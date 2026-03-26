Ni un paso atrás para frenar el Plan B de la reforma electoral: Vargas del Villar

PAN advierte que se pone en riesgo la representación en los municipios * Buscamos que al gobierno federal le vaya bien, pero esto debe lograrse mediante consensos y no a través de decisiones unilaterales, enfatiza el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, advierte que su bancada no dará “un paso atrás” para frenar el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral impulsado por la Presidencia de la República y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante su posicionamiento, el legislador panista hace un llamado directo a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evitar que se aprueben cambios que, asegura, afectarían el equilibrio democrático en los gobiernos municipales.

“Desde aquí, quiero hacer un llamado a la Presidenta de la República para que no se atente contra el municipalismo de México”, asevera Vargas del Villar, al señalar que la propuesta pone en riesgo la representación política en los cabildos del país.

Enrique Vargas explica que uno de los principales puntos de preocupación es la posible reducción de sindicaturas y regidurías en los más de 2 mil 400 ayuntamientos del país. A su juicio, esta medida implicaría limitar la participación de minorías y disminuir la pluralidad en los gobiernos locales.

De acuerdo con el legislador panista, la reducción de integrantes en los cabildos no representaría ahorros significativos para las administraciones municipales, pero sí tendría un impacto directo en la representación democrática.

“Se trata de un atentado a la vida pública del país, al quitar voces y espacios de participación”, subraya Vargas.

En ese sentido, el senador panista insiste en que la discusión de una reforma electoral debe centrarse en otros temas de fondo, como la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo.

Señala que, en el pasado proceso electoral, Morena obtuvo el 54 por ciento de los votos, pero actualmente ocupa cerca del 75 por ciento de los espacios en ambas Cámaras, lo que -dijo- genera un desequilibrio en la toma de decisiones.

Vargas del Villar considera que esta mayoría ha permitido la aprobación de iniciativas que, desde su perspectiva, han resultado perjudiciales para el país, al no existir contrapesos suficientes dentro del Congreso.

Reitera la disposición de Acción Nacional para participar en una mesa de diálogo incluyente, en la que estén representadas todas las fuerzas políticas.

El objetivo, dijo, es construir una reforma electoral que fortalezca la democracia y garantice una representación equitativa.

“Es momento de dejar de lado la narrativa de división entre unos y otros”, añade, al referirse al clima político generado tras la discusión de la reforma.

Añade que ningún partido político respalda la iniciativa en los términos planteados, debido a los riesgos que implicaba para el sistema democrático.

Vargas del Villar afirma que su partido busca que al gobierno federal le vaya bien, pero enfatizó que esto debe lograrse mediante consensos y no a través de decisiones unilaterales.