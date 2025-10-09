NACIONAL
¡Baché-Ale con la alcaldesa en la Cuauhtémoc!
El objetivo es revertir el estado de 3 mil baches * Con el programa de bacheo se atenderán 33 colonias, expresa la edil, que con hechos reafirma su compromiso de hacer la mejor administración de la alcaldía en toda su historia
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, pone en marcha un programa de bacheo, en donde el objetivo es revertir el estado de 3 mil baches en la demarcación.
El pasado sábado 4 de octubre, arranca con fuerza e ímpetu el Operativo Bachéale Cuauhtémoc en el tramo de Salvador Díaz Mirón (entre las calles Cedro y Nogal), en la colonia Santa María la Ribera.
El objetivo, y a petición de vecinos y colonos, es atender la problemática en 33 colonias en total.
“Esperemos que casi 3 mil baches. Estamos todo el equipo de la alcaldía, vecinas, vecinos, voluntarios para hacer esta jornada de Bachéale en Cuauhtémoc”, dice la edil y afirma que el trabajo conjunto con la ciudadanía ha sido fundamental para recuperar la confianza.
Durante la jornada, la alcaldesa intervino personalmente calles de esta colonia, además de la Morelos, San Simón y Condesa, donde se concentra una cantidad considerable de solicitudes. Tan solo en este ejercicio, se taparon 2 mil 920 baches.
La mandataria subraya que el programa funciona gracias al apoyo de la iniciativa privada y la organización vecinal. “No hay que esperar grandes presupuestos, grandes materiales, sino que se puede hacer la diferencia con iniciativa… fuimos un enlace entre ciudadanía y el sector privado”, añade.
Desde el inicio de la administración se han tapado miles de baches, y con la meta alcanzada en esta jornada se llega a un total superior a 10 mil baches atendidos. “Nos encontramos casi 20 mil cuando llegamos, pero ya hemos reencarpetado calles, entonces esperemos que la diferencia sea muy menor”, agrega Rojo de la Vega.
La alcaldesa destaca que, pese al bajo presupuesto asignado a la Cuauhtémoc, el programa Bachéale permite ofrecer soluciones inmediatas.
La demarcación enfrenta condiciones que propician la aparición constante de baches: redes de agua con más de 40 años de antigüedad, suelo blando propio de la zona centro y un alto tránsito vehicular que acelera el desgaste del pavimento. Ante ello, el programa Bachéale busca dar mantenimiento continuo para mantener en mejores condiciones las calles del corazón de México.
“Llegamos a este gobierno a recuperar su confianza y lo hemos logrado, porque hemos hecho un gran equipo”, expresa emocionada y con mucho entusiasmo Rojo de la Vega, una alcaldesa de resultados y que mantiene cercanía con la ciudadanía, de ahí que tenga la confianza de la gente para emprender nuevos retos en el mundo de la política.
Es innegable que con Ale Rojo hay mucha Resistencia.
NACIONAL
Naucalpan, un municipio universitario
Con el CCH Naucalpan y la FES Acatlán tiene la mayor comunidad estudiantil fuera de CU * Reconoce la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al presidente municipal Isaac Montoya Márquez como exalumno distinguido
EL TOPO
Naucalpan cuenta con la mayor comunidad universitaria fuera de Ciudad Universitaria: El CCH Naucalpan y la FES Acatlán se encuentran en el municipio, por ello existe una relación cercana y hay disposición de apoyo mutuo con la UNAM en beneficio del desarrollo municipal y estudiantil, afirma el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, luego de recibir en CU un reconocimiento como exalumno distinguido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
El reconocimiento le fue entregado por el director de la FCPyS, Alejandro Chanona, quien destacó que los valores que adquirió el alcalde como alumno se reflejan en su labor diaria como presidente municipal de un municipio tan importante como Naucalpan, al reflejar valores éticos, de igualdad, equidad y justicia para la comunidad, promoviendo un compromiso con la justicia y el desarrollo de su municipio, del Estado de México y el país.
“Qué orgullo tenerte de regreso en tu casa académica y sobre todo reconocer tu labor que refleja con claridad los valores y la formación que te dio tu universidad y esta facultad”, expresa el director e invitó a las y los egresados a regresar para reconocer su casa de estudios.
En presencia de directivos de la FCPyS y servidores públicos municipales, el alcalde externó su emoción por regresar a la facultad y reiteró su disposición para mantener una relación de apoyo mutuo.
