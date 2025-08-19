No puede haber tolerancia ante la venta clandestina de bebidas alcohólicas: Azucena Cisneros

En la reunión realizada en Palacio Nacional revisan la agenda legislativa * Otro tema de gran relevancia es la reforma electoral anunciada por la Primera Mandataria, quien expresó su intención de presentar en enero de 2026 el proyecto en el cual propone eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales

ARMANDO GARCÍA

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respalda a Adán Augusto López como coordinador de los senadores de Morena, revela el diputado Ricardo Monreal Ávila al salir de la reunión en Palacio Nacional este lunes por la noche.

La reunión entre la titular del Poder Ejecutivo y los coordinadores de Morena en el Congreso (Ricardo Monreal y Adán Augusto López) tenía el propósito de revisar la agenda de reformas que Sheinbaum Pardo busca impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

Aunque no se tenía previsto abordar el tema de la continuidad de Adán Augusto López, debido a su relación con Hernán Bermúdez Requena, el líder de los diputados de Morena declaró que el tabasqueño seguirá como el coordinador parlamentario en el Senado de la República.

“Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado”, declaró Monreal al salir del encuentro.

Otro tema de gran relevancia que se tenía en la agenda es la reforma electoral anunciada por la Primera Mandataria, quien expresó su intención de presentar en enero de 2026 el proyecto en el cual propone eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales.

En su Mañanera del Pueblo de este 18 de agosto pasado, la Presidenta adelantó su reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López para analizar las reformas que Morena aprobará en el periodo ordinario de sesiones que arranca en dos semanas.

“Vamos a ver el periodo de sesiones, que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días”, refirió la mandataria federal.

La titular del Poder Ejecutivo señala que hay una serie de reformas que son prioridad para el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Hay una serie de iniciativas y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la Mañanera”, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, expuso en Palacio Nacional.

Aunque la reforma electoral se ha colocado como el tema de mayor relevancia, Sheinbaum Pardo recordó que en el Congreso se encuentran pendientes de la reforma al Poder Judicial; las de materia de Seguridad y la Ley de Aduanas.

Además, adelantó que hablará con los coordinadores del Paquete Económico para el próximo año.

Este lunes en Puebla, Ricardo Monreal adelantó que la charla con la Presidenta de la República abarcará desde la posible reforma electoral, hasta las leyes que faltan en materia de reforma judicial, como son Ley de Amparo, Ley de la Delincuencia Organizada, también el Código Federal de Procedimientos Penales, y de lo contencioso administrativo, entre otros temas.

El lunes pasado, por la noche, Adán Augusto López ingresó a Palacio Nacional sin conceder declaraciones a la prensa, mientras que Ignacio Mier Armenta, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que en la reunión se abordara un posible relevo en la coordinación de la bancada y se limitó a apoyar al tabasqueño, declaración que se confirmó con lo expresado por Ricardo Monreal.