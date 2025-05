¿Militarización de la embajada?

Ronald Douglas Johnson, coronel retirado del Ejército estadounidense y exjefe de Operaciones en la CIA * Hay expectativas, especulaciones y hasta preocupaciones respecto a la formación, antecedentes y experiencia del nuevo embajador de Estados Unidos en México

MARCO ANTONIO FLORES***

Ronald Douglas Johnson, coronel retirado del Ejército estadounidense y exjefe de Operaciones en la CIA, inició su gestión como nuevo embajador de Estados Unidos en México, luego del folklórico desempeño del anterior embajador demócrata, Ken Salazar, quien se presumía amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con derecho de picaporte en Palacio Nacional, pero que al final se declaró en contra de decisiones presidenciales como la reforma judicial.

Después de esas declaraciones no volvió a ser recibido por el expresidente, pero en política nada es casual.

ACTITUDES HOSTILES DE EU

Como preámbulo del nombramiento del nuevo embajador, han ocurrido una serie de acciones y actitudes por demás hostiles de parte del gobierno de Estados Unidos.

El año pasado, la “misteriosa” captura del Mayo Zambada y la entrega de 29 capos mexicanos al gobierno de Estados Unidos, así como la incursión de aviones y buques militares en los límites del territorio mexicano.

Los hechos más recientes fueron los siguientes:

1.- La célebre llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo. La Primera Presidenta informó que Trump le propuso (advirtió, insinuó, sugirió, amenazó o sólo le “midió el agua a los camotes”) dejar entrar a fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos, a lo cual la Mandataria Sheinbaum Pardo le respondió con un rotundo NO… y para revirar el presidente del Tío Sam afirmó, en forma grotesca y grosera, una “wonderfull woman… tiene miedo a los cárteles, lo que no le permite pensar con claridad”.

2.- Los aranceles al aluminio y al acero.

3.- El reclamo de pago de agua en la frontera.

4.- El cierre a la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador.

5.- Los acuerdos secretos que el gobierno de Estados Unidos está pactando con la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

6.- Revocación de la visa a la gobernadora de Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la existencia de una “lista” (mejor conocida como “Marco Lista”) de altos funcionarios morenistas del gobierno actual y el anterior, a los que se les retirará la visa y que pronto podría darse a conocer.

7.- La pretendida imposición de un gravamen o impuesto del 5% a las remesas que giran de Estados Unidos a México los millones trabajadores migrantes, toda vez que pagan sus impuestos allá. Por el momento el Congreso de EU puso en suspenso esta medida.

Desde el regreso de Trump al poder en la Casa Blanca ha aumentado la preocupación entre algunos funcionarios mexicanos de que Estados Unidos pueda estar preparando el terreno para emprender acciones militares unilaterales dentro de México.

Lo anterior es una idea que el mandatario republicano planteó repetidamente en su campaña presidencial.

Hay expectativas, especulaciones y hasta preocupaciones respecto a la formación, antecedentes y experiencia del nuevo embajador, Ronald Douglas Johnson.

Durante su audiencia ante el Senado de Estados Unidos señaló, el 13 de marzo de 2025, “no descarto una acción militar en suelo mexicano contra los cárteles, sin notificar a las autoridades mexicanas si y solo si la vida de un ciudadano estadounidense estuviese en juego”.

Ante esto, la pregunta que surge es: ¿60 mil estadounidenses muertos por fentanilo los atribuyen a los cárteles mexicanos?

En 2018, Johnson fue nombrado embajador en El Salvador en el periodo anterior de Donald Trump.

Ha servido en el Ejército norteamericano por más de treinta años, retirándose en 1998 con el grado de coronel.

Fungió como miembro de la Inteligencia estadounidense, específicamente como Enlace de Ciencia y Tecnología de la CIA.

El 10 de diciembre de 2024, Trump nominó a Johnson como embajador de Estados Unidos en México.

El 12 de febrero de 2025, su nominación fue enviada al Senado estadounidense.

Después de que rindió protesta el martes 13 de mayo, ante el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, Ronald Douglas llegó a México como nuevo embajador de Estados Unidos y se espera que el lunes 19 de mayo entregue cartas credenciales ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó: “Vamos a platicar con el embajador”.

También ha expresado la Primera Mandataria que planteará al embajador de Estados Unidos en México una mayor colaboración, coordinación y una relación de respeto entre ambos países.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, con la representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el experimentado y gran conocedor de la relación bilateral, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió a Douglas Johnson.

“Le di la bienvenida a nuestro país y reiteré el interés del Gobierno de México por fortalecer el diálogo y la cooperación con respeto a nuestras soberanías”, añade Velasco.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el recién llegado embajador de Estados Unidos y afirma que la relación bilateral estará basada en los principios de cooperación y respeto.

“El encuentro se llevó a cabo en términos cordiales, con un diálogo franco y directo”, expresa la cancillería.

El canciller Juan Ramón externó su rechazo a imponer impuesto al envío de remesas, una situación que finalmente está en “stand bye”.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, recordó en la Mañanera del Pueblo que México y Estados Unidos tienen un convenio para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, que está vigente desde 1994.

El convenio se firmó el 18 de septiembre de 1992 en Washington y entró en vigor desde 1994.

El artículo 25 garantiza un trato fiscal no discriminatorio: “Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado, que se encuentren en las mismas condiciones.

“En México y en Estados Unidos, un mexicano o un estadounidense no pueden ser gravados por la misma actividad económica de manera distinta”, precisa Velasco. Explicó que lo que se está haciendo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos impacta a la esfera del Derecho Internacional que los dos países convinieron.

“Nosotros no tenemos ningún impuesto que esté dirigido específicamente a los estadounidenses y en este caso sí habría un impuesto que está diferenciando entre estadounidenses y mexicanos”, dijo el funcionario de la SRE.

Otro asunto que ha causado gran polémica y coincide con la llegada del nuevo embajador Donald Douglas Johnson, ocurre después de la publicación en primera plana del periódico nacional “oficialista” La Jornada, en la que aparece un comando militar en un Jeep y se observan a militares estadounidenses, lo que fue interpretado como una abierta acción militar norteamericana dentro de territorio mexicano.

Aunque en un principio el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presumiera que el miércoles fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos de producción de drogas en Sinaloa, en un operativo encabezado por una unidad de elementos mexicanos, pero certificado por ellos mismos, la embajada de Estados Unidos aclaró que el operativo fue dirigido y llevado a cabo por fuerzas de seguridad mexicanas.

Este hecho también fue desmentido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la imagen difundida “es falsa” y negó que agentes estadounidenses se encuentren en el país para apoyar operaciones contra cárteles del narco. La citada publicación se le atribuye a AMLO e implicaría un significativo diferendo con su sucesora.

Con el presidente Donald Trump y la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Douglas Johnson, el show apenas comienza.

La relación diplomática más importante, nuestro eterno vecino con 3 mil kilómetros de frontera; nuestro principal socio comercial, con el que tenemos el 80 % de nuestro intercambio comercial y con quien traemos en la lumbre varios pendientes, como migración, comercio, fentanilo, drogas, contrabando de armas, pesquisas de capos mexicanos y de funcionarios de alto nivel como Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos, en el estatus actual se antoja inédita y al parecer pueden suceder hechos y acciones inéditas.

En la hora actual, aplica la frase “cosas veredes, amigo Sancho”, expresión que se usa para expresar sorpresa ante situaciones o acontecimientos que se consideran insólitos, inexplicables o incluso ridículos.

Es una forma de expresar asombro o sorpresa ante lo que se ve, se vive y se vivirá.

***Académico y consultor.