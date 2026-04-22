Salir a las calles, el ADN del PRD-CDMX

Un sueño guajiro que la gasolina costara diez pesos * No saben gobernar ni administrar, por eso ahora tenemos que pagar una gasolina muy cara, pero también seguir viendo cómo cada vez que vamos al supermercado todo está más caro, señala el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sin tapujos detalla y habla de forma directa sobre los problemas que vive el país y responsabiliza a la Cuarta Transformación.

“Vivimos desde hace meses en un gasolinazo permanente. En esta semana, el costo promedio de la gasolina Magna fue de más de 23 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium superó los 28 pesos por litro, al igual que el diésel. Y todavía recordamos cómo el expresidente López Obrador en su campaña por la Presidencia prometió que la gasolina costaría 10 pesos el litro; nada más alejado de la realidad, pero, sobre todo, una promesa realizada con demasiada ligereza”, escribe en su columna del periódico El Universal.

Sobre el gasolinazo, hace énfasis en un detalle: “Hay factores como la guerra de Estados Unidos con Irán, pero eso es algo que apenas tiene unos meses, mientras que el aumento de la gasolina en México lleva varios años”.

Ya no puede el gobierno de Morena seguir buscando pretextos para tratar de engañar a la gente de la situación económica por la que está atravesando el país, señala Vargas del Villar.

El aumento a la gasolina pega a los bolsillos de las familias mexicanas: “Están subiendo los precios de los productos y servicios, aumentando el costo de la canasta básica. Todo está más caro, lo que golpea de manera directa a la mayor parte de la población”.

Enrique Vargas también analiza las obras faraónicas del expresidente López Obrador.

“Construyeron una refinería que tiene siniestros de manera casi permanente. Dos Bocas, ubicada en Tabasco. Se anunció como el gran proyecto que le daría al país autosuficiencia en la producción de gasolina al país, pero que en realidad tuvo un sobrecosto y la promesa de producción está muy lejos de alcanzarse. Dos Bocas, si no se inunda se incendia, por lo que es una bomba de tiempo para los pobladores de esta región”, añade.

“En los hechos la mal llamada Cuarta Transformación ha resultado un fracaso para la economía y el crecimiento de nuestro país. La realidad es que no saben gobernar ni administrar, por eso ahora tenemos que pagar una gasolina muy cara, pero también seguir viendo cómo cada vez que vamos al supermercado todo está más caro.

Y Vargas le pone nombre y apellidos a los responsables del gasolinazo. “El aumento del costo de la gasolina no es culpa de las gasolineras, ellas sólo distribuyen los combustibles. El responsable de su aumento es el gobierno, que siempre trata de encontrar a un culpable de sus errores”.

Exhorta a la población a no caer en promesas que de antemano se sabe que no se pueden cumplir.

“Esos cantos de sirenas populistas que prometen hasta lo imposible para llegar al poder, como lo fue la promesa de que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro”, agrega Vargas del Villar. Así o más claro.