‘Camaleones’ priístas, soportes de Morena y PRD

Se avizoran escenarios de inestabilidad y desconfianza * Ante el temor de que los migrantes puedan ser capturados y repatriados durante el Mundial 2026, millones de indocumentados aficionados al deporte evitarán presenciar los encuentros futbolísticos

EMMA ESPÍNDOLA

A un año de distancia, la vigésimo tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA (que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México) enfrenta nubarrones de fracaso.

Esa competencia será la más numerosa de la historia. Contará con siete partidos en el estadio de Miami, como parte de los 104 encuentros del torneo de 48 equipos.

Para los encuentros en tierra del Tío Sam, fueron seleccionados el Estadio NRG con un aforo de 71,500 aficionados y se ubica en Houston, Texas.

Además del Arrowhead Stadium con cabida de 76,416 y se localiza en Kansas City. También está el Rose Bowl (UCLA) que alberga 87,527asistentes y se encuentra en el corazón mismo de Los Ángeles, California.

Debe considerarse de igual forma el Hard Rock Stadium con capacidad de 65,767 asistentes y se encuentra en Miami, Florida.

La final del Mundial 2026 tendrá lugar en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, ciudad vecina de Nueva York.

La reflexión sobre este magno evento deportivo y la sombra del posible fracaso se derivan de las imágenes de violencia que recorren el mundo por las políticas antimigratorias que imperan en los Estados Unidos de Norteamérica.

A la violencia desatada en las últimas semanas, debe agregarse las redadas, la represión, los toques de queda y la lluvia de amenazas en las acciones persecutorias.

En la lista de factores que pudieran influir negativamente y que aumentan el riesgo del fracaso, está el gravamen a las remesas que trabajadores indocumentados y legales envían a diversos países, principalmente de México y Centroamérica.

Al perder poder adquisitivo y tener familias fracturadas por las deportaciones, aunadas al riesgo de correr el peligro de ser capturados por las autoridades migratorias mientras asisten a los partidos de fútbol, seguramente se verá mermada la asistencia de fanáticos del balompié a los estadios.

Y tiene que tomarse en cuenta el impacto en la derrama económica que se deriva del consumo de bebidas, alimentos y productos comerciales como playeras, gorras y demás artículos para valorar la pérdida de alta repercusión en la captación de recursos financieros.

Actualmente las manifestaciones en contra de la política migratoria en la Unión Americana tienen lugar en 27 ciudades, muchas de ellas estrechamente ligadas a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA.

Igualmente debe tomarse en cuenta que la sede es triple y que es la primera vez que se otorga la sede a tres países. México será el primer país en organizar tres Copas del mundo (después de 1970 y 1986), Estados Unidos será el sexto en albergar al menos dos ediciones (tras 1994) y Canadá será sede por primera vez.

Una concordancia al mismo tiempo es el involucramiento en el TLCAN, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Entró en vigor en 1994 y buscaba reducir barreras comerciales, promover la inversión y facilitar el comercio entre los tres países.​

Pero entre las tres naciones priva la incertidumbre por las políticas arancelarias y tasas impositivas que han derivado en cierre de empresas, desempleo, inestabilidad económica, financiera y disminución en las inversiones.

Cierto que falta un año para el suceso deportivo que acapara la atención de cientos de millones de aficionados a nivel mundial, sin embargo, el temor y la preocupación no son pasajeras, porque la dureza de las acciones persecutorias no será interrumpida.

Los escenarios de inestabilidad, la desconfianza y la sospecha de que la asistencia a los estadios pueda ser una oportunidad para ser capturados y repatriados, sin duda influirá para que los millones de indocumentados aficionados al deporte prefieran no acudir a presenciar los encuentros futbolísticos.

No es pesimismo, mas son factores que predominan en la atmósfera y el contexto que se vislumbra frente al ambiente que influye inevitablemente.

HISTORIAS

Ceci Flores, líder de ‘Madres Buscadoras de Sonora”, y la familia LeBarón encabezan un movimiento para exigir que José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña renuncie a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Están en todo su derecho, pero ya para qué. En menos de 50 días tiene que irse obligadamente y pasar a las filas en las que no podrá seguir gozando de los privilegios que tanto criticó, pero que ha disfrutado tanto… Curiosidades y sorpresas que da la vida. El actor Alfredo Adame, envenenado por la búsqueda de popularidad con sus polémicas declaraciones y pleitos callejeros, reconoce un trastorno mental y por lo tanto acudió para ser atendido por una prestigiosa psiquiatra.

Dice que su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) ha sido medicado para superar esa ansiedad. Sería bueno que le diera teléfono y dirección a muchos “políticos” que viven dominados por circunstancias semejantes, aunque se corre el riesgo de que para una consulta tarden meses por lo largo de fila de los potenciales pacientes… Abelina López Rodríguez, presidenta municipal del puerto de Acapulco, Guerrero, está aferrada a no cumplir con las medidas que la Auditoría Superior del Estado le impuso para saber dónde quedaron 898 millones de pesos que no aparecen por ninguna parte.

Desde luego que en el plano de la realidad no es la única en el territorio nacional que es imitadora de David Seth Kotkin, mejor conocido como David Copperfield. Sobran los que no sólo imitan, sino que superan al ilusionista para desaparecer recursos públicos que luego aparecen en cuentan privadas… Pequeño dato para los que coleccionan curiosidades o gustan de saber temas de legalidad. Hugo Aguilar Ortiz, perfilado para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirma que no usará toga para acudir a las sesiones. Que irá de guayabera.

Ignora que hay un decreto presidencial (de 1941) que establece la obligación del uso de esa indumentaria en los ministros de la Corte. Aunque a su favor podemos decir que no está obligado a saberlo, porque ni siquiera tiene experiencia como juez y tampoco está obligado a saber de leyes, finalmente el cargo le cayó del cielo y para ser congruente con su carrera judicial puede mandar al diablo a las instituciones. Total, no haría más que imitar y rendir pleitesía a su amor y señor.