Emilia Vizcarra, de brillante abogada a estrella de OnlyFans
ERIC GARCÍA
Emilia Vizcarra es una chica cultural con un cuerpo escultural.
Resulta que dejó su carrera de abogada para transformarse en una estrella de OnlyFans en México.
La influencer Emilia se volvió tendencia luego de aparecer en el podcast de Jorge “El Burro” Van Rankin, donde reveló detalles sobre su cambio de carrera de la abogacía a la creación de contenido en OnlyFans.
De acuerdo con la entrevista, Emilia estudió Derecho y ejerció como abogada antes de decidir explorar oportunidades dentro del contenido digital, donde logró posicionarse rápidamente como una de las creadoras mexicanas más reconocidas.
La influencer destacó que su incursión en la plataforma le permitió generar ingresos que nunca imaginó alcanzar dentro del ejercicio tradicional de su profesión, lo que impulsó su crecimiento económico y mediático.
Actualmente, Emilia cuenta con millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como una figura influyente dentro del entretenimiento digital en México.
La espectacular Emilia Vizcarra, ni duda cabe, ya es la estrella más brillante del universo del entretenimiento.
¡De maravilla el concierto de El Malilla!
El cantante y compositor mexiquense la rompe y es la sensación musical * Fernando Hernández Flores, su nombre verdadero, consolida su posición en la escena musical con éxitos como “B de Bellako”, “Dime” y “Mami Tú” * De Valle de Chalco al Palacio de los Deportes, en donde promete ofrecer el show más grande de su carrera
ERIC GARCÍA
El Malilla, la sensación musical, estará, para beneplácito de sus fans, en el Palacio de los Deportes el 13 de febrero próximo y ofrece ser el show más grande de su carrera.
Todo indica que estará de maravilla El Malilla en el Domo de Cobre. Es un orgullo nacional, mexiquense para ser más exactos.
El cantante y compositor mexicano, originario de Valle de Chalco, Estado de México, es uno de los máximos representantes del reguetón mexa, así que no te puedes perder su concierto para que sientas su flow.
CONSOLIDADO MUSICALMENTE
El Malilla la está rompiendo con su estilo que mezcla ritmos urbanos con letras que capturan las experiencias del barrio.
Fernando Hernández Flores, su nombre verdadero, consolida su posición en la escena musical con éxitos como “B de Bellako”, “Dime” y “Mami Tú”.
El cantante mexicano marcó un hito histórico al ser el primer artista de reguetón mexicano en cerrar el escenario Sonora en Coachella 2025.
Hugo Daniel trasciende fronteras y pone en alto a México
El Embajador de la Canción también es un artista altruista * Es una de las diez mejores de nuestro país * Ha colaborado con Julia Palma, Carlos Cuevas, Alejandra Ávalos, Humberto Cravioto, Carmen Campuzano, entre otras estrellas musicales
ERIC GARCÍA
Con más de 20 años de trayectoria internacional, 13 giras por Europa, América del Norte y del Sur, y múltiples reconocimientos, Hugo Daniel ha llevado la esencia de México a escenarios que celebran la cultura, la emoción y la identidad.
Su EP “Boleros que hablan más que las palabras” es una joya sonora que revive el bolero con elegancia contemporánea. Cada tema es una historia que se canta con el alma y se escucha con el corazón.
Los arreglos fusionan ritmos latinos, poesía musical y una producción internacional que une talentos de México, Argentina y Europa, bajo la dirección del productor griego Kiriakis Giorgos.
Los temas que acarician el alma son: “Me enamoras”, “Nunca pides nada”, “Una mujer así” y “Mi alma te recuerda”.
Hugo Daniel canta y se comunica en español, inglés, francés, italiano y portugués, lo que le permite conectar con públicos diversos, llevando su mensaje de amor, nostalgia y esperanza a cada rincón del mundo.
El cantante coahuilense se muestra agradecido con las embajadas de México en Europa, los consulados en Estados Unidos, las asociaciones latinoamericanas y los centros de espectáculos en más de 14 países que han acogido su arte con generosidad y respeto.
