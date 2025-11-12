SILENCIO ROTO
Michoacán, sucursal del infierno
El sometimiento que no inmuta ni preocupa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya invadió las esferas internacionales * De política, diplomacia, acoso sexual y cosas peores: Fernando Galindo, Grecia Itzel Quiroz García, Mundial de Futbol, Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Ramón de la Fuente, Lázaro Cárdenas Batel…
EMMA ESPÍNDOLA
Oprimido por el crimen organizado, el estado de Michoacán se ha convertido en una sucursal del infierno.
La sociedad compuesta por nativos de la entidad y residentes del extranjero y otros puntos de la República Mexicana, viven aterrorizados.
Pero a ese sometimiento, en el que políticos, empresarios y agricultores han sido asesinados, debe agregarse el pánico vivido por el turismo internacional y regional que han pisado tierras purépechas.
Violentada por crímenes que convulsionan la estructura de gobiernos municipales, la entidad se encuentra sofocada por la violencia.
El sometimiento que no inmuta ni preocupa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (su apatía y disimulo así lo demuestran) ha invadido ya las esferas internacionales.
Hechos sucedidos en la pasada temporada de fieles difuntos son una prueba irrefutable de las dimensiones alcanzadas por la intimidación y el terror sembrado impunemente en municipios como Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Quiroga, Tzin Tzun Tzan, Apatzingán, Zinapécuaro, Los Reyes, Zamora, La Piedad, Cotija, Aguililla, Lázaro Cárdenas y Tacámbaro, entre otros.
Sacudido por ejecuciones escandalosas en vía pública y a la vista de todos los presentes, Michoacán comienza a vivir en el sobresalto ante la indiferencia de las autoridades.
Trataremos de hacer un relato para usted, lector de IMPACTO, de hechos sucedidos que no han sido descritos, relatados o publicados por medios de comunicación.
La noche del 1 de noviembre Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue victimado en la Noche de Muertos.
Posteriormente en Pátzcuaro camionetas en las que viajaban grupos armados, recorrieron el centro y colonias periféricas… y para anunciar su presencia disparaban ráfagas de armas de alto poder.
La mañana siguiente gran parte del turismo nacional y extranjero decidió abandonar el sitio y salir huyendo a sus lugares de origen.
Al asesinato del alcalde Carlos Manzo, vinieron reacciones violentas que derivaron en la quema y destrucción de equipo en los palacios de gobierno de Morelia y Apatzingán.
Incluso los familiares de difuntos que estaban reunidos en algunos panteones salieron despavoridos.
El sobresalto de pobladores y visitantes por la violencia desatada no sólo se limita a la pérdida económica por la afectación al turismo, sino que las imágenes han recorrido el plano internacional.
Debe tenerse en cuenta que durante la administración de Ramírez Bedolla han sido victimados 7 alcaldes de diversa militancia partidista.
Los alcaldes que han sido ejecutados del 2022 a la fecha son los siguientes:
Enrique Velázquez Orozco, de Contepec; César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla; Guillermo Torres Rojas, de Churumuco; Yolanda Sánchez Figueroa, Cotija; Salvador Bastida García, de Tacámbaro; Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec, y Carlos Alberto Manzo Rodríguez de Uruapan.
Alberto Arreola, alcalde de Pátzcuaro, ha denunciado amenazas del crimen organizado y Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, estuvo desaparecido por unos días, pero finalmente fue encontrado con vida, reportó la Fiscalía Estatal de Michoacán, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su localización ni si hay personas detenidas en relación con el caso.
También se registraron los asesinatos de Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, quien igualmente fue victimado.
Debe sumarse el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de citricultores y quien públicamente desafió a los extorsionadores.
La violencia continúa golpeando al sector citrícola de Apatzingán y La Ruana, y a los aguacateros de Uruapan.
Pero el hartazgo debe incluir a los habitantes, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios de Lázaro Cárdenas, donde las bandas criminales actúan impunemente.
A pesar de que la atención se centra en las ejecuciones de políticos y empresarios de esos territorios, debe decirse que cuando menos 80 de los 113 municipios michoacanos sufren la presencia del crimen organizado.
El gobierno federal ha presentado un plan para pacificar Michoacán, pero también en los últimos años se anunció el envío de millares de militares para resolver los conflictos, que se han acrecentado en lugar de disminuir.
No debe perderse de vista que el gobernador Ramírez Bedolla fue abofeteado al hacerse presente en el funeral de Manzo.
