Sheinbaum Pardo y García Harfuch, unidos por la seguridad de los mexicanos

El titular de la SSPC felicita a la Primera Presidenta por su primer año de Gobierno * Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional, señala Omar García

ERIC GARCÍA

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), felicita a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno, destacando una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional como uno de los principales logros en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, García Harfuch reconoce el liderazgo de Sheinbaum Pardo y su compromiso con la paz y la justicia en el país.

“Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional”, escribió Omar García.

Asimismo, afirma que las instituciones de seguridad “se fortalecen cada vez más con la finalidad de servir mejor a las y los mexicanos”.

El titular de la SSPC reitera que el compromiso de las corporaciones de seguridad es brindar un servicio cada vez más eficiente, cercano y justo a la ciudadanía.

La felicitación se dio en el marco del evento masivo realizado el pasado 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde más de 400 mil simpatizantes se congregaron para celebrar el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante su discurso, la Primera Mandataria hizo un recuento de logros en los ámbitos político, económico y social, y subrayó la continuidad del proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los avances en el país son su herencia”, añade Sheinbaum Pardo, al tiempo que descartó cualquier división interna en el movimiento.

“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos (…), pero eso no va a ocurrir”, añade.

AVANCES EN EL TEMA DE SEGURIDAD

Según datos presentados durante el acto, los homicidios dolosos han disminuido un 25%, y los delitos de alto impacto bajaron un 20% respecto a años anteriores.

La titular del Poder Ejecutivo federal atribuye estos resultados a un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía.

“La paz se construye todos los días con justicia, con bienestar y con la participación del pueblo”, afirma Claudia Sheinbaum, mientras era ovacionada por sus seguidores.

Finalmente, la Primera Presidenta reafirma su compromiso con los programas sociales, el desarrollo sustentable y la equidad de género.

“No hemos fallado ni fallaremos. Gobernamos con honestidad y con el corazón del pueblo de México”, enfatiza de manera categórica la Mandataria Sheinbaum.