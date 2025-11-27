Enrique Vargas, el aliado de la educación

Firme en su compromiso de recuperar los espacios públicos * La administración pasada sólo atendió el 30% con sus obras y operativos, dejando fuera el 70 por ciento de las comunidades

EL TOPO

El Gobierno de Naucalpan continúa con la recuperación de espacios públicos, para fortalecer la convivencia comunitaria y el bienestar social.

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez entrega trabajos de rehabilitación integral en el Parque Independencia, de la colonia del mismo nombre y la cancha de La Torre en Las Huertas 1ra sección, a través del programa Huellas de la Transformación.

En el Andador Lirio de la colonia Las Huertas 1a Sección Servicios Públicos realizó trabajos de rehabilitación y mejora urbana. Sigue firme la recuperación de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía y se rescatan zonas de convivencia comunitaria como la Cancha de la Torre, para fomentar el sentido de pertenencia entre vecinos.

Los trabajos realizados en esta localidad fueron: La colocación de 39 toneladas de asfalto para bacheo, 60 luminarias nuevas y 20 reparaciones; pinta de cancha, juegos, balizamiento de guarniciones y 20 topes; 12 levantamientos de copa, podas y clareo de árboles.

También la Dirección de Bienestar e Inclusión Social realizó entregas de pintura e impermeabilizante para escuelas estatales y federales que van desde preescolar hasta bachillerato.

El alcalde comentó que, antes de iniciar su administración, se comprometió a implementar el programa inédito “Huellas de la Transformación” en Naucalpan, por lo que pidió a directores de la administración municipal que, al visitar una comunidad, deben “dejar huella”, muestra de un gobierno cercano, humanista y sensible.

La meta de este programa es dejar al menos una huella en cada una de las colonias, fraccionamientos, pueblos y barrios, para mejorar la calidad de vida y el entorno.

El alcalde mencionó que, su administración está logrando “más con menos” gracias a un ejercicio honesto y dedicado del presupuesto, destinándolo a lo que realmente se necesita, a lo que históricamente se demandó en gobiernos anteriores y nunca se atendió. Lamenta que la administración pasada sólo abarcó el 30% de Naucalpan con sus obras y operativos, dejando fuera el 70% de las comunidades.

Montoya Márquez recuerda que en los inicios de su campaña, en 2015, recorrió las calles de esta colonia en busca de apoyo para comenzar un cambio en Naucalpan… y hoy su gobierno trabaja para que “nadie se quede fuera y nadie se quede atrás”, llegando a todas las colonias por un tema de justicia social.

Sobre el avance en seguridad, destaca la reducción de más del 34% en los delitos de alto impacto, reducción de robo de vehículos, la incorporación de 200 nuevos elementos de la Academia de Policía para la Guardia Municipal, el incremento del número de patrullas, así como una recaudación récord en la historia de Naucalpan, lo cual ha sido reconocido por el Instituto Hacendario. También recorridos con las caravanas de salud a diferentes comunidades, desazolves preventivos y el programa de obra hidráulica.

Señaló que su administración planea la rehabilitación y ampliación de dos plantas de tratamiento de agua existentes, y la creación de una nueva planta muy grande, como parte del proyecto del saneamiento del Río Hondo.

Isaac Montoya invita a ciudadanos a su Primer Informe de Gobierno, que se realizará el 4 de diciembre a las 4:00 pm en la explanada del Palacio Municipal.

Seguramente, y en base al trabajo realizado por Montoya en Naucalpan, será un informe de resultados.