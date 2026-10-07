Mexicable línea 3, el cambio histórico más trascendental en la movilidad de Naucalpan

El alcalde Isaac Montoya reconoce el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para hacer realidad esta infraestructura que lleva un avance de 80 por ciento * La obra beneficiará a más de 40 mil personas diariamente y reducirá aproximadamente una hora a 30 minutos los traslados hacia el Metro Cuatro Caminos * El proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado de México, ampliará la conectividad de más de 60 comunidades y acercará oportunidades de empleo, educación, salud y servicios

EL TOPO

La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance cercano al 80 por ciento y se consolida como uno de los principales proyectos de infraestructura y movilidad para Naucalpan y el Estado de México, al transformar las condiciones de traslado de miles de familias hacia el Metro Cuatro Caminos y otros puntos estratégicos de la zona metropolitana.

La nueva línea tendrá una longitud superior a 9.5 kilómetros, contará con 11 estaciones y 62 postes, además de 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Las unidades estarán equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, videovigilancia, Internet inalámbrico y sistema de audio.

El sistema beneficiará diariamente a más de 40 mil personas de más de 60 comunidades, quienes contarán con una alternativa de transporte moderna, segura, accesible y eficiente para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y demás actividades.

El proyecto es impulsado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien decidió llevarlo a cabo luego de conocer de primera mano las dificultades de movilidad que enfrentan las familias que habitan en las zonas altas de Naucalpan.

Durante una visita a estas comunidades, la gobernadora constató las complicaciones que representa el acceso a las zonas altas, particularmente durante condiciones climatológicas adversas.

En ese recorrido estuvo acompañada por el hoy presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, quien le planteó la necesidad de retomar el proyecto del Mexicable para atender esta problemática de movilidad.

A partir de esta visión compartida, el Gobierno del Estado de México impulsó la construcción de la Línea 3, proyecto que actualmente avanza de manera significativa y que representa una respuesta a una demanda histórica de las comunidades naucalpenses.

El alcalde Isaac Montoya ha reconocido el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para hacer realidad esta infraestructura.

Una vez que entre en operación, el recorrido completo se realizará en aproximadamente 30 minutos, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado de quienes actualmente pueden invertir cerca de una hora para llegar al Metro Cuatro Caminos. Con ello, miles de familias podrán disponer de mayor tiempo para sus actividades personales, laborales y escolares.

Como parte de los trabajos, ya son visibles los postes que sostendrán el sistema de cableado, así como los avances en distintas estaciones; ya se cuentan con algunas cabinas, que por el momento se encuentran resguardadas. La estación de Izcalli Chamapa ya presenta un gran avance y ya cuenta con murales que la distinguen.

Además, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de Alce Blanco, lo que permitirá incrementar la cobertura y beneficiar a un mayor número de usuarios.

El Mexicable Línea 3 también representa una apuesta por una movilidad sustentable. Sus cabinas son aproximadamente 10 por ciento más ligeras que modelos similares, característica que contribuye a reducir el consumo energético. Asimismo, los materiales empleados en su fabricación son reutilizables y reciclables.

El presidente municipal Isaac Montoya ha destacado que esta obra es resultado de la coordinación entre el Gobierno de Naucalpan y el Gobierno del Estado de México, y representa un paso importante para acercar una movilidad segura, accesible y con menor impacto ambiental a las comunidades de las zonas altas del municipio.

La infraestructura permitirá fortalecer la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México, al tiempo que facilitará el acceso a empleos, instituciones educativas, servicios de salud y otros servicios para miles de habitantes. Asimismo, se prevé que las estaciones contribuyan a dinamizar la actividad económica en las zonas por donde transitará la nueva línea.

Con el Mexicable Línea 3, los gobiernos del Estado de México y de Naucalpan avanzan en la construcción de un sistema de movilidad moderno, incluyente y sustentable, que atiende una necesidad histórica de las comunidades y contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

ESTACIONES

* Mexipuerto Cuatro Caminos.

* Alce Blanco.

* Lázaro Cárdenas.

* El Molinito.

* San Antonio.

ZOMEYUCAN

* Centenario.

* La Tolva.

* Parque La Hormiga.

* Izcalli Chamapa.

* Benito Juárez.

* Lomas del Cadete.