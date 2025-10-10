NACIONAL
Sheinbaum Pardo y García Harfuch, unidos por la seguridad de los mexicanos
El titular de la SSPC felicita a la Primera Presidenta por su primer año de Gobierno * Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional, señala Omar García
ERIC GARCÍA
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), felicita a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno, destacando una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional como uno de los principales logros en materia de seguridad.
A través de sus redes sociales, García Harfuch reconoce el liderazgo de Sheinbaum Pardo y su compromiso con la paz y la justicia en el país.
“Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional”, escribió Omar García.
Asimismo, afirma que las instituciones de seguridad “se fortalecen cada vez más con la finalidad de servir mejor a las y los mexicanos”.
El titular de la SSPC reitera que el compromiso de las corporaciones de seguridad es brindar un servicio cada vez más eficiente, cercano y justo a la ciudadanía.
La felicitación se dio en el marco del evento masivo realizado el pasado 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde más de 400 mil simpatizantes se congregaron para celebrar el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante su discurso, la Primera Mandataria hizo un recuento de logros en los ámbitos político, económico y social, y subrayó la continuidad del proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Los avances en el país son su herencia”, añade Sheinbaum Pardo, al tiempo que descartó cualquier división interna en el movimiento.
“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos (…), pero eso no va a ocurrir”, añade.
AVANCES EN EL TEMA DE SEGURIDAD
Según datos presentados durante el acto, los homicidios dolosos han disminuido un 25%, y los delitos de alto impacto bajaron un 20% respecto a años anteriores.
La titular del Poder Ejecutivo federal atribuye estos resultados a un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía.
“La paz se construye todos los días con justicia, con bienestar y con la participación del pueblo”, afirma Claudia Sheinbaum, mientras era ovacionada por sus seguidores.
Finalmente, la Primera Presidenta reafirma su compromiso con los programas sociales, el desarrollo sustentable y la equidad de género.
“No hemos fallado ni fallaremos. Gobernamos con honestidad y con el corazón del pueblo de México”, enfatiza de manera categórica la Mandataria Sheinbaum.
NACIONAL
Naucalpan, un municipio universitario
Con el CCH Naucalpan y la FES Acatlán tiene la mayor comunidad estudiantil fuera de CU * Reconoce la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al presidente municipal Isaac Montoya Márquez como exalumno distinguido
EL TOPO
Naucalpan cuenta con la mayor comunidad universitaria fuera de Ciudad Universitaria: El CCH Naucalpan y la FES Acatlán se encuentran en el municipio, por ello existe una relación cercana y hay disposición de apoyo mutuo con la UNAM en beneficio del desarrollo municipal y estudiantil, afirma el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, luego de recibir en CU un reconocimiento como exalumno distinguido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
El reconocimiento le fue entregado por el director de la FCPyS, Alejandro Chanona, quien destacó que los valores que adquirió el alcalde como alumno se reflejan en su labor diaria como presidente municipal de un municipio tan importante como Naucalpan, al reflejar valores éticos, de igualdad, equidad y justicia para la comunidad, promoviendo un compromiso con la justicia y el desarrollo de su municipio, del Estado de México y el país.
“Qué orgullo tenerte de regreso en tu casa académica y sobre todo reconocer tu labor que refleja con claridad los valores y la formación que te dio tu universidad y esta facultad”, expresa el director e invitó a las y los egresados a regresar para reconocer su casa de estudios.
En presencia de directivos de la FCPyS y servidores públicos municipales, el alcalde externó su emoción por regresar a la facultad y reiteró su disposición para mantener una relación de apoyo mutuo.
Recordó que desde joven y en su época estudiantil, entendió que no se trataba de la discusión en las aulas sino llevar la universidad a las calles, aprender en la facultad y aplicarlo en el territorio y a la gente meterla a la facultad para buscar soluciones.
