¿Y Andy ‘apá?

Notoria su ausencia en el Consejo Nacional de Morena * Seguramente sus correligionarios y seguidores pronto verán su reaparición en la escena política, después de unas merecidas vacaciones, como dijo Gerardo Fernández Noroña, y quedarán atrás todo tipo de especulaciones * El que sí asistió fue el otro personaje incómodo, Adán Augusto López Hernández

MARKOFLOS

Llamó mucho la atención un “fantasma” que se “esfumó”: La notoria ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Consejo Nacional del partido en el poder, celebrada el pasado domingo 20 de julio de 2025, sobre todo porque su presencia y protagonismo en los últimos meses ha sido obvia e incluso excesiva.

Se recuerdan todas las fotos que se tomó con cada uno de los principales dirigentes morenistas: Los líderes de los senadores y los diputados, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, así como con casi todos los gobernadores morenistas.

Fueron unas imágenes que se anunciaron como reafiliaciones al partido, actos que también fueron interpretados como pases de lista ante el principal heredero del movimiento obradorista en el país.

Durante el evento de apoyo a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado el domingo 9 de marzo en el Zócalo capitalino, causó polémica que la plana mayor de los morenistas andaba “papando moscas” y ni cuenta se dieron de la presencia de la Mandataria Sheinbaum Pardo a escasos metros de distancia.

La imagen, que se hizo viral, es más que elocuente: Los principales dirigentes morenistas estaban más atentos de Andy, le dieron más importancia al hijo de Andrés Manuel López Obrador que estar pendientes de la llegada de la titular del Poder Ejecutivo.

Un detalle a resaltar es que por la relevancia política del Consejo Nacional de Morena, la presencia del secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, era imprescindible.

Para muchos expertos, Andy (así le llama el exmandatario a su hijo, con el debido respeto) minimizó el evento y no le dio su debida importancia y las excusas infantiles salen sobrando.

También no resulta válida la justificación de su ausencia que hace el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo a Latinus que podría “estar de vacaciones, igual que Ricardo –Monreal-. No hay que hacer especulación con eso (…), la gente tiene derecho a descansar también”.

Cabe señalar que en las últimas horas se ha rumorado que Andy no asistió por enfermedad de su padre AMLO.

El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, envió una carta a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, para informar que no asistiría al encuentro, ya que contrajo “un compromiso familiar aprovechando el receso parlamentario”.

Sin embargo, es muy notorio que no haya un posicionamiento público de Andy por su ausencia.

En los últimos días ya se especulaba mucho por la señalada desaparición de Andy López Beltrán y de Adán Augusto López en la escena pública.

El dirigente de la bancada de los senadores morenistas sí reapareció, asistió al Consejo Nacional, en medio de que se confirmara la orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana cuando era gobernador de Tabasco.

La periodista Azucena Uresti publicó un tuit respecto a Andy. “Yo no vivo con él”, contestó José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, ante los cuestionamientos de por qué su sobrino Andrés López Beltrán se ausentó del Consejo Nacional de Morena.

Pero su ausencia no ha sido sólo en Consejo Nacional del partido guinda. Dada la notoria desaparición de Andrés López Beltrán de todos los actos partidistas, algunos periodistas y analistas han escrito al respecto.

El 17 de julio el prestigiado periodista Raymundo Riva Palacio publicó: “En los niveles más altos del gobierno se comenta que quien ha expresado una mayor preocupación de que se encuentren miembros de la familia López Obrador en las listas negras de Washington es Andrés Manuel López Beltrán, conocido ampliamente como Andy, secretario de Organización de Morena, y responsable, como afirma él mismo, del legado de su padre.

“No es el único miembro de la familia sobre quien existe intranquilidad. También sobre su hermano mayor, José Ramón”.

Es innegable que la mayor preocupación en el Zócalo y Palenque es si los López Obrador están en el horizonte de Washington.

En su columna Riva Palacio se refiere a la supuesta lista de al menos 300 personas que estarían en la mira de Estados Unidos, entre las que se encontrarían empresarios, artistas y políticos, especialmente de la 4T.

Hace apenas mes y medio, Andrés Manuel López Beltrán se puso en medio del escándalo mediático cuando pidió que ya no llamaran Andy.

