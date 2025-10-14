Ser jefa de Gobierno no te da derecho a hacer lo que quieras

Sigue la guerra sucia contra Alessandra Rojo de la Vega * La alcaldesa de la Cuauhtémoc denuncia agresión antes de entrar al informe de gobierno de Clara Brugada Molina * “Tenemos la obligación de servir con respeto, humildad y legalidad”, expresa de manera categórica la también activista y feminista

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc e integrante de la alianza opositora, denuncia que fue agredida físicamente por personal del Congreso de la Ciudad de México antes de ingresar al primer informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En un video publicado en su cuenta de X, la alcaldesa relata que llegó al Congreso “al mismo tiempo que Clara Brugada” y fue recibida por vecinas y vecinos con quienes se tomó fotos y agradeció su apoyo.

Sin embargo, asegura que cuando intentó seguir a la comitiva oficial, su avance fue bloqueado.

“Su seguridad, sus funcionarios, me bloquearon el paso. Decidí esperar pacientemente, a mucha distancia, hicieron una valla”, añade.

Al intentar avanzar de nuevo, dijo que fue agredida por una mujer que trabaja en la Oficialía Mayor del Congreso local.

“Me empujó y golpeó, así como a la mujer que iba conmigo, que aparte se le cayó todo el café”, agrega.

Al cuestionar la actitud de la mujer, ésta respondió que Rojo de la Vega había llegado tarde y expresó “Cuando seas jefa de Gobierno haces lo que tú quieras”.

La anterior frase fue calificada por Rojo de la Vega como “sumamente peligrosa”.

Alessandra Rojo considera que el hecho no era un ataque personal, sino una afectación a la ciudadanía que representa.

“Primero no me estaban agrediendo a mí como persona, agredieron a cada vecina y vecino que represento, a quienes me dieron su confianza”, expresa.

‘NADIE PUEDE AGREDIR A OTRA PERSONA SÓLO POR TENER UN CARGO’

Sobre la función pública y el uso del poder, la alcaldesa dice: “Ser funcionaria pública no es un pase libre para violentar a nadie, al contrario, tenemos la obligación de servir con respeto, humildad y legalidad”.

También cuestionó la normalización del abuso institucional: “¿De qué se trata esto? ¿De un concurso de poder o de un servicio público? ¿En qué momento se volvió normal que quien trabaja para la ciudadanía cree que puede insultar, empujar, agredir a otra persona sólo porque tiene un cargo?”.

Así entienden ellos la “democracia”: quien piensa distinto, estorba.

“Es inaceptable que se normalice el abuso en las instituciones”, añade.

Pese a la agresión, afirma que permaneció en el acto para escuchar el informe completo de la jefa de Gobierno.

“Me quedé escuchando muy atenta, hasta la última palabra de la jefa de Gobierno, porque se lo merecen nuestras vecinas y vecinos, tener la información”, agrega.