“Le debo todo a la facultad, nos hacen este honor de regresar. Cuenten como amigos y como aliados, con un adepto a la facultad. Queremos sumarnos y apoyar en todo lo que nos inviten. Soy un adepto, soy un soldado más de la facultad”, añade Montoya Márquez.
Las y los alumnos de Ciencias Políticas y Sociales que hoy se preparan en las aulas son quienes tomarán las riendas del país en un futuro cercano y por ello es importante compartir experiencias y trabajo para buscar un mejor desarrollo para todas y todos, señala Isaac Montoya.
La FCPyS forma profesionistas de excelencia con responsabilidad y valores con perspectiva de género y equidad desde 1951.
Aparte de la entrega del reconocimiento, otro de los objetivos de la ceremonia fue acercar a las y los ex alumnos con su facultad, que el año entrante celebrará su 75 aniversario con diversos eventos sociales, culturales y deportivos.
NACIONAL
¡Baché-Ale con la alcaldesa en la Cuauhtémoc!
El objetivo es revertir el estado de 3 mil baches * Con el programa de bacheo se atenderán 33 colonias, expresa la edil, que con hechos reafirma su compromiso de hacer la mejor administración de la alcaldía en toda su historia
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, pone en marcha un programa de bacheo, en donde el objetivo es revertir el estado de 3 mil baches en la demarcación.
El pasado sábado 4 de octubre, arranca con fuerza e ímpetu el Operativo Bachéale Cuauhtémoc en el tramo de Salvador Díaz Mirón (entre las calles Cedro y Nogal), en la colonia Santa María la Ribera.
El objetivo, y a petición de vecinos y colonos, es atender la problemática en 33 colonias en total.
“Esperemos que casi 3 mil baches. Estamos todo el equipo de la alcaldía, vecinas, vecinos, voluntarios para hacer esta jornada de Bachéale en Cuauhtémoc”, dice la edil y afirma que el trabajo conjunto con la ciudadanía ha sido fundamental para recuperar la confianza.
Durante la jornada, la alcaldesa intervino personalmente calles de esta colonia, además de la Morelos, San Simón y Condesa, donde se concentra una cantidad considerable de solicitudes. Tan solo en este ejercicio, se taparon 2 mil 920 baches.
La mandataria subraya que el programa funciona gracias al apoyo de la iniciativa privada y la organización vecinal. “No hay que esperar grandes presupuestos, grandes materiales, sino que se puede hacer la diferencia con iniciativa… fuimos un enlace entre ciudadanía y el sector privado”, añade.
Desde el inicio de la administración se han tapado miles de baches, y con la meta alcanzada en esta jornada se llega a un total superior a 10 mil baches atendidos. “Nos encontramos casi 20 mil cuando llegamos, pero ya hemos reencarpetado calles, entonces esperemos que la diferencia sea muy menor”, agrega Rojo de la Vega.
La alcaldesa destaca que, pese al bajo presupuesto asignado a la Cuauhtémoc, el programa Bachéale permite ofrecer soluciones inmediatas.
La demarcación enfrenta condiciones que propician la aparición constante de baches: redes de agua con más de 40 años de antigüedad, suelo blando propio de la zona centro y un alto tránsito vehicular que acelera el desgaste del pavimento. Ante ello, el programa Bachéale busca dar mantenimiento continuo para mantener en mejores condiciones las calles del corazón de México.
“Llegamos a este gobierno a recuperar su confianza y lo hemos logrado, porque hemos hecho un gran equipo”, expresa emocionada y con mucho entusiasmo Rojo de la Vega, una alcaldesa de resultados y que mantiene cercanía con la ciudadanía, de ahí que tenga la confianza de la gente para emprender nuevos retos en el mundo de la política.
Es innegable que con Ale Rojo hay mucha Resistencia.
