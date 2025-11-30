NACIONAL
Raciel Pérez abate la inseguridad y recupera la confianza ciudadana en la policía
Bajan en 30 por ciento los delitos de alto impacto en Tlalnepantla, Estado de México
EL TOPO
Luego de recibir un cuerpo de seguridad que lejos de proteger a la población generaban temor y desconfianza, uno de los compromisos más firmes asumidos por el actual Gobierno de Tlalnepantla es el abatimiento de la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana en la corporación policiaca.
El Alcalde, Raciel Pérez Cruz afirmó que ante este escenario asumió el reto de implementar una estrategia integral para la Construcción de Paz y el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, basada en la proximidad social, la inteligencia operativa, la prevención de las violencias, la intervención territorial coordinada y la depuración de los cuerpos policiales.
Como resultado de este trabajo hay avances contundentes en la disminución de diversos delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2024:
Se registró una reducción general del 30% en los delitos de alto impacto, destacando disminuciones relevantes como el 33% en feminicidio; 29 % en homicidio doloso, 15% en lesiones dolosas, 58% en robo a casa habitación, 26% en robo a transeúnte, 28% en robo a transporte de carga, y 40% en robo de vehículos.
“Estos avances son consecuencia de una estrategia de seguridad que fue diseñada desde el territorio y para el territorio, y considerando variables como el nivel de riesgo, la densidad poblacional, las dinámicas comunitarias y los patrones de incidencia delictiva, lo que permitió orientar el trabajo en campo, focalizar recursos y establecer una presencia estratégica en zonas prioritarias”, aseguró el Edil.
Como resultado del esfuerzo operativo, 778 presuntos inculpados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos de alto impacto como portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y robo de vehículos, y 1 mil 780 personas infractoras fueron remitidas ante el juez cívico.
DEPURACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
En este rubro, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, refirió que en numerosos casos se detectaron conductas indebidas y abusos de poder por parte de elementos y mandos policiacos, lo que hacía indispensable depurar, profesionalizar y dignificar el servicio policial.
En este contexto se dieron de baja a 100 elementos y se robustecieron los mecanismos de control interno y se integraron expedientes para esclarecer presuntas faltas administrativas derivadas de denuncias, quejas e incidencias recibidas.
Durante el primer año de Gobierno se iniciaron 610 expedientes y se solicitó a la Comisión de Honor y Justicia iniciar procedimientos administrativos contra personal señalado por posibles irregularidades. Como resultado, se abrieron 81 expedientes y se iniciaron 35 procedimientos, de los cuales 12 cuentan ya con resoluciones emitidas conforme a la normatividad aplicable.
PROFESIONALIZACIÓN UNIFORMADA
Pérez Cruz advirtió que la depuración del cuerpo policial sólo puede sostenerse si va acompañada de un proceso continuo de profesionalización, por ello 200 policías fueron capacitados en Competencias Básicas de la Función Policial y 300 participaron en el curso Informe Policial Homologado (IPH) y Registro Nacional de Detenciones (RND).
También con la finalidad de que las y los elementos cuenten con la Licencia Oficial para la portación de armas de fuego, se aplicaron mil 215 exámenes psicológicos y toxicológicos, donde se invirtieron 1 millón 409 mil 400 pesos.
Además se adquirieron 160 unidades y 20 motocicletas, todas equipadas conforme a los estándares operativos necesarios para una intervención efectiva en el territorio, y se entregaron 2 mil 500 uniformes a 1 mil 241 elementos policiacos, lo que derivó en un inversión de asciende a más de 220 millones de pesos.
NACIONAL
Enrique Vargas, el aliado de la educación
En coordinación con el gobierno de Huixquilucan, Edomex, sigue apoyando a las escuelas * El senador panista es un hombre de retos y mantiene la cercanía con la ciudadanía, una virtud que lo catapulta para el 2027 y 2029
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, atestiguó la entrega de pupitres, balones, equipo de jardinería y remozamiento de las instalaciones para beneficio de cientos de estudiantes del Conalep-Huixquilucan.