“Yo me llamó Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no?, es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, dijo en días pasados.

Y ya encarrerado, Manuel López Beltrán enfatiza que a priístas como el presidente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, o como el coordinador de los priístas en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, les da miedo mencionarlo por su nombre completo.

“Les da miedo y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy López, etc”, agrega el hijo del expresidente.

En el podcast que transmitió la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, llamado “La Moreniza”, el hijo de AMLO calificó al periódico de The Wall Street Journal como un diario de “cuarta” y de ser un medio usado generalmente “para golpearnos”.

Yo no respondo a medios, dijo, porque los medios ya están muy quemados.

“Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas”, señala.

Más allá del nombre, continuó, lo que estos medios tratan de hacer es ir contra el presidente López Obrador.

“Sí, vamos aclarando esto. Yo soy el secretario de Organización de Morena”, añade.

Afirma que él “heredó” los ataques que recibía su padre por parte de los medios de comunicación.

“Ya desde el retiro de AMLO de la vida pública, pues se quedaron sin motivo para cobrar el chayote que cobran en muchos lados y pues se están enfilando todos en mi contra”, agrega.

Yo, añadió, les diría que se calmen, que se sosieguen, que “yo soy un simple secretario de Organización y que no es para tanto”.

En el podcast se insistió en que Morena fue el gran ganador de las elecciones de Durango y Veracruz.

La oposición hizo fraude y usó las viejas prácticas políticas como la compra del voto y el acarreo, señala Andy.

Se queja también de que se le esté responsabilizando de no haber movilizado a sus huestes en la elección del Poder Judicial.

“Me están dando la responsabilidad del Poder Judicial cuando la ley no permitió que participáramos y no participamos en la elección”, asevera.

¿QUIÉN ES ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN?

Andrés Manuel López Beltrán -como su padre- nació en Macuspana, Tabasco, en 1986.

Un mes antes de que AMLO dejara la Presidencia, en septiembre de 2024, López Beltrán ganó notoriedad al anunciarse su nombramiento como secretario de Organización nacional del partido Morena

Es fundador y propietario mayoritario de la Finca Rocío, S. A. de C. V., una empresa de chocolate artesanal nombrada en honor a su madre fallecida.

También es socio minoritario de Vinos Cósmicos, S. A. de C. V., una empresa vinícola fundada en 2021.

Andrés Manuel López Beltrán ha estado siempre vinculado, por relación filial, al partido político Morena, creado en 2014, aunque sin ocupar cargos oficiales.

Durante las elecciones presidenciales de 2018, estuvo a cargo de la conformación de los comités para la promoción y defensa del voto de la campaña de su padre en la Ciudad de México. Según el diario El País, fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien solicitó el apoyo de López Beltrán desde la dirigencia del partido y no dentro del gobierno.

Desde el 1 de octubre de 2024 ocupa el cargo de secretario de Organización de Morena.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el nombre de Andy fue motivo de escándalos en diversos medios de comunicación y organizaciones civiles, que señalaron a López Beltrán por supuestos beneficios a amigos en contratos gubernamentales, particularmente en proyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Seguramente sus correligionarios y seguidores pronto verán su reaparición en la escena política, después de unas merecidas vacaciones, como dijo Gerardo Fernández Noroña, y quedarán atrás todo tipo de especulaciones y “politiquerías”.

El heredero del obradorismo -nuevo orgullo del nepotismo presidencial- regresará con renovados bríos a continuar con el movimiento político-ideológico que fundó su padre, para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación.

A diferencia de otros expresidentes que se retiran completamente de la política, el legado de Andrés Manuel López Obrador parece mantenerse activo a través de su hijo.

El ascenso de ‘Andy’, sumado a su protagonismo en eventos oficiales del partido, ha desatado rumores sobre una posible “dinastía” lopezobradorista.

Pero lejos de la legitimidad que su padre construyó a lo largo de décadas de lucha social, López Beltrán enfrenta cuestionamientos, tanto dentro como fuera del partido, por su falta de trayectoria, sus malos resultados, su cercanía con personajes señalados por corrupción, y, principalmente, por su obsesión por figurar y tomar las riendas del poder.

Pero mientras llega el momento en que Andy reaparezca en la escena pública, la pregunta de moda es: ¿Y Andy ‘apá?