Recordó que desde joven y en su época estudiantil, entendió que no se trataba de la discusión en las aulas sino llevar la universidad a las calles, aprender en la facultad y aplicarlo en el territorio y a la gente meterla a la facultad para buscar soluciones.
“Le debo todo a la facultad, nos hacen este honor de regresar. Cuenten como amigos y como aliados, con un adepto a la facultad. Queremos sumarnos y apoyar en todo lo que nos inviten. Soy un adepto, soy un soldado más de la facultad”, añade Montoya Márquez.
Las y los alumnos de Ciencias Políticas y Sociales que hoy se preparan en las aulas son quienes tomarán las riendas del país en un futuro cercano y por ello es importante compartir experiencias y trabajo para buscar un mejor desarrollo para todas y todos, señala Isaac Montoya.
La FCPyS forma profesionistas de excelencia con responsabilidad y valores con perspectiva de género y equidad desde 1951.
Aparte de la entrega del reconocimiento, otro de los objetivos de la ceremonia fue acercar a las y los ex alumnos con su facultad, que el año entrante celebrará su 75 aniversario con diversos eventos sociales, culturales y deportivos.
NACIONAL
Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia: Sheinbaum Pardo
La Primera Mandataria inicia su segundo año de Gobierno con un mensaje contra la corrupción * La honestidad no es la excepción, es la regla, expresa la Primera Mandataria en su Primer Informe de Gobierno
ERIC GARCÍA
Morena ha utilizado siempre como termómetro el Zócalo de Ciudad de México y el domingo pasado 5 de octubre no fue la excepción.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum se sometió a la prueba con un lleno total, un marco esplendoroso por su primer año en el poder.
La Mandataria y su partido celebran un saldo positivo durante estos 12 meses: Reducción de la pobreza, una economía que se mantiene firme pese a la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump y un giro a la política de seguridad que permitió una reducción de los homicidios.
Pero los escándalos de corrupción amenazan con salpicar el legado de la Cuarta Transformación.
“La honestidad no es la excepción, es la regla. Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia”, advierte la titular del Poder Ejecutivo federal.
El mensaje es un recordatorio de la lucha contra la corrupción, uno de los preceptos de la organización política y su fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su gestión, de 2018 a 2024, se ha visto tocada por dos escándalos recientes: El primero, porque familiares del exsecretario de Marina están involucrados en una millonaria trama de contrabando de combustible y evasión de impuestos. El segundo, por la captura de Hernán Bermúdez, un exjefe policiaco con vínculos con la delincuencia organizada, que fue hombre muy cercano al exsecretario de Gobernación de López Obrador, el hoy senador oficialista Adán Augusto López.
Pese a los escándalos, la Presidenta rechaza desmarcarse de su antecesor. “Recibí la herencia de un hombre honesto y comprometido, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los conservadores se han empeñado en separarnos, que rompamos. Su objetivo no es otro más que acabar con el movimiento y que nos dividamos. Eso no va a ocurrir”, añade.
Sheinbaum Pardo elogió a AMLO: “Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, austeridad y amor al pueblo. Nunca se vendió a los poderosos”.
Pero donde sí hay un rompimiento es en seguridad. Lo demuestra la reducción de la violencia, uno de los principales logros de su incipiente mandato, que tiene aún cinco años por delante. La mandataria anunció hoy una caída de 32% de los homicidios.
El resultado responde a un cambio de estrategia en la política de seguridad: más investigación y mano dura.
Se mandó al carajo el “Abrazos no balazos”.
Entre los primeros logros de las políticas de Morena destacó la reducción de la pobreza, que pasó de 45% en el país durante la “larga noche neoliberal”, hasta el 29% donde se encuentra ahora.
La reducción de la desigualdad se ha logrado a través de un robusto programa de apoyos sociales. Un detalle a resaltar es la aprobación de Sheinbaum, incluso superior a la de López Obrador (72%).
En rendición de cuentas, la Presidenta dio cifras positivas sobre la economía. “Tenemos un crecimiento de 1.2%, frente a los catastrofistas que anticipaban una caída. El desempleo se ubica en 2.7%, uno de los niveles más bajos en el mundo, el peso está estable y la inflación en septiembre fue de 3.7%”, agrega.
Decenas de miles de personas arribaron al Zócalo de Ciudad de México tres horas antes del mensaje de la Mandataria. Es una muestra del músculo de movilización de Morena, que lleva varios años acarreando a simpatizantes ante sus políticos.
