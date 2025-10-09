¡Baché-Ale con la alcaldesa en la Cuauhtémoc!

El objetivo es revertir el estado de 3 mil baches * Con el programa de bacheo se atenderán 33 colonias, expresa la edil, que con hechos reafirma su compromiso de hacer la mejor administración de la alcaldía en toda su historia

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, pone en marcha un programa de bacheo, en donde el objetivo es revertir el estado de 3 mil baches en la demarcación.

El pasado sábado 4 de octubre, arranca con fuerza e ímpetu el Operativo Bachéale Cuauhtémoc en el tramo de Salvador Díaz Mirón (entre las calles Cedro y Nogal), en la colonia Santa María la Ribera.

El objetivo, y a petición de vecinos y colonos, es atender la problemática en 33 colonias en total.

“Esperemos que casi 3 mil baches. Estamos todo el equipo de la alcaldía, vecinas, vecinos, voluntarios para hacer esta jornada de Bachéale en Cuauhtémoc”, dice la edil y afirma que el trabajo conjunto con la ciudadanía ha sido fundamental para recuperar la confianza.

Durante la jornada, la alcaldesa intervino personalmente calles de esta colonia, además de la Morelos, San Simón y Condesa, donde se concentra una cantidad considerable de solicitudes. Tan solo en este ejercicio, se taparon 2 mil 920 baches.

La mandataria subraya que el programa funciona gracias al apoyo de la iniciativa privada y la organización vecinal. “No hay que esperar grandes presupuestos, grandes materiales, sino que se puede hacer la diferencia con iniciativa… fuimos un enlace entre ciudadanía y el sector privado”, añade.

Desde el inicio de la administración se han tapado miles de baches, y con la meta alcanzada en esta jornada se llega a un total superior a 10 mil baches atendidos. “Nos encontramos casi 20 mil cuando llegamos, pero ya hemos reencarpetado calles, entonces esperemos que la diferencia sea muy menor”, agrega Rojo de la Vega.

La alcaldesa destaca que, pese al bajo presupuesto asignado a la Cuauhtémoc, el programa Bachéale permite ofrecer soluciones inmediatas.

La demarcación enfrenta condiciones que propician la aparición constante de baches: redes de agua con más de 40 años de antigüedad, suelo blando propio de la zona centro y un alto tránsito vehicular que acelera el desgaste del pavimento. Ante ello, el programa Bachéale busca dar mantenimiento continuo para mantener en mejores condiciones las calles del corazón de México.

“Llegamos a este gobierno a recuperar su confianza y lo hemos logrado, porque hemos hecho un gran equipo”, expresa emocionada y con mucho entusiasmo Rojo de la Vega, una alcaldesa de resultados y que mantiene cercanía con la ciudadanía, de ahí que tenga la confianza de la gente para emprender nuevos retos en el mundo de la política.

Es innegable que con Ale Rojo hay mucha Resistencia.