HISTORIAS
Luego de los paros y bloqueos carreteros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que logró rescatar con vida a Fernando Galindo, líder transportista que fue secuestrado el 30 de octubre en Jilotepec. La dependencia dio a conocer que, durante el proceso de rescate de Fernando Galindo Salvador, se detuvo a tres individuos ligados a la Familia Michoacana. Los trabajos de investigación rindieron frutos… Tras una visita de varias horas a Palacio Nacional, Grecia Itzel Quiroz García asume la presidencia municipal de Uruapan. La viuda de Carlos Manzo fue convencida para encabezar la administración y habrá que esperar para saber cuáles serán las acciones de gobierno en torno a la agenda de puntos neurálgicos.
También tendremos que enterarnos de cómo se garantizará su seguridad personal… Circula en redes sociales un mensaje en el que se habla de que México podría estar en riesgo de perder la sede del Mundial de Fútbol del año venidero por la violencia que impera en el territorio nacional. Sin duda se trata de una amenaza velada que no debe descartarse… Sería bueno conocer en qué Agencia del Ministerio Público se encuentra radicada la denuncia del acoso sufrido por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y saber quién la presentó. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del acoso cometido contra la Mandataria de México mientras caminaba por calles del Centro Histórico.
Por cierto, conforme a las investigaciones, el detenido estaría relacionado con otros dos casos de acoso, uno de ellos perpetrado en las calles Bolívar y Tacuba, el mismo día del ataque contra la titular del Poder Ejecutivo… El psicólogo y canciller Ramón de la Fuente sigue con el trago amargo atorado en la garganta porque Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México. La decisión surgió como respuesta al asilo concedido por el gobierno mexicano a Betssy Chávez, antes primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Fue el canciller peruano Hugo de Zela quien hizo el anuncio del nuevo conflicto que enfrenta el gobierno mexicano y que significa otro traspiés en la política internacional… Pronto aparecerá que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán hubo un arribo desmedido de cubanos que lo mismo se desempeñaban como taxistas, comerciantes o empleados del sector restaurantero.
Y producto de que el nieto del Tata está matrimoniado con una persona originaria de la isla. ¿Se tendrá una cifra aproximada de los colombianos, cubanos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y demás extranjeros que forman bandas delictivas en Michoacán? Advertimos que sólo es pregunta y queremos disipar la duda.
SILENCIO ROTO
Mensaje humillante de Taibo, ¿ofensa a la Primera Presidenta?
Su frase “se las metimos doblada, camarada” no se olvida * De política, irregularidades, superlujo y cosas peores: Abelina López, Cuitláhuac García, Anallely López Hernández, Evelyn Salgado, Rubén Rocha, Nora Arias…
EMMA ESPÍNDOLA
Justo en épocas que marcan la historia por el arribo de una mujer a la Presidencia de la República, vino el insulto y la humillación para el sexo femenino.
Precisamente en tiempos denominados para enaltecer a las mujeres.
Y en el sexenio donde se impulsa la Equidad de Género, frente a quien induce la igualdad, apareció la injuria.
Y lo peor, el escarnio fue hecha 24 horas antes de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presentara su libro: ‘Diario de una transición histórica’.
Ella, orgullosa de la obra en donde cuenta cómo fue la gira que realizó con Andrés Manuel López Obrador, presumió que ya está publicado.
Dijo: “Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar en las librerías. Fue bastante tiempo porque tenía apuntes desde la transición y después lo entregamos hace como mes y medio ya corregido a la editorial hace como un mes y medio o dos meses”.
En el texto de la primera mujer que llega como titular del Poder Ejecutivo en México, aparece una frase que pareciera parte toral de las políticas públicas de su sexenio:
“En esta lucha no cabe la arrogancia”.
Pero la realidad vino a desfigurar ese precepto.
Paco Ignacio Taibo II usó la Mañanera del Pueblo del 23 de octubre pasado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para realizar un comentario machista y lapidario sobre la literatura escrita por mujeres.
El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) se refirió a las obras con autoría femenil.
El funcionario, quien presentó un nuevo proyecto con el que el Fondo -en colaboración con gobiernos nacionales y estatales-, va a entregar de forma gratuita 2,5 millones de libros en 14 países de Latinoamérica.
Taibo dio a conocer la lista de títulos y, de los 27 autores elegidos, sólo siete son mujeres.
