Las inversiones generan crecimiento y empleo: Vargas del Villar

Se anuncia el nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque Real * Para el 2027 todas las entradas y salidas de Huixquilucan, Estado de México, estarán blindadas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

El municipio de Huixquilucan es el único gobierno en el país -municipal, estatal o federal- que durante diez años ha subido la calificación crediticia, lo que significa que en Huixquilucan sí se saben manejar los recursos públicos, afirma Enrique Vargas del Villar, quien reitera que este municipio seguirá creciendo con el Partido Acción Nacional (PAN).

El vicecoordinador de los senadores panistas recuerda que -desde el 2016- Huixquilucan se ha mantenido como el municipio mejor calificado del Estado de México y dentro de los primeros lugares del país con la presidenta Romina Contreras Carrasco.

Durante su mensaje en el marco del anuncio del nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque Real, Vargas del Villar señala que este tipo de inversiones son las que deben llegar a nuestro país para generar crecimiento y fuentes de empleo.

“Tenemos diez años caminando juntos y cuando llegué a gobernar en el 2016, Huixquilucan no se escuchaba por ningún lado, el metro cuadrado oscilaba apenas entre 16 y 18 mil pesos y hoy en día es de los metros cuadrados más altos del país”, asevera el senador mexiquense.

Lo anterior dijo, ha sido posible gracias al trabajo que desde hace 10 años se hace en Huixquilucan que ha permitido elevar la plusvalía, mejorar los servicios públicos e incrementar los niveles de seguridad con el apoyo de patrullas nuevas, elementos capacitados y con equipo, permitiendo que el municipio con el paso del tiempo se haya convertido en el mejor de todo México.

También anuncia: “A partir del próximo año se van a blindar por las noches todas las entradas y salidas del municipio con una patrulla y dos elementos en cada una”.

La medida es para reforzar aún más la seguridad y que los habitantes se sientan más seguros de vivir aquí, puntualiza Enrique Vargas.

Marco Salame, presidente del Consejo de Administración de grupo Bosque Real, informa que el conjunto residencial Yoo Inspired by Starck es un desarrollo inmobiliario de cuatro torres en 16 mil metros cuadrados, edificado en un entorno de seguridad, innovación y modernidad.

Con acciones como estas, Huixquilucan se consolida como un municipio referente a nivel nacional. Al César lo del César.