NACIONAL
Prioridad de Vargas del Villar es la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar social
El senador panista construye un perfil que combina visión empresarial, cercanía con la ciudadanía y una clara vocación legislativa a lo largo de su carrera * En su cumpleaños 50, Enrique Vargas celebra no sólo un año más de vida, sino una carrera marcada por el trabajo, la constancia y la responsabilidad pública
EL TOPO
Con la experiencia de lograr la consolidación de Huixquilucan como un referente de buen gobierno a nivel estatal y nacional, el senador Enrique Vargas del Villar reafirma su liderazgo en la Cámara Alta.
El vicecoordinador de los senadores panistas demuestra con hechos su compromiso con el pueblo mexiquense, no sólo se queda en el discurso legislativo, sino que se traduce en una agenda técnica y humana que prioriza la seguridad, el desarrollo económico, el bienestar social y el mejoramiento de espacios para las familias de la entidad. Vargas del Villar ha construido un perfil que combina visión empresarial, cercanía con la ciudadanía y una clara vocación legislativa a lo largo de su carrera, elementos que hoy en día lo colocan como una de las figuras más visibles del Senado mexicano.
Desde la Cámara Alta ha impulsado iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la economía, la seguridad y el desarrollo municipal.
Su trabajo legislativo se ha caracterizado por promover condiciones que incentiven la inversión, el empleo y el crecimiento ordenado de las ciudades.
Una cualidad de Enrique Vargas es que ha sido una voz activa en temas relacionados con el federalismo, defendiendo mayores recursos y mejores condiciones para los estados y municipios del país.
Un rasgo constante en su labor como senador ha sido la apertura al diálogo. Enrique Vargas ha apostado por construir acuerdos y generar consensos, entendiendo que los grandes retos nacionales requieren cooperación entre fuerzas políticas y sectores sociales.
Además de su trabajo legislativo, Vargas cuenta con una sólida formación como empresario. Esta experiencia le ha permitido comprender de primera mano los retos que enfrentan quienes generan empleo en México.
Desde esta perspectiva, el senador panista ha promovido políticas públicas orientadas a simplificar trámites, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y crear entornos favorables para el desarrollo económico sostenible.
En su cumpleaños 50, Enrique Vargas celebra no sólo un año más de vida, sino una carrera marcada por el trabajo, la constancia y la responsabilidad pública.
NACIONAL
Me quieren intimidar con mentiras y con toda la fuerza del Estado: Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc es una esperanza para las elecciones del 2027 y 2030 * “Ningún derecho debe retroceder. No hay un hacia atrás”, afirma de manera categórica la también activista, feminista y ambientalista
EL TOPO
No cabe duda que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es una auténtica lideresa de la oposición rumbo a las elecciones del 2027 y 2030.
La oposición en México, aún sin recuperarse del tsunami electoral llamado Morena, tiene en la alcaldesa de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega Piccolo, una esperanza para remontar la batalla política, de cara a las elecciones legislativas de 2027 y las presidenciales de 2030.
Alessandra Rojo de la Vega logró la hazaña de arrebatar al oficialismo la joya de la corona de la capital en los comicios del año pasado, en un momento en que Morena lo ganaba todo: la compleja, conflictiva y muy dinámica alcaldía Cuauhtémoc.
La demarcación tiene su importancia, es la sede de Palacio Nacional, del Senado de la República, del Palacio de Ayuntamiento, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Congreso capitalino, de barrios elegantes como Condesa, Juárez y Roma, y de una de las avenidas más hermosas del mundo: Paseo de la Reforma.
Pese a una serie de ataques que ha sufrido y que ha salido avante, resulta que el Congreso capitalino, dominado por Morena, ha creado una comisión especial para investigar a la alcaldesa, que advierte una maniobra para destituirla. “Yo trato de seguir, con todo y miedo. Pero hay que ser valientes”, comparte. “Mi reflexión es que por algo estoy en este mundo y en este espacio. Han sido muchos los intentos de callarnos. Si no somos nosotras quienes le arrebatemos los espacios al sistema corrupto, ¿quién lo hará?”.
Ale Rojo es muy activa en redes sociales, donde publica desde aspectos de su trabajo y su vida personal hasta denuncias.
Más que alcaldesa, Rojo es activista, defensora de las mujeres y tiene una agenda que apuesta por el feminismo y la lucha contra la corrupción.
“Ningún derecho debe retroceder. No hay un hacia atrás”, asienta de manera categórica la también ambientalista.
DENUNCIA DIFUSIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Rojo de la Vega denunció y ratificó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la difusión de información relacionada con su domicilio particular, hecho que calificó como un acto que pone en riesgo a su familia y busca silenciarla mediante la intimidación.
A través de un video difundido en sus redes sociales, señala que ninguna persona puede ocultarse en el anonimato ni utilizar el poder para perseguirla o ejercer violencia en su contra.
Subraya que la divulgación de sus datos personales representa una amenaza directa no solo para ella, sino para su entorno familiar.