Entre esos títulos están los de: Nona Fernández, con Space Invaders; Piedad Bonnett, con Los privilegios del olvido; Alaíde Foppa, con Vientos de primavera (que incluye un prólogo de Elena Poniatowska, pero no hay ninguna obra elegida de la escritora mexicana); los cuentos de Guadalupe Dueñas y los de Adela Fernández, llamados Duermevelas, y Canto villano, de la poeta peruana Blanca Varela.
Al ser cuestionado por una periodista, el escritor fue tajante al afirmar: “Si partimos de la cuota, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de haber sido escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”.
Taibo no especificó a qué autora se refería, pero el desprecio y la afrenta fueron generalizados.
La Primera Presidenta tuvo que salir al quite y sostener que también se va a preparar “una colección de mujeres”.
Quizá el insolente y arrogante Paco Ignacio ligó su apellido con el Tae Bo, que es un programa de entrenamiento aeróbico de alto impacto que combina movimientos de artes marciales como el taekwondo y el karate, con golpes de boxeo.
Como resultado de los desplantes y la pedantería mostrada por el director del FCE, vino una fuerte ola de las críticas de escritoras. Incluso Alma Delia Murillo refirió que el funcionario olvidó nombres como el de Rosario Castellanos, Pita Amor, Eunice Odio o Margarita Michelena. “Poetas mexicanas. Y ninguna escribe horriblemente asqueroso de malo. Cosa de leer”.
La ofensa no es parte de un guión cinematográfico.
Es la conducta y la esencia de un misógino, machista, petulante, altanero y arrogante servidor público que derrocha soberbia.
Incluso debe recordarse que antes de su incorporación a esta administración (en octubre de 2018) fue convocado para presidir el Fondo de Cultura Económica, pero meses atrás, en abril, se había autodestapado como el secretario de Cultura de la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum aún estaba en campaña.
El 28 de noviembre de 2018, en la Feria Internacional del Libro (FIL), en Guadalajara, Jalisco, a Taibo le preguntaron sobre el proceso de su nombramiento como director del Fondo de Cultura Económica y él respondió: “En último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada”.
Taibo II es uno de los protegidos del expresidente que se fue a La Chingada, y bien dice el axioma:
No hay casualidades, pero sí hay causalidades.
HISTORIAS
Abelina López, presidenta municipal de Acapulco y orgullosamente militante morenista, dice que el collar Van Cleef -que luce y supera los 220 mil pesos- es un regalo del pueblo.
De ese pueblo que sufren por la violencia, escasez de agua, falta de servicios, efectos de un temblor y continúan padeciendo carencias por la pandemia. Esos que viven pobreza y pobreza extrema prefieren dejar de comer para que la alcaldesa presuma el esplendor de la joya. Suertuda que es… La Auditoría Superior de la Federación ha dado a conocer irregularidades del gobierno de Cuitláhuac García por más de mil millones de pesos de recursos destinados al sector salud.
Pero no pasa nada, él sigue disfrutando de la vida… A la calladita Anallely López Hernández, delegada de la Secretaría del Bienestar de Libres, Puebla, y quien se presume es la pareja de Nazario Ramírez presentó su renuncia.
Ella es la que viaja en una camioneta de superlujo. Él el cetemista a quien vinculan con el Cártel de Jalisco Nueva Generación… Culiacán, Sinaloa: Irapuato, Guanajuato y Chilpancingo, Guerrero, figuran como las ciudades más inseguras de México. Pero los gobernadores Rubén Rocha Moya, Libia García Muñoz Ledo y Evelyn Salgado no sufren ni se acongojan.
Para la tercia no pasa nada, todo marcha bien y sin problema… El Bloque Político Nacional de Partidos Locales del PRD, que incluye a los dirigentes en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Oaxaca, es un proyecto de la izquierda democrática que busca reivindicar ideología, principios y valores que fueron socavados por quienes saquearon las arcas de esa expresión política. Lo que se veía como un proyecto quedó atrás para convertirse en un campo de acción en el que la diputada Nora Arias se ha convertido en factor de unidad y liderazgo con la finalidad de recuperar la confianza de quienes fueron burlados por la mafia que ahora goza de los dividendos que les dio haberse adueñado de una expresión política que se vio defraudada.
La prueba más contundente es que lograron conseguir que el PRD nacional perdiera su registro, pero ellos ganarán recursos para que sus próximas generaciones familiares no sufran económicamente. Vivillos los condenados.
