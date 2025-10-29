Isaac Montoya pone orden y certidumbre a las actividades económicas, comerciales y urbanas

Suscribe gobierno de Naucalpan convenio de coordinación con Inveamex * ⁠En Naucalpan queremos que las empresas, comercios y emprendedores crezcan en un entorno de legalidad, expresa el alcalde

EL TOPO

El Gobierno de Naucalpan, que preside el alcalde Isaac Montoya Márquez, reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos para dar orden y certidumbre a las actividades económicas, comerciales y urbanas al suscribir un convenio de coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex).

“Con este convenio coordinamos esfuerzos para dar orden y certidumbre a las actividades económicas, comerciales y urbanas. Queremos que las empresas, los comercios, los emprendedores crezcan en un entorno de legalidad donde las reglas sean claras y la aplicación de la ley sea justa e imparcial porque la legalidad también es otra forma indispensable de justicia social”, asegura.

El presidente municipal de Naucalpan reitera: “Cuando hay orden, hay seguridad para invertir; cuando hay claridad, existe la confianza para poder crecer; cuando hay cooperación entre los niveles de gobierno, siempre se va a fortalecer la gobernanza local y se dará sustento a una economía competitiva”.

Desde el salón Presidentes de Palacio Municipal, señala que este convenio también permitirá que las y los servidores público municipales sean capacitados y certificados en materia de verificación con herramientas tecnológicas avanzadas, como el registro en el sistema estatal y las credenciales con código QR que garantizarán la transparencia en cada procedimiento, para que cada ciudadano sepa quién verifica, por qué lo hace y con qué fundamento legal.

A la firma de convenio asistieron: la encargada de despacho de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, Catalina Yasmín Juárez Medrán, en representación de Jesús George Zamora, consejero jurídico del Gobierno del Estado de México; así como la presidenta municipal de Isidro Fabela, Carolina Flores Campos, y el alcalde de Xonacatlán, Joaquín Ruiz Esquivel, quienes también suscribieron el convenio ante los asistentes.

El alcalde naucalpense destaca que se tiene la decisión de edificar un gobierno transparente, ordenado y cercano a la gente.

En presencia de servidores públicos municipales, así como del procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, Emmanuel Ruiz Albarrán, y el coordinador de Regulación Sanitaria, Gerardo Valdés Martínez, resalta: “Se trata de construir un modelo de verificación moderna, profesional y humana, donde prevalezca la prevención sobre la sanción, la orientación sobre la imposición y el diálogo para evitar cualquier forma de corrupción”.

También destaca que este tipo de acuerdos se alinean con el espíritu de los gobiernos que encabezan la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, gobiernos humanistas que creen y sobreponen el sentido de transparencia, de coordinación y de planeación, como un pilar en esta nueva forma de servir al pueblo.

La encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México dijo que esta firma del convenio es un paso firme hacia una gestión más ordenada, transparente y cercana a la gente y que se trata de generar certeza de legalidad y de desarrollo para la comunidad.