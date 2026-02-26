Universalización de la salud, vital para socializar los servicios y acercarnos a la gente más necesitada: Montoya Márquez

Firma gobierno de Naucalpan convenio con IMSS-Bienestar para afiliación y cobertura para naucalpenses * Este acuerdo permitirá que quienes hoy no cuentan con seguridad social puedan acudir a los módulos que se instalarán en el municipio a registrarse y tener acceso al servicio médico, expresa el alcalde

EL TOPO

Con el fin de asegurar la afiliación al IMSS-Bienestar en Naucalpan y alcanzar la cobertura universal, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez y el coordinador del IMSS- Bienestar en el Estado de México, Natán Enriquez Ríos, llevaron a cabo una firma de convenio de colaboración.

El alcalde destaca: “Es muy importante para nosotros sumarnos a este gran esfuerzo, que es parte de un proyecto de nación profundo, desde el expresidente Andrés Manuel y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de la universalización de la salud ha sido pieza fundamental para lograr socializar los servicios de salud, lograr acercarnos a la gente que más lo necesita”.

Agrega que hablar de salud es hablar de dignidad, de tranquilidad para madres y padres de familia y “dar certeza a los grupos más vulnerables, sobre todo a los adultos mayores, a las juventudes, a las infancias, oportunidades para quienes históricamente han quedado excluidos fuera de los sistemas de seguridad social”.

Montoya Márquez afirma que Naucalpan se suma con convicción y la firme decisión de construir un sistema de salud más humano, más cercano, justo y encaminado a lograr la universalización de la salud pública, donde el acceso no dependa del ingreso de un empleo, de la condición social, sino el simple hecho de ser una persona y de tener dignidad humana.

Dice que el convenio refleja la gran coordinación entre los tres órdenes de gobierno que busca llevar justicia social a todo el país.

Como beneficios de la afiliación universal, destaca que se avanza para que, las personas que hoy no cuentan con la seguridad social, puedan acudir a los módulos que se instalarán en Naucalpan, registrarse y tener acceso a consultas, medicamentos, estudios sin costo, fortalecer la infraestructura y capacidades de atención desde lo local.

También consolidar la atención primaria y la prevención como eje central, promoviendo, por supuesto, los hábitos saludables, la detección temprana de enfermedades y el acompañamiento comunitario desde el primer momento y en su primer nivel, subraya Montoya Márquez.

De igual forma, facilitar la canalización oportuna de pacientes identificando desde el territorio a personas con necesidades médicas, urgentes y lograr enlazarlas con las comunidades de salud correspondientes.

Señala Montoya Márquez que está comprometido en construir una estrategia permanente de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos municipales para atender la salud de la población de manera integral cercana y con sentido humano.

“Atender la salud no es hasta el momento en que se requiere ingresar a un hospital, sino que es desde la prevención, en la atención temprana para prevenir enfermedades con la asistencia del gobierno donde antes no se llegaba. Por eso este acuerdo también fortalece el trabajo que para nosotros es indispensable, que es el trabajo territorial, acompañando a las familias y construyendo soluciones desde lo local”.

“La salud es un derecho, no un privilegio, ese es el espíritu que nos convoca a que ninguna niña, joven, madre, adulto mayor, tenga que elegir entre atender su salud o cuidar su bolsillo”, añade.

El coordinador del IMSS Bienestar en el Estado de México, Natán Enríquez Ríos, destaca que la firma de este convenio significa una alianza. También enfatizó que, con la afiliación, se busca garantizar que la población cuente con espacios dignos, tener una atención de calidad, con un contrato digno, pero también insumos, y sobre todo medicamentos gratuitos.