Además de su carrera musical, Hugo impulsa la iniciativa Pinturas Positivas, que apoya a comunidades vulnerables a través de conciertos, galerías y conferencias que transforman el arte en esperanza. Dicho de otra manera, es un artista altruista.
Sobre su EP de boleros, expresa: “El mundo necesita canciones que nos recuerden quiénes somos cuando amamos de verdad. ‘Boleros que hablan más que las palabras’ es una experiencia emocional que eleva, reconforta y transforma. Es arte con alma, voz con propósito, música con corazón”.
“PINTURAS POSITIVAS”
El artista internacional Hugo Daniel presentó Pinturas Positivas, una galería virtual que no sólo embellece el alma, sino que la moviliza hacia la empatía y la acción. Cada pintura es un mensaje de luz, cada trazo una invitación a creer en la fuerza del arte como vehículo de transformación social.
“Pinturas positivas” es mucho más que una exposición: es un movimiento solidario. Un porcentaje de los recursos generados por esta galería se destina directamente a apoyar a personas con cáncer y comunidades vulnerables. Al contemplar, compartir o adquirir una obra, te conviertes en parte de una red de ayuda que trasciende fronteras.
“Al ayudar activas emociones positivas que fortalecen tu bienestar emocional, porque el arte con propósito nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Este movimiento es más grande que cualquier individuo: es una manifestación colectiva de amor y conciencia”, añade.
“Pinturas Positivas no es solo una colección de arte. Es una llamada al corazón, una oportunidad de transformar la belleza en ayuda concreta. Porque cuando el arte se une a la causa, el impacto es infinito”, agrega.
“TODO POR AMOR”
El Embajador de la Canción también lanzó “Todo por amor”, una oda emocional que transforma corazones y que forma parte de su EP “Con Alma Griega”.
Es una obra musical con una experiencia sensorial que toca fibras profundas y deja una huella emocional duradera. Es un himno que vibra con propósito.
La canción es un tributo a quienes aman sin límites, a quienes han dado todo por amor y han encontrado fuerza en la entrega.
El sencillo fusiona culturas con una autenticidad que emociona, es así como Hugo Daniel convierte su arte en un vehículo de conexión humana, llevando esperanza, belleza y verdad a cada rincón del mundo.
“Todo por Amor” es una experiencia emocional que eleva, reconforta y transforma. Es arte con alma, voz con propósito, música con corazón, señala Hugo Daniel.
MULTIPREMADO Y RECONOCIDO EN EL MUNDO
Es un artista mexicano con más de 20 años de trayectoria profesional como intérprete, cantante y compositor. Su voz, versátil y emotiva ha sido el puente para llevar la música de México y otros países a escenarios del mundo entero, cantando en español, inglés, italiano, francés y portugués.
Desde finales de 2024, Hugo Daniel colabora abriendo algunos conciertos de su padrino musical, el maestro Carlos Cuevas, El Rey del Bolero, con interpretaciones que honran la tradición y el romanticismo. Esta relación artística representa una distinción que habla del aprecio que Hugo Daniel va ganando en el medio musical mexicano.
Asimismo, abre algunos conciertos de Ricardo Caballero, consolidando un lugar entre los intérpretes de alto nivel que mantienen vivo el corazón de la música nacional.
Hugo Daniel refleja el legado, el talento y la autenticidad que lo distinguen como artista. Asimismo, ha compartido créditos en escenarios de México con figuras como: Alejandra Avalos, Humberto Cravioto, Julia Palma, Carmen Campuzano, entre otras estrellas musicales.
Es invitado por embajadas y consulados de México en Europa y América; en países como Argentina, Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos, ha llevado la música mexicana en eventos diplomáticos y culturales.
Ha tenido participaciones destacadas en el VII Festival LEA en Atenas, el Salon du Chocolat en París, y encuentros con personalidades como la Primera Dama de Grecia, Vlassia Pavlopoulous.
