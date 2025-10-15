Naucalpan ataca las causas que generan la violencia

Huellas de la Transformación, el arma letal * Por primera vez, Ciudad Naucalpan participa en el boteo Teletón, alcanzando una contribución sin precedentes en el municipio

El alcalde Isaac Montoya Márquez acudió a la colonia Buenavista para llevar a cabo la Mesa de Paz y una Jornada Deportiva con torneo de voleibol. Además, llevó las Huellas de la Transformación, se entregaron trabajos de bacheo, se realizaron diversas labores de mejoramiento urbano, así como renovación y sustitución de luminarias.

Como parte de las Jornadas por la Paz, actividades impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan atacar las causas que generan la violencia y que se realizan semanalmente en las comunidades, el Gobierno de Naucalpan llevó a cabo una Jornada Deportiva, con partidos de voleibol, a la que acudió Jonathan Paredes, triple medallista mundial en clavados y vecino de Los Remedios, quien recomendó a todas y todos los jóvenes realizar deporte para fomentar la salud y la disciplina que contribuyen en la formación de las personas.

El presidente municipal enfatizó que se trabaja en el tema de seguridad, lo que ha dado como resultado la disminución de más de 33% en los delitos de alto impacto y el descenso de robo de vehículos de 11 a 4, así como con la colocación de alarmas vecinales Remus.

Montoya Márquez subraya que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de naucalpenses, como el proyecto en marcha del saneamiento del Río Hondo, en el cual se ha avanzado con los Países Bajos, para sanear este río y convertirlo de aguas negras a agua limpia que se utilizará para nutrir al sector industrial de agua tratada para el desarrollo de sus actividades y también para riego de áreas verdes y actividades que requieran agua tratada.

Reitera que la Línea 3 del Mexicable complementará el saneamiento del Río Hondo y que mejorará la movilidad en la zona. “Es un proyecto maravilloso que mejorará la calidad de vida, lleva un 40% de avance en su construcción, va a ayudar mucho a la movilidad de vecinas y vecinos de las zonas más accidentadas; seguimos trabajando en todos los frentes sin descanso”.

CIUDAD NAUCALPAN IMPULSA LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL TELETÓN 2025

Durante la clausura de la Colecta Nacional Teletón 2025 en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Estado de México, Montoya Márquez entregó, a nombre de la administración y de las y los naucalpenses, un donativo superior al millón de pesos, reafirmando el compromiso del gobierno con la inclusión, la esperanza y las causas que transforman vidas.

Por primera vez, Ciudad Naucalpan se sumó al boteo Teletón, consolidando una contribución histórica que refleja el espíritu solidario y el compromiso de un gobierno que impulsa la inclusión como principio de justicia social y no como privilegio.

Tras el ejercicio de recaudación y la entrega de 300 alcancías al CRIT Estado de México -que colocó a Naucalpan como el municipio con mayor número de “puerquitos” aportados en la entidad-, el alcalde acudió a la ceremonia de clausura para entregar el donativo de 1 millón 1 mil 673.40 pesos, destinados a rehabilitaciones y tratamientos de niñas, niños y jóvenes que reciben terapias en este centro.

Subrayó la importancia de fortalecer los lazos de colaboración con el CRIT, especialmente para brindar atención a niñas y niños con discapacidad motriz, espectro autista y cáncer.

En la clausura de las donaciones, el director general del CRIT Estado de México, Jardiel Quintal, agradeció al Gobierno de Ciudad Naucalpan la contribución tan significativa, que permitirá garantizar tratamientos y terapias a niñas, niños y jóvenes, reconociendo el gesto de esperanza y compromiso social del municipio.