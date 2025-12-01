En Tlalnepantla se invierte en el futuro de las juventudes

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz afirma que seguirá apoyando a este sector poblacional * El programa Juventudes Haciendo Historia benefició a mil 500 jóvenes * Se entregaron 22 mil libros del inglés “Connect Our Village”

En este primer año de la Administración que encabeza el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, el apoyo a las juventudes de Tlalnepantla estuvo presente con diversos apoyos y políticas públicas que garantizan un mejor futuro a quienes más que una promesa, son una realidad para el desarrollo de Nuestra Ciudad.

A través del programa municipal “Juventudes Haciendo Historia”, 1 mil 500 jóvenes recibirán un apoyo bimestral por 1 mil 400 pesos a quienes cursan una licenciatura o posgrado en instituciones públicas o privadas con un promedio mínimo de 8.0 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social.

Con relación a esta política pública, el Alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que continuará beneficiando a los jóvenes el próximo año, además de que se redoblarán esfuerzos para incrementar el número apoyos y que puedan concluir sus estudios en busca de mejorar sus condiciones y elevar su calidad de vida.

Aseguró que estas acciones forman parte de la estrategia implementada por el Gobierno de México que preside la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para apoyar la economía familiar con la entrega de becas Rita Cetina y Benito Juárez, mismas que seguirán llegando a más personas para incrementar el nivel educativo.

Otro ejemplo del compromiso que persiste en materia educativa por parte del Gobierno Municipal es la entrega de 22 mil libros de inglés “Connect Our Village” que fueron distribuidos en diversas escuelas de la demarcación.

En un entorno globalizado como en el que vivimos actualmente, el idioma inglés se ha convertido más que en una simple herramienta, se trata del idioma de los negocios y la productividad, por lo que el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz exhortó al alumnado a aprovechar al máximo estos ejemplares y plantearse el dominio de esta lengua como una meta de vida.

“Desde el Gobierno Municipal estamos contribuyendo a la formación de profesionistas integrales de Nuestra Ciudad, hoy México está insertado en un esquema muy productivo de comercio internacional y de intercambios culturales nunca visto, con estos libros, las y los alumnos podrán abrir cualquier puerta que les permita acceder a un mejor empleo”, expresó.

Durante este primer año de gobierno, Pérez Cruz colocó a las juventudes como uno de los principales ejes de acción, esto para saldar una deuda con ellas y ellos por tantos años de abandono, es así como de la mano de las y los jóvenes Tlalnepantla Renace.