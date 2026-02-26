NACIONAL
Universalización de la salud, vital para socializar los servicios y acercarnos a la gente más necesitada: Montoya Márquez
Firma gobierno de Naucalpan convenio con IMSS-Bienestar para afiliación y cobertura para naucalpenses * Este acuerdo permitirá que quienes hoy no cuentan con seguridad social puedan acudir a los módulos que se instalarán en el municipio a registrarse y tener acceso al servicio médico, expresa el alcalde
EL TOPO
Con el fin de asegurar la afiliación al IMSS-Bienestar en Naucalpan y alcanzar la cobertura universal, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez y el coordinador del IMSS- Bienestar en el Estado de México, Natán Enriquez Ríos, llevaron a cabo una firma de convenio de colaboración.
El alcalde destaca: “Es muy importante para nosotros sumarnos a este gran esfuerzo, que es parte de un proyecto de nación profundo, desde el expresidente Andrés Manuel y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de la universalización de la salud ha sido pieza fundamental para lograr socializar los servicios de salud, lograr acercarnos a la gente que más lo necesita”.
Agrega que hablar de salud es hablar de dignidad, de tranquilidad para madres y padres de familia y “dar certeza a los grupos más vulnerables, sobre todo a los adultos mayores, a las juventudes, a las infancias, oportunidades para quienes históricamente han quedado excluidos fuera de los sistemas de seguridad social”.
Montoya Márquez afirma que Naucalpan se suma con convicción y la firme decisión de construir un sistema de salud más humano, más cercano, justo y encaminado a lograr la universalización de la salud pública, donde el acceso no dependa del ingreso de un empleo, de la condición social, sino el simple hecho de ser una persona y de tener dignidad humana.
Dice que el convenio refleja la gran coordinación entre los tres órdenes de gobierno que busca llevar justicia social a todo el país.
Como beneficios de la afiliación universal, destaca que se avanza para que, las personas que hoy no cuentan con la seguridad social, puedan acudir a los módulos que se instalarán en Naucalpan, registrarse y tener acceso a consultas, medicamentos, estudios sin costo, fortalecer la infraestructura y capacidades de atención desde lo local.
También consolidar la atención primaria y la prevención como eje central, promoviendo, por supuesto, los hábitos saludables, la detección temprana de enfermedades y el acompañamiento comunitario desde el primer momento y en su primer nivel, subraya Montoya Márquez.
De igual forma, facilitar la canalización oportuna de pacientes identificando desde el territorio a personas con necesidades médicas, urgentes y lograr enlazarlas con las comunidades de salud correspondientes.
Señala Montoya Márquez que está comprometido en construir una estrategia permanente de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos municipales para atender la salud de la población de manera integral cercana y con sentido humano.
“Atender la salud no es hasta el momento en que se requiere ingresar a un hospital, sino que es desde la prevención, en la atención temprana para prevenir enfermedades con la asistencia del gobierno donde antes no se llegaba. Por eso este acuerdo también fortalece el trabajo que para nosotros es indispensable, que es el trabajo territorial, acompañando a las familias y construyendo soluciones desde lo local”.
“La salud es un derecho, no un privilegio, ese es el espíritu que nos convoca a que ninguna niña, joven, madre, adulto mayor, tenga que elegir entre atender su salud o cuidar su bolsillo”, añade.
El coordinador del IMSS Bienestar en el Estado de México, Natán Enríquez Ríos, destaca que la firma de este convenio significa una alianza. También enfatizó que, con la afiliación, se busca garantizar que la población cuente con espacios dignos, tener una atención de calidad, con un contrato digno, pero también insumos, y sobre todo medicamentos gratuitos.
NACIONAL
Raciel Pérez consolida a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México
Impulsa el presidente municipal la modernización administrativa y seguridad en pro de los habitantes * El alcalde encabeza -en sesión de Cabildo- la aprobación de nuevos reglamentos para eficientar los servicios de agua y el ordenamiento urbano del municipio * Se ratifica el nombramiento del nuevo titular de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias
EL TOPO
Bajo la conducción del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, el Honorable Ayuntamiento de Tlalnepantla consolida avances significativos en la estructura normativa de la ciudad durante la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria.
El alcalde impulsa la aprobación de reformas estratégicas al Reglamento Interno del OPDM, así como la creación de una nueva normativa para regular las descargas de aguas residuales de usuarios no domésticos, con lo que se asegura una gestión hídrica más responsable y moderna para las y los habitantes de Tlalnepantla, Estado de México.
La visión de orden y progreso de Raciel Pérez Cruz se vio reflejada también en el fortalecimiento de los órganos ciudadanos.
En esta sesión se da la aprobación de los reglamentos interiores del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, y del Consejo Municipal de Población.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral de la actual administración para garantizar un crecimiento urbano sostenible y alineado a las necesidades de la población, para consolidar a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México.
En un movimiento clave para la seguridad de las familias, el presidente municipal propuso y obtuvo el respaldo del cuerpo edilicio para el nombramiento del nuevo director municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos.
Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de transformar la administración pública en una entidad más eficiente y transparente para beneficio de todas las familias de Tlalnepantla.
