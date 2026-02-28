NACIONAL
Ale Rojo, comprometida en solucionar el reordenamiento de San Cosme
Nada detiene el diálogo, pese a la agresión que sufrió la alcaldesa y su equipo de trabajo * Durante la mesa de trabajo se acuerda mantener reuniones técnicas para revisar propuestas formales que permitan avanzar en alternativas viables, sin que ello implique detener el proceso de recuperación del espacio público
EL TOPO
En seguimiento al proceso de ordenamiento en Ribera de San Cosme -que suma nueve días libres de comercio informal-, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo instruye dar continuidad a las mesas de trabajo y reitera el ofrecimiento de alternativas laborales a través de la bolsa de trabajo de la alcaldía, como una opción para quienes decidan incorporarse a actividades formales.
Esta alternativa se presentó durante una mesa de trabajo entre la Dirección General de Gobierno de la demarcación y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), con la participación de representantes de la asociación ProDiana, A. C., con el objetivo de mantener el diálogo institucional y avanzar en soluciones dentro del marco legal.
Durante la mesa se acordó mantener reuniones técnicas para revisar propuestas formales que permitan avanzar en alternativas viables, sin que ello implique detener el proceso de recuperación del espacio público.
Cabe recordar que el pasado 13 de febrero, mientras se entablaba diálogo pacífico con comerciantes -tras tres notificaciones previas y un operativo de ordenamiento-, la alcaldesa y su equipo de trabajo fueron agredidos por un grupo de personas vinculadas con la asociación ProDiana, A. C., fundada por la diputada morenista Diana Sánchez Barrios, hechos que quedaron registrados en video y fueron denunciados ante la autoridad competente.
Para la administración que encabeza Ale Rojo de la Vega, la recuperación del espacio público es prioridad y responde a solicitudes vecinales, con la finalidad de garantizar libre tránsito, seguridad peatonal y orden en una de las vialidades con mayor flujo de la demarcación.
NACIONAL
Las inversiones generan crecimiento y empleo: Vargas del Villar
Se anuncia el nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque Real * Para el 2027 todas las entradas y salidas de Huixquilucan, Estado de México, estarán blindadas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
El municipio de Huixquilucan es el único gobierno en el país -municipal, estatal o federal- que durante diez años ha subido la calificación crediticia, lo que significa que en Huixquilucan sí se saben manejar los recursos públicos, afirma Enrique Vargas del Villar, quien reitera que este municipio seguirá creciendo con el Partido Acción Nacional (PAN).
El vicecoordinador de los senadores panistas recuerda que -desde el 2016- Huixquilucan se ha mantenido como el municipio mejor calificado del Estado de México y dentro de los primeros lugares del país con la presidenta Romina Contreras Carrasco.
Durante su mensaje en el marco del anuncio del nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque Real, Vargas del Villar señala que este tipo de inversiones son las que deben llegar a nuestro país para generar crecimiento y fuentes de empleo.
“Tenemos diez años caminando juntos y cuando llegué a gobernar en el 2016, Huixquilucan no se escuchaba por ningún lado, el metro cuadrado oscilaba apenas entre 16 y 18 mil pesos y hoy en día es de los metros cuadrados más altos del país”, asevera el senador mexiquense.
Lo anterior dijo, ha sido posible gracias al trabajo que desde hace 10 años se hace en Huixquilucan que ha permitido elevar la plusvalía, mejorar los servicios públicos e incrementar los niveles de seguridad con el apoyo de patrullas nuevas, elementos capacitados y con equipo, permitiendo que el municipio con el paso del tiempo se haya convertido en el mejor de todo México.
También anuncia: “A partir del próximo año se van a blindar por las noches todas las entradas y salidas del municipio con una patrulla y dos elementos en cada una”.
La medida es para reforzar aún más la seguridad y que los habitantes se sientan más seguros de vivir aquí, puntualiza Enrique Vargas.
Marco Salame, presidente del Consejo de Administración de grupo Bosque Real, informa que el conjunto residencial Yoo Inspired by Starck es un desarrollo inmobiliario de cuatro torres en 16 mil metros cuadrados, edificado en un entorno de seguridad, innovación y modernidad.
Con acciones como estas, Huixquilucan se consolida como un municipio referente a nivel nacional. Al César lo del César.
NACIONAL
Raciel Pérez consolida a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México
Impulsa el presidente municipal la modernización administrativa y seguridad en pro de los habitantes * El alcalde encabeza -en sesión de Cabildo- la aprobación de nuevos reglamentos para eficientar los servicios de agua y el ordenamiento urbano del municipio * Se ratifica el nombramiento del nuevo titular de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias
EL TOPO
Bajo la conducción del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, el Honorable Ayuntamiento de Tlalnepantla consolida avances significativos en la estructura normativa de la ciudad durante la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria.