Durante el evento, expresó: “Siempre estoy atento a lo que necesitan los planteles educativos y ahora como senador, junto con el gobierno municipal seguimos apoyando a las escuelas, porque los jóvenes son el presente de México”.
El senador panista dijo a las y los jóvenes que es momento de tomar decisiones para que al país le vaya bien y, esto, sólo se logra con una juventud preparada que les permita competir en el mundo para sacar a México adelante.
Vargas del Villar reitera que, desde el Senado de la República, seguirá apoyando a Huixquilucan, al Estado de México y al país, para que tengamos una nación de desarrollo en la cual los jóvenes tengan oportunidades laborales y así enfrentar los desafíos en el mundo.
“México necesita estar preparado para que se hable de él como una nación de inversiones y desarrollo como sinónimo de crecimiento y productividad”, añade.
Luego Vargas del Villar acompañó a la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco a la entrega de reconocimientos al trabajo de personal del Ayuntamiento que todos los días se esmera por hacer mejor su labor. “Los felicito por el gran trabajo que hacen y eso también ha permitido que, por muchos años, Huixquilucan se consolide en el primer lugar en el Estado de México y muchas veces en primer sitio en el país como el mejor gobierno”, agrega.
Los conminó a seguir así, trabajando con entusiasmo y profesionalismo como ejemplo del gran equipo que se ha formado en beneficio de las familias huixquiluquenses.
Enrique Vargas es un hombre de retos y mantiene la cercanía con la ciudadanía, una virtud que lo catapulta para el 2027 y 2029. Al tiempo.
NACIONAL
Sigue Isaac Montoya dejando Huellas de la Transformación en Naucalpan
Firme en su compromiso de recuperar los espacios públicos * La administración pasada sólo atendió el 30% con sus obras y operativos, dejando fuera el 70 por ciento de las comunidades
EL TOPO
El Gobierno de Naucalpan continúa con la recuperación de espacios públicos, para fortalecer la convivencia comunitaria y el bienestar social.
El presidente municipal Isaac Montoya Márquez entrega trabajos de rehabilitación integral en el Parque Independencia, de la colonia del mismo nombre y la cancha de La Torre en Las Huertas 1ra sección, a través del programa Huellas de la Transformación.
En el Andador Lirio de la colonia Las Huertas 1a Sección Servicios Públicos realizó trabajos de rehabilitación y mejora urbana. Sigue firme la recuperación de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía y se rescatan zonas de convivencia comunitaria como la Cancha de la Torre, para fomentar el sentido de pertenencia entre vecinos.
Los trabajos realizados en esta localidad fueron: La colocación de 39 toneladas de asfalto para bacheo, 60 luminarias nuevas y 20 reparaciones; pinta de cancha, juegos, balizamiento de guarniciones y 20 topes; 12 levantamientos de copa, podas y clareo de árboles.
También la Dirección de Bienestar e Inclusión Social realizó entregas de pintura e impermeabilizante para escuelas estatales y federales que van desde preescolar hasta bachillerato.
El alcalde comentó que, antes de iniciar su administración, se comprometió a implementar el programa inédito “Huellas de la Transformación” en Naucalpan, por lo que pidió a directores de la administración municipal que, al visitar una comunidad, deben “dejar huella”, muestra de un gobierno cercano, humanista y sensible.
La meta de este programa es dejar al menos una huella en cada una de las colonias, fraccionamientos, pueblos y barrios, para mejorar la calidad de vida y el entorno.
El alcalde mencionó que, su administración está logrando “más con menos” gracias a un ejercicio honesto y dedicado del presupuesto, destinándolo a lo que realmente se necesita, a lo que históricamente se demandó en gobiernos anteriores y nunca se atendió. Lamenta que la administración pasada sólo abarcó el 30% de Naucalpan con sus obras y operativos, dejando fuera el 70% de las comunidades.
Montoya Márquez recuerda que en los inicios de su campaña, en 2015, recorrió las calles de esta colonia en busca de apoyo para comenzar un cambio en Naucalpan… y hoy su gobierno trabaja para que “nadie se quede fuera y nadie se quede atrás”, llegando a todas las colonias por un tema de justicia social.
