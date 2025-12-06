Naucalpan, primer municipio mexiquense en sumarse al Mundial Social México 2026

Se trata de ofrecer mejores condiciones y más espacios para una convivencia libre y segura: Montoya Márquez * El alcalde da respuesta a la convocatoria de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se realizarán diversas acciones, recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos

Naucalpan es el primer municipio en sumarse al Mundial Social México 2026, iniciativa impulsada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una serie de proyectos y actividades, la recuperación de 10 canchas (polvorines) y rescate de espacios públicos, a partir del próximo año, a fin de dejar un legado deportivo, mostrar la cultura y los sitios emblemáticos del municipio, anuncia el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

Informó que se proyecta que lleguen unos 5 millones 500 mil visitantes durante el Mundial 2026 y el municipio se suma a la convocatoria de la Primera Mandataria para aprovechar este marco y apostarle a la regeneración urbana, del tejido social, sobre todo en las comunidades más rezagadas, por lo que se realizarán una serie de intervenciones el siguiente año.

Reitera que “somos el primer municipio que se suma abiertamente a esta iniciativa, el siguiente año rehabilitaremos espacios públicos y comunitarios con materiales de alta duración, principalmente conversiones de campos de fútbol, como la cancha de fútbol 11, en la colonia Alfredo V. Bonfil, para dejarlos en condiciones dignas para la práctica deportiva. Aunado a ello, también se habilitará el entorno de los campos y los parques para impulsar la activación física”.

En presencia del titular de Turismo, Administración, Desarrollo Urbano y de la subdirectora del IMCUFIDEN y el IMNIS, señala que se trata de ofrecer mejores condiciones y más espacios para una convivencia libre y segura. Además, junto con la SEP las escuelas realizarán murales. Se convocará a todas las ligas de las comunidades, así como a las escuelas a un torneo. Estaremos apoyando para que esta iniciativa sea un éxito.

Ante la gran afluencia turística que se espera, aunque Naucalpan está contemplado como un municipio de turismo de reunión, el alcalde expresa que se está contemplando la creación de una Policía Turística para acompañar a los visitantes y ayudarles en todo lo que requieran, además de que se cuenta con una gran riqueza cultural, como Los Remedios y el Parque Naucalli.

Por su ubicación estratégica, Naucalpan es un sitio requerido, contamos con una vialidad principal que conecta directamente con el Estadio Azteca, como lo es el Periférico Manuel Ávila Camacho.

La titular del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, Mitzi Segura, señala que las políticas con perspectiva de género no deben de quedarse únicamente en los institutos municipales de las mujeres, tienen que ser acciones en las que participen todas las instancias de este gobierno municipal y es algo que se ha desarrollado.