Presente en la celebración de las Fiestas Patrias en California, invitado por el Consulado de México.
Multigalardonado al recibir reconocimientos como Estrellas de Los Angeles TV, Palmas de Oro 2022 por el Círculo Nacional de Periodistas por su trayectoria como artista independiente; una de las 10 Voces de México en 2018 y 2019 por Grupo Fórmula, y reconocido como Revelación Musical por los Grandeza Hispana International Awards.
En el marco de sus 20 años de carrera artística, Hugo Daniel lanzó Alegría de Vida, una canción original de su autoría que celebra la gratitud, la salud y los valores humanos esenciales.
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
A partir del 10 de diciembre, el Conejo Malo está a punto de hacer historia en México con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour * Ocho presentaciones y todas son SOLD OUT * El escenario de “La Casita” ya fue confirmado por OCESA y se colocará en la zona General B
ERIC GARCÍA
“No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla”. Estamos a tan sólo unas horas de ser parte de la serie de conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio GNP Seguros.
A partir del 10 de diciembre el puertorriqueño tendrá ocho presentaciones en México como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.
El 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 son los días que se tiene programada su presentación en uno de los recintos más importantes del país.
Desde que Bad Bunny anunció su gira que resalta su visita en el continente europeo, las entradas se agotaron en cuestión de minutos de haber salido a la venta, pues el conejo malo se encuentra entre los artistas más populares a nivel mundial.
Sus canciones se han mantenido en los primeros números de popularidad, durante semanas y sus canciones alcanzan millones de reproducciones, lo que respalda el gran talento de Bad Bunny.
Se espera que estos conciertos sean inolvidables, pues el cantante puertorriqueño llega de haber estado en Colombia, por lo que estará llegando con todo el sabor y buena vibra de los latinoamericanos que son oyentes de su música.
Recordemos que durante su última visita a México, Bad Bunny tuvo una gran presentación y salió triunfador de México, por lo que se espera que este 2025 no sea la excepción.
La página de OCESA, a través de sus redes sociales, anunció que las fechas programadas son SOLD OUT, por lo que se garantiza un lleno total durante su concierto.
Aunque de último minuto se anunció que su presentación incluirá la “casita”, que sirve como un segundo escenario, no fue bien vista por los asistentes.
En las redes, personas con boleto piden que ya sea el día del concierto sin importar los cambios que esto haya generado.
Cabe recordar que este escenario será instalado en la zona de General B, una forma se ha hecho popular porque se ha instalado en sus pasados conciertos, por lo que México no podía ser la excepción.
TIPS DE ALTO IMPACTO
Como ya es costumbre, La Revista IMPACTO te deja algunas recomendaciones si piensas asistir a este gran evento que ha causado gran relevancia a nivel mundial.
***Anticipa tu llegada al Estadio GNP Seguros. La primera fecha es entre semana, por lo que el tráfico y transporte público suelen estar más saturados, así que toma precauciones para no pasar malos ratos.
***Como ya lo mencionamos, las ocho fechas son SOLD OUT, pero si quieres conseguir entradas hazlo de manera cuidadosa y no caigas en estafas. Antes de todo, pide recomendaciones y no deposites dinero hasta asegurarte que la maldita reventa es de fiar.
***El pago de estacionamiento a las afueras del recinto es una completa estafa. Te sugerimos no dar dinero al personal que te asegura lugar para tu auto, pues únicamente te quitan tu dinero y desaparecen. Te mencionamos que esos sujetos no trabajan para el recinto.
***Procura llevar ropa cómoda, recordemos que la caminada es larga, pero igual si quieres llevarte un buen outfit procura elegir ropa no tan estorbosa.
***Ingresen temprano y tomen buen lugar que el DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR no se volverá a repetir.
Así que ya lo sabe, estimado lector, si quiere pasar un gran evento de calidad internacional tiene una cita en el Estadio GNP Seguros con la estrella Bad Bunny.
