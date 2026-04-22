NACIONAL
Salir a las calles, el ADN del PRD-CDMX
La presidenta Nora Arias Contreras señala que trabaja con su verdadera militancia y por las causas de la gente
ARMANDO GARCÍA
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ciudad de México volvió a su esencia: salir a las calles, y lo hizo de la mano de su presidenta, la diputada Nora Arias Contreras.
“Se trata de un nuevo comienzo”, añade.
“Lo dijimos fuerte y claro: el PRD-CDMX trabaja con su verdadera militancia y lo más importante, con unidad y lealtad por las causas de la gente”, manifiesta la dirigente del Sol Azteca capitalino.
Arias Contreras estableció lo anterior, tras acudir a Xochimilco, recorrer sus calles ondeando la bandera amarilla del PRD y después tomarle protesta a la dirigencia del comité en esa demarcación.
“Volvimos a salir a las calles. Caminamos con la militancia de Xochimilco; esta es la esencia de nuestro instituto político PRD-CDMX”, agrega.
En las instalaciones del PRD en Xochimilco, tomaron protesta los integrantes de este comité encabezado por la delegada presidenta, Elizabeth Santana, y los secretarios de Asuntos Electorales, Miguel Epigmenio González; Uriel Juárez, de Igualdad de Género, y Jesús López Cardona, secretario Adjunto.
“Mi reconocimiento por su trabajo incansable y su vocación social. Gracias por su cálida recepción y el entusiasmo con el que caminamos juntos las calles de Xochimilco”, expresa la presidenta Arias Contreras del Sol Azteca capitalino.
NACIONAL
Autoriza FinCEN transferencias para liquidar a CIBanco
Esta resolución de las autoridades estadounidenses surge como consecuencia de la designación de CIBanco como una “institución de preocupación primordial por lavado de dinero”, bajo la Sección 311 de la Ley Patriot, dictada en octubre de 2025
ILDEFONSO LÓPEZ
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una autorización específica para permitir transferencias de fondos destinadas a la liquidación definitiva de las operaciones de CIBanco, S. A.
Esta medida, que entró en vigor el 23 de marzo de 2026, faculta la realización de transacciones críticas para el cierre ordenado de la institución, incluyendo el cumplimiento de obligaciones con acreedores legítimos y la repatriación de activos remanentes bajo rigurosos mecanismos de reporte federal.
Esta resolución de las autoridades estadounidenses surge como consecuencia de la designación de CIBanco como una “institución de preocupación primordial por lavado de dinero”, bajo la Sección 311 de la Ley PATRIOT, dictada en octubre de 2025.
En ese mismo periodo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) procedió a la revocación de la licencia de la entidad en México, tras detectar fallas estructurales en sus controles internos.
La orden de liquidación actual busca desmantelar la operación financiera sin afectar a terceros, mientras el expediente corporativo de sus directivos continúa bajo escrutinio internacional.
Dentro de este expediente de vigilancia binacional, destaca que Jorge Rangel de Alba Brunel, expresidente del Consejo de CIBanco y actual vocal de gobernanza en Finsus, aparece como Manager de la empresa RAL Payments LLC, registrada en Texas bajo el número 0803127188. Sin embargo, al cierre de las investigaciones oficiales, dicha entidad no figura en el registro federal de empresas de servicios monetarios (MSB) de FinCEN.
Esta omisión contraviene el Bank Secrecy Act, el cual exige dicho registro para operar legalmente como transmisora de dinero en Estados Unidos.
En esta misma sociedad, María Aurora Rangel de Alba –hija del exdirectivo y exconsejera de Tenedora CI- aparece acreditada como apoderada bancaria.
En paralelo a este proceso de extinción, la CNBV evalúa una nueva solicitud de licencia para banca múltiple presentada por Financiera Sustentable de México (Finsus). El expediente revela que los actores principales de la financiera, como Norman Hagemeister Rey y Jorge Rangel de Alba Brunel, mantuvieron posiciones de liderazgo y propiedad en CIBanco.
Registros oficiales documentan que, entre ambas entidades, se acumulan 55 sanciones administrativas por deficiencias en prevención de lavado de dinero.
Llama la atención que Finsus trasladó recientemente sus oficinas a la calzada General Mariano Escobedo 595, sede histórica del banco revocado.
Investigaciones en Texas, Nevada y Florida acreditan que directivos vinculados, como Salvador Arroyo Rodríguez y Roberto Pérez Estrada, operaron simultáneamente redes de transmisión de dinero en Estados Unidos, tales como IFMX International y Sacbe Payments, durante casi dos décadas.
Esta red paralela y el historial de sanciones representan una valoración sin precedentes para el regulador mexicano, que deberá ponderar estos antecedentes mientras se ejecutan las transferencias bancarias autorizadas por FinCEN para concluir la liquidación de la antigua estructura financiera de CIBanco.
NACIONAL
Un total fracaso la Cuarta Transformación: Enrique Vargas
Un sueño guajiro que la gasolina costara diez pesos * No saben gobernar ni administrar, por eso ahora tenemos que pagar una gasolina muy cara, pero también seguir viendo cómo cada vez que vamos al supermercado todo está más caro, señala el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sin tapujos detalla y habla de forma directa sobre los problemas que vive el país y responsabiliza a la Cuarta Transformación.
“Vivimos desde hace meses en un gasolinazo permanente. En esta semana, el costo promedio de la gasolina Magna fue de más de 23 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium superó los 28 pesos por litro, al igual que el diésel. Y todavía recordamos cómo el expresidente López Obrador en su campaña por la Presidencia prometió que la gasolina costaría 10 pesos el litro; nada más alejado de la realidad, pero, sobre todo, una promesa realizada con demasiada ligereza”, escribe en su columna del periódico El Universal.
