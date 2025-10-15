NACIONAL
Naucalpan ataca las causas que generan la violencia
Huellas de la Transformación, el arma letal * Por primera vez, Ciudad Naucalpan participa en el boteo Teletón, alcanzando una contribución sin precedentes en el municipio
El alcalde Isaac Montoya Márquez acudió a la colonia Buenavista para llevar a cabo la Mesa de Paz y una Jornada Deportiva con torneo de voleibol. Además, llevó las Huellas de la Transformación, se entregaron trabajos de bacheo, se realizaron diversas labores de mejoramiento urbano, así como renovación y sustitución de luminarias.
Como parte de las Jornadas por la Paz, actividades impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan atacar las causas que generan la violencia y que se realizan semanalmente en las comunidades, el Gobierno de Naucalpan llevó a cabo una Jornada Deportiva, con partidos de voleibol, a la que acudió Jonathan Paredes, triple medallista mundial en clavados y vecino de Los Remedios, quien recomendó a todas y todos los jóvenes realizar deporte para fomentar la salud y la disciplina que contribuyen en la formación de las personas.
El presidente municipal enfatizó que se trabaja en el tema de seguridad, lo que ha dado como resultado la disminución de más de 33% en los delitos de alto impacto y el descenso de robo de vehículos de 11 a 4, así como con la colocación de alarmas vecinales Remus.
Montoya Márquez subraya que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de naucalpenses, como el proyecto en marcha del saneamiento del Río Hondo, en el cual se ha avanzado con los Países Bajos, para sanear este río y convertirlo de aguas negras a agua limpia que se utilizará para nutrir al sector industrial de agua tratada para el desarrollo de sus actividades y también para riego de áreas verdes y actividades que requieran agua tratada.
Reitera que la Línea 3 del Mexicable complementará el saneamiento del Río Hondo y que mejorará la movilidad en la zona. “Es un proyecto maravilloso que mejorará la calidad de vida, lleva un 40% de avance en su construcción, va a ayudar mucho a la movilidad de vecinas y vecinos de las zonas más accidentadas; seguimos trabajando en todos los frentes sin descanso”.
CIUDAD NAUCALPAN IMPULSA LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL TELETÓN 2025
Durante la clausura de la Colecta Nacional Teletón 2025 en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Estado de México, Montoya Márquez entregó, a nombre de la administración y de las y los naucalpenses, un donativo superior al millón de pesos, reafirmando el compromiso del gobierno con la inclusión, la esperanza y las causas que transforman vidas.
Por primera vez, Ciudad Naucalpan se sumó al boteo Teletón, consolidando una contribución histórica que refleja el espíritu solidario y el compromiso de un gobierno que impulsa la inclusión como principio de justicia social y no como privilegio.
Tras el ejercicio de recaudación y la entrega de 300 alcancías al CRIT Estado de México -que colocó a Naucalpan como el municipio con mayor número de “puerquitos” aportados en la entidad-, el alcalde acudió a la ceremonia de clausura para entregar el donativo de 1 millón 1 mil 673.40 pesos, destinados a rehabilitaciones y tratamientos de niñas, niños y jóvenes que reciben terapias en este centro.
Subrayó la importancia de fortalecer los lazos de colaboración con el CRIT, especialmente para brindar atención a niñas y niños con discapacidad motriz, espectro autista y cáncer.
En la clausura de las donaciones, el director general del CRIT Estado de México, Jardiel Quintal, agradeció al Gobierno de Ciudad Naucalpan la contribución tan significativa, que permitirá garantizar tratamientos y terapias a niñas, niños y jóvenes, reconociendo el gesto de esperanza y compromiso social del municipio.
Ser jefa de Gobierno no te da derecho a hacer lo que quieras
Sigue la guerra sucia contra Alessandra Rojo de la Vega * La alcaldesa de la Cuauhtémoc denuncia agresión antes de entrar al informe de gobierno de Clara Brugada Molina * “Tenemos la obligación de servir con respeto, humildad y legalidad”, expresa de manera categórica la también activista y feminista
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc e integrante de la alianza opositora, denuncia que fue agredida físicamente por personal del Congreso de la Ciudad de México antes de ingresar al primer informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
En un video publicado en su cuenta de X, la alcaldesa relata que llegó al Congreso “al mismo tiempo que Clara Brugada” y fue recibida por vecinas y vecinos con quienes se tomó fotos y agradeció su apoyo.
Sin embargo, asegura que cuando intentó seguir a la comitiva oficial, su avance fue bloqueado.
“Su seguridad, sus funcionarios, me bloquearon el paso. Decidí esperar pacientemente, a mucha distancia, hicieron una valla”, añade.
Al intentar avanzar de nuevo, dijo que fue agredida por una mujer que trabaja en la Oficialía Mayor del Congreso local.
“Me empujó y golpeó, así como a la mujer que iba conmigo, que aparte se le cayó todo el café”, agrega.
Al cuestionar la actitud de la mujer, ésta respondió que Rojo de la Vega había llegado tarde y expresó “Cuando seas jefa de Gobierno haces lo que tú quieras”.
La anterior frase fue calificada por Rojo de la Vega como “sumamente peligrosa”.
Alessandra Rojo considera que el hecho no era un ataque personal, sino una afectación a la ciudadanía que representa.
“Primero no me estaban agrediendo a mí como persona, agredieron a cada vecina y vecino que represento, a quienes me dieron su confianza”, expresa.