NACIONAL
Nuestra atención es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia: García Harfuch
Tras la caída del líder del CJNG * El mensaje es que el Estado Mexicano está preparado para cualquier escenario, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
ARMANDO GARCÍA
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el foco del gobierno federal ya no está únicamente en la caída del líder, sino en la posible fragmentación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el riesgo de una disputa interna por el control de la organización.
Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene bajo vigilancia a mandos y operadores clave que podrían intentar asumir el liderazgo del grupo criminal. La prioridad, dijo, es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia.
Más allá del operativo en el que también fue abatido Hugo “N”, alias “El Tuli”, considerado uno de los hombres más cercanos a Oseguera Cervantes, la estrategia oficial apunta ahora a impedir que la sucesión derive en una escalada criminal en Jalisco y estados donde el CJNG mantiene presencia.
Desde el centro de mando, las fuerzas federales monitorean movimientos financieros, operativos y territoriales del grupo, mientras se refuerza la seguridad en su zona de influencia. El mensaje, según Harfuch, es que el Estado está preparado para cualquier escenario.
CORROBORADA LA IDENTIDAD DE ‘EL MENCHO’
Omar García señala que se tiene bien corroborada la identidad del cuerpo del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera, líder la organización criminal CJNG, así como de sus principales colaboradores, quienes fallecieron en Tapalpa cuando intentaron repeler la operación del Ejército Mexicano que los había cercado para aprehenderlos.
En su momento, cuando los familiares soliciten el cuerpo les será entregado, expresa.
García Harfuch hizo un reconocimiento al personal de la Sedena que participó en esta operación e hizo un llamado a la población para mantener la calma.
Dijo que el CJNG es una organización criminal que además de dedicarse al tráfico de drogas es responsable de extorsión, tráfico de personas, secuestro y ataques armados a la autoridad.
El Estado Mexicano cuenta con instituciones sólidas y con la determinación de combatir a los criminales, asevera el titular de la SSPC.
¿QUÉ PASARÁ CON EL CUERPO?
Las autoridades federales confirmaron que el cuerpo será entregado a sus familiares conforme a los protocolos legales.
Con esto se da respuesta a la inquietud sobre el destino de los restos tras el operativo en Jalisco.
La confirmación oficial de su identidad permitió avanzar con los procedimientos legales correspondientes.
“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, agrega.
Omar García detalla que este protocolo aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su círculo cercano que murieron durante la operación.
NACIONAL
Mi prioridad es garantizar la paz y la seguridad: Sheinbaum Pardo
El objetivo era la detención de Nemesio Oseguera * La Primera Mandataria asegura que hay “todas las garantías” para que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026
ERIC GARCÍA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatiza que el objetivo contra integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, era la captura del líder de ese grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
La Primera Mandataria señala que los efectivos militares lo abatieron porque respondieron a la agresión armada de los criminales en el marco de la ley.
Sheinbaum Pardo destaca que los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con una preparación constante para ejecutar este tipo de operativos y responder ante las agresiones.
“Es importante que se sepa que el objetivo era la detención (del capo y de quienes lo acompañaban) y que se respondió a la agresión, es en el marco de la ley, de la Constitución”, añade.
“Se demostró una preparación muy importante de nuestras Fuerzas Armadas”, agrega.
EU RECONOCE LABOR DE SHEINBAUM
El Embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebra el “gran golpe” por parte del Gobierno de México contra el CJNG que permitió la captura y posterior muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.
“Reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”, escribió el representante diplomático en su cuenta de X.
“El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad”, añade.
El diplomático exhorta a Sheinbaum Pardo mantener la “misma firmeza” contra el crimen organizado.
TODO A LA NORMALIDAD
Claudia Sheinbaum afirma que las actividades se restablecen y reitera que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad y la paz.
“Amanecimos sin ningún bloqueo, prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, añade.
La titular del Poder Ejecutivo asegura que hay “todas las garantías” para que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026.
Asimismo, indica que sostuvo comunicación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y con el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para dar seguimiento a la situación.
La Primera Mandataria reitera que su gobierno mantiene la estrategia de seguridad basada en cuatro ejes, entre ellos la atención a jóvenes para prevenir su incorporación a grupos delictivos y el trabajo permanente del Gabinete de Seguridad.
“Lo más importante es la seguridad y la paz, y en eso estamos trabajando todos los días”, enfatiza la Primera Mandataria tras su primer gran golpe contra la delincuencia organizada.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Morena busca controlar las elecciones para perpetuarse en el poder
‘El Malo del Bronx’ ya está en el Cielo
Raciel Pérez consolida a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
DESTACADO
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
¡No me ayuden, compadres y comadres!
-
EL ÁGORAHace 6 días
Imperante la corrupción e impunidad
-
LA FERIAHace 6 días
¡Así cómo! Sheinbaum gobierna con un gabinete leal a AMLO
-
NACIONALHace 6 días
¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX
-
NACIONALHace 3 días
Eduardo Albor evade la acción de la justicia
-
NACIONALHace 24 horas
Mi prioridad es garantizar la paz y la seguridad: Sheinbaum Pardo
-
NACIONALHace 24 horas
Nuestra atención es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia: García Harfuch
-
NACIONALHace 2 días
Megaplanta potabilizadora, avenida R1 y la seguridad ciudadana, prioridades de Azucena Cisneros