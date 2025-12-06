NACIONAL
Tlalnepantla es más seguro, participativo y solidario: Raciel Pérez
En 2025 se crean redes vecinales y se consolida mecanismos de denuncias confiables y accesibles * Por instrucciones del Presidente Municipal, se implementaron tres Territorios de Paz en zonas estratégicas de Tlalnepantla Oriente * Ya existen 180 Redes Vecinales de Seguridad que benefician a más de 14 mil habitantes
En su Primer Informe de Avances, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz afirmó que Tlalnepantla de Baz es más seguro, participativo y solidario debido a que se promovió la vinculación comunitaria, consolidando mecanismos de denuncias confiables y accesibles para todas y todos.
“Durante 2025 trabajamos en la creación de un modelo integral en donde se busca incorporar a la ciudadanía a través de la implementación de tres territorios de paz en ubicaciones estratégicas del Oriente del municipio, por ser comunidades con una alta incidencia del delito”, dijo.
De igual forma se llevó a cabo el Programa Preventour por la Paz, que realizó en 40 comunidades actividades de formación y recreación con el mensaje de reducir los factores de riesgo que llevan a la población a cometer delitos. Este programa contó con la participación de alrededor de 50 mil habitantes de Nuestra Ciudad.
Asimismo, se implementó el Proyecto de Redes Vecinales de Seguridad por colonia, actualmente se tienen conformadas 180 redes sobre la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito, en beneficio de 14 mil 207 personas, y se generó una red de apoyo de mujeres que cuentan con medidas de protección, derivado de algún episodio de violencia grave.
También se brindó atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género para el inicio de sus denuncias, atendiendo un total de 735 casos. En este mismo periodo se llevó a cabo la búsqueda y localización de personas desaparecidas o ausentes, brindando la atención a 180 personas, entre ellas figuraron 36 apoyos destinados a la localización de mujeres en situación de riesgo.
Finalmente, para orientar a la población municipal en materia de prevención del delito se realizaron seis Jornadas de Prevención Social a través de 18 pláticas y talleres, con la participación de 15 mil 346 ciudadanos.
Naucalpan, primer municipio mexiquense en sumarse al Mundial Social México 2026
Se trata de ofrecer mejores condiciones y más espacios para una convivencia libre y segura: Montoya Márquez * El alcalde da respuesta a la convocatoria de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se realizarán diversas acciones, recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos
Naucalpan es el primer municipio en sumarse al Mundial Social México 2026, iniciativa impulsada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una serie de proyectos y actividades, la recuperación de 10 canchas (polvorines) y rescate de espacios públicos, a partir del próximo año, a fin de dejar un legado deportivo, mostrar la cultura y los sitios emblemáticos del municipio, anuncia el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.
Informó que se proyecta que lleguen unos 5 millones 500 mil visitantes durante el Mundial 2026 y el municipio se suma a la convocatoria de la Primera Mandataria para aprovechar este marco y apostarle a la regeneración urbana, del tejido social, sobre todo en las comunidades más rezagadas, por lo que se realizarán una serie de intervenciones el siguiente año.
Reitera que “somos el primer municipio que se suma abiertamente a esta iniciativa, el siguiente año rehabilitaremos espacios públicos y comunitarios con materiales de alta duración, principalmente conversiones de campos de fútbol, como la cancha de fútbol 11, en la colonia Alfredo V. Bonfil, para dejarlos en condiciones dignas para la práctica deportiva. Aunado a ello, también se habilitará el entorno de los campos y los parques para impulsar la activación física”.
En presencia del titular de Turismo, Administración, Desarrollo Urbano y de la subdirectora del IMCUFIDEN y el IMNIS, señala que se trata de ofrecer mejores condiciones y más espacios para una convivencia libre y segura. Además, junto con la SEP las escuelas realizarán murales. Se convocará a todas las ligas de las comunidades, así como a las escuelas a un torneo. Estaremos apoyando para que esta iniciativa sea un éxito.
Ante la gran afluencia turística que se espera, aunque Naucalpan está contemplado como un municipio de turismo de reunión, el alcalde expresa que se está contemplando la creación de una Policía Turística para acompañar a los visitantes y ayudarles en todo lo que requieran, además de que se cuenta con una gran riqueza cultural, como Los Remedios y el Parque Naucalli.
Por su ubicación estratégica, Naucalpan es un sitio requerido, contamos con una vialidad principal que conecta directamente con el Estadio Azteca, como lo es el Periférico Manuel Ávila Camacho.
La titular del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, Mitzi Segura, señala que las políticas con perspectiva de género no deben de quedarse únicamente en los institutos municipales de las mujeres, tienen que ser acciones en las que participen todas las instancias de este gobierno municipal y es algo que se ha desarrollado.
Vargas del Villar, distinguido por la gobernadora Delfina Gómez
Reconocen al senador panista durante la Expo Agroalimentaria Internacional Estado de México 2025 * En su mensaje, el vicecoordinador de los senadores panistas expresa su agradecimiento a la mandataria mexiquense y subraya que el trabajo coordinado entre poderes y niveles de gobierno es fundamental para fortalecer el sector agrícola
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, reitera su compromiso con el desarrollo del campo mexiquense al acompañar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la inauguración de la Expo Agro Alimentaria Internacional Estado de México 2025, realizada en Metepec.