SILENCIO ROTO
En la extorsión, contubernio oficial
El tema adquiere relevancia luego de que la Primera Presidenta Sheinbaum propone que dicho delito se persiga de oficio * De política, agresiones y cosas peores: Evelyn Parra, El Güero, Comisión para el Fortalecimiento del Cinismo, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Pedro Haces…
EMMA ESPÍNDOLA
Convertida en un azote social, la extorsión implica la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales.
Ese flagelo en el que están vinculados homicidios, secuestros, violencia, cobro de piso y cifras incalculables de dinero que se obtiene ilícitamente, es un infortunio que se acrecienta.
Derivado de las acciones del crimen organizado, la lista de víctimas es interminable: Productores agrícolas, empresarios, comerciantes, transportistas, distribuidores de pollo, ganaderos, tablajeros, empresas constructoras, transporte urbano, moto taxis, particulares, gobiernos municipales, traficantes de indocumentados, giros negros, delincuentes dedicados al trato de personas, familias que organizan fiestas o velan a sus familiares fallecidos, colegios particulares y un sinfín de actividades.
La extorsión es como una hierba que crece sin necesidad de ser regada. Se expande de forma incontrolable. La conjura no es menor.
El día 7 de octubre el gobierno federal presentó su informe de delitos de alto impacto, en donde los índices de extorsión tuvieron un crecimiento superior al 20 por ciento anual.
Acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad han puesto al descubierto la confabulación de autoridades municipales, estatales y federales que mantienen alianzas con bandas criminales para que actúen impunemente.
Conforme a las acciones realizadas para combatir ese delito, ha quedado al descubierto la participación de “dirigentes” sindicales, líderes de comerciantes, servidores públicos de ayuntamientos, funcionarios públicos de nivel estatal, elementos de corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno y bandas organizadas como: Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Viagras, Cárteles Unidos, Los Templarios y otros grupos delictivos regionales.
Ahora que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo propuso una iniciativa para expedir una Ley contra la Extorsión, con la cual se busca unificar en todo el país dicho delito, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado por las víctimas de manera anónima, el tema adquiere mayor relevancia.
Existe un antecedente en la entidad gobernada por Delfina Gómez Álvarez, para que, mediante acciones legales, operativas y de inteligencia emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, actúen en contra de grupos delictivos que participan en la comisión de este ilícito, principalmente los identificados con origen en Michoacán y Jalisco.
José Luís Cervantes Martínez, fiscal General de Justicia del Estado de México, en septiembre de 2022 propuso adicionar el artículo 199 BIS al Capítulo Primero “Delitos Contra el Consumo” del Subtítulo Tercero “Delitos Contra la Economía” del Código Penal del Estado, con el fin de sancionar la coacción que ejercen delincuentes en agravio de personas o unidades económicas, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.
Aprobada por la Legislatura local en el mes de febrero del 2023, y publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de marzo del mismo año, quedó establecido un nuevo marco jurídico en el que no sólo se tipifica como delito esta conducta ilícita, sino que su persecución no depende exclusivamente de la denuncia de la víctima, preservando con ello su seguridad e integridad.
En esa entidad es de tal magnitud el delito de extorsión que, a pesar de realizar de manera constante detenciones, no logra extirparse.
Pero el fenómeno abarca el plano nacional, por ejemplo, en el estado de Michoacán, donde los productores, comercializadores y trasportistas de limón y aguacate, han sido víctimas de extorsionadores durante la última década.
El reciente asesinato de Bernardo Bravo, productor y líder limonero, vino a recrudecer la necesidad de combatir esa amenaza.
Sin embargo, las acciones gubernamentales deben enfocarse a entidades como Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Coahuila, Sonora, Sinaloa, las Baja California, Tabasco, San Luís Potosí.
En fin, en casi toda la República Mexicana la extorsión es el pan de cada día.
La lucha para erradicar esas fechorías debe ser tan grande como los excesos de los miles de delincuentes dedicados a esa industria que les producen incalculables cifras millonarias de ganancia.
El Gabinete de Seguridad Nacional no la tiene fácil, pero es una urgencia combatir esa injusticia que afecta a millones de personas.
HISTORIAS
A Evelyn Parra, jefa delegacional en Venustiano Carranza, parece no importarle el desorden que impera en los mercados de su territorio.