Sobre el avance en seguridad, destaca la reducción de más del 34% en los delitos de alto impacto, reducción de robo de vehículos, la incorporación de 200 nuevos elementos de la Academia de Policía para la Guardia Municipal, el incremento del número de patrullas, así como una recaudación récord en la historia de Naucalpan, lo cual ha sido reconocido por el Instituto Hacendario. También recorridos con las caravanas de salud a diferentes comunidades, desazolves preventivos y el programa de obra hidráulica.
Señaló que su administración planea la rehabilitación y ampliación de dos plantas de tratamiento de agua existentes, y la creación de una nueva planta muy grande, como parte del proyecto del saneamiento del Río Hondo.
Isaac Montoya invita a ciudadanos a su Primer Informe de Gobierno, que se realizará el 4 de diciembre a las 4:00 pm en la explanada del Palacio Municipal.
Seguramente, y en base al trabajo realizado por Montoya en Naucalpan, será un informe de resultados.
NACIONAL
Raciel Pérez combate la desnutrición y apoya a la economía familiar
Tlalnepantla, Edomex, cuenta con 24 “cocinas del Bienestar” * La política pública es impulsada por el presidente municipal * Los desayunos y las comidas balanceadas tiene un costo de 15 pesos, una cifra accesible para los habitantes
EL TOPO
Comidas y desayunos balanceados, ricos y nutritivos se sirven en las 24 Cocinas del Bienestar ubicadas en Tlalnepantla Oriente y Poniente, una política pública que tiene como objetivo combatir la desnutrición y apoyar la economía familiar.
Durante la inauguración de la Cocina del Bienestar ubicada en el parque Cri-Crí, en el fraccionamiento industrial La Presa, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz asegura que este programa ha tenido gran aceptación entre las y los vecinos, toda vez que por 15 pesos, tienen acceso a una alimentación balanceada y preparada con productos de alta calidad.
Uno de los propósitos, comentó, es que las o los encargados de poner la comida en las mesas de sus hogares, tengan más tiempo para realizar otro tipo de actividades en lugar de pasar una parte importante del día en la cocina.
“Sabemos que la mayoría de las mujeres son las encargadas de llevar la comida a la mesa, pero ellas pasan muchas horas preparando el desayuno y la comida; aquí pueden venir y por un módico costo tendrán alimentos sabrosos y saludables, incluso pueden pedirlos para llevar”, expresa.
Costillas en adobo, sopa fría de codito, puré de papa y una refrescante agua de naranja fueron los alimentos que compartieron los asistentes junto al alcalde Pérez Cruz en una amena convivencia.
Estos espacios también han contribuido a formar comunidad y la reconstrucción del tejido social, ya que también son puntos de reunión vecinal en los que se genera sana convivencia.
Colonos que han acudido a las Cocinas del Bienestar manifiestan quedar complacidas con el sabor y la calidad de los alimentos, además de la variedad de platillos que se sirven de manera cotidiana para cuidar los bolsillos de las y los vecinos.
Es así como Raciel Pérez apoya e impulsa la economía familiar con el fin de brindarles bienestar a los tlalnepantlenses.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Raciel Pérez abate la inseguridad y recupera la confianza ciudadana en la policía
La 4T, sin respuesta a los reclamos del pueblo
Enrique Vargas, el aliado de la educación
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
NACIONALHace 5 días
No es capricho, es justicia territorial: Ale Rojo
-
NACIONALHace 5 días
Azucena Cisneros, comprometida con la seguridad de las mujeres
-
TEXTUAL-ESHace 4 días
El vaquero solitario
-
SILENCIO ROTOHace 4 días
Antes chantajistas, hoy justifican la represión
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 4 días
Cacicazgos en el Estado de México
-
PULPO POLÍTICOHace 3 días
Tensión por el conflicto Sheinbaum Pardo-Salinas Pliego
-
EL ÁGORAHace 3 días
Similitudes entre la Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación
-
NACIONALHace 3 días
Raciel Pérez combate la desnutrición y apoya a la economía familiar