La reforma no puede recaer en una sola autoridad electoral: Patricia Avendaño

Al cierre de 2024 los adeudos con el SAT, Gobierno del Estado de México e ISSEMYM no se encontraban registrados en su totalidad contablemente

A nueve meses del Gobierno de la Transformación en Naucalpan, Estado de México, podemos concluir con toda seguridad que se han saneado las finanzas públicas del municipio y que, contrario a lo que aseguraba la administración pasada, lo entregaron endeudado, afirma el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, luego que los titulares de Tesorería y Consejería Jurídica detallaron que con la estrategia del gobierno se lograrán ahorros por 941 millones de pesos 797 mil 099, el 78.9% del adeudo notificado por diversas instituciones.

El alcalde subraya que durante mucho tiempo el gobierno panista se dedicó a culpar a Morena; ahora, en base a los datos que se presentan, tenemos el soporte técnico para señalar a la administración pasada, la responsabilidad es de personas con nombre y apellido, llevaron a cabo un mal trabajo, con deshonestidad de querer engañar no sólo a las calificadoras sino a la ciudadanía de Naucalpan, al presentar cifras engañosas y maquilladas.

Los titulares de Tesorería y Consejería Jurídica presentaron un resumen de adeudos que dejó la administración panista saliente y ahorros con la estrategia que implementó la administración, que permitió ahorros por casi mil millones de pesos, el 78.9% sobre el adeudo notificado por las instituciones, que ascendió a mil 194 millones de pesos.

Montoya Márquez subraya que estos ahorros se traducirán en más obra pública, más programas y que no se tengan embargos en lo que va de 2025.

Reitera que esto permitirá un programa de obra en el primer año, prácticamente de mil millones de pesos, más de lo que en tres años del gobierno anterior se logró. En tres años lo que hicieron fue 30 millones de obra de recursos propios, “nosotros en este primer año vamos a lograr prácticamente ocho veces más que van a ser más de 240 millones”.

Durante su exposición el consejero jurídico Carlos Villasana refirió diversas obligaciones omisas por la anterior administración; al cierre de 2024 los adeudos con el SAT, Gobierno del Estado de México e ISSEMYM no se encontraban registrados en su totalidad contablemente. Se tiene registrado en pasivos un 23.4% del total que notificaron cada una de estas instituciones cuyo monto ascendía a 1,194,183,769.45 de pesos.

En su oportunidad, la tesorera municipal Claudia Oyoque detalló que se implementaron diversas acciones para generar un saneamiento financiero del municipio considerado históricamente con un alto nivel de endeudamiento.

Hoy se tiene la documentación probatoria que garantiza la operatividad institucional y así fortalecer las finanzas públicas, y se ha diseñado un presupuesto funcional enfocado en alcanzar una meta recaudatoria de 6 mil millones de pesos. Con ello se busca primordialmente contener el gasto y priorizar la atención social.

Comentaron que, recientemente se instaló el Comité de Depuración de Cuentas Contables, que permitirá la revisión, registros y reportes que corresponden ante el Ayuntamiento, el OSFEM y los entes competentes. Estas acciones conjuntas permitieron ganar dos de los cinco créditos fiscales que fueron notificados entre 2022 y 2024.

Refirieron que HR Ratings y Verum elevaron la calificación al municipio en el mes de septiembre desde BBB- a BBB+, es decir 2 escalas con respecto a septiembre 2024. En cuanto a la calificación para el crédito estructurado del municipio fue ratificada por HR Ratings en junio 2025 con AAA, mientras que Verum elevó la calificación estructurada en septiembre 2025 a AAA con respecto al 2024 que se encontraba en AA+, además del saneamiento financiero por adeudos fiscales.

Explicaron que en cuanto a los créditos fiscales que subsisten, ya iniciaron los trabajos para la adhesión al Programa de Regularización de Adeudos de Créditos Fiscales Federales del Estado de México, a través de convenios que permitan un porcentaje de devolución muy importante, conforme se pague cada crédito fiscal.