Por ejemplo, en el John F. Kennedy, de Jardín Balbuena, los consumidores tienen que soportar la discriminación y las constantes ofensas de locatarios, como el famoso Güero, del puesto número 100, que se esmera en agredir, insultar y lanzar agresiones a los consumidores.
Su argumento es que “$e reporta” puntualmente con el jefe de mercados. Concretamente menciona a José Luis Lara, de quien dice recibe la protección.
Los atropellos no son menores, porque la mayor parte de las víctimas son señoras de la tercera edad, pero no hay quién le ponga freno; en las oficinas de alcaldías se lavan las manos para recibir las quejas, pero no las cuotas con que se reportan los comerciantes… En caso de que el gobierno federal decidiera crear la Comisión para el Fortalecimiento del Cinismo, la lucha para encabezarla estaría peleada.
Serios aspirantes, y con muy buenos méritos, serían: El Talibán Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco, Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Pepín López Obrador, Pedro Haces Barba, Sergio Gutiérrez Luna, Américo Villarreal, Félix Salgado Macedonio, Mario Delgado, Antonio Pérez Garibay, Ricardo Monreal, la llamada “Dato Protegido” y mejor ahí le paramos, porque hay muy destacados competidores… Luisa María Alcalde habla de los impresentables del Partido Acción Nacional, que sin duda los tiene, pero va una sugerencia: Que no se le ocurra poner en práctica ese método en el Movimiento Regeneración Nacional, porque hay tela suficiente como para confeccionar una venda que daría, cuando menos, 4 vueltas al globo terráqueo.
Raro, pero muy raro, sería el personaje que pudiera salvarse. Sus compañeros militantes de alta jerarquía que gustan de vestirse con prendas guindas, son protagonistas de escándalos y carreras donde la honestidad no es una de sus principales virtudes.
Pero para no desperdiciar a las figuras más destacadas, está mejor dejar ese análisis para nuestra siguiente colaboración. Aunque se debe aclarar que seguramente no alcanzará el espacio para hablar de esas celebridades que tienen un pasado más largo que la Cuaresma. Y ella debe saberlo, porque incluye a gente muy cercana que la rodea diariamente.
SILENCIO ROTO
Ante la tragedia, la inmoralidad
Acciones, omisiones y declaraciones frente a quienes enfrenan el desamparo, se conjugan para evidenciar la ineptitud, incapacidad e ignorancia para enfrentar un desastre * De política y cosas peores: Rocío Nahle, Jesús Ramírez Cuevas, Monserrat Caballero Ramírez, Alejandro Gertz Manero, María Elena Álvarez Buylla, Luisa María Alcalde, Comandante H, Gerardo Vázquez Alatriste…
EMMA ESPÍNDOLA
Instalados en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la torpeza y la negligencia, funcionarios gubernamentales exhiben la deshumanización y la indolencia.
En la desventura que ha cobrado 7 decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de damnificados, hay servidores públicos que dan la impresión de burlarse de quienes viven la desventura.
Acciones, omisiones y declaraciones frente a quienes enfrenan el desamparo, se conjugan para evidenciar la ineptitud, la incapacidad y la ignorancia para enfrentar un desastre.
Justo en ese calvario que afecta a poblaciones de 5 entidades federativas, prevalece la indisposición de alcaldes, gobernadores, legisladores y destacados integrantes del gabinete federal.
Dominados por la atribulación de haber perdido seres humanos y todos sus bienes materiales, como añadido los afectados tienen que enfrentar y soportar la incompetencia de la burocracia oficial.
Pruebas y evidencia están en la palestra.
Diputados, senadores, gobernadores y miembros de la élite administrativa han permanecido ausentes de quienes padecen la desgracia provocada por la naturaleza.
Rocío Nahle, gobernadora veracruzana, es la muestra clara de la estupidez al considerar que el desbordamiento de un caudaloso río que cobró víctimas, es un problema menor.
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, prefirió el confort de una silla en el Congreso local de la Ciudad de México, que ir a los sitios donde la catástrofe golpeó a cientos de miles de familias.
Ideólogo y publicista de quien puso el ejemplo de ausentarse en un siniestro para no marchar su investidura presidencial en el sexenio pasado, evidenció la insensibilidad en grado extremo.
Senadores de la República y diputados federales, al igual que los locales, echaron al abandono a quienes fueron a pedir el voto para incrustarse en las nóminas de cargos que usan como pasarela, pero que permanecen ajenos a la amarga situación y la desgracia de soportar la adversidad al haber perdido familiares y hogares.