El legislador panista calificó el encuentro como “un gran esfuerzo para mejorar la alimentación y fortalecer la productividad de las familias mexiquenses”.
El evento reunió a productores, especialistas, invitados internacionales y autoridades estatales, con el objetivo de impulsar la innovación agrícola, promover nuevas tecnologías y generar oportunidades de comercialización para el campo del Estado de México.
En su mensaje, Vargas del Villar expresa su agradecimiento a la gobernadora Gómez Álvarez por la invitación, subrayando que el trabajo coordinado entre poderes y niveles de gobierno es fundamental para fortalecer uno de los sectores más importantes del estado: el agrícola.
Destaca que la Expo representa un espacio clave para escuchar a productores, abrir nuevos mercados y construir políticas que respondan a las necesidades reales del campo.
La Expo Agro Alimentaria 2025 reunió delegaciones de diversos países, lo que permitió mostrar el potencial del Estado de México en producción, innovación y exportación.
Durante el evento, Vargas convivió con productores locales y recorrió los stands, donde se presentaron insumos, maquinaria, cultivos especializados y proyectos de agricultura sostenible.
Enrique Vargas resaltó la importancia de que el Estado de México forme parte de diálogos internacionales en materia alimentaria, pues esto fortalece la competitividad y abre oportunidades de modernización para miles de familias dedicadas al campo.
Vargas reitera que continuará respaldando iniciativas que beneficien al sector rural y a las comunidades que dependen de él.
Señala que la Expo es una muestra del compromiso del Estado de México por construir políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las familias que trabajan la tierra.
“Apoyar al campo es apoyar a nuestra gente”, añade durante su participación en el evento el legislador panista, quien está comprometido con el bienestar de todos los mexicanos.
Rinde Raciel Pérez primer informe de avances ante tlalnepantlenses
El presidente municipal destaca que en este primer año de Gobierno el combate a la corrupción es frontal y el manejo de los recursos se ejecuta con responsabilidad financiera * En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció los destacados y notables avances en Tlalnepantla * Pérez Cruz se declaró un soldado de la Cuarta Transformación
Cómo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Tlalnepantla, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz rindió su Primer Informe de Avances en el que destacó diversas acciones de progreso en beneficio de las y los habitantes.
Acompañado por el Secretario General de Gobierno y Representante personal de la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, el Edil argumentó que, “el primero de enero del año que transcurre recibimos una Ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad, hoy estamos combatiendo la impunidad originada por la administración municipal anterior, que se distinguió por una corrupción rapaz”.
Ante un lleno total en el Teatro Centenario, Pérez Cruz puntualizó que, en diciembre del año 2021, al concluir su primer periodo como Alcalde, entregó una deuda a corto plazo por 10 millones de pesos, “tres años después, recibimos una Administración con pasivos superiores a los 224 millones de pesos”.
En presencia de Diputados Federales, Locales y Alcaldes de otros Ayuntamientos, el Munícipe afirmó que “No somos partidarios de la impunidad, ya presentamos denuncias de carácter penal. Por salud pública no puede quedar impune ese quebranto. Hoy la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, cuenta con los elementos de prueba suficientes e inobjetables para actuar de manera determinante”.
Actualmente, el panorama es completamente diferente debido al combate frontal contra la corrupción y gracias a este desempeño, Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 consolidando un Gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.
“Hoy ante ustedes me declaro un soldado de la Cuarta Transformación, hemos practicado las virtudes del diálogo transparente y plural, la legítima discusión y el encuentro sincero de opiniones y visiones que parten de diagnósticos distintos”, mencionó.
El Presidente Municipal convocó a los empresarios para que juntas y juntos, trabajen en la construcción de una ciudad productiva y competitiva para que Tlalnepantla sea una mejor localidad para hacer negocios, que sea una fábrica de empleos, para detonar el desarrollo económico y la prosperidad compartida.
“Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad. Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, culminó.
El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares aseveró que hoy Tlalnepantla tiene un gobierno digno y cercano a la ciudadanía, “Aquí hay rumbo y proyecto, cuentan con un liderazgo que pone al pueblo siempre en el centro de las decisiones, la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez respaldan y trabajan en conjunto con el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz por el bienestar de la ciudadanía”.
El funcionario detalló que, el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, es un esfuerzo entre los tres ordenes de gobierno e implica una serie de políticas públicas, pero sobre todo de acciones en materia de infraestructura, educación salud, obras públicas, entre otros temas.
“Durante muchos años, los que vivimos en el oriente del Estado de México, nos quejábamos, añorábamos, porque estuvimos abandonados por los gobiernos. Hoy, con el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum, de la Gobernadora y los Alcaldes, esta región va a tener una inversión histórica de alrededor de 79 mil millones de pesos para rescatar a estas localidades.
Al Rojo vivo el miedo de Morena
Gertz Manero no era de las confianzas de EU
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
