Celis.
Integrantes de la dirigencia del PRD-CDMX, así como las y los presidentes y secretarios de los 16 comités en las alcaldías de la Ciudad de México, aseguraron que las autoridades responsables de las indagatorias han sido omisas de los delitos que dicen combatir, toda vez que las carpetas de investigación llevan meses desde que se iniciaron.
Por lo tanto, “EXIGIMOS SE ACLAREN LOS HECHOS OCURRIDOS EN LAS INSTALACIONES DE CUAJIMALPA tomadas por asalto por un grupo de choque”.
Pidieron que se llegue hasta las últimas consecuencias y se sancione conforme a la ley a todas las y los involucrados en lo sucedido en el PRD de la demarcación, con el lamentable resultado mencionado.
La dirigencia del PRD-CDMX reitera su deslinde de los hechos ocurridos en Cuajimalpa, así como de los actos que se llevan al cabo en otros edificios tomados por asalto como la sede central de Jalapa 88, colonia Roma, y los inmuebles de los comités de Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan y Magdalena Contreras, de los cuales se realizaron las denuncias respectivas por el delito de despojo.
NACIONAL
Raciel Pérez impulsa el aprendizaje del idioma universal
Veinte mil alumnas y alumnos de Tlalnepantla ya cuentan con sus libros de inglés * La meta es llegar a 22 mil estudiantes beneficiados con la entrega de este material didáctico por parte del gobierno municipal * También se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer la enseñanza en 108 escuelas primarias públicas
EL TOPO
Los libros de inglés “Connect our Village” han llegado a 20 mil alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, esto con el objetivo de contribuir al conocimiento de las infancias y que cuenten con los elementos que les permitan dominar la lengua universal.
En la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia San Lucas Patoni, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, destacó que en Tlalnepantla el promedio educativo es de 10 años con cuatro meses, lo que se traduce en un alcance del tercer semestre de bachillerato, sin embargo “nos hemos propuesto que a mediano plazo y con el esfuerzo de padres de familia, alumnas y alumnos, pronto será uno de los municipios en alcanzar el nivel educativo superior”.
Otras escuelas que han sido visitadas por las autoridades municipales son las primarias Andrés Molina Enríquez en la Unidad Habitacional Barrientos; General Abundio Gómez en San Juan Ixhuatepec; y Sor Juana Inés de la Cruz en Unidad Habitacional Tabla Honda.
Pérez Cruz comenta que además de la entrega de libros de inglés, el gobierno municipal aporta recursos a instituciones educativas para el pago de conserjes, Internet, así como el costo por el servicio de agua, “esto lo hacemos con la determinación de mejorar las condiciones en las que estudian alumnas y alumnos”.
Al referirse a la entrega de libros, el alcalde destaca que aprender otro idioma es de suma importancia para que las y los niños cuenten con los conocimientos que les permitan ver el mundo desde otra perspectiva, lo que les otorga mejores posibilidades de inserción laboral en el futuro.
Yolanda Pérez Falcón, directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo, indica que con estos libros se fortalece el aspecto pedagógico de la segunda lengua imprescindible en estos tiempos de transformación y globalización, lo que brinda una cimentación sólida a las y los alumnos los retos que enfrentarán a nivel secundaria.
Jezabel Delgado Flores, titular de la Dirección Municipal de Bienestar, explica que estos libros están dirigidos a alumnos de tercero a sexto año de primaria. Agregó que además se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer la enseñanza en 108 escuelas primarias públicas de Tlalnepantla, al tiempo que señaló que los libros de inglés fueron revisados por el departamento de idiomas de la FES Iztacala de la UNAM y su análisis determinó que el material cuenta con las herramientas pedagógicas requeridas para el aprendizaje.
NACIONAL
Naucalpan ataca las causas que generan la violencia
Huellas de la Transformación, el arma letal * Por primera vez, Ciudad Naucalpan participa en el boteo Teletón, alcanzando una contribución sin precedentes en el municipio
EL TOPO
El alcalde Isaac Montoya Márquez acudió a la colonia Buenavista para llevar a cabo la Mesa de Paz y una Jornada Deportiva con torneo de voleibol. Además, llevó las Huellas de la Transformación, se entregaron trabajos de bacheo, se realizaron diversas labores de mejoramiento urbano, así como renovación y sustitución de luminarias.
Como parte de las Jornadas por la Paz, actividades impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan atacar las causas que generan la violencia y que se realizan semanalmente en las comunidades, el Gobierno de Naucalpan llevó a cabo una Jornada Deportiva, con partidos de voleibol, a la que acudió Jonathan Paredes, triple medallista mundial en clavados y vecino de Los Remedios, quien recomendó a todas y todos los jóvenes realizar deporte para fomentar la salud y la disciplina que contribuyen en la formación de las personas.
El presidente municipal enfatizó que se trabaja en el tema de seguridad, lo que ha dado como resultado la disminución de más de 33% en los delitos de alto impacto y el descenso de robo de vehículos de 11 a 4, así como con la colocación de alarmas vecinales Remus.
Montoya Márquez subraya que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de naucalpenses, como el proyecto en marcha del saneamiento del Río Hondo, en el cual se ha avanzado con los Países Bajos, para sanear este río y convertirlo de aguas negras a agua limpia que se utilizará para nutrir al sector industrial de agua tratada para el desarrollo de sus actividades y también para riego de áreas verdes y actividades que requieran agua tratada.
Reitera que la Línea 3 del Mexicable complementará el saneamiento del Río Hondo y que mejorará la movilidad en la zona. “Es un proyecto maravilloso que mejorará la calidad de vida, lleva un 40% de avance en su construcción, va a ayudar mucho a la movilidad de vecinas y vecinos de las zonas más accidentadas; seguimos trabajando en todos los frentes sin descanso”.
CIUDAD NAUCALPAN IMPULSA LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL TELETÓN 2025
Durante la clausura de la Colecta Nacional Teletón 2025 en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Estado de México, Montoya Márquez entregó, a nombre de la administración y de las y los naucalpenses, un donativo superior al millón de pesos, reafirmando el compromiso del gobierno con la inclusión, la esperanza y las causas que transforman vidas.
Por primera vez, Ciudad Naucalpan se sumó al boteo Teletón, consolidando una contribución histórica que refleja el espíritu solidario y el compromiso de un gobierno que impulsa la inclusión como principio de justicia social y no como privilegio.
Tras el ejercicio de recaudación y la entrega de 300 alcancías al CRIT Estado de México -que colocó a Naucalpan como el municipio con mayor número de “puerquitos” aportados en la entidad-, el alcalde acudió a la ceremonia de clausura para entregar el donativo de 1 millón 1 mil 673.40 pesos, destinados a rehabilitaciones y tratamientos de niñas, niños y jóvenes que reciben terapias en este centro.
Subrayó la importancia de fortalecer los lazos de colaboración con el CRIT, especialmente para brindar atención a niñas y niños con discapacidad motriz, espectro autista y cáncer.
En la clausura de las donaciones, el director general del CRIT Estado de México, Jardiel Quintal, agradeció al Gobierno de Ciudad Naucalpan la contribución tan significativa, que permitirá garantizar tratamientos y terapias a niñas, niños y jóvenes, reconociendo el gesto de esperanza y compromiso social del municipio.
