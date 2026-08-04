NACIONAL
¡La “guerra sucia” no mancha el trabajo de Ale Rojo!
Cualquiera puede vandalizar en la propia alcaldía Cuauhtémoc y no pasa nada * La alcaldesa es un obstáculo para Morena y buscan por todos los medios afectar su trabajo para bajarla en la preferencia ciudadana
EL TOPO
Es innegable que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es un gran obstáculo para los morenistas que quieren tener “la joya de la corona de la Ciudad de México”.
El partido guinda busca por todos los medios afectar y hacerle la vida pesada a Rojo de la Vega Piccolo, pues la consideran una rival de mucho peso, una funcionaria de resultados que goza de preferencia ciudadana y que va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027… y no sólo eso, pues en el ánimo popular la ven con espolones para ser abanderada presidencial para el 2030… hasta ese grado llega su fortaleza y liderazgo.
Servir con convicción es una virtud de Alessandra Rojo de la Vega y eso la ha catapultado en las encuestas.
De las alcaldías en la Ciudad de México, la también activista y feminista es la más conocida… y eso no se logra de un día para otro, al contrario, se obtiene con trabajo y manteniendo la cercanía con la ciudadanía, una prioridad para Rojo para escuchar las demandas de la gente y darles solución.
Todo lo anterior cala y molesta a los del partido guinda y por eso le hacen “guerra sucia”, y ejemplos hay muchos: esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, Foro Alicia, inmueble de San Antonio Abad, y ofensivas de Diana Sánchez Barrios, Sandra Cuevas y Arturo Ávila, mejor conocido como el “cero votos”, quienes no se cansan de criticarla un día sí y otro día también.
Lo último: La acción de vandalizar en la propia alcaldía Cuauhtémoc en una protesta por Cuba y la gente no “se chupa el dedo”, es todo un plan orquestado, al estilo de la agresión que sufrió la alcaldesa, su equipo de trabajo y policías, un acto de violencia que se realizó en días pasados en la Zona Rosa, a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México… y no pasó nada… ni pasará, como dijera mi abuelito.
SE PROTEGE LA IMPUNIDAD: ALE ROJO
Ante la liberación de dos personas que habían sido detenidas por realizar pintas en un edificio de la alcaldía Cuauhtémoc tras una manifestación, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acusó que se “protege la impunidad”.
“Cuando desde el poder se interviene para que la ley no se aplique, lo que se protege ya no son derechos: se protege la impunidad. Y entonces me pregunto: ¿por qué tanto empeño en defender a quienes vandalizaron un inmueble histórico?”, añade.
En un comunicado, la demarcación señala que un grupo de aproximadamente 20 personas se concentró en la explanada de la alcaldía para conmemorar el aniversario del asalto al Cuartel Moncada.
Agrega que la concentración se desarrolló sin incidentes hasta que un grupo reducido se separó para realizar pintas en la fachada del edificio sede.
Apunta que el inmueble cuenta con declaratoria de patrimonio cultural urbano de valor artístico emitida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana instruyó a la Policía Auxiliar poner a disposición del Ministerio Público a las personas presuntamente responsables de esos actos.
Una vez en el MP con los detenidos, añadió, un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instruyó la liberación de las personas presentadas, sin que concluyera el procedimiento por los daños ocasionados al inmueble.
Sobre este hecho, Rojo de la Vega no se explica por qué hubo tanto interés en soltar a las personas detenidas.
“Buen trabajo compañeros policías Oriones. Aplaudo su actuar. Cuando se cometen delitos frente a ustedes, no deben hacer como que ‘nada pasa’. Lamento mucho que el abuso de poder se haya hecho presente”, sentencia la alcaldesa.
La alcaldía considera indispensable que los hechos que pudieran constituir un delito sean investigados por las autoridades competentes y que las instituciones actúen de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio público.
UNA VOZ QUE NO SE CALLA
La edil de la alcaldía Cuauhtémoc acusa a Morena de evadir preguntas sobre presuntos vínculos con el narco y de permitir el avance del crimen organizado “en todo el país”, según un mensaje que publicó en X.
En el tuit, Rojo de la Vega sostiene que “los autores intelectuales y seguramente muchos de los actores materiales” del asesinato de Carlos Manzo estarían vinculados a Morena y a “políticos cobijados por Morena”, sin mencionar nombres de presuntos implicados.
La alcaldesa también afirma que negocios en la Ciudad de México pagan cada vez más “derecho a piso” y acusa a Morena de pactar con el crimen organizado, ofrecer impunidad a cambio de “mordidas y moches” y entregar el espacio público a supuestas “lideresas”.
Alessandra Rojo de la Vega dirigió su mensaje a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: “Citlalli, ustedes dijeron que llegarían para acabar con todos los vicios, pero con su doble moral han multiplicado las peores prácticas que nuestro país tuvo que sobrevivir, se equivocaron de rumbo y se han convertido en la institución política del narco, en un narcopartido”.
También acusó a la morenista de evadir las preguntas sobre los señalamientos que ligan a Morena con el crimen organizado.
La alcaldesa de Cuauhtémoc reitera que el partido oficialista evita responder sobre supuestas relaciones con el crimen organizado.
Definitivamente, Ale Rojo es una voz que no se calla ante los problemas que agobian no sólo a la alcaldía Cuauhtémoc, sino a todo el país.