NACIONAL
En Tlalnepantla se impulsa el ejercicio, esparcimiento y la convivencia
El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, recupera espacios deportivos entre iniciativa privada y autoridades municipales * Comex y AT&T México, en alianza con Blue Women Pink Men, rehabilitan dos canchas en el Deportivo Caracoles * El evento contó con la presencia de Luis Hernández ‘El Matador’, leyenda del fútbol mexicano
EL TOPO
Dos canchas de usos múltiples fueron recuperadas en el Deportivo Caracoles como resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales e iniciativa privada para ofrecer a las y los habitantes, espacios dignos en los que puedan realizar actividades físicas y reconstruir el tejido social.
El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, indica que la coordinación entre empresas como AT&T y Comex, en alianza con el proyecto Blue Women Pink Men, permitió la rehabilitación integral de estas canchas que serán utilizadas por las y los usuarios de este deportivo que acuden a ejercitarse y tener un momento de sano esparcimiento y convivencia.
El alcalde apunta que Tlalnepantla es un municipio con importante diversidad económica y reconoció que la mayoría de las empresas ubicadas en la demarcación, desarrollan compromiso y responsabilidad social, ejemplo de ello son Comex y AT&T, quienes han participado en otras acciones que benefician a vecinos.
“Lo que pretendemos es que entre ciudadanas y ciudadanos se derriben esas barreras que luego se provocan en las comunidades; la entrega de estas canchas deportivas son un paso importante para que aquí se concrete la convivencia, la confianza y se establezcan lazos para que todos puedan realizar su activación física”, expresó.
A través de las iniciativas “Comex por un México Bien Hecho” y “Revive tu Cancha” de AT&T México, se concretó este proyecto que beneficiará a más de 4 mil habitantes de Tlalnepantla Oriente con este espacio renovado en el que se utilizaron 798 litros de pintura para rehabilitar 711 metros cuadrados. En total, se han transformado 65 canchas en todo el país gracias a la participación de 2 mil 275 voluntarios y 13 mil 650 horas dedicadas a estas acciones.
“En Comex creemos que los espacios transformados con propósito pueden cambiar vidas. El Deportivo Caracoles es un claro ejemplo de cómo el deporte y la recreación pueden convertirse en motores de desarrollo, promoviendo valores como el respeto y el trabajo en equipo”, comentó Mai Hernández, directora de Asuntos Públicos e Impacto Social de PPG Comex.
‘EL MATADOR’ ENGALANA EL EVENTO
La leyenda del fútbol mexicano, Luis Hernández “El Matador”, engalana con su presencia este evento y se congratula por la asistencia de los padres de familia que apoyan a sus hijos en su desarrollo deportivo, al tiempo que reconoció las condiciones actuales de estas canchas que serán aprovechadas por chicos y grandes.
El vicepresidente y director general de Tecnología de la Información en AT&T México, Joaquín Marco, dijo que esta compañía “tiene como propósito conectar a más personas a mejores posibilidades. Esto incluye nuestro trabajo con Revive tu Cancha, porque contribuimos al bienestar de estas comunidades a través del deporte y la recreación”.
Rubén Kuri, Cofundador del proyecto Blue Women Pink Men, destaca que la apertura de nuevos espacios representa el compromiso conjunto de empresas, autoridades, y organización civil, lo que permite potenciar la inclusión y la promoción de la equidad a través del deporte y el arte.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
La policía, a merced de cualquier grupúsculo político o de la delincuencia
Naucalpan, un municipio universitario
¡Baché-Ale con la alcaldesa en la Cuauhtémoc!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Aduanas, refugio de maleantes
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 1 día
Ante la falta de resultados, cambios en el gabinete mexiquense
-
NACIONALHace 6 días
Con Montoya Márquez la corrupción no tiene cabida
-
NACIONALHace 6 días
Con Ale Rojo está la ‘Alcaldía en tus manos’
-
NACIONALHace 6 días
Impulsa Raciel Pérez el inglés en todas las escuelas de Tlalnepantla
-
EL ÁGORAHace 6 días
Normalizamos nuestra propia desgracia
-
LA FERIAHace 6 días
¡Aguas cuando hay optimismo oficial!
-
REALIDAD POLÍTICAHace 6 días
Reto y dudas de la Suprema Corte