Guerra interna en Morena

Todos para uno y uno para todos * Tres eventos en un solo día: Kenia López Rabadán presidirá la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y entra en funciones el primer Poder Judicial electo

MARCO ANTONIO FLORES***

El 1 de septiembre de 2025 quedará marcado en la historia del país.

Por la noche se reunieron los tres Poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que en teoría deberían tener autonomía, pero se reunieron durante el acto de cierre de la sesión solemne de instalación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un evento que marcó un hito tras la reciente reforma judicial.

En un solo lugar los tres Poderes del país, como si fueran Los Tres Mosqueteros en una mesa redonda, en donde “todos para uno y uno para todos”.

El 1 de septiembre pasado fue un día muy movidito, multicolor, pero que predominó el color guinda: El Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las tensiones durante la instalación de la II Legislatura de la Cámara de Diputados y entra en funciones el nuevo Poder Judicial.

DOS HECHOS HISTÓRICOS

Por primera vez en la historia de México, una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, rinde su primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión y la nación entera, conforme al Artículo 69 de nuestra Carta Magna.

En la misma fecha toman posesión los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electos por vez primera, desde hace doscientos años, cuando en 1824 se instauró la división de Poderes en la Constitución General de la República.

Hecho inédito en el mundo. somos el único país del planeta en realizar este “experimento”.

Todo esto suena a fiesta nacional y la Primera Mandataria lo presume, nos motiva y nos invita a todos los mexicanos a festejar estos dos hechos históricos. Sin embargo, hay algunos peros o consideraciones al respecto.

La titular del Poder Ejecutivo federal ha resultado ser una revelación, por su preparación, inteligencia y habilidad política para sortear los primeros “terremotos de su sexenio”.

El principal, Donald Trump, presidente de nuestro vecino, el país más poderoso del mundo, una primera Presidenta excepcional y brillante.

Sheinbaum Pardo ha logrado actuar con cabeza fría y con resultados. Somos el tercer país en el mundo, con los aranceles más bajos impuestos por Estados Unidos.

Designó un brillante gabinete con los perfiles, casi idóneos, que corresponden a cada dependencia y entidad del gobierno federal.

DATOS RELEVANTES

En materia de seguridad, que es la mayor preocupación de los mexicanos, destacó la Presidenta Sheinbaum que los más graves delitos han disminuido en el plano nacional en un promedio de 25%, lo cual es muy relevante y significativo. Esto, a la luz de la visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y a pesar de las declaraciones de su jefe, el mandatario Donald Trump, quien -después de halagar a la Presidenta Claudia Sheinbaum- afirma que “su gobierno quiere ayudarla a combatir a los cárteles mexicanos, pero que simplemente no acepta la ayuda por temor a estos grupos de la delincuencia”.

El primer Informe de Gobierno de la Presidenta revela datos muy interesantes. Sheinbaum Pardo afirma que da continuidad al proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”, añade.

“Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal… En nuestro país, la corrupción dañó, durante muchos años, el bienestar del pueblo, el progreso sin justicia está destinado al fracaso”, agrega.

Claudia Sheinbaum destaca que el progreso debe estar acompañado de justicia.

“El progreso sin justicia no es sostenible ni social ni económica ni políticamente y está destinado al fracaso”, dice con firmeza la Primera Mandataria.

Puso de relieve que su administración no reprime ni censura: “En México no se reprime. No se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura, todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la Presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país”.

Sheinbaum afirma que la 4T se profundiza y arraiga en la gente: “Que se oiga bien, fuerte y lejos, la Cuarta Transformación no sólo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca. Es decir, la Transformación avanza”.

Respecto al nuevo Poder Judicial, la Primera Presidenta dio la bienvenida a nuevos integrantes, prometiendo un verdadero Estado de Derecho: “Bienvenido el nuevo Poder Judicial… Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia. Un verdadero Estado de Derecho”.

En el ámbito global destaca que México es respetado a nivel internacional: “México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento esteral en nuestra historia”.

Respecto al delicado tema del abasto de medicamentos, la Mandataria asegura que ya se abastece el 90% de medicamentos requeridos: “Somos persistentes y certeros, el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”.

LAS CUESTIONES

El Informe de Gobierno es una pieza oratoria llena de datos agradables al pueblo sabio. Sin embargo, muy cuestionable en su real contenido.

México es el segundo país del mundo con menor desempleo; el IMSS-Bienestar ya es el sistema de salud más eficaz del mundo; se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social; antes de terminar el gobierno dejaremos de importar el 90 por ciento de los combustibles; no se aumentaron los precios de gasolinas; diesel, gas y electricidad bajaron; se acabó el huachicol; se redujo la informalidad; no se aumentó la deuda pública.

Todo muy bonito, pero la realidad es otra. ¿Es esto una réplica o continuidad del discurso de la mentira y del populismo de su antecesor?

La titular del Poder Ejecutivo se encuentra atrapada entre un poder heredado y una legitimación que le dieron 35 millones de mexicanos, con una actual aceptación de 72 por ciento de mexicanos.

Ojalá no sea el caso, pero al parecer, seguirán nublando su mandato todos los propósitos de su antecesor.

La habilidad política del expresidente Andrés Manuel López Obrador para lograr -a través de su movimiento político- controlar de manera absoluta el poder en México, es de reconocerse.

Están bajo control los tres Poderes de la Unión; desaparecieron los organismos autónomos, últimos contrapesos del Poder Ejecutivo; están bajo control 24 entidades de la Federación.