La pérdida de seres humanos en ese infortunio que azotó a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luís Potosí y otras entidades del centro del país, sigue en aumento como la ausencia de legisladores que no cambian la comodidad de una curul o un escaño por los estragos que enfrenta la población.
Acostumbrados a lucir prendas de vestir impecables y costosas joyas, han demostrado que en la desgracia prefieren no ser solidarios en el infortunio y la desventura de la sociedad.
Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla y ejemplo de quien prefiere reflejar el bienestar y la prosperidad viajando en aviones privados, no fue para hacer acto de presencia en las poblaciones de la sierra norte donde la fatalidad golpeó a sus gobernados.
Fernando ‘El Pulpo’ Remes, cuyo mayor mérito es haber sido instructor de béisbol de Andrés Manuel López Obrador, es el alcalde de Poza Rica, en donde desbordó el río Cazones.
Los habitantes de esa región lo vieron llegar en una camioneta de lujo como si estuviera burlándose de quienes ya enfrentaban el drama que incluía cifras de mortandad.
Que se tenga conocimiento, ninguno de los senadores Miguel Ángel Yunes Linares o Márquez, suplente y propietario, pero además padre e hijo respectivamente, hicieron acto de presencia en la zona devastada.
Ejemplos tangibles de “servidores públicos” que -frente a los estragos- son recordados por viajes al extranjero para dilapidar enormes fortunas al darse una vida de excentricidades.
Pero en los eventos que convulsionaron amplias regiones, prefirieron permanecer ausentes para no mancharse el costoso calzado, porque su reputación ciertamente no es inmaculada.
Pero no son los únicos.
Habría que revisar quiénes son los representantes de esas poblaciones de la República Mexicana tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, para reconocerles que prefieren estar ausentes y alejados del infortunio, que acudir a mostrar solidaridad con quienes les dieron su confianza y su voto.
Que la población afectada por los fenómenos naturales esté molesta y enojada con los farsantes que se ostentan como representantes populares, está más que justificado.
Frente a la desdicha y el infortunio que siguen padeciendo millares de familias, debe tenerse presente a quienes son proclives a brindar con champaña y consumir alimentos prohibitivos para quienes ahora no tienen un catre para dormir o recordar a sus difuntos.
Esos que se placean en Japón, Italia, Grecia, España o cualquier otro país para gastar las fortunas que el servicio público les puso a su alcance, no tienen tiempo ni deseos de enfrentar panoramas donde lo fúnebre y lo sombrío impera.
Eso se lo dejan a quienes inocentemente se dejaron deslumbrar por las promesas y la palabrería de una campaña política.
Pero los inmorales ya tendrán tertulias para presumir la crueldad que asumieron y demostraron en la fatalidad.
HISTORIAS
Monserrat Caballero Ramírez, ex presidenta municipal de Tijuana, piensa que los acontecimientos de infelicidad que vive un amplio sector de mexicanos puede convertirse en un aliado para que se olvide la carpeta que tiene en su poder la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, pero está equivocada.
La Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero está dispuesta a concluir la carpeta donde se le imputan varios delitos… Y no se diga lo que debe estar viviendo María Elena Álvarez Buylla por la denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR por el manejo de más de 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Que por cierto incluye el pago de becas a familiares de altos, pero muy altos, funcionarios del sexenio pasado. Esperemos que haya resultados y tope donde tope, sean consignados… Parecerá broma, pero no. Para que usted estimado lect@r tenga una idea de cómo se tejen las decisiones en el partido gobernante, una información que además de ridícula es condenable. Luisa María Alcalde, administradora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció con bombo y platillo la expulsión del Comandante H.
Risible, porque de no haber sido detenido, seguiría militando orgullosamente en las filas del partido guinda. Y en una de esas, hasta propuesto para para un cargo de elección popular… Para no alejarnos de esos temas, vaya papelón el de Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal General de Justicia en Guanajuato, quien afirma que ha dejado atrás ofrecimientos de millones de dólares ofrecidos por delincuentes.
Lo congruente y lógico es que debió haber procedido penal y jurídicamente y consignar a quienes lo llenaron de tentación. Pero no pasa nada, todo se archiva en un anecdotario, aunque esté al margen de la ley. Y esos son los administradores de la justicia que buscan aplausos y reconocimientos, cuando ni siquiera merecen estar en los cargos oficiales de alta responsabilidad.