‘NADIE PUEDE AGREDIR A OTRA PERSONA SÓLO POR TENER UN CARGO’
Sobre la función pública y el uso del poder, la alcaldesa dice: “Ser funcionaria pública no es un pase libre para violentar a nadie, al contrario, tenemos la obligación de servir con respeto, humildad y legalidad”.
También cuestionó la normalización del abuso institucional: “¿De qué se trata esto? ¿De un concurso de poder o de un servicio público? ¿En qué momento se volvió normal que quien trabaja para la ciudadanía cree que puede insultar, empujar, agredir a otra persona sólo porque tiene un cargo?”.
Así entienden ellos la “democracia”: quien piensa distinto, estorba.
“Es inaceptable que se normalice el abuso en las instituciones”, añade.
Pese a la agresión, afirma que permaneció en el acto para escuchar el informe completo de la jefa de Gobierno.
“Me quedé escuchando muy atenta, hasta la última palabra de la jefa de Gobierno, porque se lo merecen nuestras vecinas y vecinos, tener la información”, agrega.
Sheinbaum Pardo y García Harfuch, unidos por la seguridad de los mexicanos
El titular de la SSPC felicita a la Primera Presidenta por su primer año de Gobierno * Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional, señala Omar García
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), felicita a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno, destacando una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional como uno de los principales logros en materia de seguridad.
A través de sus redes sociales, García Harfuch reconoce el liderazgo de Sheinbaum Pardo y su compromiso con la paz y la justicia en el país.
“Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional”, escribió Omar García.
Asimismo, afirma que las instituciones de seguridad “se fortalecen cada vez más con la finalidad de servir mejor a las y los mexicanos”.
El titular de la SSPC reitera que el compromiso de las corporaciones de seguridad es brindar un servicio cada vez más eficiente, cercano y justo a la ciudadanía.
La felicitación se dio en el marco del evento masivo realizado el pasado 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde más de 400 mil simpatizantes se congregaron para celebrar el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante su discurso, la Primera Mandataria hizo un recuento de logros en los ámbitos político, económico y social, y subrayó la continuidad del proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Los avances en el país son su herencia”, añade Sheinbaum Pardo, al tiempo que descartó cualquier división interna en el movimiento.
“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos (…), pero eso no va a ocurrir”, añade.
AVANCES EN EL TEMA DE SEGURIDAD
Según datos presentados durante el acto, los homicidios dolosos han disminuido un 25%, y los delitos de alto impacto bajaron un 20% respecto a años anteriores.
La titular del Poder Ejecutivo federal atribuye estos resultados a un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía.
“La paz se construye todos los días con justicia, con bienestar y con la participación del pueblo”, afirma Claudia Sheinbaum, mientras era ovacionada por sus seguidores.
Finalmente, la Primera Presidenta reafirma su compromiso con los programas sociales, el desarrollo sustentable y la equidad de género.
“No hemos fallado ni fallaremos. Gobernamos con honestidad y con el corazón del pueblo de México”, enfatiza de manera categórica la Mandataria Sheinbaum.
Naucalpan, un municipio universitario
Con el CCH Naucalpan y la FES Acatlán tiene la mayor comunidad estudiantil fuera de CU * Reconoce la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al presidente municipal Isaac Montoya Márquez como exalumno distinguido
Naucalpan cuenta con la mayor comunidad universitaria fuera de Ciudad Universitaria: El CCH Naucalpan y la FES Acatlán se encuentran en el municipio, por ello existe una relación cercana y hay disposición de apoyo mutuo con la UNAM en beneficio del desarrollo municipal y estudiantil, afirma el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, luego de recibir en CU un reconocimiento como exalumno distinguido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
El reconocimiento le fue entregado por el director de la FCPyS, Alejandro Chanona, quien destacó que los valores que adquirió el alcalde como alumno se reflejan en su labor diaria como presidente municipal de un municipio tan importante como Naucalpan, al reflejar valores éticos, de igualdad, equidad y justicia para la comunidad, promoviendo un compromiso con la justicia y el desarrollo de su municipio, del Estado de México y el país.
“Qué orgullo tenerte de regreso en tu casa académica y sobre todo reconocer tu labor que refleja con claridad los valores y la formación que te dio tu universidad y esta facultad”, expresa el director e invitó a las y los egresados a regresar para reconocer su casa de estudios.
En presencia de directivos de la FCPyS y servidores públicos municipales, el alcalde externó su emoción por regresar a la facultad y reiteró su disposición para mantener una relación de apoyo mutuo.
Recordó que desde joven y en su época estudiantil, entendió que no se trataba de la discusión en las aulas sino llevar la universidad a las calles, aprender en la facultad y aplicarlo en el territorio y a la gente meterla a la facultad para buscar soluciones.
“Le debo todo a la facultad, nos hacen este honor de regresar. Cuenten como amigos y como aliados, con un adepto a la facultad. Queremos sumarnos y apoyar en todo lo que nos inviten. Soy un adepto, soy un soldado más de la facultad”, añade Montoya Márquez.
Las y los alumnos de Ciencias Políticas y Sociales que hoy se preparan en las aulas son quienes tomarán las riendas del país en un futuro cercano y por ello es importante compartir experiencias y trabajo para buscar un mejor desarrollo para todas y todos, señala Isaac Montoya.
La FCPyS forma profesionistas de excelencia con responsabilidad y valores con perspectiva de género y equidad desde 1951.
Aparte de la entrega del reconocimiento, otro de los objetivos de la ceremonia fue acercar a las y los ex alumnos con su facultad, que el año entrante celebrará su 75 aniversario con diversos eventos sociales, culturales y deportivos.
