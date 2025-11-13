Vargas del Villar, reconocido por su gran labor legislativa

El legislador del Partido Acción Nacional está bien evaluado al tener alta aprobación ciudadana en el país * Liderazgos de la zona baja de Huixquilucan, Estado de México, apoyan al vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Según resultados de La Encuesta Mx, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, se ubica entre los legisladores con mayor nivel de aprobación ciudadana en el país.

Con una calificación del 51.2 por ciento, el representante del Partido Acción Nacional sobresale por el reconocimiento a su labor legislativa.

El ejercicio de opinión, que mide la percepción pública sobre el trabajo de los senadores, coloca a Vargas del Villar en el segundo lugar nacional, sólo detrás de Luis Donaldo Colosio, de Nuevo León, y por encima de Juan Antonio Martín del Campo, de Aguascalientes.

En otro de los indicadores de La Encuesta Mx, el legislador mexiquense también figura entre quienes son considerados por la ciudadanía como los que más representan los intereses sociales por encima de los partidistas.

En este rubro, obtuvo una valoración del 29.2 por ciento, posicionándose entre los tres senadores mejor calificados del país.

Estos resultados reflejan una percepción favorable hacia su desempeño y consolidan su presencia entre las figuras políticas con mayor conexión con la ciudadanía en el Estado de México.

Al difundirse la medición, Enrique Vargas agradeció la distinción y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en favor de México, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo del país.

RESPALDO CIUDADANO

Vecinos de las colonias Tierra y Libertad, La Unidad, El Bosque y Loma del Carmen reiteraron su apoyo al senador panista durante una reunión con liderazgos de la zona popular baja.

Ahí expresó que en Huixquilucan se ha hecho historia y se continuará haciendo por el bienestar de las familias.

El senador agradeció su apoyo durante estos años que ha permitido que el municipio se consolide como el mejor en el Estado de México, resultado del trabajo conjunto entre autoridades y gobierno.

Dijo que los habitantes de Huixquilucan, en los últimos 10 años se han acostumbrado a los buenos gobiernos que han tenido, que sus impuestos se ven reflejados en obras y servicios públicos permitiendo una mejor calidad de vida. “Las personas piden continuidad de gobierno por los buenos resultados y la rendición de cuentas del presupuesto”, añade.

Señala que en Huixquilucan se ha hecho historia, con obras de calidad y así seguirá siendo los próximos años por el bienestar de las familias.

El vicecoordinador de los senadores panistas resalta que el equipo Huixquilucan -profesional y consolidado- ha sido un factor muy importante para llevar a Acción Nacional al triunfo, pero sobre todo para elevar el bienestar de las familias.

“Con todo trabajaremos para el 2027 y seguiremos demostrando por qué somos el mejor equipo y el mejor gobierno que ha tenido Huixquilucan”, enfatiza.

Reitera el llamado a panistas a recorrer las calles, a platicar con los vecinos y decirles por qué Acción Nacional es la opción de gobierno.

“Es un orgullo trabajar para mi Estado de México y mi amado Huixquilucan, tierra de gente buena y trabajadora”, asevera Enrique Vargas del Villar.