NACIONAL
Con Isaac Montoya se siente seguro el pueblo de Naucalpan
El municipio mexiquense muestra disminución en la percepción de inseguridad, pasa del 80.8% en marzo al 71.0% en junio de 2026: ENSU * En comparación con mediciones previas, Naucalpan dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país
EL TOPO
Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al segundo trimestre de 2026, muestran una disminución en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más residente en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
De acuerdo con la información levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de personas que consideró inseguro vivir en el municipio pasó de 80.8 % en marzo de 2026 a 71.0 % en junio del mismo año, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.
Este resultado ubica a Naucalpan entre los municipios que registraron una reducción significativa en la percepción de inseguridad durante el periodo de referencia y representa su nivel más bajo en los últimos años, de acuerdo con la serie histórica de la ENSU.
Asimismo, la información de la encuesta indica que, en comparación con mediciones anteriores, el municipio dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, reflejando una evolución favorable en este indicador.
La ENSU es un instrumento estadístico que elabora trimestralmente el INEGI con el propósito de medir la percepción de la población sobre la seguridad pública en las principales ciudades del país, así como conocer experiencias relacionadas con el delito, desempeño de las autoridades y condiciones del entorno urbano.
NACIONAL
¡Aguas en Atizapán de Zaragoza! Colapsa bomba de Vallescondido
La responsabilidad recae en el Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez * La Asociación de Colonos de dicho fraccionamiento podría quedarse hasta por 30 días sin agua mientras SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ
Nadie lo hubiera imaginado, de por sí estamos en tiempos de austeridad hídrica… y para acabarla de amolar colapsa la bomba de Vallescondido en Atizapán de Zaragoza.
Los colonos de dicho fraccionamiento recibieron la amarga noticia de que el equipo del pozo principal dejó de funcionar totalmente y la advertencia de que el restablecimiento del servicio podría tardar hasta 30 días, en lo que SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación.
Lamentable que la bomba del pozo que abastece de agua al fraccionamiento Club de Golf Vallescondido colapsó totalmente, lo que provocará afectaciones en el suministro del vital líquido.
La asociación precisa que la operación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable corresponde al organismo operador municipal, en este caso SAPASA, por lo que aclara que no tiene facultades para intervenir en las decisiones técnicas relacionadas con el pozo.
Por lo pronto el director general de SAPASA, Marco Antonio Pérez Reyes, ya se comprometió a dar seguimiento a la contingencia y agilizar la solución.
En el mejor de los casos, la normalización del servicio podría lograrse en un plazo mínimo de 10 días, aunque el tiempo definitivo dependerá del diagnóstico técnico.
Explican que la bomba averiada es un equipo sumergible instalado a aproximadamente 140 metros de profundidad, por lo que primero deberá ser extraída para determinar el alcance de los daños y definir si es posible repararla o si será necesario sustituirla por completo.
COLAPSO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO
Para muchos especialistas, el colapso de la bomba se debió a la falta de mantenimiento preventivo.
Para este tipo de labores se cuenta con el Programa de Obras Anual, mejor conocido como el POA.
El POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto son herramientas de gestión que se vinculan para planificar las metas de una organización y asignar los recursos financieros necesarios para cumplirlas en un periodo de 12 meses.
Asimismo, el POA define las acciones y objetivos, mientras que el presupuesto establece los fondos autorizados para ejecutarlos.
Todo indica que no hubo mantenimiento de manera correcta, ya sea por omisión, no hubo un programa específico o simplemente no ejercieron el presupuesto requerido, y lo que pagan los platos rotos, como siempre, son los vecinos y colonos.
No le busquen tres pies al gato, pero el responsable del colapso de la bomba es el Consejo Directivo de SAPASA, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.
El director general, Marco Antonio Pérez Reyes, es el secretario técnico del Consejo Directivo, pero no tiene injerencia alguna ni poder de decisión.
Rodríguez Villegas tiene la responsabilidad de la administración y operación del Consejo Directivo de SAPASA, así de fácil y sencillo.
El personal de SAPASA hace milagros para mantener en buen estado y operando lo mejor posible para resolver la problemática del desabasto de agua.
Sólo un comentario adicional: Durante la gestión de Alfredo Vázquez González, en la dirección general de SAPASA, nunca se presentó un problema de esta gran magnitud, mucho menos la gran megafuga de agua que ocurrió hace años que costó la vida de dos trabajadores. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos durante su administración como director general.
Hasta la fecha todavía es un misterio el motivo de la renuncia de Alfredo Vázquez… pero es de sabios cambiar de opinión y la decisión está en el escritorio de Pedro Rodríguez.
NACIONAL
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías
TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA
Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.
“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.
En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.
Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.
“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.
Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.
Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.
En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.
Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.
“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.
“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¡La “guerra sucia” no mancha el trabajo de Ale Rojo!
Con Isaac Montoya se siente seguro el pueblo de Naucalpan
Diputadas de Morena, en el centro de la polémica
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 6 días
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
-
NACIONALHace 6 días
Empleado del Metro es detenido… ¡y seguía cobrando con vacaciones incluidas!
-
TEXTUAL-ESHace 7 días
UNAM, a examen por la IA
-
NACIONALHace 6 días
Romina Contreras puntea el 61 Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes
-
NACIONALHace 6 días
Mexicable Línea 3, una gran obra de infraestructura y movilidad muy importante para Naucalpan
-
PULPO POLÍTICOHace 4 días
Voto informado y no coaccionado
-
SILENCIO ROTOHace 7 días
Falso que la soberanía esté en peligro
-
NACIONALHace 4 días
¡Aguas en Atizapán de Zaragoza! Colapsa bomba de Vallescondido