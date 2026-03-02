La legalidad siempre termina imponiéndose: Nora Arias

Nadie está por encima de la ley, ni de las resoluciones, ni de los pactos en lo oscurito, y mucho menos a favor de la violencia política en razón de género, añade la presidenta del PRD-CDMX * Registra el IECM la dirigencia de Sol Azteca capitalino, encabezada por la también diputada perredista

ARMANDO GARCÍA

Por unanimidad de sus integrantes, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) acata la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX); Validar los documentos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ciudad de México, incluida la inscripción de todos los integrantes de los órganos de dirección en el libro de registros, expresa su presidenta Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras.

“La legalidad siempre termina imponiéndose. Quienes intentaron torcer las decisiones institucionales o actuar al margen de la ley, hoy recibieron un mensaje claro en democracia. Nadie está por encima de la ley, ni de las resoluciones, ni de los pactos en lo oscurito, y mucho menos a favor de la violencia política en razón de género”, añade la también diputada del PRD.

Mediante un posicionamiento hecho público, Arias Contreras señala que el PRD-Ciudad de México es un partido local vigente y con registro válido, con sus órganos de dirección totalmente perredistas.

A la militancia y a sus compañeros de partido, la dirigente perredista les reconoció su congruencia y lealtad al Sol Azteca, “por no claudicar a pesar de los obstáculos, injusticias y complicidades durante los últimos 16 meses”.

Cabe señalar que el exdiputado federal y local del PRD, Fernando Cuéllar Reyes, rindió protesta como representante del PRD-Ciudad de México ante el Consejo General del IECM.

El IECM acordó “tener por válida e idónea la documentación presentada por Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, así como las sesiones analizadas y realizar el registro de las personas integrantes de los órganos internos del PRD-CDMX, con base en lo razonado en la ejecutoria del Tribunal local”.

La presidenta del PRD capitalino también funge como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México.

Durante la última Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), correspondiente al periodo 2015-2018, Arias Contreras se desempeñó como presidenta de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Gobierno.

De 2012 a 2015, fungió como delegada política (hoy alcaldesa) en Gustavo A. Madero.