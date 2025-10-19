La Resistencia de Ale Rojo se mantiene firme

La presidenta municipal de Huixquilucan se convierte en la consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses y por casi cuatro años es la alcaldesa mejor calificada no sólo del Estado de México sino de todo el país

EL TOPO

Durante la XXVIII Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, se convirtió en la consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses.

Durante un evento realizado en la Unidad Cultural del SNTE, en Zinacantepec, participaron más de 2 mil delegadas y delegados del partido.

El ejercicio forma parte del proceso interno del PAN rumbo al Consejo Nacional, que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, en el cual se discutirán reformas a los estatutos del partido y se definirá su nueva estrategia de acercamiento con la ciudadanía.

Contreras fue elegida entre 57 consejeros que representarán al Estado de México tanto a nivel nacional como estatal, reafirmando su liderazgo político dentro del panismo mexiquense.

La asamblea estuvo encabezada por Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en el Estado de México, quien destacó que este proceso fue una muestra de la unidad y compromiso de la militancia con los valores del partido.

Los delegados elegidos en las asambleas municipales previas participaron en la votación que definió a los consejeros estatales y nacionales.

En total, 2 mil 150 panistas con derecho a voto acudieron a la asamblea estatal, donde se renovó la representación de Acción Nacional en el Estado de México.

Los 57 consejeros electos tendrán la tarea de impulsar la actualización de los estatutos y definir el rumbo del partido hacia los próximos procesos electorales.

El presidente estatal, Anuar Azar, agradeció la participación de la militancia y aseguró que el PAN mexiquense “se fortalece con la participación activa de sus integrantes”, reafirmando que el objetivo es consolidar un partido más cercano a la ciudadanía, transparente y con capacidad de respuesta ante los desafíos sociales y políticos actuales.

ROMINA CONTRERAS, CON LIDERAZGO Y RESPALDO

El resultado obtenido por Romina Contreras refleja el respaldo al trabajo que ha realizado en Huixquilucan, municipio que gobierna desde 2022 y que ha sido reconocido por sus niveles de desarrollo, seguridad y gestión administrativa.

De acuerdo con encuestas nacionales, Contreras se mantiene entre las cinco mejores presidentas municipales del país, lo que ha reforzado su proyección dentro del PAN a nivel nacional.

Su elección como consejera estatal con el mayor número de votos la posiciona como una de las figuras más influyentes del panismo mexiquense, y una voz clave en la próxima renovación de los estatutos nacionales del partido. La asamblea también permitió consolidar alianzas y acuerdos políticos de cara al relanzamiento del PAN.

Las acciones acordadas buscan consolidar un PAN más competitivo y participativo, con estructuras locales fortalecidas y consejeros capaces de impulsar acuerdos que respondan a las demandas sociales.

La Asamblea Estatal del PAN en Zinacantepec marca un paso importante en la reorganización del partido en el Estado de México y la elección de Romina Contreras como la consejera más votada, el panismo mexiquense proyecta una figura con liderazgo comprobado y resultados de gestión que le han permitido destacarse tanto a nivel local como nacional.

LA MEJOR ALCALDESA

Romina Contreras no sólo goza de reconocimiento del panismo, sino que también tiene una alta preferencia ciudadana.

En días pasados, cinco casas encuestadoras colocaron a Romina Contreras como la alcaldesa mejor calificada, no sólo del Estado de México (Edomex) sino de todo el país.

Los datos arrojados por Rubrum, Ceresearch y Gobernarte la colocan en la posición número uno por su desempeño servicios públicos, seguridad, cercanía y aprobación ciudadana.

Con estos resultados publicados en septiembre de 2025, suma ya 44 ocasiones consecutivas como la presidenta municipal mejor evaluada del Edomex y 22 a nivel nacional.

No cabe duda que resultados son amores y Romina es la vitamina de Huixquilucan. Así de sencillo y fácil.