NACIONAL
Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia: Sheinbaum Pardo
La Primera Mandataria inicia su segundo año de Gobierno con un mensaje contra la corrupción * La honestidad no es la excepción, es la regla, expresa la Primera Mandataria en su Primer Informe de Gobierno
ERIC GARCÍA
Morena ha utilizado siempre como termómetro el Zócalo de Ciudad de México y el domingo pasado 5 de octubre no fue la excepción.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum se sometió a la prueba con un lleno total, un marco esplendoroso por su primer año en el poder.
La Mandataria y su partido celebran un saldo positivo durante estos 12 meses: Reducción de la pobreza, una economía que se mantiene firme pese a la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump y un giro a la política de seguridad que permitió una reducción de los homicidios.
Pero los escándalos de corrupción amenazan con salpicar el legado de la Cuarta Transformación.
“La honestidad no es la excepción, es la regla. Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia”, advierte la titular del Poder Ejecutivo federal.
El mensaje es un recordatorio de la lucha contra la corrupción, uno de los preceptos de la organización política y su fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su gestión, de 2018 a 2024, se ha visto tocada por dos escándalos recientes: El primero, porque familiares del exsecretario de Marina están involucrados en una millonaria trama de contrabando de combustible y evasión de impuestos. El segundo, por la captura de Hernán Bermúdez, un exjefe policiaco con vínculos con la delincuencia organizada, que fue hombre muy cercano al exsecretario de Gobernación de López Obrador, el hoy senador oficialista Adán Augusto López.
Pese a los escándalos, la Presidenta rechaza desmarcarse de su antecesor. “Recibí la herencia de un hombre honesto y comprometido, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los conservadores se han empeñado en separarnos, que rompamos. Su objetivo no es otro más que acabar con el movimiento y que nos dividamos. Eso no va a ocurrir”, añade.
Sheinbaum Pardo elogió a AMLO: “Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, austeridad y amor al pueblo. Nunca se vendió a los poderosos”.
Pero donde sí hay un rompimiento es en seguridad. Lo demuestra la reducción de la violencia, uno de los principales logros de su incipiente mandato, que tiene aún cinco años por delante. La mandataria anunció hoy una caída de 32% de los homicidios.
El resultado responde a un cambio de estrategia en la política de seguridad: más investigación y mano dura.
Se mandó al carajo el “Abrazos no balazos”.
Entre los primeros logros de las políticas de Morena destacó la reducción de la pobreza, que pasó de 45% en el país durante la “larga noche neoliberal”, hasta el 29% donde se encuentra ahora.
La reducción de la desigualdad se ha logrado a través de un robusto programa de apoyos sociales. Un detalle a resaltar es la aprobación de Sheinbaum, incluso superior a la de López Obrador (72%).
En rendición de cuentas, la Presidenta dio cifras positivas sobre la economía. “Tenemos un crecimiento de 1.2%, frente a los catastrofistas que anticipaban una caída. El desempleo se ubica en 2.7%, uno de los niveles más bajos en el mundo, el peso está estable y la inflación en septiembre fue de 3.7%”, agrega.
Decenas de miles de personas arribaron al Zócalo de Ciudad de México tres horas antes del mensaje de la Mandataria. Es una muestra del músculo de movilización de Morena, que lleva varios años acarreando a simpatizantes ante sus políticos.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Al gobierno no le importa la gente
Sheinbaum Pardo y García Harfuch, unidos por la seguridad de los mexicanos
Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros: NYT
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Aduanas, refugio de maleantes
-
NACIONALHace 6 días
Con Montoya Márquez la corrupción no tiene cabida
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 1 día
Ante la falta de resultados, cambios en el gabinete mexiquense
-
NACIONALHace 6 días
Con Ale Rojo está la ‘Alcaldía en tus manos’
-
NACIONALHace 6 días
Impulsa Raciel Pérez el inglés en todas las escuelas de Tlalnepantla
-
LA FERIAHace 6 días
¡Aguas cuando hay optimismo oficial!
-
EL ÁGORAHace 7 días
Normalizamos nuestra propia desgracia
-
REALIDAD POLÍTICAHace 6 días
Reto y dudas de la Suprema Corte