Sobre el gasolinazo, hace énfasis en un detalle: “Hay factores como la guerra de Estados Unidos con Irán, pero eso es algo que apenas tiene unos meses, mientras que el aumento de la gasolina en México lleva varios años”.
Ya no puede el gobierno de Morena seguir buscando pretextos para tratar de engañar a la gente de la situación económica por la que está atravesando el país, señala Vargas del Villar.
El aumento a la gasolina pega a los bolsillos de las familias mexicanas: “Están subiendo los precios de los productos y servicios, aumentando el costo de la canasta básica. Todo está más caro, lo que golpea de manera directa a la mayor parte de la población”.
Enrique Vargas también analiza las obras faraónicas del expresidente López Obrador.
“Construyeron una refinería que tiene siniestros de manera casi permanente. Dos Bocas, ubicada en Tabasco. Se anunció como el gran proyecto que le daría al país autosuficiencia en la producción de gasolina al país, pero que en realidad tuvo un sobrecosto y la promesa de producción está muy lejos de alcanzarse. Dos Bocas, si no se inunda se incendia, por lo que es una bomba de tiempo para los pobladores de esta región”, añade.
“En los hechos la mal llamada Cuarta Transformación ha resultado un fracaso para la economía y el crecimiento de nuestro país. La realidad es que no saben gobernar ni administrar, por eso ahora tenemos que pagar una gasolina muy cara, pero también seguir viendo cómo cada vez que vamos al supermercado todo está más caro.
Y Vargas le pone nombre y apellidos a los responsables del gasolinazo. “El aumento del costo de la gasolina no es culpa de las gasolineras, ellas sólo distribuyen los combustibles. El responsable de su aumento es el gobierno, que siempre trata de encontrar a un culpable de sus errores”.
Exhorta a la población a no caer en promesas que de antemano se sabe que no se pueden cumplir.
“Esos cantos de sirenas populistas que prometen hasta lo imposible para llegar al poder, como lo fue la promesa de que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro”, agrega Vargas del Villar. Así o más claro.
NACIONAL
Con trabajo de Ale Rojo se Limpia Cuauhtémoc
La alcaldesa atiende directamente reportes de vecinas y vecinos en lo que respecta a alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento, entre otras acciones * Sigue la “guerra sucia” contra Rojo de la Vega, pero ella sigue trabajando con vocación de servicio en pro de los colonos y vecinos
EL TOPO
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo sigue trabajando en pro de los colonos y vecinos, como las jornadas de Limpia Cuauhtémoc.
Atiende directamente reportes de vecinas y vecinos en lo que respecta a alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento, entre otras acciones.
Así es la manera de gobernar de Rojo de la Vega Piccolo, trabajando en pro de sus gobernados, pues es la única manera de conquistar a propios y extraños.
Es una funcionara de resultados, tan es así que ya goza de una alta preferencia ciudadana, en donde está bien posicionada en las encuestas, ya sea como candidata de jefa de Gobierno e incluso ya muchos la consideran como abanderada presidencial en el 2030.
Su cercanía con la ciudadanía se constata en sus recorridos por las calles de las colonias, en donde va acompañada por todo el equipo de la alcaldía, pero no sólo eso, la mandataria se suma a las diferentes cuadrillas en las labores y atiende a vecinas y vecinos que aprovechan su visita para hacerle peticiones o simplemente tomarse la foto del recuerdo.
Es destacable que cerca de 300 servidoras y servidores públicos de todas las direcciones generales de la demarcación trabajan de manera coordinada en servicios urbanos, alumbrado, drenaje y vía pública.
Como parte de una política permanente de atención al espacio público, Alessandra Rojo de la Vega informa que estas jornadas seguirán desarrollándose en las distintas colonias de la demarcación, por lo que hace un llamado a vecinas y vecinos a sumarse y formar parte del cambio de verdad que ya puede verse en la alcaldía Cuauhtémoc.
Todo esto cala al gobierno oficialista, que ya no sabe cómo bajarla como puntera de las encuestas y se va a lo más fácil: la “guerra sucia”, una táctica que inició desde que Rojo de la Vega tomó protesta como alcaldesa de la Cuauhtémoc.
Ahora Emilio Villar, concejal de la demarcación, señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) verificó la existencia de propaganda en calles de la Cuauhtémoc en las que aparece el nombre de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, lo que podría constituir una promoción personalizada y uso de recursos públicos.
Villar detalla que presentó una denuncia ante el mismo organismo para que se investigue la posible responsabilidad administrativa, puesto que la alcaldesa “ha efectuado actos anticipados con recursos públicos”.
Hasta ahora, el organismo únicamente ha corroborado los hechos, y corresponderá a las autoridades determinar si esa difusión vulnera la normativa.
Pero mientras son peras o manzanas, Ale Rojo sigue trabajando y dando resultados, y por increíble que parezca, mientras más la atacan, más la catapultan, por algo es la alcaldesa más conocida de la Ciudad de México.
La “guerra sucia”, en vez de afectarle, más la beneficia, bajita la mano le están haciendo difusión, una promoción personalizada, como bien dice el concejal Villar, pero se lo están haciendo de forma gratuita.
En concreto: Ale Rojo, más que política, es una activista y feminista, es su ADN, y pase lo que pase, estará en la boleta del 2027 y 2030, debido a que es un activo de la oposición, una carta fuerte para las próximas elecciones. Tiene muchas cartas sobre la mesa en su futuro político. Así de sencillo y breve.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Salir a las calles, el ADN del PRD-CDMX
Autoriza FinCEN transferencias para liquidar a CIBanco
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