AMLO, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales que dio a conocer en febrero de 2024. De esas iniciativas destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, que dio por resultado la Suprema Corte de Justicia del “Acordeón”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”. De estas, sólo falta completar la reforma electoral, pero ya lo advirtió la Presidenta: El pueblo quiere un aparato electoral más barato y menos dinero para los partidos políticos; que no le parece que existan consejeros electorales que disientan de sus directrices; que los diputados y senadores plurinominales – de minoría- deben desparecer.

Todo indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el sistema electoral, que construimos los últimos 30 años, quedarán sepultados y esta reforma electoral acabará de destruir nuestro régimen democrático constitucional.

Sheinbaum Pardo ha convocado a contribuir una reforma plural y de consenso, por lo que esperamos que no sea el caso de acabar con la democracia.

A 130 millones de mexicanos nos queda la esperanza de que Claudia Sheinbaum reencause a la nación por la senda de la democracia, la división de Poderes, el crecimiento económico y prosperidad -compartida-. Que en materia de salud, los 50 millones de mexicanos que heredó sin servicios de salud, se reduzcan drásticamente; que, en materia de educación, la prueba PISA no sea un retroceso para el mejoramiento de la calidad educativa; que, en materia de seguridad, quede atrás la consigna de ‘abrazos y no balazos’.

Que se rescate un auténtico sistema de combate a la corrupción; que la “administración de justicia”, fiscalías, ministerio público -que corresponde al Ejecutivo- se reformen para dar paso a la “impartición de justicia” -que corresponde al Poder Judicial- y ésta se realice de forma autónoma, independiente e imparcial, refrendando la división de Poderes que ha normado nuestro régimen constitucional, desde hace 200 años. México merece el futuro de grandeza que le aguarda.

DOMINIO GUINDA

En una jornada cargada de simbolismo, Sheinbaum asistió al acto de cierre de la sesión solemne de instalación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evento que marcó un hito tras la reciente reforma judicial.

Su presencia, poco común en ceremonias de independencia de Poderes, fue destacada por la oposición y autoridades judiciales como un gesto de respeto institucional.

Una vez concluido el acto de toma de protesta en el Senado, la Presidenta acompañó la apertura de las puertas de la SCJN, en un gesto significativo que contrasta con la tradición de autonomía del Poder Judicial.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, celebró su asistencia.

“Su acompañamiento representa el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los Poderes de la Unión en el beneficio de México”, añade.

Ese mismo día el proceso político había sido intenso: Desde el mediodía, la Mandataria presentó su primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, en medio de un ambiente político tenso en el Congreso, marcado por denuncias de exclusión de la oposición y confrontaciones verbales.

A las 16:00 horas inició en el Zócalo la ceremonia simbólica indígena de entrega de bastones de mando a los ministros, cargada de elementos ancestrales que evocaban la representación del pueblo.

Después la instalación formal de los ministros en el Senado de la República concluyó durante la noche.

La asistencia de la titular del Poder Ejecutivo, quien desde lo alto de su mando ha impulsado la reforma judicial, constituyó un reaseguro político implícito sobre el nuevo modelo institucional y su legitimación democrática.

No obstante, críticos apuntan que esta participación podría interpretarse como una intromisión poco acostumbrada en ceremonias de independencia judicial.

La noche del 1 de septiembre de 2025 quedó marcada por una combinación singular de rendición de cuentas presidencial, tensiones legislativas y un acto simbólico de consolidación del Poder Judicial, donde Sheinbaum Pardo decidió estar presente, una decisión que no pasó inadvertida en los círculos políticos y mediáticos del país.

KENIA LÓPEZ RABADÁN RINDE PROTESTA

La diputada federal Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría del Grupo Parlamentario de Morena respaldara su nombramiento en una reunión privada.

El encuentro, al que únicamente ingresaron legisladoras y legisladores, inició a las 10:00 horas bajo estrictas medidas de control, pues debían entregar sus teléfonos celulares, los cuales fueron colocados en bolsas plásticas numeradas para su resguardo.

Tras 40 minutos, comenzó la deliberación formal. Se pusieron sobre la mesa los nombres de Margarita Zavala, Federico Döring, Germán Martínez y López Rabadán.

En ese contexto, Ricardo Monreal Ávila recordó que la presidencia correspondía al PAN y que, por criterios de paridad, debía ser ocupada por una mujer. Ante ello, pidió elegir entre las dos candidatas propuestas.

Previo al encuentro, Monreal Ávila sostuvo conversaciones con Jorge Romero y Elías Lixa, quienes solicitaron respetar el acuerdo legislativo y ceder al nombramiento de López Rabadán.

Al finalizar, el legislador morenista compartió con la prensa que los acuerdos fueron aprobados por unanimidad entre las y los 229 legisladores presentes. Además, indicó que la designación de diputada panista como presidenta de la Mesa Directiva representa un gesto de madurez política y envía “un buen mensaje al país” al demostrar que en la Cámara de Diputados es posible procesar acuerdos de alto nivel.

Asimismo, agradeció la actitud del Grupo Parlamentario, al señalar que “quienes apostaban a la división se equivocaron” y reiteró que la aceptación de los nombramientos fue unánime.

Además de la presidencia, se definieron otros cargos: Sergio Gutiérrez Luna fue elegido como vicepresidente de la Mesa Directiva, Julieta Villalpando Riquelme como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, y Carol Altamirano como presidente de la Comisión de Hacienda.

Como presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán desempeñará un rol importante en el funcionamiento interno y externo de la Cámara de Diputados.

***Académico y consultor.