“Vengo como mujer libre, como mamá y como alcaldesa que no se deja doblar. Difundir mi domicilio y mis datos personales pone en riesgo a mi familia, no sólo a mí”, expresó.
“Han querido intimidarme con mentiras, me exponen con mentiras y con toda la fuerza del Estado, con millones que le invierten, se meten con mi familia que nada tiene que ver con política”, enfatiza la alcaldesa.
Señala que Morena la ha acusado de diversas irregularidades y ha impulsado acciones para buscar su destitución como alcaldesa de Cuauhtémoc.
Ante los hechos, no hay duda que Ale Rojo es una alcaldesa y activista incómoda para Morena. Su cercanía con la ciudadanía la mantiene con alta preferencia en el corazón de los colonos y vecinos de la Cuauhtémoc… y eso molesta en los cuartos de guerra del partido guinda.
NACIONAL
En sólo un año Raciel Pérez tiene un gobierno de resultados en Tlalnepantla
Transparencia y bienestar, su sello * “Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad”, expresa el presidente municipal
EL TOPO
El 2025 fue un año de grandes resultados del alcalde Raciel Pérez Cruz y consolidó a Tlalnepantla como un municipio próspero y seguro para todos los ciudadanos.
Una labor titánica, debido a que el presidente municipal Pérez Cruz hace un año recibió una ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad.
A un año de distancia, en el cierre de 2025 y en el amanecer de 2026, bajo el mandato del alcalde Raciel Pérez, Tlalnepantla tiene otra cara.
En la administración de Pérez se combate la impunidad, una decisión valiente que ha dado como resultado que los vecinos de Tlalnepantla sientan el Bienestar, un sello de la Cuarta Transformación.
El alcalde Pérez Cruz explica que, pese a las adversidades económicas, el municipio de Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025, una pequeña muestra que demuestra que se tiene un responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.
Raciel Pérez también lanzó una convocatoria a los empresarios para trabajar en conjunto para construir una ciudad productiva y competitiva.
“Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad.
“Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, dijo de manera categórica Raciel Pérez Cruz.
Definitivamente, Tlalnepantla está consolidado con el presidente municipal Pérez Cruz, quien tiene un gobierno digno y cercano a la gente.
El 2025 fue un año de grandes resultados… y va por más en los años por venir.
NACIONAL
Isaac Montoya cierra el 2025 entregando obras en Naucalpan
La rehabilitación con concreto hidráulico del Polígono de El Chamizal beneficia a las calles Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz y Diagonal Centenario * En este primer año de infraestructura se fortaleció la conectividad y la infraestructura urbana del municipio, contribuyendo a elevar la calidad de vida de las y los naucalpenses
EL TOPO
El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, concluye el 2025 con la entrega de diversas obras, el tramo recién reabierto del Periférico Norte totalmente rehabilitado, el boulevard Luis Donaldo Colosio también intervenido y la rehabilitación con concreto hidráulico del Polígono de El Chamizal en beneficio de las calles Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz y Diagonal Centenario.
Vecinos de la colonia El Chamizal, en la entrega de esta rehabilitación integral, agradecieron al presidente municipal, porque durante los 50 años de haberse instalado la colonia aseguraron no tener alguna intervención.
Con esta obra, que beneficia a más de 76 mil habitantes, El Chamizal logrará una mejor conectividad con las comunidades Mártires de Río Blanco, La Tolva y Centenario, entre otras, y sobre todo la reducción de tiempos de traslado.
En el marco del cierre de este 2025, el sitio conocido como el Asta Bandera del Chamizal, punto neurálgico, hoy luce con alumbrado público, luminarias nuevas y colocación de luminarias tipo led de 50 y 100w, concreto hidráulico de la mayor resistencia, drenaje e infraestructura hidráulica adecuada.
La obra que se realizó en una extensión de más de 650 metros lineales, mejoró las condiciones y tiempos de traslado; otorga cruces seguros; fortaleció la conectividad y la infraestructura urbana del municipio, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los naucalpenses.
Además, se hicieron obras complementarias como la rehabilitación de banqueta, de rampa de concreto premezclado y de guarniciones, banquetas y bolardos.
Montoya Márquez afirma que acude a las comunidades históricamente olvidadas y que padecieron abandono y desdén de otros gobiernos. Además, se intervendrán los andadores para mejorar la calidad de vida de las familias.
En esta comunidad, el presidente municipal destacó que, se trabaja no sólo pensando en un gobierno de tres años, sino para la posteridad y por décadas pensando siempre en beneficiar a la mayor cantidad de la población con mejores calles y espacios públicos para dejar Huellas de la Transformación de un gobierno que aplica los recursos en donde se requiere.
En el Chamizal, igual que en la avenida Minas Palacio, se hizo una obra profunda, se trabajó también en la infraestructura hidráulica caduca que, durante décadas se dejó de hacer.
Entre las acciones que se realizaron en terracerías, la demolición de carpeta de concreto asfáltico y la conformación, afine, nivelación y compactación. En el drenaje, la renivelación de brocales de pozos de visita existentes.
Con hechos se ratifica que “obras son amores” en el gobierno encabezado por Isaac Montoya Márquez.
