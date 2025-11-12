Michoacán, sucursal del infierno

El sometimiento que no inmuta ni preocupa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya invadió las esferas internacionales * De política, diplomacia, acoso sexual y cosas peores: Fernando Galindo, Grecia Itzel Quiroz García, Mundial de Futbol, Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Ramón de la Fuente, Lázaro Cárdenas Batel…

EMMA ESPÍNDOLA

Oprimido por el crimen organizado, el estado de Michoacán se ha convertido en una sucursal del infierno.

La sociedad compuesta por nativos de la entidad y residentes del extranjero y otros puntos de la República Mexicana, viven aterrorizados.

Pero a ese sometimiento, en el que políticos, empresarios y agricultores han sido asesinados, debe agregarse el pánico vivido por el turismo internacional y regional que han pisado tierras purépechas.

Violentada por crímenes que convulsionan la estructura de gobiernos municipales, la entidad se encuentra sofocada por la violencia.

El sometimiento que no inmuta ni preocupa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (su apatía y disimulo así lo demuestran) ha invadido ya las esferas internacionales.

Hechos sucedidos en la pasada temporada de fieles difuntos son una prueba irrefutable de las dimensiones alcanzadas por la intimidación y el terror sembrado impunemente en municipios como Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Quiroga, Tzin Tzun Tzan, Apatzingán, Zinapécuaro, Los Reyes, Zamora, La Piedad, Cotija, Aguililla, Lázaro Cárdenas y Tacámbaro, entre otros.

Sacudido por ejecuciones escandalosas en vía pública y a la vista de todos los presentes, Michoacán comienza a vivir en el sobresalto ante la indiferencia de las autoridades.

Trataremos de hacer un relato para usted, lector de IMPACTO, de hechos sucedidos que no han sido descritos, relatados o publicados por medios de comunicación.

La noche del 1 de noviembre Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue victimado en la Noche de Muertos.

Posteriormente en Pátzcuaro camionetas en las que viajaban grupos armados, recorrieron el centro y colonias periféricas… y para anunciar su presencia disparaban ráfagas de armas de alto poder.

La mañana siguiente gran parte del turismo nacional y extranjero decidió abandonar el sitio y salir huyendo a sus lugares de origen.

Al asesinato del alcalde Carlos Manzo, vinieron reacciones violentas que derivaron en la quema y destrucción de equipo en los palacios de gobierno de Morelia y Apatzingán.

Incluso los familiares de difuntos que estaban reunidos en algunos panteones salieron despavoridos.

El sobresalto de pobladores y visitantes por la violencia desatada no sólo se limita a la pérdida económica por la afectación al turismo, sino que las imágenes han recorrido el plano internacional.

Debe tenerse en cuenta que durante la administración de Ramírez Bedolla han sido victimados 7 alcaldes de diversa militancia partidista.

Los alcaldes que han sido ejecutados del 2022 a la fecha son los siguientes:

Enrique Velázquez Orozco, de Contepec; César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla; Guillermo Torres Rojas, de Churumuco; Yolanda Sánchez Figueroa, Cotija; Salvador Bastida García, de Tacámbaro; Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec, y Carlos Alberto Manzo Rodríguez de Uruapan.

Alberto Arreola, alcalde de Pátzcuaro, ha denunciado amenazas del crimen organizado y Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, estuvo desaparecido por unos días, pero finalmente fue encontrado con vida, reportó la Fiscalía Estatal de Michoacán, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su localización ni si hay personas detenidas en relación con el caso.

También se registraron los asesinatos de Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, quien igualmente fue victimado.

Debe sumarse el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de citricultores y quien públicamente desafió a los extorsionadores.

La violencia continúa golpeando al sector citrícola de Apatzingán y La Ruana, y a los aguacateros de Uruapan.

Pero el hartazgo debe incluir a los habitantes, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios de Lázaro Cárdenas, donde las bandas criminales actúan impunemente.

A pesar de que la atención se centra en las ejecuciones de políticos y empresarios de esos territorios, debe decirse que cuando menos 80 de los 113 municipios michoacanos sufren la presencia del crimen organizado.

El gobierno federal ha presentado un plan para pacificar Michoacán, pero también en los últimos años se anunció el envío de millares de militares para resolver los conflictos, que se han acrecentado en lugar de disminuir.

No debe perderse de vista que el gobernador Ramírez Bedolla fue abofeteado al hacerse presente en el funeral de Manzo.

HISTORIAS

Luego de los paros y bloqueos carreteros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que logró rescatar con vida a Fernando Galindo, líder transportista que fue secuestrado el 30 de octubre en Jilotepec. La dependencia dio a conocer que, durante el proceso de rescate de Fernando Galindo Salvador, se detuvo a tres individuos ligados a la Familia Michoacana. Los trabajos de investigación rindieron frutos… Tras una visita de varias horas a Palacio Nacional, Grecia Itzel Quiroz García asume la presidencia municipal de Uruapan. La viuda de Carlos Manzo fue convencida para encabezar la administración y habrá que esperar para saber cuáles serán las acciones de gobierno en torno a la agenda de puntos neurálgicos.

También tendremos que enterarnos de cómo se garantizará su seguridad personal… Circula en redes sociales un mensaje en el que se habla de que México podría estar en riesgo de perder la sede del Mundial de Fútbol del año venidero por la violencia que impera en el territorio nacional. Sin duda se trata de una amenaza velada que no debe descartarse… Sería bueno conocer en qué Agencia del Ministerio Público se encuentra radicada la denuncia del acoso sufrido por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y saber quién la presentó. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del acoso cometido contra la Mandataria de México mientras caminaba por calles del Centro Histórico.

Por cierto, conforme a las investigaciones, el detenido estaría relacionado con otros dos casos de acoso, uno de ellos perpetrado en las calles Bolívar y Tacuba, el mismo día del ataque contra la titular del Poder Ejecutivo… El psicólogo y canciller Ramón de la Fuente sigue con el trago amargo atorado en la garganta porque Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México. La decisión surgió como respuesta al asilo concedido por el gobierno mexicano a Betssy Chávez, antes primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Fue el canciller peruano Hugo de Zela quien hizo el anuncio del nuevo conflicto que enfrenta el gobierno mexicano y que significa otro traspiés en la política internacional… Pronto aparecerá que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán hubo un arribo desmedido de cubanos que lo mismo se desempeñaban como taxistas, comerciantes o empleados del sector restaurantero.

Y producto de que el nieto del Tata está matrimoniado con una persona originaria de la isla. ¿Se tendrá una cifra aproximada de los colombianos, cubanos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y demás extranjeros que forman bandas delictivas en Michoacán? Advertimos que sólo es pregunta y queremos disipar la duda.