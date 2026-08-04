¡La “guerra sucia” no mancha el trabajo de Ale Rojo!

Cualquiera puede vandalizar en la propia alcaldía Cuauhtémoc y no pasa nada * La alcaldesa es un obstáculo para Morena y buscan por todos los medios afectar su trabajo para bajarla en la preferencia ciudadana

EL TOPO

Es innegable que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es un gran obstáculo para los morenistas que quieren tener “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

El partido guinda busca por todos los medios afectar y hacerle la vida pesada a Rojo de la Vega Piccolo, pues la consideran una rival de mucho peso, una funcionaria de resultados que goza de preferencia ciudadana y que va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027… y no sólo eso, pues en el ánimo popular la ven con espolones para ser abanderada presidencial para el 2030… hasta ese grado llega su fortaleza y liderazgo.

Servir con convicción es una virtud de Alessandra Rojo de la Vega y eso la ha catapultado en las encuestas.

De las alcaldías en la Ciudad de México, la también activista y feminista es la más conocida… y eso no se logra de un día para otro, al contrario, se obtiene con trabajo y manteniendo la cercanía con la ciudadanía, una prioridad para Rojo para escuchar las demandas de la gente y darles solución.

Todo lo anterior cala y molesta a los del partido guinda y por eso le hacen “guerra sucia”, y ejemplos hay muchos: esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, Foro Alicia, inmueble de San Antonio Abad, y ofensivas de Diana Sánchez Barrios, Sandra Cuevas y Arturo Ávila, mejor conocido como el “cero votos”, quienes no se cansan de criticarla un día sí y otro día también.

Lo último: La acción de vandalizar en la propia alcaldía Cuauhtémoc en una protesta por Cuba y la gente no “se chupa el dedo”, es todo un plan orquestado, al estilo de la agresión que sufrió la alcaldesa, su equipo de trabajo y policías, un acto de violencia que se realizó en días pasados en la Zona Rosa, a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México… y no pasó nada… ni pasará, como dijera mi abuelito.

SE PROTEGE LA IMPUNIDAD: ALE ROJO

Ante la liberación de dos personas que habían sido detenidas por realizar pintas en un edificio de la alcaldía Cuauhtémoc tras una manifestación, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acusó que se “protege la impunidad”.

“Cuando desde el poder se interviene para que la ley no se aplique, lo que se protege ya no son derechos: se protege la impunidad. Y entonces me pregunto: ¿por qué tanto empeño en defender a quienes vandalizaron un inmueble histórico?”, añade.

En un comunicado, la demarcación señala que un grupo de aproximadamente 20 personas se concentró en la explanada de la alcaldía para conmemorar el aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

Agrega que la concentración se desarrolló sin incidentes hasta que un grupo reducido se separó para realizar pintas en la fachada del edificio sede.

Apunta que el inmueble cuenta con declaratoria de patrimonio cultural urbano de valor artístico emitida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana instruyó a la Policía Auxiliar poner a disposición del Ministerio Público a las personas presuntamente responsables de esos actos.

Una vez en el MP con los detenidos, añadió, un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instruyó la liberación de las personas presentadas, sin que concluyera el procedimiento por los daños ocasionados al inmueble.

Sobre este hecho, Rojo de la Vega no se explica por qué hubo tanto interés en soltar a las personas detenidas.

“Buen trabajo compañeros policías Oriones. Aplaudo su actuar. Cuando se cometen delitos frente a ustedes, no deben hacer como que ‘nada pasa’. Lamento mucho que el abuso de poder se haya hecho presente”, sentencia la alcaldesa.

La alcaldía considera indispensable que los hechos que pudieran constituir un delito sean investigados por las autoridades competentes y que las instituciones actúen de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio público.

UNA VOZ QUE NO SE CALLA

La edil de la alcaldía Cuauhtémoc acusa a Morena de evadir preguntas sobre presuntos vínculos con el narco y de permitir el avance del crimen organizado “en todo el país”, según un mensaje que publicó en X.

En el tuit, Rojo de la Vega sostiene que “los autores intelectuales y seguramente muchos de los actores materiales” del asesinato de Carlos Manzo estarían vinculados a Morena y a “políticos cobijados por Morena”, sin mencionar nombres de presuntos implicados.

La alcaldesa también afirma que negocios en la Ciudad de México pagan cada vez más “derecho a piso” y acusa a Morena de pactar con el crimen organizado, ofrecer impunidad a cambio de “mordidas y moches” y entregar el espacio público a supuestas “lideresas”.

Alessandra Rojo de la Vega dirigió su mensaje a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: “Citlalli, ustedes dijeron que llegarían para acabar con todos los vicios, pero con su doble moral han multiplicado las peores prácticas que nuestro país tuvo que sobrevivir, se equivocaron de rumbo y se han convertido en la institución política del narco, en un narcopartido”.

También acusó a la morenista de evadir las preguntas sobre los señalamientos que ligan a Morena con el crimen organizado.

La alcaldesa de Cuauhtémoc reitera que el partido oficialista evita responder sobre supuestas relaciones con el crimen organizado.

Definitivamente, Ale Rojo es una voz que no se calla ante los problemas que agobian no sólo a la alcaldía Cuauhtémoc, sino a todo el país.