Cercanía con la ciudadanía, el sello de Isaac Montoya

El programa hará de México un mejor país: Sheinbaum Pardo * En el estado se han dado 12 mil consultas médicas en los domicilios de las personas adultas mayores y con discapacidad * En todo el país se han realizado 650 mil visitas de las facilitadoras y facilitadores de la salud, además se ha levantado la historia clínica de 9 millones de personas con el Censo de Salud y Bienestar

ARMANDO GARCÍA

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no podía faltar durante la presentación de Salud Casa por Casa realizado en Tepic, Nayarit, encabezado por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Mandataria destacó que el programa hará de México un mejor país gracias al trabajo que realizan las facilitadoras y facilitadores de salud atendiendo en sus domicilios a las personas adultas mayores y con discapacidad.

“Las y los enfermeros es una de las profesiones que más amor transmite a la sociedad, es lo mejor que tiene nuestro país. Y ese amor que han aprendido, ese amor que han aprendido en su profesión, ahora tienen la oportunidad de darlo. Entonces, sabemos que es cansado, que tiene su dificultad, pero nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de ustedes, me siento muy orgullosa de ustedes, de este trabajo que va a ser de México todavía un mejor país del que tenemos”, añade.

Puntualiza que Salud Casa por Casa tiene la concepción de ser un programa de territorio, de prevención y de atención temprana, que nace desde el amor que le tiene el gobierno al pueblo de México, contrario a lo que sucedió en el periodo neoliberal.

“Es un programa que transmite amor, mucho amor. No se puede gobernar un país si no se tiene amor al pueblo, no se puede. Bueno, sí se puede, hubo algunos que gobernaron mucho que no tenían amor al pueblo y, la verdad, lo único que hicieron es mal para México”, agregó.

Añadió que este programa tiene una visión a futuro para controlar aquellas enfermedades frecuentes entre las mexicanas y los mexicanos.

“Hay una visión a futuro, porque si seguimos igual no va a haber hospitales que nos alcancen. Necesitamos enseñar desde el principio, prevenir desde el principio, para que sea una costumbre”, comentó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señala que Salud Casa por Casa es un programa que permite estar cerca de la gente, por ello a la fecha ya se han realizado 650 mil visitas médicas de las facilitadoras y facilitadores de la Salud en todo el país. Además, informó que continúa el Censo Salud y Bienestar, con el cual las y los servidores de la nación han levantado la historia clínica de 9 millones de personas adultas mayores y con discapacidad.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que el programa Salud Casa por Casa es un programa personalizado e innovador que ayudará a identificar enfermedades a tiempo, llevando bienestar a las casas de sus beneficiarios.

Asistieron a la Asamblea: la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Bertha Gómez Castro; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V. (Birmex), Carlos Alberto Ulloa Pérez y el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.