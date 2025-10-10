Naucalpan, un municipio universitario

Con el CCH Naucalpan y la FES Acatlán tiene la mayor comunidad estudiantil fuera de CU * Reconoce la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al presidente municipal Isaac Montoya Márquez como exalumno distinguido

EL TOPO

Naucalpan cuenta con la mayor comunidad universitaria fuera de Ciudad Universitaria: El CCH Naucalpan y la FES Acatlán se encuentran en el municipio, por ello existe una relación cercana y hay disposición de apoyo mutuo con la UNAM en beneficio del desarrollo municipal y estudiantil, afirma el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, luego de recibir en CU un reconocimiento como exalumno distinguido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

El reconocimiento le fue entregado por el director de la FCPyS, Alejandro Chanona, quien destacó que los valores que adquirió el alcalde como alumno se reflejan en su labor diaria como presidente municipal de un municipio tan importante como Naucalpan, al reflejar valores éticos, de igualdad, equidad y justicia para la comunidad, promoviendo un compromiso con la justicia y el desarrollo de su municipio, del Estado de México y el país.

“Qué orgullo tenerte de regreso en tu casa académica y sobre todo reconocer tu labor que refleja con claridad los valores y la formación que te dio tu universidad y esta facultad”, expresa el director e invitó a las y los egresados a regresar para reconocer su casa de estudios.

En presencia de directivos de la FCPyS y servidores públicos municipales, el alcalde externó su emoción por regresar a la facultad y reiteró su disposición para mantener una relación de apoyo mutuo.

Recordó que desde joven y en su época estudiantil, entendió que no se trataba de la discusión en las aulas sino llevar la universidad a las calles, aprender en la facultad y aplicarlo en el territorio y a la gente meterla a la facultad para buscar soluciones.

“Le debo todo a la facultad, nos hacen este honor de regresar. Cuenten como amigos y como aliados, con un adepto a la facultad. Queremos sumarnos y apoyar en todo lo que nos inviten. Soy un adepto, soy un soldado más de la facultad”, añade Montoya Márquez.

Las y los alumnos de Ciencias Políticas y Sociales que hoy se preparan en las aulas son quienes tomarán las riendas del país en un futuro cercano y por ello es importante compartir experiencias y trabajo para buscar un mejor desarrollo para todas y todos, señala Isaac Montoya.

La FCPyS forma profesionistas de excelencia con responsabilidad y valores con perspectiva de género y equidad desde 1951.

Aparte de la entrega del reconocimiento, otro de los objetivos de la ceremonia fue acercar a las y los ex alumnos con su facultad, que el año entrante celebrará su 75 aniversario con diversos eventos sociales, culturales y deportivos.