El alcalde impulsa la aprobación de reformas estratégicas al Reglamento Interno del OPDM, así como la creación de una nueva normativa para regular las descargas de aguas residuales de usuarios no domésticos, con lo que se asegura una gestión hídrica más responsable y moderna para las y los habitantes de Tlalnepantla, Estado de México.
La visión de orden y progreso de Raciel Pérez Cruz se vio reflejada también en el fortalecimiento de los órganos ciudadanos.
En esta sesión se da la aprobación de los reglamentos interiores del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, y del Consejo Municipal de Población.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral de la actual administración para garantizar un crecimiento urbano sostenible y alineado a las necesidades de la población, para consolidar a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México.
En un movimiento clave para la seguridad de las familias, el presidente municipal propuso y obtuvo el respaldo del cuerpo edilicio para el nombramiento del nuevo director municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos.
Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de transformar la administración pública en una entidad más eficiente y transparente para beneficio de todas las familias de Tlalnepantla.
NACIONAL
Universalización de la salud, vital para socializar los servicios y acercarnos a la gente más necesitada: Montoya Márquez
Firma gobierno de Naucalpan convenio con IMSS-Bienestar para afiliación y cobertura para naucalpenses * Este acuerdo permitirá que quienes hoy no cuentan con seguridad social puedan acudir a los módulos que se instalarán en el municipio a registrarse y tener acceso al servicio médico, expresa el alcalde
EL TOPO
Con el fin de asegurar la afiliación al IMSS-Bienestar en Naucalpan y alcanzar la cobertura universal, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez y el coordinador del IMSS- Bienestar en el Estado de México, Natán Enriquez Ríos, llevaron a cabo una firma de convenio de colaboración.
El alcalde destaca: “Es muy importante para nosotros sumarnos a este gran esfuerzo, que es parte de un proyecto de nación profundo, desde el expresidente Andrés Manuel y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de la universalización de la salud ha sido pieza fundamental para lograr socializar los servicios de salud, lograr acercarnos a la gente que más lo necesita”.
Agrega que hablar de salud es hablar de dignidad, de tranquilidad para madres y padres de familia y “dar certeza a los grupos más vulnerables, sobre todo a los adultos mayores, a las juventudes, a las infancias, oportunidades para quienes históricamente han quedado excluidos fuera de los sistemas de seguridad social”.
Montoya Márquez afirma que Naucalpan se suma con convicción y la firme decisión de construir un sistema de salud más humano, más cercano, justo y encaminado a lograr la universalización de la salud pública, donde el acceso no dependa del ingreso de un empleo, de la condición social, sino el simple hecho de ser una persona y de tener dignidad humana.
Dice que el convenio refleja la gran coordinación entre los tres órdenes de gobierno que busca llevar justicia social a todo el país.
Como beneficios de la afiliación universal, destaca que se avanza para que, las personas que hoy no cuentan con la seguridad social, puedan acudir a los módulos que se instalarán en Naucalpan, registrarse y tener acceso a consultas, medicamentos, estudios sin costo, fortalecer la infraestructura y capacidades de atención desde lo local.
También consolidar la atención primaria y la prevención como eje central, promoviendo, por supuesto, los hábitos saludables, la detección temprana de enfermedades y el acompañamiento comunitario desde el primer momento y en su primer nivel, subraya Montoya Márquez.
De igual forma, facilitar la canalización oportuna de pacientes identificando desde el territorio a personas con necesidades médicas, urgentes y lograr enlazarlas con las comunidades de salud correspondientes.
Señala Montoya Márquez que está comprometido en construir una estrategia permanente de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos municipales para atender la salud de la población de manera integral cercana y con sentido humano.
“Atender la salud no es hasta el momento en que se requiere ingresar a un hospital, sino que es desde la prevención, en la atención temprana para prevenir enfermedades con la asistencia del gobierno donde antes no se llegaba. Por eso este acuerdo también fortalece el trabajo que para nosotros es indispensable, que es el trabajo territorial, acompañando a las familias y construyendo soluciones desde lo local”.
“La salud es un derecho, no un privilegio, ese es el espíritu que nos convoca a que ninguna niña, joven, madre, adulto mayor, tenga que elegir entre atender su salud o cuidar su bolsillo”, añade.
El coordinador del IMSS Bienestar en el Estado de México, Natán Enríquez Ríos, destaca que la firma de este convenio significa una alianza. También enfatizó que, con la afiliación, se busca garantizar que la población cuente con espacios dignos, tener una atención de calidad, con un contrato digno, pero también insumos, y sobre todo medicamentos gratuitos.
